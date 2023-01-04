Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times

Американська газета New York Times пише, що Україна збиває дешеві іранські безпілотники дорогими західними ракетами, і що цей дисбаланс може зіграти на руку москві. Видання і всі інші медіа, які підхопили цю публікацію, зробили акцент саме на вартості ракет і дронів. Але якщо вже використовувати метод вигод та витрат, то потрібно брати до уваги вартість збереженої інфраструктури чи вартість її відбудови у разі пошкодження або знищення дроном. Що вже казати про збережені людські життя? І про це в самій публікації, на відміну від журналістів, прямо говорять експерти.

Коли дорогі ракети знищують дешеві безпілотники, реальним переможцем з часом може стати та країна, яка витрачає менше. Безпілотники неповороткі та галасливі, їх відносно легко збити з неба, і протягом новорічних вихідних, як заявляє Україна, її військові збили всі до єдиного з близько 80, які росія направила в її бік.

"Таких результатів ніколи не було досягнуто раніше", – заявив у вівторок речник українських ВПС.

Але деякі військові експерти задаються питанням, чи є ці успіхи стійкими.

Україна стає все більш і більш досвідченою у збиванні безпілотників, але зростає дисбаланс: багато з її оборонних озброєнь, таких як ракети "земля-повітря", коштують набагато більше, ніж безпілотники. І це, на думку деяких військових експертів, може зіграти на користь москви у довгостроковій перспективі.

Артем Старосек, керівник української консалтингової компанії "Мольфар", яка підтримує військові сили країни, підрахував, що збити БПЛА ракетою коштує в сім разів дорожче. На думку деяких аналітиків, саме на це може розраховувати кремль.

Президент України Володимир Зеленський у нічному виступі попередив, що росія робить ставку на "виснаження наших людей, нашої протиповітряної оборони, нашого енергетичного сектора".

Україна пообіцяла не лякатися повітряних атак, але атаки не припиняються.

Безпілотники іранського виробництва Shahed-136, на які москва все більше покладається з жовтня, є відносно нескладними пристроями і досить дешевими, у той час як комплекс озброєння, що використовується для стрільби по них, може бути набагато дорожчим, вважають експерти. Виробництво дронів-камікадзе може коштувати всього 20 000 доларів, тоді як вартість запуску ракети класу "земля-повітря" може становити від 140 000 доларів для С-300 радянських часів до 500 000 доларів для ракети американської системи NASAMS.

З початку війни в лютому обидві сторони використовували безпілотники не тільки для розвідки, але й для атак. Це перший випадок, коли пристрої були так широко розгорнуті в європейській війні. Деякі військові експерти розглядають Україну як полігон для випробування найсучасніших озброєнь та інформаційних систем, які можуть передвіщати форму війни на кілька поколінь вперед.

Військове керівництво в Києві мало говорить про деталі своєї протиповітряної оборони – відповідно до оперативної таємниці, якою оповита більша частина їхнього військового планування – або про вартість, що ускладнює аналіз.

Але відомо, що хоча українські сили досягли певного успіху в боротьбі з безпілотниками, використовуючи зенітні установки і навіть стрілецьку зброю, ситуація змінилася, коли росіяни почали здійснювати атаки вночі. Тепер Київ також значною мірою покладається на ракети, випущені з військових літаків і з землі. За словами офіційних осіб, протягом вихідних Україна неодноразово застосовувала ракети класу "земля-повітря", випущені з NASAMS для боротьби з безпілотниками.

Майкл Кофман, експерт із питань російської армії з дослідницького інституту CNA, заявив, що українці використовують "цілий "зоопарк" різних систем протиповітряної оборони" для боротьби із загрозою, включаючи ракетні системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій власний вартісний профіль.

Деякі з українських зенітних гармат, такі як радіолокаційна мобільна гарматна система "Гепард-2", є недорогими у порівнянні з іншими радянськими та європейськими оборонними системами, що розгортаються в даний час. Але окремі ракети-перехоплювачі американського виробництва є досить дорогими у порівнянні з безпілотниками.

Незважаючи на це, оцінити доцільність збивання безпілотників ракетами не завжди просто.

Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни, сказав, що він підозрює, що Україна розгортає більш складні й дорогі системи протиповітряної оборони для захисту чутливої та критичної інфраструктури.

Збити, наприклад, безпілотник коштує набагато менше, ніж відремонтувати зруйновану електростанцію, зазначив Артем Старосек. А ще є людський фактор. "Люди все ще живі", – сказав він.

Матьє Буле, консультант програми "росія та Євразія" лондонської дослідницької організації Chatham House, заявив, що Україна наразі має достатньо засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для боротьби із загрозою російських безпілотників.

"Ціна не має значення, доки Захід продовжує надавати військову допомогу Україні, – сказав пан Буле. – Проблемою для Києва є момент, коли у них немає достатнього запасу боєприпасів у системі протиповітряної оборони, щоб збивати ці безпілотники".

Усвідомлюючи ризик того, що західні союзники можуть втомитися від витрат на підтримку оборони України, занепокоєння посилюється переходом лідерства в Палаті представників США до республіканців – українські посадовці попереджають, що російська тактика змінюється.

Білий дім заявив, що йому відомі повідомлення про те, що кремль і Тегеран прагнуть створити в росії спільну лінію з виробництва безпілотників. У довгостроковій перспективі, сказав пан Буле, це дозволить москві використовувати ще більше безпілотників для атак.

"Це збільшить навантаження на систему протиповітряної оборони України", – зауважив він.

Це допомагає пояснити, чому Україна адаптувала свою власну тактику, частково завдаючи ударів по базах в глибині російської території. Метою, за словами пана Буле, є "посилення стримування, що, як вони сподіваються, зменшить навантаження на протиповітряну оборону".

Наразі москва змінила способи використання безпілотників, які вона вже має на озброєнні.

За словами прессекретаря українських ВПС Юрія Ігната,р осійські сили все частіше запускають свої вибухонебезпечні безпілотники вночі та низько над Дніпром, що ускладнює їхнє виявлення Україною. "Радіолокаційна антена, яка виявляє ціль, не побачить її, якщо ціль летить нижче рівня антени", – сказав він.

Джерело: New York Times