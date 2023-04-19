Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal

У своїй колонці для Wall Street Journal старший науковий співробітник Hudson Institute Люк Коффі обґрунтовує історичну та економічну приналежність Криму до України і заперечує висловлені окремими проросійськими експертами тези про те, що невідомо кому насправді належить Крим. Він переконує також, що США повинні бути кровно зацікавлені в поверненні Україною Криму, адже тоді росія не зможе проєктувати свою силу в Середземне море і підтримувати "сирійського різника" Асада. Тож він закликає дати Україні всі засоби, щоб вона могла виконати це завдання вже зараз.

Повернення Криму Україною – це справедливо і в інтересах США, пише Люк Коффі в своїй колонці у Wall Street Journal. Він висловлює занепокоєння, що із затягуванням війни росії проти України зростає ризик того, що західні політики втомляться і захочуть припинити бойові дії за будь-яку ціну. Дехто вже пропонує Києву погодитися на надання Криму особливого статусу, за якого там залишаться російські війська. Дивно чути такі пропозиції від західних політиків чи експертів з огляду на досвід перебування російського Чорноморського флоту на півострові. Але є питання, чи вони дійсно цікавилися цією темою, чи озвучують чужі тези на свою особисту користь.

Негативно сприймає ці пропозиції і Люк Коффі. На його думку, такий результат був би рівнозначний геополітичній недбалості. Будь-яке врегулювання, яке не поверне Крим під контроль Києва, дасть сигнал іншим войовничим державам, що військові захоплення територій толеруються, а це небезпечний прецедент для ХХІ століття.

На твердження про неоднозначність питання кому належить Крим, Люк Коффі чітко дає їм відповідь: топографічно півострів є продовженням українських степів і не має жодного природного сухопутного зв'язку з російською федерацією. До того ж історія Криму ясна і однозначна. Півострів має унікальні політичні, економічні та культурні зв'язки з півднем України – те, що визнавали різні російські лідери та інші політичні діячі сотні років.

За його словами, коли Радянський Союз розпався і Україна відбулася як незалежна держава, міжнародна спільнота, включно з росією, визнала Крим частиною України. На референдумі 1991 року, який привів до незалежності України, кожен регіон, включно з Кримом, проголосував "за". У день референдуму в Україні також відбулися президентські вибори. Переміг кандидат, який виступав за незалежність, як і усі решта кандидатів у президенти. Послання світові було чітким: кожен регіон України, і Крим у тому числі, підтримував незалежність від Радянського Союзу. Експерт підкреслює, що росія була однією з перших країн, яка визнала незалежність України, випередивши США на цілих три тижні.

Люк Коффі нагадує, що політична підтримка незалежності в Криму виникла завдяки довгій історії тісних політичних зв'язків між півостровом і південною Україною. У період між 1443 і 1783 роками Кримське ханство включало не лише Кримський півострів, але й більшу частину території між Дніпром і Сіверським Дінцем на території сучасних Херсонської, Запорізької та західної частини Донецької областей України. Навіть після того, як Катерина ІІ вперше анексувала Крим у 1783 році, він адміністративно входив до складу новоствореної Таврійської губернії, яка включала інші землі, що були частиною ханства і сьогодні є частиною півдня України.

"Політична близькість півострова до півдня України ґрунтувалася на економічних і культурних зв'язках, яких Крим не мав з росією. Той простий факт, що півострів природним чином з'єднує суша з півднем України, а не з росією, означає, що відривати Крим від України не було економічного сенсу. У москві це визнавали. Коли Микита Хрущов передав Крим зі складу російської радянської федеративної соціалістичної республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1954 році, він зробив це через "спільність економіки, територіальну близькість і тісні економічні та культурні зв'язки між Кримською областю і Українською РСР. Залишити півострів поза контролем України було б розривом з історією", – пише Люк Коффі.

Експерт переконаний, якщо москва збереже контроль над Кримом, російські військові бази зможуть здійснювати напади на решту території України, а також використовувати півострів як зручне місце для переобладнання та ремонту пошкодженої військової техніки для подальшого використання, переконаний експерт. Продовження російської окупації Криму стримуватиме міжнародних інвесторів від участі у відновленні України, оскільки завжди існуватиме ймовірність відновлення бойових дій, що особливо загрожуватиме українській економіці. З півострова росія може атакувати важливе для України глобальне комерційне судноплавство, у тому числі експорт зерна до Африки та Близького Сходу.

За словами Люка Коффі, повернення Криму Києву також в інтересах США, незалежно від того, дбають американські політики про територіальну цілісність України чи ні. російський контроль над півостровом дозволяє москві розпочати військові дії за межами регіону. росія вже використовувала свою присутність в окупованому Криму для запуску і підтримки військово-морських операцій на підтримку президента Сирії Асада. росія відправила сотні тисяч тонн зерна і пшениці з Криму до Сирії, щоб допомогти режиму Асада вирішити проблему нестачі продовольства. росія також здійснила сотні рейсів між кримським портовим містом Севастополь і російською військово-морською базою в Тартусі в Сирії для перевезення військової техніки і припасів.

"Україна має імпульс і мотивацію для того, щоб вирвати цю важливу стратегічну позицію з російських рук. Хоча ніхто за межами найближчого оточення президента Володимира Зеленського не знає напевно, куди буде завдано наступного удару, одна з можливих локацій буде на півдні, із Запорізької області в напрямку Мелітополя", – вважає експерт.

Як і західні військові експерти, Люк Коффі впевнений, що мета Києва – вбити клин між окупованим росією, Маріуполем і кримським Перекопським перешийком. Такий крок міг би стати найшвидшим і найпрямішим способом відрізати єдиний сухопутний міст кремля з росії до Криму. Найпівнічніша точка Молочного лиману, що витікає з Азовського моря, знаходиться всього за 10 миль на південь від центру Мелітополя. Між лиманом і центром міста пролягають основні автомобільні та залізничні шляхи, що використовуються росією для зміцнення своїх фронтових ліній на півдні. Якщо Україна візьме місто, це залишить російські війська без сухопутного шляху для поповнення запасів або підкріплень.

Якщо українцям вдасться перерізати сухопутний міст, наступним кроком, припускає Люк Коффі, швидше за все, буде вторгнення на сам півострів. росія знає про це, і супутникові знімки показують нові протитанкові перешкоди та укріплені траншеї, що будуються по всьому Криму.

Резюмує свою колонку Люк Коффі закликом до Заходу: "Все, що потрібно Києву – це західна зброя і боєприпаси. Заради стабільності – як в регіоні, так і за його межами – давайте дамо Україні інструменти, які їй потрібні, щоб виконати роботу вже зараз".

Джерело: Wall Street Journal