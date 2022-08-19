Україна може виграти цю війну за таких п'яти умов - генерал-майор Мік Райан у Sydney Morning Herald

У черговій статті для Sydney Morning Herald генерал-майор Мік Раян розповідає про 5 фундаментальних основ, які допоможуть Україні виграти війну з росією. Звертаючись в першу чергу до австралійського уряду, він демонструє й усім союзникам України, що політичну, військову, економічну підтримку слід продовжувати, причому у більших масштабах. Деталі - у нашому перекладі статті.

Про автора: Мік Раян — генерал-майор австралійської армії у відставці. Випускник Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса, Командно-штабного коледжу та Школи оперативного мистецтва Університету морської піхоти США

Український удар по російській авіабазі в Криму минулого тижня знов привернув увагу до війни, яку багато хто на Заході, включно з цією країною (Австралія – IPress), майже втратив з поля зору. Підвищення відсоткових ставок, великі витрати на паливо та енергію та виборчі кампанії знову підтвердили, що внутрішні проблеми є основними для більшості західних громадян.

Попри цю загальну відсутність уваги до війни, вона триває. росіяни завдають ударів по позиціях української оборони на Донбасі, просуваючись на метри і втрачаючи солдатів сотнями. російські ракети зі змінною точністю продовжують сипатись на українські міста, бездушно вбиваючи дітей та мирних жителів.

У перші дні війни українцям давали мало шансів захистити свою країну від більшої та нібито боєздатнішої російської армії. володимир путін планував коротку блискавичну війну проти свого південного сусіда, але натомість втягнув Україну та Захід у кривавий, дорогий і тривалий конфлікт. Минули місяці, ініціатива повільно відійшла від росії, оскільки Україна роз’їдала її здатність проводити наступальні операції.

Які перспективи української перемоги? Як я писав у березні, Україна може перемогти. Але така перемога залежить від п’яти основоположних умов.

З початку війни політична підтримка Заходу була вирішальним елементом оборони України. Хоча не було надано прямої військової допомоги, підтримка Заходу забезпечує потік зброї в країну та міжнародну коаліцію, яка контролює режим економічних санкцій проти росії. Забезпечення стратегічного терпіння Заходу для постійної підтримки України до кінця, буде турботою українського уряду та його дипломатів. Обрані посадовці в таких країнах, як Австралія, повинні продовжувати переконувати свій народ у необхідності боротьби з російською агресією.

Друга основа для перемоги України – це економічна підтримка. російське вторгнення вплинуло на обробну, гірничодобувну та сільськогосподарську галузь України. Українські порти, через які генерується найбільший експортний дохід, були захоплені чи заблоковані росіянами. Україні потрібна економічна допомога, як-от та, яку нещодавно оголосив Світовий банк для підтримки надання державних послуг та забезпечення величезних витрат, пов’язаних з війною. Економічна допомога Заходу повинна тривати, якщо Україна хоче зберегти свою оборону та вигнати росіян зі своєї території.

Третя основа української перемоги – військова підтримка. У сучасних війнах, особливо масштабних, як та, що ведеться в Україні, швидко витрачаються боєприпаси, техніка і люди. Для західних країн важливо продовжувати і навіть збільшувати потік зброї в Україну. Хоча Захід не надає солдатів, він надав зброю та боєприпаси на мільярди доларів, включаючи деякі з найдосконаліших високоточних видів зброї. НАТО розпочало програму підготовки українських солдатів, але найближчими місяцями йому доведеться збільшити її масштаби. Схема підготовки авіації Імперії часів Другої світової війни є зразком. Австралія має підтримати це.

Четверта основа – лідерство. Слова президента Володимира Зеленського у лютому, коли він відмовився від пропозиції США евакуювати його: "Мені потрібні боєприпаси, а не проїзд" — об’єднали його народ на критичному етапі війни. Це лідерство привернуло до нього увагу та вплив у всьому світі, що мало важливе значення для економічної, гуманітарної, дипломатичної, розвідувальної та військової допомоги. Але також було зрозуміло, що військове керівництво України вело розумну та витончену військову кампанію проти росіян, одночасно підтримуючи кампанію глобального впливу. Це слід продовжувати, якщо Україна хоче виграти цю війну.

Нарешті, українці повинні перемогти на полі бою. Якщо будуть забезпечені попередні фундаментальні елементи, вони стануть основою успіху на полі бою, який є важливим для перемоги над росіянами. Участь у бойових діях є остаточним волевиявленням українців. Вони розуміють, що це екзистенційна боротьба. Українці повинні воювати і відвойовувати свою землю. Як нещодавно зазначив видатний учений і стратег сер Лоуренс Фрідман, "для України все ще є причини відбирати назад землі. Поки територія не перейде з рук в руки і карти не будуть виправлені, важко переконати тих, хто сумнівається, що хід війни повернувся на користь України".

У період до зими, ймовірно, українські наступальні дії на півдні повернуть територію – міста та порти. Ці наступальні дії будуть набагато складнішими, ніж здебільшого оборонна кампанія досі. І впевненості в успіху немає.

Але за останні шість місяців українці продемонстрували цінність мужності, розуму, дій і, найголовніше, серця. Якщо політична, економічна та військова підтримка Заходу збережеться, а українська армія зможе завдати росіянам нових поразок на полі бою, Україна зможе просто здобути неймовірну перемогу. Важливо те, що вона продемонструє демократіям у всьому світі, що, незалежно від розміру країни, усі вони здатні протистояти безжальним диктатурам, які загрожують міжнародному порядку.

Джерело: Sydney Morning Herald