Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер

Том Купер знов повернувся до Сирії. Він пояснює дії і цілі повстанських груп в Сирії, участь Туреччини та Катару, а також розповідає про захоплене повстанцями озброєння.

Останніми днями чимало людей запитували мене, чому сирійські повстанці розпочали наступ, наскільки це пов'язано з Україною, і тому подібні питання.

Як я вже писав раніше, силою, яка розпочала наступ на східний Ідліб, потім звільнила Алеппо і, зрештою, визволила всю провінцію Ідліб і майже всю провінцію Алеппо, є оперативний штаб ФАТХ Мобін. Тим часом, схоже, вони перейменували себе на "Командування військових операцій" (CMO, КВО; див. нижче офіційний реліз з цього приводу).

Спочатку до складу ФАТХ Мобін входили чотири (4) основні повстанські фракції. Наразі його представники говорять про 13 повстанських угруповань, які, за їхніми власними даними, налічують (щонайменше) 60 000 бійців (якщо хтось хоче дізнатися про це ближче: їхній речник ­– полковник Хасан Абдулгані).

Справа в тому, що так чи інакше, КВО (і ХТС, і всі 13 інших залучених угруповань) підтримуються Катаром (фінансово), але не контролюються Туреччиною.

Насправді під контролем Туреччини знаходяться повстанські угруповання на півночі: вони дислокуються вздовж кордону від Булбула і Афріна через Азаз до Джараблуса. Принаймні номінально їхній альянс контролюється Оперативним штабом Хавр Кілліс, але, хоча вони відносно добре оснащені, вони не були залучені до цієї операції (принаймні на початковому етапі), не були так добре навчені і дисципліновані, як війська ФАТХ Мобін.

Мабуть, найкращий спосіб зрозуміти початкові позиції ФАТХ Мобін і Хавр Кілліс, а також фактичні причини цієї операції – це наступна карта, створена УКГП ООН і опублікована ще в липні 2020 року.

Щоб повністю зрозуміти важливість цієї карти, почніть з наступного факту: ви можете не "любити" ООН і УВКБ ООН, але за їхніми даними, в Туреччині зареєстровано 3,2-3,4 мільйона сирійських біженців (офіційна Анкара нараховує 3,6 мільйона). Тоді додайте (перевірте карту вище):

1,9 мільйона "внутрішньо переміщених осіб" на заході Ідлібу (територія, контрольована угрупованням "ФАТХ Мобін";

0,8 мільйона ВПО в зоні, підконтрольній Туреччині/Хавр Кілліс.

Так чи інакше, це означає, що Туреччина (і Катар) мають утримувати щонайменше 5,9 мільйона, а можливо, і 6,1-6,3 мільйона сирійських біженців (з довоєнного населення, яке, можливо, становило 22 мільйони; останній перепис населення Сирії 2004 року фактично зупинився на позначці 18 мільйонів).

У 2011-2015 роках сирійських біженців радо приймали в Туреччині. Однак за останні кілька років громадська думка поступово налаштувалася проти них. Дійсно, в останні два роки громадська думка сповнена мови ненависті до іноземців, і сирійців зокрема. Окрім некомпетентності та корупції Ердогана, це було основною причиною постійного зниження показників (колись процвітаючої) турецької економіки протягом останніх кількох років.

Інакше кажучи: "Ердоган мав щось зробити".

На початку цього року, за посередництва іракського уряду, він спробував провести переговори з Башаром Асадом і знайти рішення. Однак Асад – алавіт (незалежно від того, наскільки він "офіційно перейшов у сунітський іслам"), який дедалі більше підштовхує все більше сирійців до ідеології дванадцяти шиїтів КВІР – категорично відмовився. Навпаки, незважаючи на домовленості про припинення вогню з 2020 року, він наказав своїм бандам посилити обстріли таборів ВПО в Ідлібі. КВІР був радий слідувати моді. Іноді разом з росіянами вони бомбили табори ВПО: щотижня гинули десятки мирних жителів. "Захід" мовчав: "ми всі так зайняті Україною".

Цілі асадівців і КВІР були очевидні: завершити етнічну чистку арабів-сунітів з Ідлібу і Алеппо (насправді: з Хомса і Дамаска теж, тому що табори ВПО в Ідлібі та Алеппо переповнені людьми, етнічно очищеними асадівцями і КВІР зі східного і південного Дамаска, Хомса і північної провінції Хомс, Хами та інших місць): вигнати 1,9 мільйона вимушених переселенців з західного Ідлібу в Туреччину.

Інакше кажучи: мирне вирішення не було варіантом.

Оскільки Туреччина мала угоду ("договір в Астані") з росією, а отже і з Іраном, про початок турецької операції в Сирії не могло бути й мови. Принаймні: Ердоган не міг діяти через Хавр Кіліс.

Навпаки: той факт, що ФАТХ Мобін, а нині – КВО, не контролювався (і досі не контролюється) Туреччиною, став у нагоді як "правдоподібне запереченням. Якщо щось піде не так (а воно все ще може піти не так), Ердоган завжди може сказати: "Це був не я".

Інакше кажучи, я вважаю, що Ердогану не залишили іншого вибору, окрім як дозволити Катару фінансувати значне посилення ФАТХ Мобін для майбутнього наступу.

Це очевидно з наступного факту: навіть підготовка "простого звільнення північно-східного Ідлібу", тобто наступу на кшталт того, який спочатку розпочав ФАТХ Мобін, вимагає великої кількості запасів. Горезвісні "боби, кулі і газ". Дивіться: від касок і бронежилетів, через боєприпаси всіх видів і вибухівку, до палива, навіть води (води в Сирії ніколи не вистачає), систем зв'язку, електроніки для БПЛА тощо. Все це доводилося завозити через Туреччину. Тобто ця частина – підготовка цього наступу, була неможлива без Ердогана. Що, в свою чергу, означає: так, він повинен був дати на це дозвіл, навіть якщо не міг його контролювати, оскільки ФАТХ Мобін його не слухає (власне, в минулому деякі члени цього альянсу оголошували війну Туреччині).

Звісно, ФАТХ Мобін не був настільки божевільним, щоб сказати "нізащо". Зрештою, він зацікавлений у звільненні якомога більшої території Сирії, щоб якомога більше вимушених переселенців змогли повернутися до своїх домівок (навіть якщо всі вони були розграбовані до голих стін протягом останніх шести років). Дійсно, десятки тисяч ВПО вже перебувають у процесі повернення до своїх домівок.

Заразом той факт, що на хвилі свого успіху ФАТХ Мобін "переросла" в КВО (тобто до неї приєдналися додаткові повстанські угруповання, які раніше підтримувалися і контролювалися Туреччиною), означає, що все менше повстанських угруповань контролюються Хавр Кілліс, а отже, і Туреччиною. Хоча це і "добре" для КВО, адже це збільшує загальну чисельність військ, яка знадобиться йому в найближчі дні і тижні, оскільки і асадівці, і КВІР перекидають підкріплення на (нові) лінії фронту – це також має свої негативні сторони: угруповання, які раніше перебували під контролем Хавр Кілліс, не є такими ж добре керованими, навченими або дисциплінованими. Ось лише один приклад:

Командири ФАТХ Мобін, схоже, керують "з фронту", і відомо, що двоє з них були вбиті в бою за останні 3-4 дні.

ФАТХ Мобін подбав про розвиток власних засобів дальньої розвідки/спецназу, таких як "червоні стрічки", здатних проникати на позиції противника і діяти на відстані десятків кілометрів позаду них; і

ФАТХ Мобін має власний підрозділ БПЛА ("Шахіни"), розгорнувши сотні "саморобних" БПЛА, які, в свою чергу, зробили значний внесок у розгром асадівців і КВІР.

Нічого подібного не має операція Хавр Кілліс.

Один з дронів, яким керував підрозділ "Шахіни", що входить до складу КВО. Зокрема, за останні п'ять днів ці дрони вбили керівників асадівської "військової розвідки" в Алеппо і Хамі, зробивши значний внесок у розгром КВІР і асадівців.

Таким чином, командуванню КВО доведеться стежити за тим, що роблять і як поводяться його нові союзники, і в той же час збирати бойову здобич і перерозподіляти її між різними своїми угрупованнями, щоб підвищити їхню боєздатність.

Загалом, я мушу змінити свою оцінку від 30 листопада: хоча цей "епізод" став можливим головним чином завдяки турецьким інтересам, все стає складнішим, оскільки ситуація починає виходити з-під контролю Ердогана. З іншого боку, і саме так, як я і оцінював: ця операція не має нічого спільного з "Україною" – хоча той факт, що путін зайнятий там, не означає, що він не може надіслати туди багато підкріплень.

Говорячи про те, що було здобуто на полі бою...

Це стане ще одним чинником, через який Ердоган може втратити контроль. Причина в тому, що війська КВО захоплюють стільки зброї, боєприпасів, обладнання та спорядження, що вони, швидше за все, стануть "незалежними" від поставок через Туреччину, принаймні, на кілька місяців.

Окрім величезної кількості боєприпасів, засобів зв'язку, вогнепальної зброї та іншого спорядження, це, зокрема, понад 40 основних бойових танків Т-55, Т-62, Т-72 і Т-90, близько 60 інших броньованих машин...

Цей Т-72 (на передньому плані, ліворуч) і Т-90, захоплені під час панічного відступу військ КВІР і прихильників Асада з Ас-Сафіри на Ханасір вчора, – це лише два додаткових з щонайменше 40 основних бойових танків, захоплених КВО за останні кілька днів.

...плюс щонайменше два зенітно-ракетні комплекси C-125 (більш відомі на Заході під назвою SA-3 Goa, що використовується у звітності ASCC/NATO)...

ЗРК C-125/SA-3 біля Тель-Хаселя, захопленого вчора бойовиками КВО. Аналогічна система була виявлена і в районі Найрабу.

...щонайменше один ЗРК "Бук М2Е"...

...і щонайменше один мобільний зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" і один 9К35 "Стріла-10" (звітна назва ASCC/НАТО SA-13 Gopher) (згадані раніше).

Оскільки це сирійська установка, і багато її офіцерів служили в сирійських збройних силах, то, ймовірно, в КВО є "принаймні кілька" військовослужбовців, здатних експлуатувати такі системи. Крім того, "Панцир" поставляється разом з інструкцією з експлуатації.

...і оскільки я історик, який має "слабкість" до таких деталей, дозвольте мені закінчити наступним...

Ця фотографія була зроблена вчора на базі Найраб (військова частина біля Міжнародного аеропорту Алеппо). На ній зображена передня частина розвідувального бомбардувальника Іл-28Р. Цей літак має досить цікаву історію: настільки, що шкода, що він не може розповісти.

Всього 12 літаків Іл-28Р було придбано Єгиптом у 1957 році. За часів Об'єднаної Арабської Республіки – союзу Єгипту і Сирії 1958-1961 років, і в складі 61-ї авіагрупи ВПС ОАР, цей Іл-28Р був одним з чотирьох таких літаків, які здійснювали нічні розвідувальні польоти над Ізраїлем. По суті, ці Іл-28 вилетіли з Єгипту, облетіли всю територію Ізраїлю і приземлилися в "Східній провінції" (за часів ОАР – Сирія).

Враховуючи, що одним з найкращих пілотів ВПС ОАЄ був Хосні Мубарак, цілком можливо, що саме він керував цим літаком під час останнього такого вильоту, здійсненого лише за кілька днів до перевороту в Дамаску, який поклав кінець ОАЄ. Протягом наступних кількох років цей Іл-28Р був одним з чотирьох літаків цього типу, що залишилися на озброєнні відновлених Сирійських Арабських Військово-повітряних сил. Вони базувалися на авіабазі Лабіринт/Альмаззе і були приписані до 40-ї ескадрильї SyAAF.

Відомо, що в середині травня 1967 року два сирійських Іл-28Р здійснили кілька розвідувальних вильотів над Голанськими висотами, намагаючись виявити "концентрацію ізраїльських військ, готових до вторгнення в Сирію", як помилково стверджував Радянський Союз і, відповідно, повірив Насер... (що призвело до "кризи" травня 1967 року, яка, в свою чергу, призвела до того, що ізраїльтяни називають "Шестиденною війною" – конфлікту, який створив мапу Близького Сходу, яку ми знаємо до сьогодні).

6 червня 1967 року, в день, коли ізраїльтяни розпочали агресію проти Єгипту, Йорданії та Сирії – цей літак був евакуйований на авіабазу "Найраб". Наскільки мені відомо, він стоїть там відтоді, і пережив все, що проходило повз нього...

Останнє фото цього Іл-28, яке я пам'ятаю, було десь у 2011 році... і зараз, у 2024 році, він все ще там.

Як вже було сказано: тільки уявіть, які історії міг би "розповісти" цей літак, якби він тільки вмів говорити...

Джерело