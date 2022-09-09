У США є реальна можливість знищити путінську пропаганду. Один з інструментів – надмірний патріотизм росіян - Politico

Цю статтю варто прочитати принаймні виходячи з того, що її написали колишній керівник розвідуправління Міноборони США та експерт з медіа. Автори статті у впливовому американському виданні Politico Девід Р. Шедд — колишній виконуючий обов’язки директора Розвідувального управління Міністерства оборони США та Івана Страднер - радник Центру Баріша Правдивості Медіа (Barish Center for Media Integrity) Фонду оборони та демократії. Впливові та добре поінформовані експерти вважають, що у США з'явився шанс знищити росію на медійному полі. Як саме – читайте у перекладі iPress.

Джерело: Politico

Боротьбу за Україну виграють не тільки на полі бою. Незважаючи на високотехнологічну зброю, яку надав Захід, психологічна війна проти росії залишається ключовою можливістю Сполучених Штатів.

Історично такий підхід був спрямований на те, щоб росіяни купилися на американську мрію. Але ця стратегія - пережиток холодної війни, і погано реалізується в сучасній росії. Замість того, щоб рекламувати переваги Levi’s і Hollywood, американські інформаційні кампанії повинні використовувати російський патріотизм, щоб переграти кремль - висвітити шкоду війни, викрити корупцію в уряді та соціальну нерівність, а також використати незадоволення серед російських етнічних меншин. Ця, так би мовити, тактика в російському стилі принесе більше плодів, ніж казки про чудеса американської демократії.

Уряду США інформаційні операції такого плану добре знайомі. Під час холодної війни, щоб висвітлити слабкі сторони радянського союзу та надати справжні правдиві новини поневоленим націям радянської імперії, Вашингтон став першим, хто розповідав про новини у світі завдяки "Голосу Америки" та Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. У боротьбі проти комунізму інформаційні програми відіграли важливу роль. Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року владімір путін закрив усі російські незалежні ЗМІ і обмежив доступ росіян до основних західних соцмереж, медіа-платформ та іноземних інформагентств. Але завдяки широкому використанню VPN-доступу до Інтернету Сполучені Штати можуть доставляти інформацію росіянам. США також використовує російські пабліки для публікації повідомлень у соцмережах на російських платформах.

Звісно, між сучасною Америкою та сучасною російською федерацією є відмінності: більшість росіян не хочуть, щоб їхня країна уподібнювалася до Сполучених Штатів — вони ностальгують за "вєлікой росієй". Опитування, що провело московське незалежне агентство Левада-Центр, показує, що 75 відсотків росіян, яких державні ЗМІ згодовують антиамериканськими ідеями і російською пропагандою, вбачають у США негатив. В росії продовжує зростати нацизм, і наразі 56 відсотків громадян вважають сталіна "велікім лідером".

США у психологічній війні з кремлем можуть скористатися зростанням патріотизму та використати його. росіяни дуже пишаються своєю країною, і путін розпалював ці настрої два десятиліття завдяки націоналістичній риториці. Як наслідок, пересічному росіянину навряд чи зараз сподобається просування демократії як альтернативної системи управління. Набагато ефективніше було б підкреслити те (як у популярному відео Арнольда Шварценеггера, де засуджується напад путіна на Україну), що путін принизив "велич" росії в середині країни та за кордоном своєю кривавою війною в Україні. Точна, нейтральна інформація є потужною зброєю серед потоку пропаганди. Ефективні інформаційні методи могли б показати росіянам, як їхня країна перетворюється з нації, що має міжнародну повагу та престиж, на вигнанця, ізгоя у світі. Замість відмови від патріотичних тендецій, можна було б зіграти на бажанні багатьох росіян повернути втрачену славу своєї країни.

Таким чином руйнація міцного іміджу путіна може послабити підтримку серед числа ключових прокремлівських виборців. У повідомленнях можна наголошувати про те, що путінська війна ведеться слабко, а також те, як він і його союзники збагачуються, і не зважають на громадськість. Крім викриття багатства олігархів, успішною буде, наприклад, кампанія, як лідер російської православної церкви патріарх кіріл, насолоджується розкішним годинником Breguet за 40 000 доларів, у той час як майже 20 мільйонів росіян живуть у бідності. У свій час радянські лідери були покарані за те, що знехтувати російським патріотизмом, не надали йому важливого значення. У 1972 році заввідділу пропаганди ЦК алєксандра яковлєва зняли з посади після публікації статтей в "Литературной газете", в якій він критикував російський патріотизм. Точнісінько так депортували та позбавили громадянства алєксандра солженіцина - через "систематичні дії, несумісні з громадянством", після кампанії в пресі, де написали, що він "задихається від патологічної ненависті" та не патріот радянського союзу.

У цих починаннях потужним інструментом може стати гумор. Серед драконівських цензурних законів москви правило "твій язик — найлютіший ворог" — тобто будь обережним, коли щось говориш — завжди було правилом виживання. У 2019 році російський парламент ухвалив закон про 15 діб арешту за "відверту неповагу" до держави, її посадовців і російського суспільства. Але навіть сталін не зміг зупинити сатиру, що стала найпопулярнішою формою політичного протесту в колишньому радянському союзі.

Сучасні інформаційні операції США повинні використати і впровадити подібний гумор — підкинути росіянам теми для своїх жартів. З початку війни в Україні путін неодноразово посилався на спадщину сталіна. А переграти можна на свій лад. До прикладу, відоме сталінське гасло "жити стало краще, таваріщі!" можна легко адаптувати до поточної ситуації в росії, щоб висміяти путіна. У кремлі знають, що гумор може бути небезпечним інструментом в інформаційних операціях. Так, кілька років тому міністерство культури росії заборонило популярний сатиричний фільм "Смерть сталіна" на тій підставі, що він є "екстремістським" і "спрямованим на приниження російського народу". Але російська влада не може відстежити і заблокувати кожен жарт, що гуляє в інформаційному просторі.

Інформаційні операції США також мають розпалювати серед етнічних меншин в росії невдоволення кремлівськими діями. Буряти, якути та чеченці постійно стикаються з дискримінацією, а держава закриває на це очі. Тим часом на війну з Україною російська армія набирала набагато більше бійців з меншин, ніж з інших груп, що призвело до підвищеного рівня людських втрат серед меншин. Вербування таким чином демонструє постійну експлуатацію кремлем тих, хто живе в бідніших регіонах і не має можливості працевлаштуватися. путін вже побоюється, що етнічні меншини можуть сформувати сепаратистські рухи, які розділять багатоетнічне суспільство росії. Він намагався нав’язати цим групам свою "вертикаль влади". Як факт, москва нещодавно позбавила главу російської Республіки Татарстан звання президента регіону, який прагнув незалежності ще в 1990-х роках. Вашингтон має переконати кожного татарина у росії, що і скільки вони втратили, і заохочувати їх боротися за свої права.

Під час холодної війни США і відкрито, і приховано підтримували групи дисидентів. З одного боку, важливо спілкуватися з російськими дисидентами у вигнанні та посилювати їхні голоси, та все ж це не найефективніший спосіб достукатися до пересічних росіян, щоб змінити їх сприйняття. Пропутінські росіяни не дивляться дисидентські канали. Більш ефективний спосіб дістати путіна – працювати в середині російських громад. У російській культурі довіра – це важливий чинник. Коли дисидентські думки походять із джерел, яким росіяни довіряють, вони втрачають пильність. Тому Сполученим Штатам слід намагатися тихо налагодити партнерські відносини з російськомовними впливовими людьми в соцмережах, і допомогти їм поширювати повідомлення всередині росії, щоб протистояти дезінформації кремля.

Останні роки путін активно пробирався в інформаційний простір Заходу. Він втручався у вибори в Європі та Сполучених Штатах, розпалював міжусобні чвари в нашій країні та всякими способами намагався послабити наші демократичні інститути. Тепер адміністрація Байдена може змусити російського диктатора захищатися. Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні різноманітні інструменти для проведення ефективних інформаційних операцій у росії, і просте поширення правди про справжню слабкість путіна є найпотужнішою зброєю.

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