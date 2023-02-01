Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal

Американська впливова Wall Street Journal дещо привідкрила завісу таємниці удару безпілотників по об'єктах в Ірані. Удар відбувся після візиту директора ЦРУ і напередодні візиту Держсекратаря до Ізраїлю. Атакований об'єкт центру космічних досліджень міг проводити "зворотню інженерію" – фактично копіювати російські воєнні технології, зокрема ракети, для налагодження виробництва в Ірані.

Недільна ранкова операція розвідувального агентства Моссад, як повідомляється, досягла своїх цілей. Ізраїльський безпілотник завдав удару по об'єкту з виробництва сучасної зброї на території Ірану, який, на думку Ізраїлю, досягнув своєї мети. Як пише Wall Street Journal, про це повідомляють люди, знайомі з ходом обговорення цієї операції.

Wall Street Journal нагадує, що операція була проведена рано вранці в неділю ізраїльською розвідувальною службою Моссад і була спрямована на об'єкт Міністерства оборони в Ісфахані в центральній частині Ірану. Було завдано точних ударів по будівлях в чотирьох різних районах, повідомили ці люди. Супутникові фотографії показали, що дах об'єкту отримав незначні пошкодження, але люди назвали місію успішною, не уточнюючи подробиць.

Ці свідчення суперечать заявам іранських офіційних осіб, які стверджують, що система ППО країни відбила спробу нападу на склад боєприпасів, яка завдала мінімальної шкоди.

Wall Street Journal відзначає, що атака стала черговою главою в довготривалому конфлікті між Ізраїлем та Іраном, в якому Ізраїль використовує саботаж, вбивства і удари безпілотників, щоб завдати шкоди ядерній програмі Ірану і його потенціалу зі створення звичайних озброєнь, а Іран зі свого боку озброює бойовиків уздовж ізраїльських кордонів.

"Люди кажуть (несподіваний зворот для такої впливової газети як WSJ – iPress), що атакований у неділю об'єкт Міністерства оборони Ірану – це об'єкт з виробництва зброї. Він розташований через дорогу від об'єкта, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за роботу над іранською програмою балістичних ракет. За словами Ронен Соломона, незалежного аналітика ізраїльської розвідки, в Центрі космічних досліджень знаходиться Інститут матеріалів та енергетики, який проводить дослідження, що можуть бути використані для розробки безпілотників, ракет, супутників, а також для тестування металів для ядерного проекту", - йдеться у публікації.

Газета повідомляє, що у понеділок іранські державні ЗМІ опублікували фрагменти знімків невеликих безпілотників, які були використані під час удару. Якщо зображені дрони справжні, то, швидше за все, це квадрокоптери китайського виробництва з обмеженим радіусом дії, які могли бути запущені з території Ірану, враховуючи їх невеликий розмір і розташування Ісфахана за сотні миль від кордонів країни, поділився своєю думкою із WSJ Таль Беері, керівник дослідницького відділу Центру Альма в Ізраїлі і колишній офіцер ізраїльської військової розвідки. Він акцентував, що такий дрон можна замовити онлайн.

Як відзначає WSJ, деякі спеціалісти порівнюють недільну ранкову операцію з ізраїльським ударом квадрокоптером минулого року по іранських об'єктах з виробництва безпілотників у західному місті Керманшах. У відповідь у березні минулого року іранський Корпус вартових ісламської революції випустив ракети по іракському курдському місту Ербіль, стверджуючи, що в цьому регіоні перебувають оперативники Моссаду, які здійснили атаку з дронів.

Видання звертає увагу, що удар Ізраїлю, який керівництво країни публічно не визнало, був позитивно сприйнятий в Україні. В той же час американські офіційні особи заявляють, що росія використовувала іранські безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру. Тож у понеділок Іран викликав тимчасового повіреного у справах посольства України в Тегерані через твіт радника президента України Володимира Зеленського. "Вибухова ніч в Ірані", - написав радник Михайло Подоляк у твіттері, після чого зазначив, що Україна застерігала Іран не втягуватися в конфлікт з росією.

Іран тоді визнав, що постачав безпілотники до росії, але заявив, що передача відбулася до вторгнення Москви в Україну, що заперечують офіційні особи США.

Атака безпілотника безпосередньо передувала візиту на Близький Схід держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він відмовився коментувати конкретно цю атаку, коли його запитали журналісти, - зазначає WSJ.

"Я скажу в більш загальному плані, що для Сполучених Штатів, а також для багатьох наших партнерів у регіоні, дуже важливо, щоб ми продовжували боротися, і, за необхідності, протидіяти різним засобам, до яких вдається Іран в регіоні і за його межами", - сказав пан Блінкен. У відповідь речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив: "Адміністрація США добре знає, що Ісламська Республіка дасть гідну жалю і тверду відповідь агресорам".

Видання інформує, що Іран не звинуватив жодну країну в атаці в Ісфахані. Іранські офіційні особи заявляють, що два безпілотники вибухнули після того, як їх заглушили, а ще один був збитий, не завдавши шкоди будівлі.

Водночас Іран стверджує, що Інститут матеріалів і енергетики використовується для розробки цивільних технологій. Пан Соломон, аналітик розвідки, сказав WSJ, що розташування інституту через дорогу від об'єкту Міністерства оборони вказує на те, що його дослідження можуть також використовуватися для виробництва сучасної зброї. Він зазначив, що Іранський центр космічних досліджень заявляє на своєму веб-сайті, що може проводити зворотну інженерію, яка може бути використана для копіювання російських військових технологій, переданих іранцям. Але, на думку пана Соломона, дослідницька група будує виробничу лінію для міністерства оборони. Видання відзначає, що Соломон працює над книгою про історію десятирічної кампанії Ізраїлю, спрямованої на те, щоб зірвати ядерну і ракетну програми Ірану.

Останній удар Ізраїлю був нанесений в той час, пише WSJ, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, в тому числі з поглибленням його військової співпраці з росією.

Минулого тижня директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс здійснив неоголошений візит до Ізраїлю, щоб обговорити Іран та інші регіональні питання, за словами людей, знайомих з його візитом.

Крім того минулого тижня США та Ізраїль провели найбільші в історії спільні військові навчання, в яких взяли участь понад 7500 військовослужбовців з обох країн і відпрацювали низку сценаріїв для перевірки їхньої здатності виводити з ладу системи протиповітряної оборони і дозаправляти реактивні літаки – обидва ці елементи можуть бути ключовими для нанесення потужного військового удару по Ірану, - наголошує видання.

Відтак, на думку журналістів, зусилля президента Байдена відновити угоду з Іраном щодо ядерного стримування зайшли в глухий кут, але США ще не розробили альтернативу. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підштовхує США до більш жорсткої позиції щодо Ірану.

Джерело: Wall Street Journal