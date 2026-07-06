У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation

У Карпатах триває третя зміна проєкту "Королівський відпочинок", який Betking Foundation спільно із засновником фонду Павлом Журилом реалізує для дітей із різних регіонів України. Ініціатива поєднує літній відпочинок, спортивні тренування, командну взаємодію та психологічне відновлення.

Цього літа учасниками проєкту стануть 300 дітей. Серед них — вихованці футбольних академій, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщених родин, а також діти, які втратили батьків унаслідок війни.

Проєкт проходить у кілька змін. Перша об’єднала вихованців ФК "Олександрія", друга — учасників із ФК «Львів» та футбольної академії "Тернопіль". Наразі триває третя зміна за участю дітей із харківського "Металіста" — міста, яке щодня зазнає російських обстрілів.

Програма включає спортивні тренування, походи в гори, командні активності, творчі майстер-класи, квести, роботу з психологами в межах програми "Я можу!" та створення власних карт мрій. Її мета — поєднати літній відпочинок із психологічним відновленням, соціальною адаптацією та розвитком командних навичок.

10-річний Ренат з Олександрії поділився враженнями від першої поїздки в Карпати: "Я вперше побачив такі великі гори! Коли піднялися на вершину, я стояв і дивився — аж дух захопило. Я точно до хмарин дістався! У таборі ми з хлопцями швидко потоваришували, навіть не пам’ятаю, коли востаннє так голосно сміявся!.

14-річний Анатолій із Тернополя також розповів про свій досвід участі в проєкті: "Коли я приїхав у табір, то майже нікого не знав і трохи хвилювався. Але вже за кілька днів ми стали справжньою командою. Тут я знайшов нових друзів і зрозумів, що можу більше, ніж думав раніше".

Засновник Betking Foundation Павло Журило наголошує, що головна ідея проєкту — створити середовище, у якому діти можуть відновлюватися, розвиватися та відкривати власний потенціал.

"Ми хотіли, щоб "Королівський відпочинок" був не просто передихом від війни, а простором для відновлення, розвитку та нових можливостей. Для нас важливо, ким дитина може стати. Кожна дитина має великий потенціал, і наше завдання — створити середовище, де він розкривається через спорт, дружбу, підтримку команди та новий досвід. Ми бачимо, як уже за кілька днів діти змінюються: стають більш відкритими, більш впевненими, починають сміливіше мріяти та більше вірити у власні сили. Саме для цього ми організували "Королівський відпочинок" — місце, де відновлюються сили для великих мрій", — зазначив Павло Журило.

До участі в програмі долучаються й українські спортсмени. Зокрема, легенда київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський у відеозверненні закликав дітей сміливо мріяти, вірити у власні сили та цінувати підтримку команди.

"За роки у футболі я зрозумів одну важливу річ: великі перемоги починаються не лише з наполегливої праці. Вони починаються з віри у себе. У кожного з нас є мрії. Саме вони допомагають рухатися вперед, навіть коли шлях буває непростим. Пам’ятайте: сила людини не лише в тому, щоб долати труднощі. Справжня сила — не втрачати віру в себе та своє майбутнє. Насолоджуйтеся цим літом, цінуйте дружбу, мрійте сміливо та пам’ятайте: кожен із вас заслуговує на великі можливості", — зазначив Олександр Шовковський.

"Королівський відпочинок" є частиною довгострокової стратегії Betking Foundation, що входить до складу King Group, яка також включає проєкти "Королівська подорож", "День із командою Королів" та "Королівський кубок". Ініціативи спрямовані на системний розвиток молоді через футбол, командну взаємодію та відновлення.