У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times

Сполучені Штати розмістили 101-у повітряно-десантну дивізію США в Румунії для стримування агресії росії, а також для злагодження своїх сил із військами союзників по НАТО. В лавах цієї дивізії служить й українка, яка народилася на Закарпатті, і всім серцем вболіває за Україну та передає відповідний настрій іншим американських солдатам. Звісно, така близькість американських військ не заважає країні-агресорці продовжувати війну в Україні. Проте важливо знати хід думок у Сполучених Штатаз щодо засобів стримування росії, щоб знати, як переконувати їх використовувати ефективніші засоби.

Солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США тренуються, їдять і сплять на похмурій розгорнутій базі на Південному Сході Румунії, на авіабазі Михайла Когальнічану, лише за 7 хвилин польоту ракети до місця, де росія складує боєприпаси в Криму.

Далі на північ, на військових навчаннях з румунськими військами всього за кілька миль від українського кордону, американські солдати, також зі складу 101-ї дивізії, стріляють з артилерії, проводять гелікоптерні атаки і риють окопи, схожі на ті, що є по лінії фронту поблизу Херсона – українського портового міста, з якого російські війська відступили в листопаді.

101-шу повітряно-десантну дивізію вперше з часів Другої світової війни розгорнули в Європі, і завдяки своїй присутності в Румунії, яка є членом НАТО, її солдати зараз знаходяться ближче до війни в Україні, ніж будь-який інший підрозділ армії США.

Ця місія вважається зразком для американських збройних сил, які нещодавно відійшли від двох десятиліть активних бойових дій і вступили в епоху спроб стримування супротивників, використовуючи демонстрацію сили, а також навчання, постачання зброї та іншу допомогу, щоб донести до них свою точку зору.

"Це регіональний конфлікт, але він має глобальні наслідки", – заявив начальник штабу армії США генерал Джеймс Макконвілл в інтерв'ю в середині грудня на авіабазі, яка має спільну злітно-посадкову смугу з прилеглим комерційним аеропортом, названим на честь колишнього прем'єр-міністра Румунії Михайла Когальнічану, поблизу Чорного моря.

Розгортання військ в Румунії є попередженням москві, частиною обіцянки президента Байдена захищати "кожен дюйм" території НАТО, не провокуючи президента росії владіміра путіна до ескалації. Але проведення спільних навчань – це також спосіб забезпечити готовність союзників у південно-східній Європі тримати оборону.

Наразі незрозуміло, яку саме присутність Сполучені Штати збережуть на базі. Пентагон незабаром вирішуватиме, яку кількість американських військовослужбовців і старших командирів там залишити.

Дехто в Конгресі насторожено ставиться до ціни постійних вимог України про підтримку – провідний республіканець Палати представників, представник Каліфорнії Кевін Маккарті, у жовтні припустив, що його партія може не захотіти виписувати "необмежений чек" Україні.

Але прихильники збереження сильної присутності у Східній Європі вказали на вторгнення росії в Україну в лютому як на доказ того, що Сполучені Штати і їхні союзники по НАТО не зробили достатньо для стримування москви минулої зими.

"Це один із найважливіших уроків, який ми повинні винести з війни проти України", – заявив журналістам після повернення з короткого візиту в Україну на початку грудня конгресмен-демократ від штату Массачусетс Сет Моултон. "Коли ми розглядаємо інший сценарій, який може розгорнутися, як в Україні, в Тихому океані з Китаєм і Тайванем, ми повинні забезпечити успіх стримування", – зазначив він.

Військові планувальники підтримали цю стратегію, зазначивши, що 101-ша повітряно-десантна дивізія також використовує Чорне море для тренувань з берегової оборони – корисна навичка, якщо Китай стане більш агресивним і вторгнеться на Тайвань, самоврядний острів, на який давно претендує Пекін.

Дивізія отримала наказ розгорнути близько 4000 солдатів і старших командирів всього за кілька тижнів після вторгнення росії. Вони прибули на авіабазу поблизу румунського прибережного міста Констанца влітку. База раніше служила сонним аванпостом для підготовки військ НАТО, в тому числі кількох сотень американських солдатів, і була більш широко відома серед військових як проміжна станція з невеликою їдальнею для американських сил, які прямували до Афганістану і назад.

Місія тут дещо відрізняється від місій в інших країнах Європи, де окремі американські військовослужбовці тренують українські війська на передових системах озброєння, які постачаються українцям. Командир дивізії генерал-майор Джозеф П. МакГі зазначив, що навчання разом з іншими східноєвропейськими солдатами має свою цінність.

"Ви отримуєте можливість тренуватися і діяти на тій самій землі, яку вам, можливо, доведеться захищати", – сказав генерал МакГі.

Він додав: "Ви працюєте з союзником по НАТО, і майже неможливо уявити, що в майбутньому ми коли-небудь будемо воювати без союзників".

На додаток до військ в Румунії генерал МакГі також відправив менші групи солдатів на навчання з союзниками по НАТО до Болгарії, Німеччини, Угорщини і Словаччини. Цей підрозділ пишається тим, що він є найближчим до бойових дій, але він – не найбільший. Офіційні особи заявили, що приблизно 12 000 військовослужбовців, прикріплених до Першої піхотної дивізії армії, доданої після вторгнення, базуються в основному на Заході Польщі і в країнах Балтії.

Разом вони представляють нарощування сил США в Європі після вторгнення росії в Україну, як Байден пообіцяв союзникам на саміті НАТО в Мадриді у червні.

В рамках військових навчань з американськими і британськими військами, румунські війська випробовують ракетні комплекси HIMARS – ту саму зброю, яка допомогла Україні змусити російські війська відступити – проти імітованих цілей в Чорному морі протягом останніх кількох місяців. Румунія придбала три ракетні комплекси кілька років тому, і офіційні особи заявили, що вони все ще перебувають в процесі доставки.

Генерал-лейтенант Юліан Берділа, командувач сухопутних військ Румунії, який привітав розгортання, сказав, що румунські посадовці попереджали Захід про "поступовий і токсичний" прогрес з боку росії відтоді, як вона захопила контроль над Кримом в України шляхом місцевого референдуму 2014 року, який більша частина світу вважає незаконним.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, що робить росія, і якими є наслідки", – сказав генерал Берділа. Про навчання з американськими військами він зазначив: "Ми разом розігрували різні сценарії і готові синхронізувати плани миттєво".

За його словами, чисельність і рівень вищого командування американських військ, які зараз перебувають в Румунії, є достатніми для "передбачуваного стримування і спільної оборони".

Генерал Макконвілл не став прогнозувати, що адміністрація Байдена може зробити в Румунії, але загалом він сказав, що війська на авіабазі "дійсно змінили ситуацію, і я думаю, що ми продовжимо надавати ці можливості в міру необхідності". За словами Бекки Вассер, військової аналітикині Центру нової американської безпеки, дослідницького інституту у Вашингтоні, розташування дивізії і штабу так близько до кордону з Україною є більше ніж символічним. Це дозволяє швидко приймати рішення про те, де розмістити тисячі військ і озброєнь, якщо росія просуне війну на територію НАТО.

"Те, що ви бачите, свідчить про зміни в підходах американських збройних сил до позицій і розгортання по всьому світу, оскільки епоха війн в Іраку і Афганістані змінилася", – сказала пані Вассер. "Це не обов'язково буде бойове розгортання. Насправді це розгортання для стримування", – додала вона.

За словами пані Вассер, саме таку місію виконували десятки тисяч американських військовослужбовців, відправлених на бази Центрального командування США у 2020 році, коли на Близькому Сході загострилася напруженість у відносинах з Іраном.

Для командної сержантки Віталії Сандерс, яка очолює батальйон на авіабазі імені Михайла Когальнічану, ця місія є і особистою, і професійною.

Вона народилася в містечку під Ужгородом на Заході України і переїхала до бабусі у північно-західну Індіану, коли їй було 12 років. Востаннє вона була в Україні у 2005 році, а її брат досі там –хоча їхнє спілкування через WhatsApp і Facebook було обмежене через російські удари, які вивели з ладу електромережі.

Пані сержант-майор Сандерс в армії США вже 21 рік, служила в Афганістані та Кувейті. Але вона ніколи не забувала про загрозу, яку росія становить для України.

"Просто перебування тут, так близько до дому, – розповіла вона, – створює спрагу, змушує мене боротися, і, сподіваюся, передавати цю енергію солдатам, щоб вони знали, наскільки це важливо для всіх".

Лара Джейкс – іноземна журналістка, що спеціалізується на висвітленні війни в Україні. Вона була дипломатичною та військовою кореспонденткою у Вашингтоні та військовою кореспонденткою в Іраку, а також робила репортажі та редагувала матеріали з більш ніж 60 країн світу протягом останніх 25 років.

Джерело: The New York Times