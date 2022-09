Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Джерело: The Guardian

Автор: Ден Саббаг, редактор з питань безпеки та оборони

Українські солдати відчувають, що воюють за національне визволення, тоді як росіянам, схоже, бракує згуртованості і єдності. Ця відмінність – критична.

We will fight to the end. We shall fight on the seas, we shall fight in the air. We shall protect our land, whatever the cost may be.

We shall fight everywhere - on heaps of debris, on the banks of the Kalmius and Dnipro, and we shall never ever surrender.

Sir WC+@ZelenskyyUa pic.twitter.com/TeUGGWWNMr