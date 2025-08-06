Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times

Британська The Times розповідає, як росія, окрім фізичної окупації території, реалізує також і "цифрову окупацію" в соцмережах та медіа для впливу на думки і мислення українців як на окупованих, так і на контрольованих Україною територіях.

Прокремлівські фейкові акаунти заполонили Telegram тисячами цілеспрямованих повідомлень, щоб створити "цифрову окупацію" та посіяти розбрат, пише британська The Times. Як зазначає видання, росія намагається здійснити цифрову окупацію України, використовуючи величезну мережу прокремлівських ботів, які завалюють мобільні телефони людей на окупованому сході тонкою і локально орієнтованою дезінформацією.

Дослідники виявили мережу щонайменше 3634 фейкових акаунтів, які із січня 2024 року до квітня цього року опублікували понад 316 000 повідомлень у найпопулярнішому месенджері країни Telegram. Вони націлювалися на Telegram-канали, якими користуються цивільні особи в окупованих росією районах, намагаючись заглушити інакомислення та просувати наративи, покликані послабити українську ідентичність і підсилити легітимність москви.

Як зауважує The Times, на відміну від більш широких глобальних дезінформаційних кампаній, ці кампанії є локалізованими – вони зосереджуються на відключеннях електроенергії, цінах на зерно та звинувачують Україну в неспроможності відремонтувати пошкоджену інфраструктуру, водночас вихваляючи росію за будь-які відновлювальні роботи.

У звіті, опублікованому Лабораторією цифрової криміналістики Атлантичної ради та українською організацією Open Minds, ця стратегія описується як "цифрова окупація", що є дзеркальним відображенням військового вторгнення кремля на суші.

"Діяльність росії в інформаційному просторі відповідає її загальному прагненню повернутися до своїх колишніх колоніальних кордонів", – сказала в інтерв'ю The Times одна з дослідниць Ірина Адам. За її словами, росія не просто прагне фізичного територіального володіння, вона хоче культурної та мовної однорідності в усіх колишніх радянських республіках і за їхніми межами.

Адам додала: "Набагато легше контролювати будь-яку територію, якщо знищити зв'язок цієї території з країною походження і замість цього спробувати включити її до складу "руського миру". Мережа зосередилася на невеликих громадах у таких регіонах, як Запоріжжя, Донецьк і Херсонщина. Боти поширювали три типи повідомлень: проросійські похвали, антиукраїнські критичні зауваження та м'якші "мирні" наративи, що закликали до співіснування.

Дописи містили похвали російським солдатам, твердження, що Київ покинув регіон, та тонкі аргументи на користь прийняття нових російських документів, що посвідчують особу.

В одному випадку боти завалили місцеву групу в Telegram після відключення електроенергії в Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС. Вони звинуватили Україну у "відмові співпрацювати" та вихваляли ефективність російських інженерів.

Інші дописи націлені на президента Зеленського, звинувачуючи його в тому, що він "наркоман". "росія може забезпечити те, чого вимагає світ; їй просто потрібен час", – йдеться в одному з них.

"Все, що відбувається в Україні, – це конфлікт, спланований Заходом, який потрібно терміново зупинити! Інакше для нас усіх ситуація тільки погіршиться", – йдеться в іншому повідомленні.

The Times наголошує, що Telegram є домінуючою соцмережею у Східній Європі і залишається широко використовуваною як у контрольованих урядом, так і в окупованих районах України. Відкрита структура та обмежена модерація роблять її ключовим полем битви для операцій з впливу.

Як зазначає видання, українці в значній мірі покладаються на Telegram-канали для отримання новин під час війни: згідно з опитуванням, проведеним Internews та USAid у 2023 році, ними користуються понад 70% населення. Те саме дослідження показало, що використання Telegram для отримання новин зросло більш ніж утричі з початку повномасштабного вторгнення, випередивши телебачення та Facebook як найпопулярніше джерело інформації в країні.

На окупованих територіях, де вже неможливо безпосередньо перейти на підконтрольні Україні території, українські мобільні мережі, телебачення та вебсайти часто блокуються, що робить Telegram одним з єдиних джерел інформації про зовнішній світ. Цю комунікаційну блокаду називають цифровою залізною завісою, яка ізолює цивільне населення та робить його більш вразливим до дезінформації та пропаганди.

Місцеві канали Telegram, деякі з котрих управляються українськими чиновниками або місцевими адміністраціями, також є важливими джерелами перевіреної інформації, що публікують сповіщення в режимі реального часу про все: від сигналів повітряної тривоги та переміщення ракет і дронів до закриття доріг та новин від поліції.

"Telegram – це найшвидший спосіб отримувати новини, оскільки телебачення та газети здаються занадто повільними – тут можна побачити, що насправді відбувається прямо зараз. Я стежу за офіційними каналами, де публікують військові новини, та місцевими групами. Ми можемо дізнатися, яка загроза від дронів або ракет насувається після того, як пролунають сирени повітряної тривоги, і які руйнування вони спричиняють після удару", – розповіла британськомпу виданню 28-річна Марина Рибак із Києва.

Як наголошує The Times, що стосується пошкодженої інфраструктури, то структурні пошкодження або руйнування приписують українським обстрілам, а відновлення – росії, зображуючи окупаційні сили як рятівників і відбудовників.

Дослідження показує, що кампанія частково координується централізовано, а частково децентралізовано, що відображає гібридну військову стратегію росії на місцях. Деякі боти, здається, працювали за розкладом, щодня публікуючи десятки коментарів з інтервалом у кілька хвилин, часто використовуючи вкрадені фотографії профілів та імена користувачів українською мовою.

У лютому 2024 року, коли російські війська просунулися далі в Донецької області, мережа розпочала кампанію, в якій звинувачувала Зеленського в тому, що він не захищає цивільне населення на лінії фронту. Метою є підрив опору, поширення плутанини або апатії серед мешканців, які покладаються на Telegram для отримання інформації в режимі реального часу, та створення ілюзії, що більшість людей підтримують окупацію, зазначають дослідники.

Це відображає давню практику росії у використанні психологічної війни та дезінформації. У 2014 році, після анексії Криму, російські тролі заполонили українські форуми та сторінки у Facebook.

Україна стала світовим лідером у сфері цифрових інновацій та мобілізувала величезну волонтерську кіберспільноту та державні команди для відстеження, викриття та протидії російській дезінформації. Такі ініціативи, як Центр стратегічних комунікацій та проєкт StopFake, працюють над спростуванням кремлівських наративів у режимі реального часу, а кампанії з цифрової грамотності намагаються захистити громадськість від маніпуляцій в інтернеті.

"Кампанія росії є суворим нагадуванням про те, що військова окупація – це не лише танки і війська, – зазначається у звіті. – Це також контроль над інформаційним середовищем".

Джерело: The Times