Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін

Чотиризірковий американський генерал у відставці Джек Кін заявив в інтерв'ю, що Україна могла б перемогти російську армію, якби президент Джо Байден надав їй більше необхідної зброї. Кін вважає, що Сполучені Штати добре знаються на веденні звичайної війни із застосуванням загальновійськових операцій і можуть допомогти українцям розробити план, як перемогти росію. Втім, генерал висловлює сумнів, що Байдену вистачить духу надати Києву необхідну зброю. Тим більш, що президента США гальмує опозиція деяких членів Конгресу.

Американське видання Newsweek цитує колишнього заступника начальника штабу армії США, чотиризіркового американського генерала у відставці Джека Кіна, який заявив для подкаста American Enterprise Institute, що якби президент Джо Байден надав Україні більше зброї, країна могла б успішно перемогти російські збройні сили.

Джека Кіна, як зазначає Newsweek, вважають архітектором стратегії розгортання американських військ у 2007 році, яка переломила хід війни в Іраку. Під час інтерв'ю генерал у відставці сказав, що Україна вже має "всі необхідні елементи", щоб перемогти росію. "Їм просто потрібна стратегія, яку ми можемо допомогти розробити разом із правильним озброєнням для цього, і ми зможемо перемогти цих росіян. Я абсолютно в цьому переконаний", – наголосив генерал.

Кіна запитали, чи "перемога України залежить від готовності президента Байдена надати Україні можливості, які ми (США) утримуємо", на що він відповів ствердно.

"Щоб досягти успіху у звичайній загальновійськовій війні, вам потрібні танки, бронемашини з піхотою, велика кількість артилерії, системи протиповітряної оборони, які захистять ці сили від вторгнення, скоординований артилерійський вогонь і повітряна підтримка, – сказав Кін. – Це складові успіху. І якщо у вас немає цих складових, ви не зможете зайняти територію в той час, коли хочете її зайняти".

На питання про те, чи змогла би Україна відвоювати окуповану росіянами територію, якщо Байден надасть зброю, необхідну ЗСУ, генерал Кін заявив, що якби Україна мала все необхідне, то вона могла б це зробити.

Втім, генерал Кін вважає, що "не схоже, що у Байдена вистачить духу" надати Україні зброю, якої вона потребує. Він послався на занепокоєння адміністрації президента та американських військових щодо ескалації війни путіним, якщо Україні буде надано певну зброю.

Як зазначає Newsweek, Байден також стикається з політичною опозицією з боку деяких членів Конгресу щодо підтримки України. На початку лютого республіканець Метт Ґаєц з Флориди вніс на розгляд Палати представників резолюцію про припинення військової та фінансової допомоги Україні з боку США.

"Президент Джо Байден, мабуть, забув свій прогноз від березня 2022 року, який передбачав, що озброєння України військовою технікою призведе до ескалації конфлікту до "Третьої світової війни", – заявив Ґаєц для Newsweek після того, як представив резолюцію, співавторами якої виступили ще 10 інших республіканців Палати представників.

Однак не всі однопартійці Ґаєца поділяють його думку із питання військової допомоги. Під час слухань, що відбулися невдовзі після першої річниці війни, сенатор-республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер закликав адміністрацію Байдена прискорити надання Україні необхідної їй зброї.

"Ми повинні винести уроки з повільного підходу, який використовували для озброєння українців до цього часу", – заявив Вікер наприкінці минулого місяця, пише американське видання. – Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни, у точці перелому, яку не можемо дозволити собі втратити, захищаючи інтереси Сполучених Штатів і наших союзників".

Newsweek також повідомляє, що звернувся до Білого дому електронною поштою, щоб отримати коментар.

Джек Кін – американський чотиризірковий генерал у відставці, колишній заступник начальника штабу армії Сполучених Штатів, нагороджений Президентською медаллю Свободи. Він є аналітиком з питань національної безпеки, переважно на Fox News, і очолює Інститут вивчення війни (ISW) та раду AM General – виробника цивільних Hummer і військових Humvee.

Джерело: Newsweek