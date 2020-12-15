Україна - не Європа: як держави Євросоюзу вводять жорсткі правила на різдвяні свята

На відміну від України, європейські держави посилили обмеження чи пішли на локдаун ще задовго до Різдва

У введені певних обмежень є своя логіка, адже на початок свят більшість матиме вже урізані соціальні контакти, і ризики заразити старших родичів під час сімейних зустрічей будуть нижчими.

"Ми не хочемо скасовувати Різдво. Але не можемо дозволити собі ризик того, щоби святкування Різдва і Нового року перетворилися на надзаразні події", - ці слова єврокомісара з охорони здоров'я Стелли Кіріакідіс ілюструють, як ЄС готується до різдвяних свят.

І ця підготовка геть відрізняється від української.

Яскраві і галасливі ярмарки з сувенірами і розвагами, ковзанки, черги дітей до Санта-Клауса, натовпи містян, що прогулюються вулицями з глінтвейном і смаколиками... Без цього всього важко уявити атмосферу європейського Різдва - проте цього року свята в Європі обіцяють бути геть інакшими.

Якщо для українців повний локдаун має розпочатися "вже після свят", а на свята уряд пішов на послаблення і так непомітних карантинних обмежень, зокрема - дозволив кафе й ресторанам у новорічну ніч працювати до першої ночі, то ЄС, навпаки, рекомендував державам-членам самообмеження до і після свят протягом семи днів.

Також Брюссель попросив зберегти заборону на проведення масових заходів, комендантську годину, встановити чіткі критерії максимальної кількості зустрічей і рекомендувати святкування Різдва в рамках родинних "бульбашок".

І країни здебільшого скористалися цими порадами.

Франція: забути про 31 грудня

Франція, чий весняний карантин був одним із найжорсткіших у Європі, оголосила про повторний локдаун наприкінці жовтня.

Проте вже через місяць президент Макрон анонсував три етапи послаблень, один з яких охоплює період зимових свят.

На відміну від України, бари і ресторани тут закриті вже тривалий час, але для передріздвяного шопінгу відкрилися магазини, зокрема, дозволили продаж ялинок.

В той час як українці вже готуються смакувати глінтвейн на різдвяних ярмарках, більшість французів цьогоріч позбавлені цього традиційного атрибута свят (а тих, хто наважився відкрити невеликі ринки, піддали остракізму свої ж). Звичних яток з різноманітними наїдками, напоями і сувенірами немає навіть у європейській столиці Різдва Страсбурзі.

Але вже з 15 грудня планується скасування локдауну і дозвіл на вільне пересування, в тому числі між регіонами. Щоправда, замість цього буде запроваджено комендантську годину, виняток з якої спочатку анонсували на 24 та 31 грудня.

В обмеженій кількості, без традиційних розваг, але разом з рідними і близькими.

Втім, і для вже анонсованих послаблень необхідна була одна умова: якщо на 15 грудня кількість щоденних випадків хвороби впаде нижче позначки у 5 тисяч. Наразі це виглядає мало реальним.

"Гадаю, ми маємо забути про 31 грудня. Треба говорити про те, як захистити 2021 рік", - сказав професор Жиль Піалу, голова відділу інфекційних хвороб однієї з лікарень Парижа.

Саме тому в четвер в уряді Франції оголосили, що останній день року французи мають сидіти вдома, а комендантської години не буде лише на Святвечір.

Натомість незмінними залишаються різдвяні ялинки і святкова ілюмінація. Щоправда, і тут пандемія внесла корективи. Наприклад, у Страсбурзі урочиста церемонія запалення різдвяних вогнів відбулася онлайн.

Британія: більше трьох родин не збиратися

Дещо послабити обмеження, щоб родини змогли зібратися разом на Різдво, вирішили і по інший бік Ла-Маншу.

У Британії, яка до 2 грудня протягом чотирьох тижнів жила в умовах національного локдауну, після його скасування запровадили систему з кількох рівнів коронавірусної загрози.

Для тих районів, які розташовані на найвищому рівні, ресторани і паби лишилися закритими. Але в багатьох місцях магазинам, спортзалам і салонам дозволили відновити роботу.