Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер

Своє чергове оновлення Том Купер завершив коментарем про підрив греблі Каховської ГЕС. Він вважає, що "причетні до цього ідіоти, схоже, не змогли передбачити масштаби катастрофи, яку вони спричиняють". Але аналізує він поточну ракетну та повітряну війну, констатуючи, що з "Патріотів" українці "по горобцях" не стріляють. Він наполягає, що єдиною метою щоденних атак на Київ є бажання росії, аби Україна утримувала важливі для фронту ракетні установки в тилу, а не на передовій. До речі, сьогодні Том Купер ввів нову постійну рубрику до своїх зведень із фронту – Бєлгород. І це надихає.

Гадаю, останні кілька днів я провів, як і багато інших: намагаючись зрозуміти, в який бік подивитися в першу чергу. І було на що подивитися – навіть якщо відносно мало що для мене сенс. З іншого боку, мав кілька цікавих розмов з кількома, як правило, дуже добре поінформованими людьми.

Який результат? Ну, ось "швидке і чорнове" оновлення з невеликим аналізом. За цим має бути "набагато більше" найближчими днями.

Повітряна/ракетна війна. росії не потрібні військово-повітряні сили з незалежною роллю

1 червня, близько 02.45 за місцевим часом, росіяни запустили загалом (за офіційними українськими джерелами) сім балістичних/квазібалістичних ракет "Іскандер-М" та три "Іскандер-К" з Брянської області по Києву. Українська протиповітряна оборона заявила, що всі десять ракет були збиті, але деякі українці і, звичайно, всі російські соціальні мережі зрештою дійшли висновку, що росіяни "щонайменше" влучили в будівлю, в якій знаходиться штаб-квартира ГУР МО (української військової розвідки). Крім того, загинуло щонайменше троє цивільних осіб: як повідомляється, всі вони були засипані уламками збитих російських ракет під час спроби дістатися до одного з укриттів... Ось що трапляється, коли ракети, на жаль, швидкі, як "Іскандер": мало того, що ситуація з бомбосховищами в Києві вже критична (бо їх надто мало), так ще й люди просто не можуть дістатися до них вчасно.

Того ж вечора, близько 23:00, росіяни атакували район Києва ще одним потоком "Шахедів-131/136". Цього разу всі вони прийшли з південного напрямку, вздовж річки Дніпро. Українці заявили про 21 збитий БпЛА.

Близько 03.00 ранку 2 червня за ними послідували Х-101 і Х-555, випущені бомбардувальниками Ту-95, які, як зазвичай, летіли над Каспійським морем. Цього разу вони увійшли в повітряний простір України з північного напрямку. Українці заявили, що всі 15 ракет були збиті. Численні люди отримали поранення від уламків, пошкоджено кілька будинків та автомобілів...

В ніч з 3 на 4 червня росіяни випустили ще один потік щонайменше чотирьох крилатих ракет Х-101 і Х-555 в напрямку Одеси, а також невідому кількість "Шахедів-131/136" з боку Брянська. Повітряна тривога була оголошена у Вінниці, Кіровограді, Черкасах та Хмельницькому. Українці заявили, що всі чотири крилаті ракети і три БпЛА були збиті, але відомо, що дві ракети влучили (згідно з повідомленням Головнокомандувача ПСУ) в "оперативний аеродром за межами Кропивницького" (див.: аеродром Канатово, за кілька кілометрів на північний схід від міста). Також повідомлялося про повітряні прильоти з Полтавської та Київської областей. При цьому найбільше постраждало місто Дніпро – і особливо Підгородне, одне з його передмість: воно опинилося в зоні ураження щонайменше двох балістичних ракет (за повідомленнями, в тому числі одного "Іскандера-К" і кількох С-300/С-400): загинула 2-річна дитина і 22 людини були поранені...

Як гарно (і люб'язно) підсумовано в статті тут, на основі офіційно оприлюднених українських даних, протягом травня 2023 року росіяни випустили по Україні понад 563 керовані ракети і БпЛА, в тому числі:

ракети Х-101/555: 114 (з них 106 були заявлені як збиті);

ракети "Калібр": 29 (з яких 26 були заявлені як збиті);

ракети "Кинджал": 7 (з яких всі 7 були заявлені як збиті);

ЗРК "Іскандер" та С-400: 16 (з яких 16 були заявлені як збиті);

Х-22: 5 (з яких 5 були заявлені як збиті);

С-300: 12 (з яких 5 були заявлені як збиті);

інші/неідентифіковані: 7 (з них 7 були визнані збитими).

Оскільки так багато громадян США, схоже, стурбовані тим, як українські Збройні сили витрачають гроші американських платників податків, тобто чи не "стріляють українці радарними керованими ракетами по горобцях" (тобто витрачають ЗРК, надані Сполученими Штатами, на такі цілі, як "Шахед"), відповідь негативна. Ні. "Патріоти" використовуються для ураження конкретних типів цілей, передусім балістичних ракет. Також з причин, пояснених у моєму останньому звіті, немає сенсу розгортати їх проти "дешевих" засобів, таких як "мопеди" іранського виробництва (тобто "Шахедів"): їм протидіють стрілецька зброя, кулемети, легкі зенітні установки і ПЗРК. Крім того, з того, що мені вдалося почути від чотирьох різних співрозмовників, сучасні МІМ-104 є дуже ефективними, і навіть якщо американська доктрина все ще наполягає на тому, щоб стріляти двома проти кожної ракети, що летить, українцям, як правило, достатньо однієї, щоб знищити ціль. Тож нікому (на Заході) не потрібно плакатися про "ціну", або намагатися доводити низьку точність "Патріотів", використовуючи джерела 30-річної давнини (ті, що стосуються війни за Кувейт 1991 року). З тих пір багато води спливло в багатьох річках...

Тим не менш, загальне враження неминуче: втративши ініціативу на місцях і нервуючи через широко анонсований "вееееееееееееееееееликий" український контрнаступ, росія бомбардує Україну всіма (звичайними) засобами, що є під рукою. Незважаючи на значні успіхи в обороні, це не дуже добре для ЗСУ та ПСУ. Мало того, що росіяни протягом останнього тижня травня завдали ударів по тому, що виглядає як один великий склад боєприпасів і один великий склад пального, а також по двох різних авіабазах, вони також завдали ударів по десятках – реальних чи потенційних, незрозуміло – складів вздовж лінії фронту. Перш за все, продовжуючи жорсткий тиск на український "тил", росіяни змушують ПСУ тримати свою протиповітряну оборону там, в тилу, а не там, де це важливо для росіян: уздовж лінії фронту.

Тут я не можу не повторити те, що неодноразово пояснював з кінця лютого минулого року: ВКС – Повітряно-космічні сили росії – це не "Повітряні сили США на Сході". Вони не ведуть власну війну, але їхні частини підпорядковані об'єднаним стратегічним командуванням, в яких домінують сухопутні війська. Як наслідок, зсрф – і, відповідно, ВКС – не є надмірно залежними від радарів повітряного базування, літаків радіоелектронної боротьби і спостереження або літаків-заправників – на відміну від західних, і особливо американських ВПС. путіну і багатьом іншим російським маніякам можуть подобатися піар-акції на кшталт їхніх літаків Су-57, ракет "Кинджал" і "Іскандер" чи чогось іншого, але коли справа доходить до ведення війни, їм не потрібні військово-повітряні сили з "незалежною роллю"; їм не потрібні еквіваленти літаків Боїнг F-22 і Локхід Мартін F-35; їм навіть не потрібно більше 8-9 літаків-радіолокаторів раннього виявлення і попередження.

Вони використовують "інші" засоби для отримання достатньої ситуаційної обізнаності і бойових результатів для того, що важливо для росії. Зверніть увагу: для того, що важливо для росії. Не для України і не для Заходу.

А для росії в першу чергу важлива ситуація на фронті. Зараз ця ситуація "як мінімум стабільна", точно "під контролем", якщо не "все ще трохи на користь росії" (принаймні на деяких ділянках) і це незалежно від того, наскільки нервовими, навіть істеричними можуть бути російські соціальні мережі, і наскільки хвалькуватими можуть бути українські та західні ЗМІ.

Ось чому напрошується висновок, що російські ракетні удари по Києву та атаки на інші частини України далеко від лінії фронту мають головну мету – змусити ПСУ тримати свої наземні засоби ППО зайнятими і сконцентрованими "в тилу", замість того, щоб передислокувати їх "туди, де вони мають значення" – на фронті.

Звісно, у такий спосіб росіяни намагаються упередити, затримати, якщо не відкласти український контрнаступ – передусім через удари по різних штабах ЗСУ (про які ніколи не повідомляють українські ЗМІ, а лише спорадично з'являються в російських соцмережах: ось один із прикладів у вигляді удару УМПК по штабу одного з батальйонів 92-ї мехбригади ЗСУ), по складських приміщеннях тощо.

З іншого боку... українці... власне, я (ще) маю намір повернутися до цієї теми більш детально. Тут достатньо сказати, що весь цей час ПСУ і ЗСУ намагаються завдати удару у відповідь по росії всіма доступними засобами. Передусім Storm Shadow, але також і HIMARS, і РСЗВ, і ще кількома іншими штучками. Намагатися відстежити всі повідомлення про їхні ракетні та безпілотні удари по території росії або окупованій росією частині України за останні 10-15 днів... вибачте, це майже безнадійна справа. Ось лише кілька прикладів. У ніч з 3 на 4 червня кілька українських БпЛА атакували окупований Крим: росіяни заявили, що п'ять з них були збиті, а ще чотири – виведені з ладу системами радіоелектронної боротьби.

Крім того, ПСУ, можливо, розгорнула частину своїх реактивних систем залпового вогню для удару по окремій будівлі в Бахмуті (тому, що залишилося, і це у співпраці з 241-ю бригадою тероборони, яка, судячи з її дій в цьому районі за останні 3-4 місяці, створює росіянам набагато більше проблем, ніж будь-хто міг би очікувати від "якогось підрозділу територіальної оборони"). Нарешті, росіяни повідомили про перехоплення "Точки-У", оснащеної касетною боєголовкою, над портом Бердянська.

Битва за Донбас. росія тримає масивні підкріплення далеко за лінією фронту

Бєлгород... Так, схоже, мені доведеться вести "постійну рубрику" про цю область на заході росії... Якщо коротко: ситуація загострилася 29 і 30 травня, коли українська артилерія обстріляла кілька промислових об'єктів, головний відділ міліції та головну адміністративну будівлю в Шебекіно – прикордонному містечку з населенням близько 40 000 осіб. Всі вони були підпалені, в тому числі завод "Монокристал" (один із найбільших заводів штучних сапфірів в росії; в свою чергу, такі сапфіри використовуються в електронній промисловості), де артилерія ЗСУ спалила колону паливозаправників зсрф. Одразу після цього ГУР МО "пустило в хід" своїх росіян: загони "російського добровольчого корпусу" (РДК), легіон "Свобода росії" (ЛСР), посилені "Польським добровольчим корпусом"... Звісно, офіційна москва стверджувала, що всі атаки були відбиті щойно перекинутим підкріпленням тощо. Однак через п'ять днів не лише більшість населення Шебекіно було евакуйовано, але й усе населення цього району (що, в свою чергу, призвело до масового мародерства – з боку росіян): навіть міліція майже зникла з вулиць.

Це має бути завод монокристалів у Шебекіно, який горів 1 червня.

Протягом останніх двох днів бойові дії велися по всій лінії фронту довжиною майже 250 км, причому РДК, ЛСР і "поляки" атакували, оточили, а іноді вже утримували такі населені пункти, як-от Муром, Нехотівка, Зібрівка, Архангельське, Нова Таволжанка, Шебекіне, Ржевка, Нижгольськ і Вознесенівка, деякі з яких знаходяться на відстані 10-15 км у глибині росії ("залишилося всього лише 10 985 км..."). Іншими словами, це "трохи більше, ніж рейд", і, безумовно, включає більше, ніж "два слабких батальйони військ", і тримає росіян у напрузі...

Куп'янськ-Сватове... Ще 29 травня росіяни, вочевидь, намагаючись випередити український наступ (можливо, в районі Шебекіно?), атакували з району на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового в напрямку Куп'янська. Судячи з усього, ця операція тривала три дні і дозволила просунутися на північ від Куп'янська, але в інших місцях призвела до серйозних втрат (особливо Новоселівське згадувалося як "завалене російськими трупами") і навіть до розвалу принаймні одного з підрозділів, укомплектованого засудженими. Більше того, 92-а мехбригада ЗСУ, схоже, контратакувала і навіть здобула більше позицій, ніж до цього нападу (принаймні, підрозділ відкрито хвалили в українських ЗМІ).

Бахмут... Не впевнений, що навіть ЗСУ справді "радіють" тому, що там відбувається. По суті, як відомо (і широко публікувалося), близько двох тижнів тому, коли "Вагнер" утримував останній кут західного Бахмута, українці почали контратаки на північ і південь від міста. Звісно, наступ 3-ї штурмової бригади ледь не довів Прігожина до нервового зриву – адже вона розгромила дві роти російської 72-ї мотострілецької, а потім ще й ще. Однак II батальйон 56-ї мотострілецької бригади, схоже, зазнав значних втрат (близько 14-15 вбитих, до 25 полонених) під час атаки на північ від міста. Більше того, росіяни перекинули на південь стільки артилерії та підкріплень, що навіть 3-я штурмова була зупинена, так і не дійшовши до Кліщіївки (навіть якщо, очевидно, вдалося відновити деякі старі позиції "на тому пагорбі" над селом)...

Річ у тім, що зсрф винесли уроки з українського наступу на сході Харківщини минулого року, і зараз тримають масивні підкріплення далеко за лінією фронту. Щоразу, коли виникає криза, окремі підрозділи піднімаються по тривозі і кидаються в контратаку. Це зменшує ймовірність того, що лише один батальйон (або навіть менше) ЗСУ прорветься на вузькій ділянці, а потім обвалить цілу ділянку фронту – як це сталося на південному сході Харківщини майже рік тому...

...що підводить мене до останнього звіту цього оновлення: ситуація на півдні Запоріжжя...

Вже близько 36 годин росіяни не припиняють повідомляти, що ЗСУ прорвали їхню лінію фронту і звільнили Новодарівку та Ненудний. Але, як вони стверджують, потім вони відбили цю атаку з великими втратами для українців. Більше того, атака ЗСУ на Велику Новосілку мала бути відбита аналогічним чином. Вони "підкріплюють" такі заяви піксельними відеозаписами, на яких нібито показано близько десяти знищених різних автомобілів ЗСУ (нижче наведено деякі з отриманих скріншотів).

На величезне щастя "матінки росії", Місяця, Марса і всіх фанатів Пудінга вдома і за кордоном, звичайно ж, "московські командири" (через RIA.ru) стверджують, що на передовому командному пункті під час атаки перебував не хто інший, як "святий Гєрасімов", і тому ситуація була швидко стабілізована: українці втратили понад 100 одиниць техніки різного типу, не менше вбитими і все, що завгодно. Тому що, знаєте, росіяни так знервувалися через український контрнаступ, що тримають свої підрозділи на цій ділянці фронту в постійній бойовій готовності вже з 30 травня (як мінімум): і тому що вони очікують, що українці зазнають поразки, вони повинні зазнати поразки... а що може бути краще, ніж оголосити про атаку ворога, а потім оголосити його знищеним, як тільки вона почалася...

Зараз на війні майже як у лотереї: "все можливо". Тож не виключено, що щось подібне вже сталося.

Цей свербіж у мізинці підказує мені, що для ЗСУ було б досить нерозумно розпочинати свій "бі-бі-бі-бі-бі" наступ із застосуванням такої м'якої техніки, як MRAP та M113.

Чому так, запитаєте ви? Ну, те, що останні на сьогодні безнадійно застаріли, не новина. Але, і це головне: MRAP – це не БТР. MRAP розшифровується як "протимінна, захищена від засідок" машина, а не як "бронетранспортер". Тому MRAP – це MRAP, а не БТР...

...трагічно, що зараз я ще не впевнений, чи українці самі це зрозуміли, причому вже давно, чи американські інструктори з подібних питань їх проконсультували... чи ні. Як вони цього не зробили у випадку з багатьма іншими союзниками США по всьому світу за останні 20 чи близько того років...

Іншими словами: треба набратися терпіння, почекати і побачити...

P.S. ...ще одна "новина" про Новокаховську дамбу... це було навмисно, як видно з цього відео, опублікованого в Telegram.

...просто, схоже, причетні до цього ідіоти не змогли передбачити масштаби катастрофи, яку вони спричиняють...

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