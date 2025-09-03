Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл

Нинішній тижневик Дональда Гілла про основні події на фронтах російсько-української війни не такий депресивний як попередні. ЗСУ тримають фронт на північному напрямку, біля Покровська поступово повертають села та ліквідують росіян. На півдні країни українські сили відбивають спорадичні атаки російських загарбників. Тим часом на росії палає в прямому і переносному значенні.

Вступ Тома Купера. Це був гіркий тиждень. Лише за день після того, як я дав інтерв’ю українському ТБ, у якому критикував слабке командування Повітряних Сил і Сил ППО України … зітхаю… росіяни завдали Україні дуже потужного удару, вбивши десятки цивільних.

Щоб було зрозуміло: ні, мені зовсім не подобається (аніторхи), коли мої оцінки такого роду підтверджуються. Особливо в цьому випадку я б дуже хотів, аби мої прогнози не справдилися.

Але, так: я дійсно вважаю абсурдним, коли ті самі українці (і чимало українських друзів/союзників на Заході), які гірко скаржаться на українських жінок і дітей, вбитих російськими ракетами і безпілотниками, – лише для того, щоб за хвилину голосно вітати ізраїльтян, які вбивають палестинських жінок і дітей....

..тому що, знаєте, так правильно...

На мій погляд, це просто огидно. І люди, які це схвалюють, і їхні заяви. Тим паче, що насправді немає жодної різниці між війною винищення Пуддінга проти України і сіоністською війною винищення проти Палестини.

Отже, я сказав і це. Тепер слово Дональду Гіллу.

Сумщина/Курська область. Цього тижня лінія фронту не змінилася.

225-й полк взяв у полон кількох росіян. Незабаром після цього їх перекинули у нестабільний сектор Комар.

Україна бомбардувала будинок у Юнаківці, а 95-та бригада атакувала росіян поблизу села.

47-ма бригада завдала удару по російських операторах дронів у Локні.

Обидві сторони обстрілюють логістичні транспортні засоби одна одної. 8-ий полк ССО знищив десяток російських автівок.

Харків: Як діє 13-та бригада Нацгвардії "Хартія"

Коли 13-та бригада вперше прибула на цей напрямок, їй довелося зупиняти російйський наступ на Харків. Потім вони контратакували і у запеклих боях відкинули росіян на кілька кілометрів назад. Зараз це статичний фронт, що означає постійні бої, але не настільки інтенсивні, як в інших активних районах.

Втім, смерть або поранення можуть статися будь-коли через дрони, і один з найнебезпечніших моментів для солдата – це ротація або вихід з передової. За рідкісними винятками, ротації відбуваються лише під час поганої погоди – дощу, снігу або туману. Якщо немає поганої погоди, ротації не проводяться. Влітку погода зазвичай гарна, тож ротації відбуваються не часто. Якщо хтось отримує поранення, по нього надсилають наземний дрон. Іноді наземні дрони атакують, але принаймні водій швидкої допомоги та медик залишаються у безпеці в тилу.

Коли місія з постачання наземним дроном триває п'ять годин, немає причин, чому б не вести війну зручніше – сидячи у кріслі. У перших версіях систем управління операторам доводилося працювати у безпосередній близькості від наземних дронів, аж до піхотних позицій. Завдяки оновленням вони тепер можуть "сидіти на Кіпрі" і все одно керувати дронами. Це підвищує безпеку операторів і скорочує час місій. Наземні дрони завантажуються припасами та відправляються вночі через загрозу з боку ворожих дронів. Вони рухаються зі швидкістю 10 км/год, а їхні батареї тримаються шість годин. Один рейс до невеликої піхотної позиції може забезпечити харчами й водою на 7-10 днів. Великі позиції, наприклад мінометні, потребують кількох поїздок. Один наземний дрон може перевозити 200 кг. Якщо він має причіп, то 500 кг. Залежно від відстані та тривалості ночі, логістична команда може виконати 2-3 рейси за ніч, замінюючи батареї. Позаду двох пілотів сидить третя людина, яка підтримує зв’язок з різними підрозділами та вирішує інші питання, щоб пілоти могли зосередитися на своїй місії.

На ротацію відправляють лише невеликі групи, можливо, по чотири людини. Менші групи важче виявити. Якщо ж їх помітять, російські дрони будуть тримати їх під постійним наглядом і атакувати мінометами, артилерією чи іншими дронами. Невеликі групи означають менші втрати у випадку виявлення.

Недосвідчених солдатів ніколи не відправляють самостійно. Один досвідчений боєць йде попереду, ще один позаду, а новачки тримаються посередині. Ніхто не користується компасом. Потрібно зосереджуватися на рельєфі та деревах, які дають укриття, і слухати. Будь-який звук дрона вважається ворожим. Щойно чують його гул, одразу ховаються під листям дерев і кущів і не рухаються. Потім чекають і сподіваються. Коли звук дронів зникає, вони знову повільно починають рухатися.

Наземний дрон проїжджає повз інший наземний дрон, який був знищений під час попередньої місії. 13-та бригада "Хартія" розпочала війну як добровольчий підрозділ у складі 127-ї бригади ТрО. У березні 2023 року вона стала самостійною бригадою Нацгвардії. Зараз це провідний підрозділ 2-го корпусу "Хартії". Бригада стала першим підрозділом, який провів штурм, використовуючи виключно повітряні й наземні дрони. Її екіпажі безпілотників постійно змінюють обладнання, отримане з заводу, щоб воно краще працювало в бою. Модифікації наземних дронів збільшують вантажопідйомність, продовжують дальність дії і створюють системи управління, які реально працюють в умовах РЕБ.

Важливі й інші звуки. Міни, постріли РПГ і артилерійські снаряди звучать інакше, коли вони летять на твою позицію, ніж коли пролітають над головою в бік ворога чи кудись іще. Якщо звук наближається, вони одразу шукають будь-яке укриття. Якщо ж снаряди відлітають у протилежний бік, продовжують рухатися, адже час дорогоцінний. Вони хочуть мінімізувати тривалість переміщення, адже саме тоді їх найімовірніше виявлять, а сама подорож і так займає шість годин. Недосвідчені солдати наслідують приклад досвідчених і вчаться розрізняти звуки бою та правильно реагувати.

Досягнувши позиції, недосвідчені солдати вже знають маршрут до цієї позиції та як реагувати по дорозі. Вони можуть направляти інших солдатів. Досягнувши бойової позиції, вони залишаються на місці. Рухатися небезпечно. Іноді занадто небезпечно виходити, щоб скористатися деревами як туалетом. Іноді доводиться рухатися, щоб зупинити російську атаку або допомогти пораненому солдату. Якщо російська атака не ліквідована дронами до того, як вони досягнуть українських позицій, то українські солдати мусять вступити в бій, і ймовірність бути виявленими набагато вища.

Але навіть без руху завжди є ризик бути виявленим. Сміття треба закопувати подалі від позиції. Сліди на снігу чи багнюці можуть вивести до позиції. Якщо для маскування використовували зрізані гілки, то листя висохне за кілька днів, тож завжди краще будувати укриття під живою рослинністю. Іноді доводиться копати нові позиції, якщо старі виявлені або з’явилася загроза з іншого напрямку. Потрібно бути обережними під час руху, вибору місця й копання. Важливо також розкидати землю чи використати її так, щоб не видати позицію.

Вони підтримують зв’язок через радіостанції, надаючи дані про активність ворога та стан постачання. Повітряні дрони забезпечують невеликі вантажі води, їжі, акумуляторів і набоїв, але іноді вони надто зайняті боєм. Наземні дрони доставляють важчі вантажі. Мінометній позиції обов’язково потрібен наземний дрон для доставки боєприпасів. Солдати можуть робити конкретні запити на їжу і намагаються замовляти те, що не псується: ковбасу, плавлений сир, паштети, хліб, сигарети, консерви, крупи та каву. Будь-яке тепло від заварювання кави чи розігрівання їжі потрібно приховувати від теплових сенсорів.

Ось так вони живуть у спеку, холод, дощ і сніг, іноді по три місяці поспіль. І це ще на відносно тихій ділянці фронту.

Куп'янськ. Україна намагається витіснити росію з північної частини Куп'янська, вже звільнивши 12 квадратних кілометрів поблизу Московки.

10-й корпус отримав завдання діяти на куп’янському напрямку. 115-та механізована бригада перебуває біля Тернів, а 117-та – біля Костянтинівки, але інші бригади працюють поруч одна з одною в районі Куп’янська. 12-й танковий батальйон, що також входить до корпусу, розташований у цьому районі, проте за межами досяжності ворожих дронів.

Терни. Оборонні лінії України на північ від Тернів міцні. На південь від Тернів вони залишаються нестабільними, про що свідчать довгі й вузькі прориви через лінію фронту.

Буксирувану артилерію важче знищити дронами, ніж самохідні гармати, бо вона менша за розміром і її важче виявити, навколо неї легше побудувати захисне укриття, вона не містить бензину чи мастила, які можуть спалахнути, а невеликі боєголовки дронів не можуть пошкодити товстий метал ствола чи затвора. Проте морпіхам Kriegsforscher минулого тижня вдалося знищити не одну чи дві, а відразу три 152-мм гармати 2А36. 53-тя бригада також знищила артилерійську установку.

63-тя бригада атакує цілі в Зарічному та підриває зайнятий росіянами будинок.

Десь поблизу Тернів росіянин не впізнав дуло гранатомета РПГ.

Сіверськ. За два кілометри на південь від Григорівки Україна зупинила механізовану атаку. росія атакувала українські позиції в Серебрянці.

45-та артилерійська бригада знищила шість російських гармат.

Торецьк. Чітких повідомлень про зміну лінії фронту не було. 104-та бригада ТрО атакувала росіян в Олександро-Шультиному. росіяни обстрілювали українські позиції в Плещіївці.

Покровськ. Більшість інформації з цього напрямку надійшла з російських джерел та супутникових знімків. Дуже мало повідомлень від українських підрозділів, що зазвичай означає спроби ускладнити ворогу розуміння ситуації на місці.

росіяни в північному котлі отримують постачання за допомогою дронів, але їх поступово знищують – позиція за цозицією. Дрони, які доставляють росіянам припаси, не атакують українців.

росіян у Володимирівці та Маяку вигнали, і Україна тисне з півночі. Україна також дійшла до Малинівки. Якщо вона зможе вийти до Коптєвого з півночі та півдня, то не лише відріже кілька тисяч росіян, але й значно полегшить оборону Покровська. Це очевидно і для росіян, тому бої там будуть важкими. Тим часом росія продовжує наступати на південь Покровська, а Україна відбиває їх. У результаті росіяни страждають у своєму котлі, а українці – у своєму.

Дорога між Добропіллям і Краматорськом досі перебуває під загрозою дронів, через що встановили сіткові тунелі, але російські солдати більше не ведуть по ній вогонь із землі.

На південь від Кучерового Яру все ще залишаються осередки росіян. На карті червоним позначено три відомі позиції, де, за оцінками, перебувало 60-100 росіян. Дві позиції біля Вільного захопили підрозділи бригади "Азов", полку "Да Вінчі" та 25-го штурмового батальйону. 253-й штурмовий батальйон "Арей" атакував позицію біля глиняного кар'єру на північний захід від Шахового і, ймовірно, вже її захопив. Бойова група 93-ї бригади складається з двох механізованих батальйонів, моторизованого батальйону, розвідувальної роти, танкової роти та артилерійської групи. Підрозділи цієї бойової групи зачистили котел на схід від Кучерового Яру. У "кишені" на північний схід від Нового Шахового, позначеній фіолетовим, утримують близько 40 росіян, які засіли в дачах у невеликому лісі.

425-й штурмовий полк і 79-та десантно-штурмова бригада просунулися на 5 км, захопивши Мирне і західну частину Малинівки. росіяни цілком передбачувано вважають, що Україна просунеться на північ у напрямку Коптєвого і Шевченка-Першого, і тому посилили оборону в цьому районі. Є російське повідомлення про те, що невеликі групи українців проникли за межі території, контрольованої Україною.

93-тя бригада, що діє поблизу Добропілля, знищила та взяла в полон росіян за допомогою повітряних і наземних дронів, бронетехніки та піхоти, але російські дрони уповільнюють темпи зачистки.

253-й штурмовий батальйон взяв у полон 11 росіян у районі Родинського-Новоекономічного.

Танк 155-ї бригади проїхав 10 км через Покровськ, щоб обстріляти будівлю, яку утримували росіяни. Поруч 155-та бригада ліквідувала 16 росіян, одягнених в українську форму. На зворотному шляху танк було знищено, що позначено червоною зіркою на карті.

росіяни північніше Новоторецького потрапили під удар дронів на відкритій місцевості. "Рубікон" атакує кілька українських цілей у районі Покровська. Українська артилерія обстрілює шахтний комплекс, зайнятий росіянами на схід від Родинського (маленька зірочка на верхній карті).

Дрони вражають як російські, так і українські транспортні засоби. росія використовує мотоцикли в східній частині Малинівки, і кілька водіїв отримали травми в результаті аварії. Інші потрапили під удар дронів.

38-а бригада морської піхоти вбила двох росіян на дорозі за 1500 метрів на північ від Гродівки (червона крапка на верхній мапі).

425-й полк "Скала" вибиває росіян з південних околиць Покровська.

"Скала" тепер має танки M-1 з Австралії. Вони були модернізовані – мають іншу систему бронювання, оновлені системи в порівнянні з M1A1 і двигуни, що працюють на дизелі замість авіаційного гасу, як американська версія Abrams.

російські авіаудари інтенсивні в усьому секторі. Тут бомблять західну частину Покровська.

Дрон готувався атакувати цивільного, але інший цивільний схопив дрон ззаду.

Вісім українських полонених, захоплених у Миролюбівці, відвели до підвалу. Там двоє росіян почали катувати їх, відрізаючи губи, каструючи та виколюючи очі. Одному солдату перерізали горло, кинули в яму з сімома мертвими товаришами, залишивши помирати. Він втратив багато крові і п'ять днів повз, перш ніж дістався до безпечного місця. Його рани почали гноїтися. Лікарі сподіваються, що він зможе знову говорити, а сам він планує повернутися на фронт.

російський солдат розстрілює літнього цивільного на південь від Новоекономічного (червоний хрестик на верхній мапі).

Комар. Українська оборона в північній частині сектора починає укріплюватися, але росія все ще просувається на півдні.

Протягом останнього місяця Дачне кілька разів переходило з рук в руки, але зараз воно під контролем України.

Три хвилини відео з російського добровольчого корпусу та 5-ї важкої механізованої бригади, які зачищають Товсте. 16 загарбників взято в полон. Як це часто буває з обох боків, багато оборонних позицій забезпечують укриття, але не дають можливості вести вогонь по піхоті, що наближається.

225-й штурмовий полк був передислокований у цей сектор. Вони використали свої Бредлі, щоб знищити росіян, які трималися в ізольованому селі Вороне.

Врешті-решт біля Темирівки знищено танк-черепаху.

Запоріжжя. Є повідомлення про нарощування російських сил у цьому секторі, але лінія фронту цього тижня не змінилася.

Два танки та чотири БМП атакували Малу Токмачку, але штурм провалився.

102-га бригада тероборони знищила термобаричну установку ТОС-1. За 8 км від фронту система дистанційного мінування була знищена кількома ударами дронів.

російський розвідувальний дрон спостерігає за пусковою установкою, підготовленою для запуску двох ракет "Нептун". Одна з ракет "Нептун" була запущена, але тоді неподалік впала ракета "Іскандер" й уламки на мить підпалили другу ракету "Нептун", коли вона ще перебувала в установці. Стан екіпажу та транспортного засобу невідомий. Також не відомо, які можливості вони мали для виявлення російських дронів у цьому районі перед розгортанням.

Через тиждень після атаки на поїзд з цистернами з пальним частину уламків прибрали, але колія все ще була заблокована іншими уламками.

Херсонщина. Атеш повідомляє, що російський 24-й мотострілецький полк і 127-а розвідувальна бригада діють поблизу Олешок. З невідомих причин 24-й полк відкрив вогонь по 127-й. 127-а, вважаючи, що на них напали українські диверсанти, відкрила вогонь у відповідь. В результаті 21 росіянин загинув і 17 отримали поранення. російське командування посилило контроль над своїми підрозділами та допитало тих, хто вижив. Напруженість і недовіра між підрозділами залишаються високими.

426-й батальйон безпілотних систем знищив РСЗВ за 55 км від річки Дніпро.

20 серпня "Байрактар" знищив ворожий катер і вбив п'ятьох членів екіпажу. Катер знаходився біля Залізного Порту, 60 км на південь від Херсона, і використання "Байрактара" свідчить про відсутність російської ППО в цьому районі.

росіяни скинули гранату на чоловіка, який вигулював собаку в Херсоні. На автомагістралі М-14 росіяни атакують цивільні автомобілі.

Крим. Залізнична підстанція у Красногвардійському, за 20 км на південь від Джанкоя, була атакована і пошкоджена.

Вертольоти Мі-8 і Мі-24 згоріли на аеродромі Сімферополя після атаки дронів. Волошине, на захід від Армянська, було атаковане ракетами "Фламінго", внаслідок чого загинув один росіянин і пошкоджено шість суден на повітряній подушці.

Минулого тижня підрозділ ГУР "Примари" знищив ще чотири радари та комплекс ГЛОНАСС (російський GPS) у Криму. Ці FPV-дрони знову запускали з морських безпілотників, які особливо важко виявити та збити засобам ППО. Це підвищує вразливість росії у Криму.

У неділю було повідомлено про нові атаки на авіабази "Саки", "Гвардійське" (на північ від Сімферополя) та "Бельбек".

росія. Минулого року в росії був поганий урожай, а цьогорічний, як очікується, буде найгіршим за останні 17 років – на 18% нижчим від рекордного врожаю 2022 року, через весняні заморозки, літню спеку та посуху. Високі відсоткові ставки ускладнюють погашення боргів і стають перешкодою для багатьох, хто потребує кредитів для ведення бізнесу. Ціни на бензин і дизель досягли рекордних рівнів. Каталізатори на НПЗ потрібно замінювати кожні 1-3 роки. Заводи були побудовані під західне обладнання, і за його відсутності доводиться покладатися на китайські аналоги з гіршими характеристиками. ВВП рф зріс на 4,3% у 2024 році завдяки військовому виробництву (яке не виробляє нічого для цивільного населення), але очікується, у 2025 році очікується лише 1,2%, а у 2026-2027 роках – менше 1% у 2026-2027 роках. Економісти в росії та за її межами вважають, що країна перебуває на межі рецесії, яка вплине на цивільне населення набагато сильніше, ніж на військові дії.

росія адаптується до санкцій, але санкції ускладнюють життя росії. Китай та Індія не можуть замінити західні ринки. Китай також не хоче надмірно залежати від одного ринку, будь то росія, Австралія чи хтось інший, тому обмежує обсяги торгівлі з окремою країною. Зростання російської економіки повністю залежить від військової промисловості. Цивільні сектори скорочуються, а деякі, як авіаційна галузь, деградують. Виробництво автомобілів стає примітивнішим. Ракети та інша сучасна зброя залежать від іноземних деталей, що обходять санкції.

Через демографію, суворішу міграційну політику та війну росії бракує трьох мільйонів робітників і кращого обладнання для автоматизації робочих процесів. Дефіцит робочої сили означає зростання зарплат і змушує компанії платити більше, ніж вони можуть собі дозволити. Але купувати особливо немає чого, бо велика частина промисловості працює на війну, тож ціни зростають. Усе це ускладнює життя цивільних, особливо пенсіонерів. Санкції ускладнять виробництво високотехнологічної зброї, а занепад економіки зробить дорожчим і складнішим виробництво іншого озброєння, але військова промисловість виживе, якщо її не знищать ракети або дрони.

15 серпня на нафтопереробному заводі в Сизрані пролунало десять вибухів. 24 серпня п'ять дронів вдарили по тому ж заводу, а 29 серпня він зазнав третьої атаки за місяць. Був уражений НПЗ у Краснодарі. Через п'ять днів завод у Новошахтинську перестав горіти. Ось супутниковий знімок та схема пошкоджень. Того ж дня були атаковані НПЗ в Куйбишеві та Афіпську. Атакований трубопровід Рязань-Москва, і постачання бензину до Москви наразі перевано. Reuters повідомляє, що 17% російських нафтопереробних потужностей пошкоджено або знищено. Нафтовий експортний термінал в Усть-Лузі у вересні працюватиме на 50% потужності через пошкодження трубопровідної інфраструктури. Нещодавній напад на газовий термінал в Усть-Лузі пошкодив найдорожчий компонент терміналу, і доки він не буде працездатним, росія втрачає $12 млн на день. У Брянській області було пошкоджено дизельну насосну станцію, яка забезпечувала до 10,5 млн тонн палива для армії-загарбника.

Станом на 28 серпня Україна здійснила 12 ударів по НПЗ протягом місяця на відстанях до 1000 км. Деякі заводи були атаковані більше одного разу. Крім того, що повторні удари завдають більшої шкоди, вони ускладнюють ремонтні роботи.

2 серпня: Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ (також у Самарській області);

7 серпня: Афіпський НПЗ;

10 серпня: Саратовський НПЗ;

13 серпня: Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка");

15 серпня: Сизранський НПЗ;

19 серпня: Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка");

24 серпня: Сизранський і Новошахтинський НПЗ;

25 серпня: Ільський НПЗ;

28 серпня: Куйбишевський (у Самарі) і Афіпський НПЗ.

За 1000 км на північний схід від Москви партизани підпалили російський локомотив. Потім, за 150 км на північний захід від Москви, вибухівка підірвала кілька цистерн із паливом на залізничній станції Твєрь. Було вражено підземне сховище вибухівки хімічного заводу "Алексин" у Тулі.

На авіабазі Морозовськ побудували 18 укриттів для літаків Су-34 і Су-24, і ще кілька перебувають у стадії будівництва. В результаті удару 16-17 серпня по авіабазі "Балтимор" поблизу Воронежа було виведено з ладу систему ППО С-300 і щонайменше пошкоджено два Су-24, про що свідчать сліди від пожежі та їхня відсутність на злітній смузі. Оскільки більшість Су-24 було замінено на Су-34, пошкоджені літаки, ймовірно, будуть виведені з експлуатації або належати до модифікації Су-24МР, які збирають радіолокаційні та радіоелектронні дані.

9 і 12 серпня шість безпілотників вразили логістичний комплекс "Ден Сяопін" на заводі з виробництва дронів в Алабузі. Комплекс отримав таку назву через обладнання та робітників, яких Китай відправляє для допомоги у виробництві дронів. Вторинних вибухів не було, оскільки фюзеляжі зберігалися без бойових частин. Великий відсоток дронів є приманками.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3