Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у тижневому огляді глобальних конфліктів та протистоянь аналізує війну росії проти України та її тривалу стратегію насичення. Йдеться також про ситуацію в Тихому океані та навчання Talisman Sabre біля берегів Австралії.

Цей тижневик було підготовлено під час мого візиту до Дарвіна, столиці Північної території Австралії. Я мав нагоду взяти участь у зустрічі старших військових командувачів з усього Індо-Тихоокеанського регіону та виступити перед ними з доповіддю. Захід, організований австралійським командувачем об'єднаних операцій, став нагодою для роздумів про поточні зміни характеру війни, а також про уроки, винесені з цьогорічних навчань Talisman Sabre 2025.

Політична боротьба в Україні за боротьбу з корупцією. Головною подією цього тижня стало прийняття парламентом нового закону, запропонованого адміністрацією Зеленського, який обмежує діяльність вітчизняних антикорупційних органів. Це спричинило перші публічні протести проти уряду Зеленського з лютого 2022 року.

Існує багато аналізів цього питання. І хоча є чимало точок зору на цю тему, для мене найважливішим є стратегічне повідомлення для іноземних прихильників України. Україна повинна не тільки виграти війну, але й виграти історію війни.

Цього тижня наратив України про те, що вона є стійким, відкритим демократичним суспільством, був підірваний новим антикорупційним законодавством. Хоча протести показали, що український народ, який вимагає від уряду відповідальності, живий і здоровий, це законодавство було невиправданою помилкою. Воно дало путіну матеріал для його пропаганди. І воно дозволяє авторитарним лідерам і тролям у соцмережах по всьому світу поширювати наратив про те, що західні країни підтримують "корумповану" Україну.

Битва за Покровськ. росіяни, схоже, перебувають на завершальній стадії оточення українського міста Покровськ. російська кампанія, яка складалася з довгої серії великих і малих битв, триває вже понад рік. Протягом усього цього періоду вісь просування на Покровськ була основним напрямком зусиль російських сухопутних військ на сході України. Навіть українська кампанія в Курській області не змінила основного напрямку зусиль росії на землі, хоча російські військові й виділили значні сили для витіснення українців з Курської області (що досі залишається незавершеним завданням).

Триваюче подвійне оточення Покровська російськими військами. Джерело: ISW

Це повертає мене до постійної теми операцій російських сухопутних військ в Україні. Немає сумнівів, що за останні три з половиною роки вони досягли певних успіхів. Також немає сумнівів, що вони навчилися вчитися краще, що призвело до адаптації тактики, використання дронів, РЕБ та здатності координувати операції високо- і низькоякісних військових підрозділів.

Проблема полягає в тому, що росіяни мусили витратити величезні ресурси, щоб досягти цих успіхів, щоб навчитися та адаптуватися. Наведений нижче графік, взятий зі звіту Russia Matters, чітко показує, що втрати, яких зазнали російські війська, принесли їм лише незначні результати, принаймні на даний момент. З тактичної точки зору, російські сухопутні війська є ефективними, але знаходяться на нижній межі будь-якого спектру, за яким можна оцінити тактичну ефективність військових сил.

Проблема, втім, полягає в тому, що путін не дбає про тактичну ефективність. Він дбає про наратив постійного просування росії, навіть якщо це просування вимірюється метрами. Він дбає про це, тому що може використовувати для своїх стратегічних наративів, щоб впливати на західних громадян і політиків та переконувати їх, що подальша підтримка України є безглуздою. путін також дбає про наратив "постійного просування", тому що може використати його, щоб переконати власний народ, що російські втрати в цій війні досі варті того, як і мілітаризація російської нації.

З кінця 2022 року путін застосовує стратегію затягування, яка має два ключові елементи:

вичікувати ключових союзників України (Європу та США); та

повільно душити Україну, виснажуючи її військо, руйнуючи економіку та підриваючи моральний дух цивільного населення.

Його повільні, стабільні, але надзвичайно дорогі наземні операції на сході України, підкріплені меншими операціями на північному сході та півдні України, є центральною частиною реалізації цієї стратегії путіним.

Для аналізу нещодавньої російської кампанії з захоплення Покровська варто прочитати цю статтю журналіста Френсіса Фаррелла.

Війна росії проти українських міст. Цього тижня росія продовжила масштабні бомбардування українських міст, націлені на інфраструктуру та моральний дух цивільного населення. Найбільший напад за останній тиждень відбувся 21 липня, коли росіяни випустили 450 ракет і дронів по цілях на території України. Протягом останнього тижня відбулися такі напади:

26 липня: випущено 235 дронів і ракет, 200 перехоплено.

25 липня: запущено 63 дрони та ракети, 54 перехоплено.

24 липня: запущено 107 дронів та ракет, 91 перехоплено.

23 липня: запущено 71 дрон і ракету, 27 перехоплено, 18 втрачено.

22 липня: запущено 42 дрони і ракети, 26 перехоплено, 7 втрачено.

21 липня: запущено 450 дронів і ракет, 224 перехоплено, 203 втрачено.

Незважаючи на високий рівень перехоплення та кількість додаткових російських дронів і ракет, втрачених через глушіння або нездатність досягти цілей, вони продовжують досягати своїх цілей в українських містах. І, як показує діаграма нижче, ці нальоти тепер є безперервними і здійснюються з використанням набагато більшої кількості безпілотників і ракет у вечірній час, коли росія активізує свої дії.

Ця стратегія насичення, яка за своїм методом не надто відрізняється від тактики росії на землі, має на меті використати головну перевагу росії над Україною – чисельність, щоб спробувати виграти війну або принаймні створити враження, що росія виграє війну. Необхідною відповіддю є збільшення промислового виробництва в Україні та Європі, щоб ще більше збільшити втрати росії та рівень перехоплення російських дронів і ракет. Хоча це і відбувається, але, можливо, не достатньо швидко, щоб перевершити посилення масових наземних і повітряних атак росії.

Оцінка. Два ключові чинники, що відіграють роль у цій фазі війни, яку веде росія, – затягування і насичення – дають західним оборонним планувальникам, а також партнерам росії, таким як Китай і Північна Корея, низку цікавих висновків.

Для європейських і американських військових стратегів підготовка до боротьби проти затягування війни вимагає як політичної, так і суспільної адаптації. Стратегії, що застосовувалися в Іраку та Афганістані, де було можливо неодноразово розгортати професійні збройні сили, навіть віддалено не підходять для використання в цьому стратегічному середовищі. Суспільна стійкість є надзвичайно важливою. Але так само важливою є політична мужність, щоб чесно розмовляти з громадянами про справжню природу загрози з боку авторитарних режимів та про ресурси, необхідні для їх стримування.

Крім того, в Європі, Америці, Австралії, Японії та інших країнах необхідні додаткові інвестиції в промислові виробничі потужності. Жодна країна окремо не має достатніх можливостей для протидії зростаючому арсеналу авторитарних режимів.

І Китай, і Північна Корея, які вже схильні до стратегій затягування та насичення, зрозуміють, що метод затягування та насичення є для них також життєздатною стратегією, якщо вони вирішать розпочати військові кампанії проти Тайваню та Південної Кореї.

Розміщення авіаносців Китаю. Цього тижня The Jamestown Foundation опублікувала аналіз нещодавніх навчань двох авіаносців Китаю в західній частині Тихого океану. У звіті, написаному Ю-Ченгом Ченом і К. Трістаном Тангом, розглядається розміщення двох авіаносців одночасно в західній частині Тихого океану в 2025 році. У своєму аналізі автори порівнюють це розміщення з попередніми розміщеннями авіаносних бойових груп протягом останніх кількох років.

Військово-морські сили НВА переносять акцент у навчанні з прибережних операцій на операції у відкритому морі

Автори вважають, що з аналізу останнього розгортання двох авіаносців ВМС КНР можна зробити два ключові висновки. Перший полягає в тому, що Китай почав зміщувати військовий акцент з навчання комплексним операціям у прибережних водах на більший наголос на мобільних операціях у відкритому морі. Другий висновок полягає в тому, що Центральна військова комісія, ймовірно, визначила, що НВАК зараз володіє комплексними бойовими можливостями у прибережних водах, які мають вирішальне значення для військових операцій навколо Тайваню.

Повний звіт можна прочитати за цим посиланням.

Навчання Talisman Sabre 2025. Завершилися навчання Talisman Sabre 2025. У них взяли участь збройні сили 19 країн, які провели серію навчань у північній і східній частинах Австралії. У найактивніший момент у навчаннях брали участь 43 000 військовослужбовців, а також десятки кораблів і сотні літаків. Також було проведено кілька навчань з бойовими стрільбами з використанням ракет дальнього радіусу дії для наземних і морських ударів, амфібійних операцій, повітряних і морських боїв, а також безліч заходів з логістичної підтримки.

У рамках одного з етапів навчань канадський літак C-17 доставив на острів Різдва пускову установку HIMARS армії США та сухопутні війська австралійської армії.

Крім того, під час навчань австралійська армія вперше випробувала свою першу ракету Precision Strike Missile, нову ракету великої дальності для HIMARS. Запуск відбувся на військовому полігоні в північній Австралії. Відео запуску PrSm можна переглянути за цим посиланням.

Перший PrSM, випущений 14-м полком австралійської армії цього тижня

Такі великомасштабні навчання мають вирішальне значення для розвитку бойових можливостей коаліції у всіх сферах. Вони дозволяють відпрацювати вищі рівні командування та управління, а також оперативну логістику. Важливо, що вони сприяють розвитку довіри та кращому взаєморозумінню між різними збройними силами в регіоні.

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