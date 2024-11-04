Колумніст британської The Telegraph Девід Екс розмірковує про здатність України виробляти далекобійні ракети та про їх вплив на поле бою. На його думку, хоч ракети й можуть завдати болючих втрат росії, вони не здатні знищити перевагу росії в живій силі та переломити хід війни. Втім, цікаво, чому всі оглядачі та аналітики на Заході ігнорують проблему планерних бомб і далекобійних ракет "повітря-повітря" російських винищувачів на нинішню перевагу в живій силі. Адже без домінування в повітрі, жива сила росіян може бути ефективно знищена, якщо планерні бомби не руйнуватимуть інфраструктуру та оборонні лінії українських військових, а українські F-16 зможуть "бити" по російських літаках за межами дії не тільки російської ППО, але й російських ракет з винищувачів.

Із запізненням розмістивши на озброєнні нову потужну балістичну ракету, здатну завдати удару аж до Москви, Україна наближається до вирішення прикрої військової проблеми. Але це не найнагальніша проблема для України, оскільки ширша війна росії проти країни триває вже 33-й місяць.

Українська ракета "Грім-2" майже готова до запуску, заявив нещодавно голова української делегації в НАТО Єгор Чернєв. "Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, але й російська федерація", - сказав Чернєв.

"Грім-2" – це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 1100 фунтів на відстань 310 миль, ймовірно, за інерційним наведенням. Вона є значним кроком вперед у порівнянні з найкращою бойовою ракетою України – "Точка" 1970-х років.

КБ "Південне", виробник ракет у Дніпрі, працює над "Грім-2" вже десять років. До того, як росія розширила свою війну проти України, починаючи з лютого 2022 року, вона була низько пріоритетною: фінансування було постійною проблемою.

Після того, як росія розширила свою війну проти України, гроші перестали бути головною проблемою, але російські атаки на промислові об'єкти в Дніпрі стали нею. Працюючи під обстрілами, українські інженери нарешті завершили проектування та будівництво перших кількох "Грім-2". Президент України Володимир Зеленський оголосив про перше успішне випробування нової ракети, очевидно, "Грім-2", ще в серпні.

"Грім-2" дасть Україні перший важкий засіб глибокого удару і звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надали Україні високоточні боєприпаси з дальністю польоту в сотні миль. Але всі три країни забороняють Україні використовувати ці боєприпаси по цілях на території росії.

Ці правила призвели до дисбалансу вогневих потужностей. росія щомісяця завдає ударів по українських містах, базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Українці нечасто завдають ударів у відповідь, використовуючи лише десятки набагато легших боєприпасів, передусім безпілотники.

Зеленський та інші українські посадовці благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари з використанням іноземної зброї, але безрезультатно. З "Грім-2" українцям не доведеться просити дозволу. Єдиним обмеженням для українських ударів по російських цілях до Москви і за її межами буде рівень виробництва. Як швидко КБ "Південне" може виробляти "Грім-2"?

Коли "Грім-2" почнуть надходити до фронтових частин, очікується, що українських ударів по цілях на території росії буде більше – і вони будуть більш руйнівними. Не варто очікувати, що ці атаки матимуть негайний і очевидний вплив на лінію фронту в Україні. Нестача боєприпасів глибокого ураження – не найбільша проблема України. Найбільшою проблемою є нестача підготовлених військ.

Підрив російського аеродрому, заводу або нафтопереробного заводу може придушити російські повітряні нальоти, поступово призупинити постачання важкого озброєння російським військам і стиснути російську економіку в цілому. російський президент путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, у відповідь на численні спроби росії усунути Зеленського. Але "Грім-2" не може завадити російським полкам захопити українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту.

На четвертому році війни росія має стійку перевагу в живій силі, незважаючи на приголомшливі втрати на полі бою, які останнім часом в середньому становлять близько 1500 вбитих і поранених на день. Українські втрати набагато менші, але в стратегічному плані це навряд чи має значення.

росія – це автократія з населенням понад 140 мільйонів. Контролюючи засоби масової інформації та маючи імунітет від політичної опозиції, Кремль стикається з незначними обмеженнями щодо своєї здатності генерувати нові війська. Йому стабільно вдається підписувати 30 000 новобранців на місяць – майже достатньо, щоб компенсувати рекордно високі втрати за останній час.

Україна, навпаки, набагато менша – лише 40 мільйонів людей і, як демократична країна, стикається з серйозними політичними обмеженнями. Українському парламенту знадобилися місяці, щоб у квітні нарешті ухвалити вихолощений законопроєкт про мобілізацію, який поки що не зміг послідовно генерувати 20 000 або більше нових солдатів, необхідних збройним силам країни для поповнення втомлених війною бригад і формування нових бригад, необхідних для будь-якого серйозного наступу в майбутньому.

Недарма російські війська повільно, але неухильно просуваються вздовж усієї лінії фронту в Україні вже кілька місяців поспіль. росіян просто занадто багато, щоб виснажені українські війська могли їх стримати. Зловісно, що росіяни зараз підкріплюються тисячами північнокорейців.

Справа не в тому, що Україна не повинна завдавати ударів по цілях в глибині росії. Вона повинна. І з "Грім-2" вона може це робити. Але ці удари, хоч і надають сили українцям і ставлять у незручне становище росіян, не зможуть переломити хід війни.

Джерело: The Telegraph