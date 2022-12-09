Україна веде війну нового типу. Виклик, який зараз постає перед українцями у Херсоні, найважчий та найважливіший – професор Філліпс О’Брайен

Пропонуємо вам цікаву статтю відомого науковця і дослідника, професора стратегічних досліджень з Шотландії Філліпса О’Брайена про несхожу на інші тактику українців в контрнаступі на Херсонщині. Автор вважає, що українці спроможні за кілька тижнів "прискореного виснаження" ворога досягти своєї мети в битві за Херсон.

Джерело: The Atlantic

Автор: Філліпс Пейсон О’Браєн — професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії. Він є автором книги "Як була виграна війна: повітряно-морські сили та перемога союзників у Другій світовій війні".

Українські посадовці, захищаючи свою країну від російських агресорів, у липні почали робити щось, що здавалося дивним, навіть суперечливим: вони почали голосно та регулярно говорити про свої плани звільнити Херсон — ключове південне місто, яке росія захопила лише через тиждень після вторгнення в Україну в лютому 24. Дійсно, українці телеграфували про свої наміри таким чином, що росіяни не могли помилитися. Це було все одно, що махати червоною накидкою на розлюченого, бездарного бика. Майже відразу поширилися чутки, що росіяни мчать на підкріплення до Херсона, щоб підготуватися до української атаки.

Здається, метою українців було спонукати росіян саме до цього. Бойові дії в Херсоні набагато більше впливають на українські сили, ніж на росіян. Російські окупанти на Донбасі (Сході України), де війна була зосереджена з квітня по липень, можуть діяти дуже близько до російського кордону, здається, мають надійно функціонуючі залізничні лінії, і зараз намагаються тиснути на українців з двох сторін, зокрема наступом в районі м. Сіверська. Бойові дії в Херсоні, навпаки, зводять нанівець майже всі переваги росії на Донбасі. росіяни знаходяться на краю своїх ліній постачання, а українці можуть маневрувати навколо них. Херсон глибше в Україні, аніж Донбас, тому російським літакам доводиться летіти далі, щоб дістатися до лінії фронту, і це явно нервує їх; вони вважають за краще літати здебільшого над самою росією або її союзником Білоруссю. Нарешті, вся російська бойова сила в Херсоні залежить від свого постачання лише невеликою кількістю мостів, які перетинають широку річку Дніпро. Останніми тижнями українці атакували ці пункти пропуску майже щоночі, серйозно заважаючи росії доставляти постачання їхнім військам у Херсоні, які перебувають під великим тиском. Чим довше росіянам доведеться воювати з обмеженими запасами, тим більше битва повертатиме на користь України.

Хоча володимир путін мав репутацію стратегічного генія, коли він розпочав цю війну шість місяців тому, українці викрили його як неповоротливого та позбавленого уяви лідера, який надзвичайно прорахувався. Відтоді він вдавався до важких, необдуманих наступальних дій, які забезпечили мінімальні здобутки за дуже високу ціну. російська армія, шалено переоцінена перед війною військовими аналітиками, які вихваляли її як одну з найшвидших, технологічно складних і потужних у світі, виявляється, має глибокі недоліки. З постійно змінюваними каруселями головних генералів, він показав, що є негнучким, некреативним і нездатним до навчання.

Україна була на більш вражаючій траєкторії. На початку війни українці вели напрочуд потужну оборонну боротьбу навколо Києва. Використовуючи атаки на російське матеріально-технічне забезпечення та стратегію унеможливлення росіянам доступу до українських міст, витягнувши російські війська уздовж доріг та поборовшись за панування в повітрі, вони нейтралізували російський наступ на Київ лише за кілька тижнів. Відтоді українські військові продемонстрували здатність адаптуватися та розвивати нові способи протидії росіянам. Затоплення "Москви", вигнання росіян з острова Зміїний і удари по російських об’єктах в окупованому Криму, який раніше вважався надто складним для нападу, показують, що українці можуть планувати та виконувати місії, які потребують управління складними системами.

Виклик, який зараз постає перед українцями, найважчий. Вони намагаються звільнити велику ділянку території на західному березі річки Дніпро, яка належить до Херсона, але тягнеться майже 100 миль у довжину та близько 30 миль у ширину. Новий наступ українців – набагато грандіозніша та складніша операція, ніж будь-які попередні. Вони намагаються нейтралізувати великі російські сили, оснащені великими складами важкого озброєння, значна частина яких просто кинулася в Херсонську область, готуючись до української атаки.

З часів Другої світової війни наступ великих бронетанкових сил базувався на контролі над небом. Українці, хоч і демонструють дивовижні здібності в цій галузі, все ще борються з росіянами за панування в повітрі. Більше того, Україна має просуватися вперед на територію, яку зараз утримує ворог, а не захищати власну позицію. Майже всю війну росіяни йшли в наступ. Це дозволило українцям з високою ефективністю застосовувати проти них оборонні вогневі засоби. Останнім часом число втрат російських танків, підтверджених фотографіями, перевищило 1000. Справжня цифра, ймовірно, ближча до 2000; значна частина руйнувань за останні кілька місяців сталася на території, контрольованій росією, що значно ускладнює отримання фотографічних доказів. Дійсно, можна стверджувати, що еволюція війни з удосконаленням портативної протитранспортної зброї та менших безпілотників надала захиснику важливі нові переваги, які роблять просування надзвичайно ризикованим.

Українці, схоже, все це розуміють. Наразі вони створили інший вид наступу на Херсон — такий, який може стати уроком для майбутньої війни. Чого вони не зробили, так це не підготувалися до операції, яку багато хто очікував, що росіяни розпочнуть у лютому: широкомасштабну, швидкоплинну війну, під час якої підрозділи бронетехніки проривають ворожі лінії та користуються прогалинами, швидко просуваючись вперед і знищують чи оточують ворожі сили. За перший тиждень цієї останньої фази битви, розпочатої 29 серпня, українці звільнили лише кілька сіл. Але попри те, що лінія фронту змістилася лише незначно, українці налаштовуються на значну перемогу.

Вони зробили це, терпляче готуючи ґрунт для успіху протягом попередніх місяців. По-перше, Сполучені Штати та інші країни НАТО, побачивши наполегливість і кмітливість, які лежать в основі української оборони, здавалося вирішили надати велику кількість розвідувальної інформації. Таким чином, українці могли скласти більш повну картину тилового забезпечення російської армії. Звичайно, їм потрібно було втілити цю інформацію в дію, а для цього їм потрібно було підвищити точність, дальність і загальну ефективність своєї артилерії та ракетних систем. Українці вступили у війну, здебільшого покладаючись на стару російську чи радянську техніку, позбавлені постачання західними урядами високоякісного обладнання за стандартами НАТО, що применшувало шанси їхньої країни у звичайній війні з росією. Однак відтоді сила, рішучість і винахідливість українців призвели до того, що Сполучені Штати та інші країни НАТО надали набагато кращу зброю. До них відноситься високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), яка, незважаючи на те, що вона відносно застаріла для американських військових, показала себе в українських руках значно кращою за будь-який російський еквівалент. Відколи українці вперше розгорнули HIMARS наприкінці червня, вони методично обстрілювали російські склади постачання, значно обмежуючи здатність загарбників просуватися вперед.

Зовсім недавно Україна почала використовувати високошвидкісні протирадарні ракети, які заважають ворожим радарам і, здається, завдають шкоди російській протиповітряній обороні. Це дозволило українцям більш плідно використовувати безпілотники, включно з "Байрактарами" турецького виробництва, які, здається, завдають великої шкоди російським військам у Херсоні.

Таким чином, навіть з оголошеннями про перехід українців до більш інтенсивної фази битви за Херсон 29 серпня, ми не бачили серйозних спроб проштовхнути танки через російські лінії. Натомість ми бачили, як українці досліджують лінію зверху та вниз, намагаючись оцінити розташування та силу російських сил, атакувати слабкі місця, обережно просуватися вперед і, головне, продовжувати регулярне виснаження російських сил. Цей вид війни, який передбачає нарощування наступальної спроможності, спокушання противника на спрямування захисних сил, а потім знищення цих сил, рухається повільно, і він не схожий на погляд багатьох аналітиків на те, як виглядає сучасна війна. Але це грає на перевагу України, одночасно збільшуючи втрати росії.

Скільки саме триватиме битва за Херсон, сказати важко. Навіть якщо Україна буде відносно успішною, ця фаза прискореного виснаження (росіян – iPress) може тривати кілька тижнів; навіть якщо російські сили зазнають краху в деяких місцях, їх може виявитися важче витіснити з інших. Однак поки українці можуть перекрити російський рух через Дніпро та використовувати свої кращі системи, щоб виснажити російські сили, у них є чудові шанси вибити їх із західного берега річки. Це була б найважливіша перемога у війні після Київської битви.