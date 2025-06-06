Україна переносить війну на росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ

Марк Тот і Джонатан Світ вкотре наголошують на ядерному блефі Кремля і бажанні росії підпорядкувати Україну будь-що. Тому потрібно підтримувати Україну, інакше путін піде й на країни НАТО. Й цього року, росія з Білоруссю будуть відпрацьовувати цей удар. Спільні військові навчання "Захід-2025" з Білоруссю і росією є потенційною репетицією сценарію вторгнення в Сувалкський коридор.

Якщо вірити апологетам росії, то Україна, наносячи зухвалі удари по військових аеродромах у росії та мосту через Керченську протоку в Криму, нерозважливо ризикує дати путіну привід для застосування ядерної зброї.

Це повна нісенітниця. Україна, переносячи війну на територію росії, просто повторює вислів армії США: "Продовжуйте продовжувати". Президент України Володимир Зеленський не провокує Третю світову війну, а захищає свою країну, завдаючи ударів по законних російських цілях і системах озброєння. Цим Зеленський нагадує Заходу, що Україна залишається стійкою. Вона не програє, вона все ще в грі.

Як описав ситуацію Кліффорд Д. Мей, засновник і президент Фонду захисту демократій: "Ті, хто каже, що путін перемагає, помиляються. Українці тримаються, навіть незважаючи на те, що підтримка, яку вони отримують від США та інших вільних країн, є вкрай недостатньою".

Попри те, що віцепрезидент Джей-Ді Венс і президент Трамп публічно дорікали Зеленському в лютому, кажучи, що "у вас немає козирів", у нього вони були. Він тримав їх близько до серця майже рік.

У неділю спецпризначенці Зеленського завдали двох приголомшливих ударів по Кремлю. Українські ударні безпілотники, заховані в російських вантажних автомобілях, знищили 34 % російського стратегічного бомбардувального флоту, розміщеного на чотирьох авіабазах, які були місцями запуску крилатих ракет для атак на українські міста.

У вівторок СБУ оголосила, що завдала удару по російському мосту через Керченську протоку, який з'єднує Крим з Краснодарським краєм росії. "Підводні опори мосту були серйозно пошкоджені на рівні дна – цьому сприяли 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично міст знаходиться в аварійному стані", – заявила СБУ.

Відтоді міст знову відкрили, але послання було доставлене і отримане. Зеленський не має наміру капітулювати перед Кремлем. Україна також не дозволить ядерному блефу росії стримати себе.

Команда Трампа має надіслати такий самий сигнал і не залишати Європу напризволяще. У вівторок Пентагон несподівано оголосив, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України у складі 57 членів у Брюсселі. Ця група колективно надала Україні понад $126 млрд у вигляді зброї та військової допомоги, в тому числі $66,5 млрд від США.

Пізніше у вівторок генерал-лейтенант армії США у відставці і спеціальний посланник Кіт Келлог повернувся до знайомої мови і занепокоєння ядерною ескалацією, заявивши: "Я кажу вам, що рівень ризику значно зростає. Коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, якою є його ядерна тріада, це означає, що рівень ризику зростає, тому що ви не знаєте, що робитиме інша сторона".

Але Україна завдала удар не по ядерній тріаді росії, загрожуючи її національному виживанню. Вона завдала удару по системі доставки крилатих ракет, яка навмисно була націлена на українських цивільних з аеродромів у глибині росії, де, на думку путіна, вони були в безпеці.

Чому, коли росія атакує "систему національного виживання" України, Київ не може завдати удару у відповідь? Україна довірила свою "національну систему виживання" підписантам Будапештського меморандуму в 1994 році, коли вони відмовилися від своєї ядерної зброї. росія атакувала їхнє вразливе місце, Україна відповіла тим же.

росія дізналася, "що збирається робити інша сторона", і тепер Кремль плаче від жаху. Будемо сподіватися, що Трамп дав відсіч ядерному блефу Москви під час телефонної розмови з путіним у середу.

росія продовжує атакувати, а Україна продовжує захищати свою країну. Інновації, винахідливість і сміливість вирівнюють ігрове поле, що дуже не подобається путіну.

Цю війну не можна обмежити лише українськими кордонами. Адміністрація Байдена вже намагалася це зробити з боєприпасами HIMARS.

Тоді як Білий дім у військовому плані дистанціюється від України та європейського театру воєнних дій на користь індо-тихоокеанського, Європа під керівництвом канцлера Німеччини Фрідріха Мерца згуртовується на підтримку України. Лондон і Брюссель розуміють, що Україна – це лише верхівка айсберга, і що більш значні інвестиції в їхню оборону є критично важливими для їхньої безпеки.

Як застеріг колишній міністр оборони США Роберт Гейтс: "Моя власна думка, оскільки я мав справу з ним і провів більшу частину свого життя, працюючи над росією і СРСР, полягає в тому, що путін відчуває, що його призначення – відтворити російську імперію... Як сказав колись мій давній наставник Збігнєв Бжезинський, без України не може бути російської імперії".

Минулого тижня генерал армії США у відставці Девід Петреус попередив, що путін вторгнеться до країни НАТО, якщо досягне успіху в Україні. Він також заявив, що росія може розпочати вторгнення в одну з балтійських країн (найбільше ризикує Литва), щоб перевірити рішучість Заходу або як передвісник ширшого російського наступу. Минулого місяця російські війська почали відновлювати і укріплювати військові бази вздовж кордону з Фінляндією, членом НАТО.

Спільні військові навчання "Захід-2025" з Білоруссю і росією є потенційною репетицією сценарію вторгнення в Сувалкський коридор – 65-кілометрову ділянку кордону між Польщею і Литвою, яка відокремлює контрольований росією Калінінград від Білорусі. Якби росія окупувала цю прогалину, вона б розділила й ізолювала країни Балтії від НАТО. Німеччина визнала цю загрозу і в травні розгорнула танкову бригаду в Литві.

росія не зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту в Україні. У вівторок заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв написав у Telegram, що сенс мирних переговорів з Україною полягає в тому, щоб забезпечити швидку і повну перемогу росії. "Наша армія наступає і буде наступати, – написав він. – Все, що потрібно підірвати, буде підірвано, а ті, кого потрібно ліквідувати, будуть ліквідовані".

Зеленський і його армія стоять на шляху до бажаної мети путіна. Європа нарешті починає визнавати цей факт. Жодне російське ниття і блеф про те, що Україна провокує ядерну війну, не повинно зупинити Лондон і Брюссель від забезпечення впевненої перемоги України.

Джерело: The Hill