Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер

Свіжий звіт від Тома Купера, в якому він аналізує "боротьбу павуків" в банці (москві), нещодавні наступи росіян в Соледарі (успішні) і Бахмуті (поки не успішні) та допомогу технікою від Заходу. Щодо останнього, то на думку Купера не мають значення ні 100 танків Challenger, ні 400 БМП Mader – натомість ЗСУ потрібно розширювати "богів війни", давати більше артилерії та боєприпасів, щоб вони могли наносити масовані удари по ворожих силах. Бо такі російські "атаки живою силою", як в Соледарі, стануть нормою ведення бойових дій у поточному році.

Дозвольте розпочати з деяких роздумів та аналізу того, що відбувається в Москві і Санкт-Петербурзі цими днями. Згодом стане зрозуміло, "чому". Я все ще знаходжу коментарі на кшталт "путін веде довгу війну", "путін веде війну заради..." того-то і того-то, і тому подібні, які є "кумедними", але безглуздими.

путін веде цю війну, щоб утримати себе при владі. Принаймні, офіційно, його другий-другий термін триває до виборів у березні 2024 року, і звичайно, він адаптував закон, щоб залишатися президентом після двох термінів. Але йому все одно доведеться "виграти" наступні вибори – незалежно від того, наскільки фальсифікованими вони будуть. Тобто, у нього залишився приблизно рік, щоб знайти спосіб відволіктися і набрати достатню популярність, щоб подолати будь-які пов'язані з цим перешкоди, створити законний спосіб "перемогти" ще раз і залишитися при владі.

... і в той час, коли вся корупція і некомпетентність його режиму буде повністю викрита, просто немає кращого способу зробити це, ніж підняти всю росію на "знищення укро-нацистів" (і, знаєте: чим більше Україна чинить опір, тим більше в цьому винні українці, звичайно ж).

Зовсім випадково, "швидкість", з якою балакуни на кшталт Байдена, Шольца, Сунака, Макрона тощо "підтримують Україну", таким чином, грає прямо на руку путіну. Це тому, що "система правління" на Заході проста: доставити Україні трохи того і трохи цього – все, що завгодно, крім достатньої кількості снарядів і артилерійських знарядь, щоб не дуже засмучувати путіна – і можна гордо заявити на наступній прес-конференції, що "ми зробили стільки-то".

Тим часом, путін мав би зустрітися в Санкт-Петербурзі з Пригожиним (бос ПВК "Ваґнера"). Не дивно (адже він не має ані такої влади, ані такого впливу, як йому хотілося б), і виходячи з "тиші" в результаті (звісно, за умови, що така зустріч відбулася): Пригожин "програв", а вісь Герасимов/Суровікін "виграла". Щось на кшталт того: Пригожин хотів продемонструвати, що він може виграти цю війну "по-своєму", але Генштаб, ГРУ і ФСБ переконали путіна, що це не так…, а отже, Герасимов прокладатиме свій власний шлях.... Думаю, як це часто буває, нам залишається тільки чекати і спостерігати.

Тим часом, українці, та й НАТО теж, продовжують зі зростаючим занепокоєнням спостерігати за безперервним нарощуванням російського військового потенціалу в Білорусі. Ще більше через візити кількох вищих офіцерів Збройних сил російської федерації (зсрф) до Мінська, що відбулися нещодавно. Чим більше часу минає, і чим більше з'являється відповідних повідомлень, тим важче мені аналізувати і, відповідно, оцінювати те, що може там відбуватися. Наприклад: після всіх повідомлень про оптову передачу білоруських запасів боєприпасів, навіть важкого озброєння, до зсрф в Україні... Не може не виникати питання: чим може бути забезпечений якийсь новий російський наступ на північ України? З іншого боку, не можна залишити поза увагою розгортання білоруських та російських військ все ближче до кордону з Україною, проведення їх спільних навчань тощо…

Повітряно-ракетна війна. Вчора Суровікін... хо-хо-хо... це був "Герасимов, звичайно"... знову розпочав ракетний атаку на українську енергосистему, завдавши кілька особливо болючих ударів.

14 січня розпочалося з якогось вибуху на головному залізничному вокзалі в Києві або поблизу нього, повідомлення про який незабаром зросло до "чотирьох вибухів". СБУ заперечувала, що це було пов'язано з будь-якою військовою діяльністю, а цивільна влада тоді оголосила, що "загорівся об'єкт критичної інфраструктури". Очевидно, це була якась аварія на вже сильно пошкоджених елементах електромережі. Однак через три години з'явилися повідомлення, що це був удар з використанням зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) 48Н6 системи ППО С-300 (українські сили ППО повідомляли, що це були ракети новішої системи С-400 - iPress), випущених в балістичному режимі, і що виведено з ладу одну з ТЕС в районі Києва, і що українські засоби ППО абсолютно не змогли навіть зафіксувати ракети, що летіли. Так чи інакше, турбінна секція київської ТЕС зараз виглядає так, як видно на фото нижче, а більша частина міста знеструмлена (вочевидь, Купер щось наплутав – таке в нього трапляється, бо ранкові удари були по Лівобережжю Києва, і місто в цілому не було знеструмлене, хоча генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про екстрені відключення і опублікував це фото - iPress):

Особливий інтерес викликає той факт, що згодом Збройні сили України (ЗСУ) заперечили, що цей удар був нанесений з території Білорусі. Чи було це політично мотивованою заявою, чи це дійсно так, що росіяни модифікували свої ракети 48Н6 таким чином, що вони можуть досягати району Києва, коли їх запускають з території росії - невідомо.

Одразу після цього росіяни здійснили ще одну серію атак балістичними та крилатими ракетами. Близько 09.30 у північній, центральній та східній Україні було оголошено повітряну тривогу, протягом наступних 4-5 хвилин вона "поширилася" майже на всю країну, після чого було оголошено, що "17 Ту" (бомбардувальники Туполєв) піднялися в повітря, і повітряний наліт очікується приблизно о 12.00. Зрештою, удар було завдано близько 13.00 за місцевим часом, і з'ясувалося, що він був завданий додатково балістичними, а також крилатими ракетами.

Українці стверджували, що росіяни випустили 23 Х-101, Х-555 і "Калібр", 7 Х-59 (випущені Су-35) і щонайменше 5 Х-22 (випущені Ту-22М-3), загалом 38 керованих ракет, і що 23 з них, у тому числі 18 Х-101/555 і "Калібр" і 5 Х-59, були збиті. Однак незабаром з'ясувалося, що цей удар включав додаткові ЗРК С-300 і С-400, які стріляли в балістичному режимі. Одна з українських ракет ЗРК, випущена у відповідь, впала на території Молдови. Найголовніше: шкода завдана тими ракетами, що долетіли, була колосальною. Атаки на елементи української енергосистеми були зафіксовані у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях, з підтвердженими влучаннями в Івано-Франківській, Вінницькій та ще чотирьох областях, але я не впевнений, що з цього було результатом "головного удару", а що "тактичними ударами". Наприклад: далі на південь і схід, основними цілями були ТЕС та електромережі в Одеській області, а також об'єкти інфраструктури в Миколаївській, Криворізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Відтоді енергосистема Києва працює лише частково, Харкова - повністю, а система водопостачання Нікополя не працює (іншими словами, якщо у вас є контакти в Україні, не дивуйтеся, якщо вони не відповідатимуть – чи то сьогодні, чи то в найближчі кілька днів).

При цьому найстрашнішим було попадання Х-22, випущеної Ту-22М-3 з боку Курська, у житловий будинок у Дніпрі, близько 15.30 год. Значна частина будівлі була буквально знесена, або спричинена обвалом. Щонайменше 21 цивільний загинув, 73 отримали поранення, а 26-35 вважаються зниклими безвісти: рятувальники, які витягли з-під завалів щонайменше 38 тяжкопоранених, все ще розбирають завали…

Окрім вибуху гніву та обіцянок помсти (деякі українці звинувачують у цій бійні командира 526-го гвардійського важкого бомбардувального полку Повітряно-космічних сил (ВКС) росії Олега Тимохіна), мені здається, що ця атака спричинила щонайменше дві суперечності.

По-перше, радник Зеленського Арестович зібрав багато "публічної критики", стверджуючи, що "насправді" українські засоби ППО збили одну з ракет Х-22, в результаті чого ракета влучила в будівлю. Багато людей, здається, неправильно інтерпретують це як щось на кшталт "будівля насправді була зруйнована українськими засобами ППО" – і таким чином навіть обговорюється, чи може ракета класу "земля-повітря" завдати такої шкоди чи ні... Інші стверджують, що ВКС випустили понад 210 Х-22 (з почату війни - iPress), а українські засоби ППО не змогли збити жодної. Таким чином, Арестович має бути "єдиним дурнем", щоб стверджувати, що цього разу все було інакше…

По-друге, представники славних румунських ЗМІ під запис повідомили, що НАТО передислоковує три літаки Boeing E-3 Sentry AWACS на авіабазу Отопені в Румунії – нібито у відповідь на "незадовільну роботу української оборони під час цього нападу".

Насправді, про таку передислокацію НАТО оголосило ще за кілька днів до цього. Причина: це економить багато часу і навантаження на літаки та екіпажі при розміщенні їх так близько до поля бою. Таким чином, їм не потрібно витрачати три години польоту на переліт з аеродрому Гайленкірхен в Німеччині лише для того, щоб дістатися до своїх пунктів патрулювання над Румунією, і вони не потребують паливної підтримки після прибуття на місце.

Насамкінець, прошу звернути увагу: це були не єдині російські удари по українській енергосистемі та мирному населенню. Протягом останніх п'яти днів росіяни продовжували обстріли та ракетні обстріли Сум, Харкова, Нікополя та Херсона, завдавши додаткових матеріальних збитків та поранивши десятки людей. Це вам про те, що росіяни "не навмисно обстрілюють цивільне населення"...

Своєю чергою ЗСУ продовжували наносити удари з HIMARS по російських складах постачання в межах своєї досяжності. Наприклад, вчора було підірвано ще один в районі Мелітополя, а росіяни заявили про збиття української оперативно-тактичної балістичної ракети ОТР-21 "Точка" над Брянською областю, в росії. У зв'язку з цим, дозвольте мені закінчити спостереженням, що в той час як колективний Захід продовжує наполягати на тому, щоб нічого подібного Україні не постачати, ЗСУ готують цілий комплекс озброєнь, які повинні дозволити їм завдати удару у відповідь, вглиб росії (про це – коли прийде час).

Активність як російських, так і українських ВПС залишається зосередженою в районі Бахмута. ВКС мають повернутися до виконання до 200 бойових вильотів на день, а українські ВПС – до 16-17. Обидві сторони заявляють про невелику кількість збитих літаків і вертольотів за останні кілька днів, але я не бачив жодних підтверджень цьому.

Су-25 ВКС (або ПВК "Вагнера"?) в районі Бахмута, близько тижня тому, і…

...український Су-24М над районом Бахмута, приблизно в той же час.

Битва за Донбас. Поки більшість ЗМІ і навіть маса "військових спостерігачів" у соцмережах роблять вигляд, що бойові дії на ділянці Соледар-Бахмут "закінчилися" із захопленням росіянами Соледара (що, до речі, досі "офіційно не підтверджено" Києвом), або ж дрібно сперечаються, яку частину західної околиці Соледара все ще утримує ЗСУ... бойові дії продовжуються.

Куп'янськ-Сватове... 12-13 січня ЗСУ атакували Новоселівське і зайняли щонайменше половину села. З того часу росіяни контратакують, але без особливого успіху. Наприклад, в Генштабі заявили, що у 26-му танковому полку ВДВ, який дислокується в цьому районі, залишилося до 10 бойових Т-80БВ.

Район Кремінної... Не викликає сумнівів, що ЗСУ знаходяться "на околиці" міста, причому, ймовірно, як з північного, так і з південного боку. Однак, три-чотири дні тому росіяни перекинули на місце події 76-ту дивізію ВДВ, і відтоді немає жодних новин про подальше просування українських військ.

Бахмут-Соледар... Вже 13 січня ВДВ та Ваґнер продовжили наступ з Соледару в західному та північно-західному напрямку. Відтоді всі українські позиції від Краснополівки на півночі, через Сіль, Благодатне, Красну Гору до Парасковіївки на півдні перебувають під шаленим тиском. Наскільки можна судити, всі позиції 46-ї та 77-ї повітряно-десантних бригад утримуються (принаймні, Генштаб повідомляє про атаки та артилерійські обстріли, що зазвичай є своєрідною "ознакою" того, що вони перебувають під українським контролем) – не в останню чергу завдяки потужній танковій підтримці з боку 17-ї танкової, а також артилерійській підтримці з боку 45-ї артилерійської бригади ЗСУ: судячи з усього, остання нарешті отримала чергову партію вкрай необхідних снарядів.

Це "Алекс", один із захоплених Т-80БВМ ЗС рф, який наразі перебуває у новому підпорядкуванні (ЗСУ). Судячи з білих кілець на гарматі, його екіпаж знищив (або принаймні заявляє про знищення) 17 російських машин (БМП, БТР, БТР та ін.) .... і це принаймні з цього дула…

Зі свого боку, росіяни повторно захопили цей Т-72Б3, десь в районі Соледара.

Тримається і Бахмут – і це незважаючи на те, що в місті залишається занадто багато різних підрозділів, аж до того, що командири окремих частин відкрито вимагають виведення своїх (менш компетентних?) "сусідів", щоб їм було легше воювати. Схоже, що реорганізація гарнізону залишається незавершеною.

Разом з тим, не можу не повторити, що Опитне українці однозначно втратили, а 106-а дивізія ВДВ, "підтримана" частиною Ваґнера, щосили просувається до південних околиць Бахмута.

На південь від Бахмута... "драйв" Вагнера на південь/південний захід від Кліщівки залишається кривавим безладом, але стає ще й неприємним – адже росіяни продовжують атакувати позиції 57-ї мехбригади з півдня. Українці тим часом відбиваються силами 3-ї штурмової та 5-ї танкової за підтримки 40-ї артилерії, але росіяни "все наступають і наступають" масово, про що також буде сказано нижче…

Судячи з відеоматеріалів, оприлюднених обома сторонами, які демонструють удари російської артилерії зі східного та південного Бахмута, але особливо по окупованому Соледару, основна кількість загиблих ЗСУ за останні кілька днів була спричинена застосуванням російських реактивних систем залпового вогню ТОС-1 та авіаційних бомб, наповнених так званими "паливно-повітряними вибуховими речовинами". Принаймні, на численних відеозаписах зафіксовано "десятки" загиблих українських військовослужбовців, які були вбиті в одному і тому самому місці, в один і той самий час і в один і той самий момент одним і тим же ударом. Це свідчить не лише про те, що відповідні війська були захоплені зненацька, або про необхідність значно більшої підтримки з боку НАТО в частині надання артилерійських установок та відповідних боєприпасів (про що буде сказано нижче), але й про краще відстеження пересування підрозділів зсрф, оснащених РСЗВ "ТОС-1".

З іншого боку і "до речі" щодо цього всього: вчора в соцмережах з'явилися повідомлення, за якими російське телебачення повідомило, що станом на 1 січня 2023 року ПВК "Ваґнера" зазнала наступних втрат: з 38 244 засуджених, завербованих до цієї дати, 29 543 загинули, потрапили в полон або зникли безвісти, а 106 завершили контракт, потрапили під амністію та були звільнені.

Наскільки мені відомо, жодне російське джерело ніколи не згадувалося, лише "російське телебачення": отже, це ні що інше, як "офіційна інформація". За умови, що це правда, це означало б, що рівень втрат становить близько 77%, і що "лише" близько 8 700 засуджених залишилося у "Ваґнера" на той час, коли він брав участь у наступах на ділянку між Підгороднім і Соледаром 4 січня 2023 року. Не впевнений, що це справді "хороша новина" – навіть якщо ця кількість, безумовно, ще більше зменшилася під час наступу на Соледар: але я вважаю ці цифри щонайменше "реалістичними" – хоча вони значно перевищують усі можливі українські та західні оцінки, відомі мені. Це тому, що "свої люди" можуть "чути" подібні повідомлення з кіл російської Асоціації ветеранів ВДВ: у приватних розмовах деякі з них гірко скаржаться на великі втрати під Бахмутом і Соледаром, іноді доходячи до того, що клянуться помститися – в Москві…

Південніше... Основна маса "бойових дій" на лінії фронту в районі Донецька "обмежилася" обміном артилерійськими перестрілками. Найбільше постраждали "звичні об'єкти" – Водяне, Первомайське і Невельське на північний захід від Донецька, а також Мар'їнка, яку останніми днями неодноразово обстрілювали з БМ-21, начиненими запалювальною сумішшю, на захід від міста. Зі свого боку, "сепаратисти" в "ДНР" не припиняють скаржитися на "українські обстріли мирного населення", що майже напевно пов'язано з додатковими ударами з HIMARSів по їхніх складах боєприпасів.

Артилерія проти танків, бомбардувальників і винищувачів

На завершення цієї доповіді дозвольте мені додати кілька думок. Судячи з різної реакції на мої нещодавні публікації, я вважаю за потрібне пояснити, чому я наполягаю на "артилерії": на нагальній необхідності для НАТО надати Україні набагато більше артилерійських установок і, особливо, набагато більше артилерійських боєприпасів. Поясню, чому я знову і знову наголошую, і вже з початку березня минулого року, що Україні потрібно багато артилерії, і ще більше артилерійських снарядів. І що після того, як доставити Україні достатню їх кількість, потрібно надіслати ще більше артилерійських знарядь і снарядів...

На Заході ми де-факто одержимі ідеєю "поцілити" керованими боєприпасами поодиноких джихадистів, що бігають по якихось козячих пасовищах в Гіндукуші, на півдні Аравії чи в кількох місцях Африки. Особливо з так званими "обезголовлюючими ударами": ударами, спрямованими проти ворожих політичних лідерів і військових командирів. Поклавши руку на серце, це дуже сексуально – дивитися відео в соціальних мережах. Однак, такий спосіб ведення війни є не лише надзвичайно витратним у грошовому еквіваленті, але й у часовому. Настільки, що він абсолютно неефективний. Не працює. Якщо врахувати, що ми ведемо такі війни щонайменше 20, а частіше 30, 50, 70 років без корисного результату, то висновок напрошується сам собою: воювати таким чином – це остаточний провал. Для тих, хто сумнівається в цьому: якби "обезголовлюючі" удари (неважливо, які саме: авіаудари, атаки спецназу тощо) були б такими високоефективними, як на цьому не перестають наполягати політики і стратеги багатьох великих західних держав та Ізраїлю, то не було б збройного палестинського опору вже з 1939 року, загрози міжнародного тероризму щонайменше з 1972 року, "Хезболли" з кінця 1980-х років, "Аль-Каїди", "Талібану" і "Даїш" (так званої ІДІЛ) вже майже два десятиліття, а КСІР-КВІР – принаймні з лютого 2020 року…

І мало того, що всі ці групи "озброєної опозиції" все ще існують, але саме так Захід продовжує воювати і донині. Дійсно: це свого роду догма, що панує серед західних стратегів, і саме тому ми будемо бачити нескінченні повторення цієї самої вправи ще протягом десятиліть. І... навіть спроби застосувати цю ж доктрину в Україні.

В Україні ситуація принципово інша. Збройні сили України (ЗСУ) стикаються з кількісною – і, досить часто, якісною – перевагою Збройних сил російської федерації вже з 2014 року. Росіяни весь час атакують набагато більшою кількістю артилерії, набагато більшою кількістю танків і – на окремих напрямках свого наступу – набагато більшою кількістю військ, ніж українці можуть їм протиставити.

Зверніть увагу на реакцію НАТО: переконаний своєю "славною і непогрішною" розвідкою, що українці складуть руки і втечуть, колективний Захід відреагував на повторне вторгнення путіна в лютому 2022 року тією ж або, принаймні, схожою догмою: наданням "високоточних" протитанкових керованих ракет (ПТРК), а також протитанкової зброї меншої дальності на кшталт NLAW, "Джавелінів", "Panzerfaust" тощо. Таким чином, намагаючись перетворити ЗСУ на партизанську силу, здатну "колоти" росіян, а потім спрямувати її на "декапіталізуючі удари" по російському генералітету.

Безумовно, деякі результати були дуже корисними для пропаганди, ще в лютому-березні 2022 року, але, поклавши руку на серце: абсолютно неефективними. У путіна стільки генералів, що він міг би створити кілька повноцінних дивізій, укомплектованих лише генералами. Як вождь Системи путін знає, що маса з них теж мало придатна для чогось іншого. Просто витратний матеріал.

Ми бачили, що сталося: так, українці влаштували засідки і знищили численні підрозділи зсрф, які рвалися в напрямку Києва, або намагалися обійти Чернігів, Суми, Харків, але цього було недостатньо навіть на той момент, коли росіяни були повністю дезорганізовані, а отже, найбільш вразливі. Більше того, українці зазнали великих втрат, воюючи таким чином, щонайбільше зупиняючи росіян і таким чином досягаючи нічиєї. Змусити росіян відступити таким чином не вдалося.

Різниця полягала у точній – і водночас масованій – розстановці українських артилерійських бригад: у найкоротші терміни (зазвичай: хвилина-дві на одну вогневу дію) українська артилерія не тільки розгромила одразу кілька підрозділів зсрф на одній ділянці фронту, але й порушила їхню систему логістики до такої міри, що у них не залишилося сил для продовження наступу, і не було кому їх поповнювати. І що найприємніше: все це в обмін на відсутність або мінімальні втрати з українського боку.

Ось що "перемогло" – чи то на північному заході від Києва, чи то в Чернігові, чи то в Харкові. Про це "просто" не повідомляли громадськості, бо наші славні ЗМІ були заклопотані тим, що відволікали всіх звичним для них сміттєвим репортажем. Таким чином, людей, які "мислять цю війну" у такий спосіб, ще дуже мало.

Причиною такого успіху стало звичайне поєднання трьох-чотирьох "переможних факторів" у конфліктах такого масштабу: поєднання "вогневої потужності", "маневреності" та "точності" з "кількістю" та "часом". Вибивання ворожих машин одну за одною з ПТРК та РПГ виглядає "сексуально" на відео та є гарним пропагандистським інструментом. Але такий спосіб ведення бойових дій забирає багато часу, є вкрай небезпечним для "користувача" і призводить до фактично мінімального ефекту. Одне влучання ПТРК у головний танк якоїсь колони, що наступає, зупинить і затримає просування колони. Два-три таких влучання – тим більше, без сумніву, але: в сумі вони мало чого дадуть. Росіяни завжди матимуть змогу легко компенсувати такі втрати.

Навпаки: розстріл всієї колони, про яку йде мова, 30, 60, 90 і більше влучних артилерійських снарядів – це знищення цього підрозділу і злам волі тих, хто залишився в живих, до продовження бою. А якщо це зробити по двох, трьох або більше бойових одиницях противника, плюс їхня система логістики – і все це одночасно, так, як це може зробити артилерія, - це призведе до колапсу цілої ділянки фронту. Це те, чого не можуть зробити ні танки, ні БМП, ні тим більше ПТРК. Якщо є якісь сумніви, запитайте, наприклад, у двох (цифрою: 2) вцілілих бійців полків ВДВ, знищених українською артилерією в аеропорту Гостомеля.

Саме це врешті-решт і змусило росіян вивести свої війська з півночі та північного сходу України, і що росіяни потім оперативно продемонстрували на власному прикладі. Масоване застосування їхньої артилерії "відкрило дорогу" їхнім танкам і військам для наступу на південь від Ізюма, а потім особливо під Попасною, у квітні минулого року. Єдиний раз, коли артилерії зсрф не було поруч (принаймні, в достатній кількості) для підтримки іншого наступу – на Сіверському Донці в травні, - українці оперативно довели, що здатні сконцентрувати достатню кількість власної артилерії для того, щоб більш-менш одночасно (протягом 2-3 днів, максимум) знищити не один, а принаймні два-три підрозділи зсрф, що переправляються через річку, разом з їхньою матеріально-технічною базою. Ми бачили результати, і цей російський наступ був ні що інше, як розбитий: зупинений на льоту. Вони не тільки більше ніколи не намагалися повторити щось подібне, але й 1-а гвардійська танкова армія майже півроку оговтувалася від цього удару.

Саме артилерія, її здатність закидати противника "корабельними вантажами" фугасних вибухових речовин (ВР) виграла всі ці битви. Це те, що не під силу жодному іншому засобу звичайної війни. Наприклад: навіть якби українські ВПС мали 300 бойових літаків, всі вони не змогли б доставити навіть порівнянний "тоннаж" вибухових речовин з такою точністю, як це може зробити лише одна артилерійська бригада. Ані одразу, ані безперервно, "без кінця і краю". А що можуть зробити чотири-п'ять російських артилерійських бригад, особливо у поєднанні з двома-трьома бригадами реактивної артилерії... Якщо є якісь сумніви: не треба "вірити" у те, що я пишу. Просто запитайте українських бійців, які вижили в Попасній, і ви все зрозумієте.

Підсумок: у звичайній війні не існує іншого засобу "розвантаження" звичайних вибухових речовин у кількостях, необхідних для знищення зсрф і, таким чином, позбавлення путіна можливості продовжувати наступати на Україну, ніж артилерія. Якими б великими і потужними не були військово-повітряні сили, якими б сучасними літаками вони не літали (і навіть якщо взяти до уваги такі важкі/стратегічні бомбардувальники, як Боїнг В-52 або Ту-160): артилерія завжди буде мати перевагу в можливостях щодо "тоннажу" ВР, яким вона може достати противника. Це, між іншим, одна з головних причин, чому росіяни – фахівці з "доведення війни до точки" - так покладаються на артилерію: незалежно від того, наскільки вона оснащена, артилерія є центральним елементом їхньої доктрини і стратегії. Ніщо інше не має для них такого значення, як артилерія: військово-повітряні сили є "лише продовженням артилерії", а "танки наступають там, де артилерія розчистила шлях". Висновок: у війнах, подібних до тієї, що відбувається в Україні, важливим є "тоннаж ОВТ", а головним засобом доставки цього тоннажу є артилерія.

До речі, артилерія також набагато дешевша в придбанні і простіша в обслуговуванні та експлуатації, ніж військово-повітряні сили. Це означає, що можна переозброїти (і підтримувати в боєздатному стані) більшу кількість артилерійських підрозділів, ніж це можна зробити, наприклад, з військово-повітряними силами. Тим більше, що зараз немає ні часу, ні політичної волі, ні, поклавши руку на серце, коштів для "переоснащення" і "розширення" українських ВПС до 100, 200, 300 чи більше бойових літаків.

Вибачте, льотчики (і зауважте: я – "прихильник повітряної сили"): артилерія в цьому плані явно переважає.

До чого я все це пояснюю?

З тієї простої причини, що це не тільки "основна суть" того, як велася ця війна останні 10-11 місяців, але, і навіть більше, це стане основною суттю того, як ця війна буде вестися (як мінімум) наступні 10-11 місяців. путін оголосить чергову мобілізацію, кине на поле бою ще 70 000 мобілізованих, причому без жодної – або з мінімальною підготовкою, якщо буде потрібно, - а потім буде їх тисячами відстрілювати. Тим часом, він збирається дати ще 70 000 пройти хоча б "розумну кількість" тренувань, і відправити їх наступними. Як тільки ці 140 000 будуть відстріляні, він знову проведе мобілізацію…

Погляньте правді в очі: завдяки виснажливому впливу 22-річного пропагандистського шквалу на свідомість російської громадськості, завдяки тому, що він і опортуністичний, і достатньо прагматичний, і достатньо цинічний, путін має всі можливості повторювати цю вправу так довго, як йому заманеться. Принаймні допоки – і тепер я повертаюся до початку моєї сьогоднішньої доповіді – він забезпечив собі "принаймні ще один термін, якщо не довічне президентство" в росії, як "рятівник нації від нацистської агресії".

Все це означає: такі "удари живою силою", як на Соледарі, стануть нормою ведення бойових дій у поточному році. Чи то в наступальних діях росіян, чи то в їхній обороні.

Вони залишаться нормою, навіть якщо, скажімо, НАТО зараз переозброїть Україну не 12 чи 14, а від 120 до 400 танків Challenger 2 і не 40, а 400 БМП Marder.

Чому?

Тому що навіть 400 "Челленджерів" або 400 "Леопардів" ніколи не матимуть такої ж вогневої потужності, як 400 артилерійських установок. Вони не є артилерією і тому не можуть випустити порівнянну кількість снарядів, як це може зробити артилерія. Результат: вони не можуть завдати необхідної - масованої - шкоди всрф. У кращому випадку, вони можуть нанести "багато голок"; у гіршому - їх формування просто нададуть російській артилерії безліч чудових мішеней, тому що українська артилерія і надалі буде неспроможна придушити артилерію зсрф.

І так буде навіть тоді, коли всі ці танки і БМП (і що там ще обіцяють члени НАТО останніми днями) дозволять ЗСУ наростити щось на кшталт "ударного потенціалу" – що, власне, є не більше ніж мріями. Чому? Тому що навіть 200 "Челленджерів" не забезпечать ЗСУ здатності розбити підрозділи зсрф, розгорнуті вздовж двох, а подекуди навіть трьох ліній оборони – всі вони добре захищені кілометровими мінними полями, побудованими вздовж всієї лінії фронту, від кордону на північному заході Луганської області до Дніпра. Єдиним родом військ, здатним це зробити, є артилерія ЗСУ – за умови, що вона буде забезпечена достатньою кількістю гармат і снарядів.

Гаубиця М777, надана США - виведена з ладу, а потім захоплена росіянами в районі Соледара.

Плавання на 2000 метрів брасом для тих, хто не плаває... (за участю представників 44 країн).

Ось чому всі ці розмови про те, що "Британія посилає "Челленджери", і "Польща посилає "Леопарди", і "Німеччина посилає "Леопарди", і/або "але ж Німеччина може не дозволити Польщі посилати "Леопарди", і ще щось – це вищий ступінь безглуздого ідіотизму. Таке марнування часу, що його учасники могли б покінчити життя самогубством – і це не мало б жодного значення. Анітрохи. Всім причетним було б краще піти подивитися один з епізодів "Місячного Пайтона" про змагання найбільших придурків... або Олімпійські ігри для ідіотів...

Ось що було б важливо, якби всі ідіоти у Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Варшаві та ще кількох подібних місцях (плюс ті, хто гіпервентиляцією "доповідає та обговорює такі надважливі справи") побилися б один з одним – ба більше: наввипередки змагалися з приводу того, хто надійшле в Україну більше артилерійських знарядь, а ще більше артилерійських снарядів, а потім і всі (серйозні) системи ППО, які тільки може зібрати разом НАТО.

...А потім дійсно відправити все це, а не просто балакати про відправку.

Війна в Україні, 15 січня 2023 року

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