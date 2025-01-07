Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph

Британська The Telegraph опублікувала кілька матеріалів про новий курський наступ ЗСУ. Попри незрозумілі перспективи цього наступу, видання вбачає у ньому публічне приниження путіна напередодні інавгурації Трампа, оскільки він не може погодитися на переговори, допоки російська територія окупована. Всю серйозність ситуації для путіна демонструє те, що він відправив нового генерала-фаворита в Курську область для відбиття наступу українців.

Новий рік приносить більше надій президенту Зеленському, ніж путіну, пише військовий експерт Гаміш де Бреттон-Гордон у британській The Telegraph. За його словами, путін, можливо, був блискучим шпигуном, але його викрили як жахливого воєначальника. Він забув або, швидше за все, не знає принципів ведення війни, особливо того, що говорить про посилення успіху, а не поразки. З огляду на те, що його тритижнева спеціальна військова операція наближається до свого четвертого року, здається найбільш імовірним, що Зеленський все ще буде при владі в цей час наступного року. Водночас найкращою надією путіна може бути вілла в Північній Кореї або колупання скель на Уралі. російська історія не малює райдужної картини для диктаторів-невдах.

Як зазначає автор The Telegraph, ставки зростають по обидва боки конфлікту. путіна принизили і в Сирії, і в Москві, вбивши його ключового генерала та союзника Кирилова на порозі власного будинку. У своїй щорічній різдвяній сесії запитань і відповідей на національному та міжнародному телебаченні він брехав крізь зуби, намагаючись виглядати лебедем над водою, але всі знають, що він несамовито торгується під нею.

путін заявив, що до Різдва поверне собі священну російську землю Курської області, яку минулого літа вражаюче захопили українські війська; але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ України просувається на схід. Курська область, на думку Гаміша де Бреттон-Гордона, цілком може стати початком кінця для путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році.

Схоже, що за останні кілька днів українські війська завдали російським військам у Курській області справжнього удару, і цілком можливо, що російська 810 бригада морської піхоти зазнала настільки серйозних втрат, що відійшла з Курської дуги. За оцінками України, сотні північнокорейців, відправлених на підкріплення бригади, загинули. Україна повідомила, що завдала удару і знищила важливий російський командно-контрольний центр в Курській області.

Гаміш де Бреттон-Гордон констатує, що російський фронт у Курську виглядає дуже хитким, і Україна може не просто втриматись, а й здобути перемогу. У відчаї путін відправляє в регіон одного зі своїх найдовіреніших генералів, намагаючись врятувати ситуацію. Схоже, що у росії є багато запасних генералів, але не вистачає військової техніки, щоб зупинити цей останній український наступ.

Це дає Києву велику надію. путін цілком може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, усунення генерала Кирилова, і рішення України перекрити останній маршрут, який дозволяв росії продавати газ до Європи через свою територію.

Крім того, він знає, що Трамп навряд чи зробить йому якусь послугу 20 січня, якщо у таборі Трампа не будуть прихильні. Тож путіну доведеться прийняти угоду, яка, ймовірно, буде вигідна Україні, або бути готовим до того, що Трамп повністю підтримає Зеленського.

Як вважає Гаміш де Бреттон-Гордон, це має стати ще однією психологічною підказкою для України і ще одним психологічним ударом для путіна. Дивлячись на те, як він нещодавно борсався у своєму "чаті" з народом, можна зрозуміти, що він перебуває під реальним тиском, і, знаючи, що тиран Асад щойно впав зі своєї вершини і принишк під путінським хвостом, це, мабуть, дуже обеззброює його.

путін знає, що російські диктатори-невдахи рідко отримують свої "пенсії", і, схоже, планує вихід із ситуації. Його останній гамбіт для порятунку Курської області – ставить його в позицію "шах", якщо не "мат"?

Це позитивно, але важливо, щоб Захід і країни НАТО продовжували тиснути на нього і не дали йому вийти з ситуації. Для України все виглядає набагато краще, якщо Захід збереже спокій, наголошує Гаміш де Бреттон-Гордон.

Про автора: Гаміш де Бреттон-Гордон – експерт з хімічної зброї, який служив у британській армії протягом 23 років. Він був командиром Об'єднаного хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Великої Британії та батальйону швидкого реагування РХБЗ НАТО. Він також є запрошеним лектором з управління катастрофами в Борнмутському університеті.

Перш ніж Трамп примусить до мирних переговорів. путін відправляє генерала Юнус-Бека Євкурова організувати відсіч на Курщині

Міністерство оборони росії може вважати, що його війська "відбивають" контрнаступ України в Курській області, але путін явно так не вважає. Він відправив одного зі своїх найжорсткіших генералів організувати відсіч несподіваному контрнаступу України в неділю вранці, пише в іншій статті Джеймс Кілнер, кореспондент у московському бюро видання The Telegraph.

Генерал Юнус-Бек Євкуров, якого путін підвищив у грудні 2024 року і якому довірив керувати обороною російських кордонів і африканськими проєктами найманців, прибув до Курська менш ніж через пару годин після того, як українські танки почали гуркотіти в напрямку російських позицій.

Хоча досі неясно, наскільки успішним буде український контрнаступ, зауважує The Telegraph, путін явно занепокоєний. Відбити наступ України в серпні 2024 року на півдні Курської області стало пріоритетом для путіна до інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США 20 січня 2025 року і нав'язування мирної угоди. Видання нагадує, що початок переговорів з Україною, яка все ще утримує російську територію, навіть невеликими ділянками, послабить путіна.

Володимир Зеленський це знає. Можливо, він врахував, що в умовах, коли його сили відкинуті вздовж основної лінії фронту, тиск на Курську область є найкращим варіантом для України. Якщо ЗСУ зможуть відтіснити російських солдатів у Курській області й утримувати захоплену територію ще два-три тижні, Зеленський може відчути, що зможе зміцнити свою переговорну позицію. Але ставки для Зеленського все ще надто високі.

Від початку війни в лютому 2022 року Зеленський зробив ставку на непохитну рішучість перемогти росію на полі бою. З літа, коли стало зрозуміло, що Україна занадто слабка, щоб перемогти росію у військовому плані, а Трамп переміг на президентських виборах у США, його мова пом'якшилася, але інстинкт, як і раніше, полягає в тому, щоб воювати, а не вести переговори.

На думку The Telegraph – мабуть хибну, проблема Зеленського полягає в тому, що цей інстинкт зараз суперечить виснаженому українському населенню, яке зараз виступає за мирні переговори з росією. Водночас видання зауважує, що він сподівається, що атака ЗСУ на Курщині вкотре переконає його західних союзників у тому, що Україна все ще готова до боротьби і заслуговує на підтримку.

Час – це проблема для путіна. Його тактика придушення українських позицій за допомогою тактики ройової піхоти покладається на час. Зважаючи на те, що час спливає до другого президентства Трампа і потенційних мирних переговорів, він може не мати такої розкоші в Курській області.

Другий Курський контрнаступ Зеленського – це азартна гра, водночас як стратегічно підкована, так і відчайдушна, завершує статтю The Telegraph.