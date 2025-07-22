Цифровий ГУЛАГ путіна. Кремль примусово заганяє росіян в новий мобільний додаток – The Times

Британська газета The Times інформує, що Кремль планує встановити тотальний цифровий контроль над своїм населенням через мобільний додаток, який має бути встановлений на всі цифрові пристрої, які продаються в росії. Тож росія за півкроку від башт-випромінювачів з творів братів Стругацьких.

Кремль вирішив: WhatsApp буде заборонений і замінений на Max, який включає в себе технології постійного стеження і буде встановлений на всіх цифрових пристроях, що продаються в росії, пише британська The Times.

На перший погляд, за словами видання, Max виглядає досить нешкідливо. Це онлайн-додаток, його анонімний синьо-білий логотип не дає жодних ознак його походження чи зловісної мети. Проте цей "нешкідливий" сервіс обміну повідомленнями має стати важливим інструментом у спробі путіна встановити тотальний контроль над онлайн-життям пересічних росіян.

За інформацією The Times, додаток, який було протестовано в березні, був розроблений за наказом путіна і забезпечує обмін онлайн-повідомленнями, відеодзвінки, мобільні платежі, соцмережі та доступ до державних послуг. Його розробила підконтрольна Кремлю компанія "ВКонтактє". Згідно з новим законом, з 1 вересня він буде встановлений на кожному цифровому пристрої, що продається в росії.

Критики називають його "шпигунською програмою", яка встановлює на смартфон користувача відповідне програмне забезпечення, що залишається навіть після видалення програми. Її вважають російським аналогом китайського додатку WeChat, який Пекін використовує для онлайн-спостереження і цензури.

Max "цікавиться, де був користувач, кому він дзвонив або писав, у тому числі через інші месенджери, які у нього є криптогаманці та банківські рахунки, а також які покупки він робив, які кафе відвідував і що шукав в інтернеті", – пише російський Telegram-канал Red Binder, який спеціалізується на питаннях інтернету. Дані, які збирає Max, будуть легко доступні для служб безпеки ФСБ, і агенти Кремля, можливо, навіть зможуть стежити за онлайн-розмовами в режимі реального часу, кажуть аналітики.

російський опозиційний журналіст Андрій Окунь, назвав Max ключовим компонентом у планах Кремля побудувати "цифровий ГУЛАГ", відсилаючи до радянських трудових таборів: "Це буде стерильний простір, в якому влада матиме повний контроль над дозвіллям, мотивами і думками громадян".

Як зауважує The Times, коли путін прийшов до влади 25 років тому, близько 1% росіян були онлайн, і Кремль приділяв інтернету мало уваги. Навіть у 2010 році путін здебільшого зневажливо ставився до його потенціалу, описуючи його як "50%-ий порноматеріал" і стверджуючи, що ніколи не був в інтернеті.

До 2011 року, коли в Москві спалахнули перші великі антипутінські протести, кожна друга людина мала доступ до інтернету, а іноземні веб-сайти, такі як YouTube і Facebook, стали найпотужнішою зброєю опозиційного руху. путін зрозумів, що якщо його не приборкати, інтернет може його знищити. Інтернет – це проєкт ЦРУ, заявив він у 2014 році.

Щоб забезпечити популярність додатку, Москва планує заборонити американський сервіс обміну повідомленнями WhatsApp, яким користуються 70% дорослого населення росії. Хоча Facebook і Instagram, які також належать американській технологічній компанії Meta, були оголошені Москвою поза законом як "екстремістські" на початку російського вторгнення в Україну в 2022 році, Кремль не поспішав діяти проти WhatsApp, поки не мав готової заміни.

Минулого тижня член комітету з інформаційних технологій російського парламенту Антон Нємкін, звинуватив WhatsApp у загрозі національній безпеці, а джерела в Кремлі повідомили сайту Meduza, що на 99% впевнені, що додаток буде додано до списку іноземного програмного забезпечення, яке буде заборонено за наказом путіна.

У травні російський бізнесмен поскаржився путіну на західні технологічні компанії, такі як Microsoft і Zoom, які все ще працюють у країні. "Придушіть їх!", – гаркнув у відповідь путін.

Як зазначає The Times, хоча росія почала придушувати інакомислення в інтернеті після анексії Криму Кремлем, її дії досягли безпрецедентного рівня після вторгнення в Україну в 2022 році. За останні три роки майже 4 000 людей були притягнуті до кримінальної відповідальності за пости з критикою війни в інтернеті.

Так, наводить приклад видання, у червні 28-річна росіянка, яка допомогла тисячам українців виїхати із зони бойових дій, була засуджена до 22 років ув'язнення за пост в Instagram із закликом робити пожертви для українського батальйону "Азов". Надія Россінська, яка також відома як Надін Гайслер, заперечувала, що писала цей пост.

Як наголошує The Times, у росії вже незаконно ділитися або навіть "лайкати" веб-сайти чи інші онлайн-матеріали, заборонені Кремлем. Відповідно до закону, який був схвалений парламентом минулого тижня і, ймовірно, набуде чинності у вересні, незабаром буде незаконним навіть пошук "екстремістських" матеріалів в Інтернеті, навіть якщо вони не поширюються.

Кремль класифікував як екстремістські все – від антикорупційних розслідувань до інформації про ЛГБТ і російської панк-пісні про смерть путіна.

Минулого року росія заблокувала 420 000 веб-сайтів. Однак мільйони росіян користуються VPN, який дозволяє користувачам обходити державну цензуру, приховуючи своє місцезнаходження. Хоча YouTube не був заблокований, швидкість його завантаження в росії була різко знижена, очевидно, в спробі Кремля перешкодити його використанню. За даними Google, з грудня цей сайт втратив близько 80% свого трафіку в країні.

Джерело: The Times