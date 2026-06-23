Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл

Україна невпинно нарощує тиск на росію – одночасно на лінії фронту та в глибокому тилу: масштабні дронові удари по нафтопереробній інфраструктурі Москви та паливних об'єктах по всій країні позбавляють її ресурсів для продовження війни. Операції в Керченській протоці перетворюють Крим із плацдарму на пастку для російського гарнізону, тоді як симптоми кризи вербування і зростання втрат свідчать про системне виснаження армії. На тлі ізраїльсько-іранського протистояння, що відволікає увагу Заходу, Україна залишається заручницею геополітичних пріоритетів союзників, але на полі бою продовжує діяти з хірургічною точністю, підриваючи здатність росії воювати швидше, ніж та встигає відновлюватися.

Вступне слово Тома Купера

Не знаю, як ви, але я вважаю себе "щасливчиком" – хоча б тому, що мені не треба щоранку їхати на роботу й увечері повертатися додому. Особливо в таку спеку. Можна сперечатися, але 37°C удень вимагають зовсім іншого розпорядку дня: коротка ніч, робота рано-вранці, перерва в обід і після нього, а потім знову робота ввечері...

Загалом я – ентузіаст (хто б міг здогадатися, зважаючи на весь сарказм та іронію, що просочуються крізь цей блог?), але водночас і фаталіст. Тож не можу уникнути сумного висновку: саме так виглядатимуть наші літа до кінця наших днів – від червня аж до серпня... іноді навіть до вересня. Я вирішив терпляче почекати, поки спека відступить... десь за 3-4 тижні або й довше.

Але хтось чекати не збирається – і назва цьому "кабінету жахів" – Ізраїль. IQ47 уклав угоду з Іраном? Чудово: давайте ще трохи пробомбимо Ліван. Мало що дратує того рудого ідіота більше. Це негайно спровокувало чергову тупу тираду – іранська делегація встала й пішла із зустрічі у Швейцарії. Бо, хочуть ізраїльтяни та американці це визнавати чи ні, нині цілком очевидно: Іран фактично переміг у війні, нав’язаній йому Ізраїлем, США та ОАЕ.

Чому переміг? Тому що виробив не лише доктрину, а й дуже чітку політичну та військову стратегію протидії осі Ізраїль – США – ОАЕ. Настільки чітку, що режим КВІР дав зрозуміти всім (крім найзавзятіших сіоністів – юдейських, християнських чи будь-яких інших): він може витримати все, що по ньому кидають, і далі завдаючи відчутних ударів у відповідь. Це призвело до ситуації, коли навіть найбільші расистські дурні в США мусили прийняти реальність: перемогти його неможливо.

Закономірно, що у відповідь на зухвалість IQ47 Тегеран уже оголосив про повторне закриття Ормузької протоки. Звісно, CENTCOM поспішив пояснити, що це неправда, і що там іще... але гаразд: заяви CENTCOM можна сприймати так само серйозно, як заяви IQ47 та Великого візира Сіону...

Комерційні судна стоять на якорі біля східного узбережжя ОАЕ...

Ах так... Не хвилюйтеся, мої любі прихильники-сіоністи (так, таких достатньо): Ізраїль може не перейматися. Він добре забезпечений і підтримуваний, може спокійно продовжувати геноцид у Секторі Газа та спалювати палестинські села, проводячи етнічне очищення їхнього населення (включно з християнами, до речі) на Західному березі. Бо він такий священний, благословенний, обраний Богом, непогрішимий і жертва – і "Захід" зобов’язаний підтримувати його за будь-яких обставин... адже Ізраїль набагато важливіший за, наприклад, Україну.

(Якщо є сумніви – запитайте українських сіоністів.)

...і так, на цьому тлі "та неприємна справа" в Україні залишається "другорядним питанням". Це, мої дорогі та шановні 1,95 читача, і буде "темою" цього літа. Настільки, що мені щиро, хоч і з великим смутком, нудно намагатися обговорювати щось, пов’язане з цим. Але що ж: не звинувачуйте мене. Якщо більшість людей, які ще можуть це робити, горять бажанням обирати корумпованих лицемірів, релігійних фанатиків та расистів до влади... тоді як "усталені" політичні партії настільки загрузли у власному болоті корупції, що не бачать виходу, – знову ж таки, вибачте, але я тут ні до чого. Особливо після того, як роками аналізував, пояснював і застерігав...

Передаю слово Дональду Гіллу.

Огляд

Війни – це протистояння воль. Помста – одна з найсильніших емоцій, і до неї часто апелюють і росія, і Україна – у різних формах – як до засобу консолідації національної волі. Байдуже, що росія напала на Україну. Якщо Україна проводить успішну операцію, росія клянеться їй помститися.

Коли росія вдарила по історичній Києво-Печерській Лаврі, Зеленський заявив, що Україна відповість. Коли нафта з московського нафтопереробного заводу почала падати на місто дощем, росія, зрозуміло, пригрозила масштабною помстою. Якби вона могла зробити більше, уже б зробила. се, на що вона здатна, – це робити те саме по колу.

Україна спланувала дронову атаку на Санкт-Петербург так, щоб справити максимальний пропагандистський ефект на численних іноземних гостей економічного форуму й поставити господарів-росіян у незручне становище. Удар по москві було завдано як відповідь на атаку проти тисячолітнього символу української культури. Пропаганда – пропагандою, але обидві ці атаки певною мірою зменшили здатність росії вести війну. Атака на мавзолей Леніна була б марнуванням боєприпасу. Україна мусить і надалі якомога ефективніше знищувати російські спроможності, щоб зберегти життя українців.

Засоби протиповітряної оборони росії все ще завдають втрат українським дронам, і все ж нафтопереробні заводи, фабрики, вантажівки, склади, командні пункти та самі системи ППО знищуються темпом, що невпинно зростає. Європа фінансує більше дронів, Україна використовує більше дронів, а росія не продемонструвала здатності переломити цю тенденцію. Єдине обмеження – скільки дронів Україна може виробити та скільки екіпажів здатна виділити для їх запуску й управління ними.

Знищення Керченського мосту досі має сенс, але з перерізаною залізничною лінією в Криму та масштабними ударами по всьому півострову ця потреба вже не така нагальна. Засоби ППО навколо мосту продовжують слабшати. Це може відкрити шлях для застосування зброї з потужними боєголовками. Керченський міст – символ російського імперіалізму, і його знищення означатиме удар по національній волі росії. Коли і чи станеться це – вирішувати Україні.

Тим часом Україна продовжує виснажувати бойовий потенціал росії – не лише ударами на території самої росії, а й на тимчасово окупованих територіях. Кількість і масштаби атак зростають, і половина російської армії опиняється під загрозою – не лише в Криму, а й на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. У той час, коли ресурси на лінії фронту скорочуються, росія мусить перекидати більше сил до тилу – але ресурсів на захист усього їй однаково ніколи не вистачить.

Зі свого боку росія продовжує атакувати об'єкти електромережі України, зокрема підстанції, і, можливо, розпочне власну кампанію ударів по українських мостах.

Бої на лінії фронту важкі й залишатимуться такими ще деякий час. Але російська армія повільно, проте невпинно слабшає. У першому кварталі 2026 року росія витратила 9,5% бюджету (2% ВВП) на вербування – і все одно набір скоротився на 20% порівняно з 2025 роком. Втрати росії перевищують її здатність їх поповнювати.

Усі проблеми росії позначаються на лінії фронту – і ці проблеми нікуди не зникнуть.

Лиман

росіян помічено між Зеленою Долиною та Шандриголовим. Утім відеоматеріалів, оприлюднених Україною, досі вкрай мало.

Поки Україна б’є по російському виступу, росія атакує сам Лиман, де їй протистоїть 59-та штурмова бригада. Надходять повідомлення, що частина російських військ увійшла до Лимана з півдня – їх доведеться вибивати знову. Є також дані про знищення українських систем ППО.

Слов'янськ

У районі Кривої Луки точаться запеклі бої. Обидві сторони б’ються всередині Калеників, а Рай-Олександрівка є головним об’єктом боротьби за замикання кільця навколо 32 кв. км території. Попри все, росія зазнає важких втрат.

Один боєць 81-ї бригади вступає в сутичку з трьома росіянами в Закітному – двох убиває, третій відступає. Хоча це вдалося, саме таких зіткнень українська піхота хотіла б уникати – не лише через ризик потрапити під вогонь, а й тому, що її можуть виявити російські дрони. В ідеальному сценарії українські дрони мали б знищити всіх трьох росіян, а піхотинець залишився б схованим.

81-ша бригада відбила набагато масштабніший штурм: 28 мотоциклів, один танк, три бойові машини піхоти, сім автомобілів і понад 50 бійців атакували хвилями. Одна колона рухалася з Платонівки до Закітного, інша – наступала зі Сіверська на Криву Луку. Дрони, міномети та артилерія знищили техніку, FPV-дрони добили піхоту.

росія кілька разів атакувала невелику церкву в Закітному. Лінія фронту тут украй тонка, і, за даними України, диверсанти противника дійшли до Піскунівки.

Костянтинівка

Щоб зрозуміти масштаб битви: два тижні тому оцінки говорили про 100-250 росіян у місті. Минулого тижня 19-й корпус Збройних сил України повідомив, що в секторі зосереджено 11 000 російських солдатів, із яких близько 123-125 перебувають безпосередньо в місті. При цьому росія проштовхує дедалі більше сил через Іванопілля – ще одне джерело тиску. росіяни продовжують просочуватися зі сходу та південного заходу міста, їх помітили в центрі, причому у більших кількостях. Крім того, росії вдалося знову прорватися через Степанівку.

Покровськ

Перший середньодальний "Бегемот" 7-й корпус застосував по складу боєприпасів, командному пункту батальйону та скупченню живої сили в Курахівці.

У класичному бою піхоту та інші системи озброєння розташовують у лінійній обороні для виявлення й знищення сил противника. В епоху дронів виставляти особовий склад на лінії фронту небезпечно. Українська піхота там усе ще є, але її головне завдання – спостерігати й наводити дрони або вогонь непрямою наводкою. До прямого зіткнення з противником вдаються лише в крайньому разі. 3-й корпус Збройних сил України ставить за мету замінити 30% піхоти дронами. Нерідко наземний дрон утримує позицію тижнями й місяцями. 7-й корпус показує, що повітряні дрони теж можуть "займати" позиції на лінії фронту. Один повітряний дрон прикривав відкрите поле, чатуючи в засідці на будь-якого росіянина, який наважиться перетнути місцевість без жодного укриття. Зелений Гай

Україна розширила сіру зону до річки Мокрі Яли – від Піддубного до Філії. Якщо Україна зможе забезпечити своїх бійців у сірій зоні, а росія – ні, ця зона стане територією, підконтрольною Україні.

Дрон 42-ї бригади спостерігає за стартовими позиціями "Шахедів" на аеродромі Донецька.

Гуляйполе

росія кидає багато людей заради мізерних здобутків на цьому напрямку.

Запоріжжя

20 мотоциклів і 7 квадроциклів разом із їхніми водіями були знищені українськими дронами в Малій Токмачці. Підрозділ, що тримає оборону в селі, – 118-та механізована бригада – має власну пісню, яка звучить у відео. Рядок "...і 4712 тримає лінію..." відсилає до А4712 – військового номера бригади.

росія завдала удару по українських позиціях у Преображенці. Ворог атакував склад, де зберігалися FPV-дрони.

12 КАБів, скинутих 4-5 літаками Су-34, були націлені на мости в Запоріжжі. Вони промахнулися – найімовірніше, через перешкоди від засобів радіоелектронної боротьби, однак мусили кудись упасти. Один міст отримав пошкодження від вибухової хвилі й тимчасово закритий. Четверо цивільних загинули, шестеро отримали поранення.

Херсон

Ще 2 травня четверо російських солдатів здалися дрону з гучномовцем поблизу Антонівського мосту, і їх переправили на український берег Дніпра. Один із них виявився правнуком Леоніда Брежнєва.

Невстановлене місце

Смуга перешкод для дронів.

Як-52 і гвинтівка досі здатні збити "Шахед".

Окуповані території

Останній із трьох поромів, здатних перевозити залізничні вагони, вийшов з ладу 6 квітня. росія прагнула уникнути перевезення вибухо- та легкозаймистих вантажів Керченським мостом, тому, коли суходільний маршрут через узбережжя Азовського моря перестав забезпечувати достатнє постачання Криму, було цілком передбачувано, що росія спробує використовувати поромні переправи. Так само передбачувано, що Україна виведе їх з ладу. Щонайменше три поромні судна, які перевозили вантажі, атакували в порту Кавказ на російському березі Керченської протоки. Нафтову базу в тому ж порту підпалили. На протилежному березі 4-5 із семи нафтових резервуарів у керченському порту також горіли. Поромне сполучення призупинено.

Щонайменше один із поромів Греція продала росії, і він почав курсувати Чорним морем у червні 2025 року. Рік тому грецькі судновласники також заробили 4 мільярди доларів, продавши росії старі танкери, що поповнили її "тіньовий флот". Греція запевняє, що робить усе можливе для припинення таких продажів.

У межах операцій України в Керченській протоці атаковано системи ППО та радари. Уражено позицію С-300/400 за 50 км на захід від Керчі. Зеленський повідомив, що на позиції С-400 знищено чотири радари та два "Панцирі". Атаковано також нафтосклади та вантажівки.

Сотні автомобілів чекали на відкриття Керченського мосту під час атак.

Мадяр повідомляє, що Крим більше не є плацдармом для повітряних ударів по Україні.

росія розгортає вздовж шосейних доріг мобільні вогневі групи, які супроводжують колони вантажівок. Частину цих груп перекинуто з охорони залізниці. Поодинокі вантажівки та залізничні вагони все ще атакують. Є повідомлення, що частину колон вдається атакувати попри ескорт.

Дрони скидали невеликі міни, здатні руйнувати колеса, однак даних про їхню ефективність не надходило.

Масштабні відключення електроенергії стали звичним явищем на окупованих територіях Херсонщини. Одне з них сталося 14 червня в чотирнадцяти муніципальних районах після того, як Україна пошкодила об'єкти енергетичної інфраструктури.

Хвилинне відео атак на нафтовий термінал у Керчі, два радари, три газові компресорні станції та транспортні засоби. П'ять хвилин атак на засоби ППО росії, радари, майстерні, вантажівки, засоби зв'язку та іншу логістику. Удар по підземному газосховищу в Глібівці на заході Криму, а також по локомотиву, радару П-18, радіорелейному ретранслятору, двох зенітних установках ЗУ-23-2, паливних цистернах та командному пункту. Три хвилини ударів по чотирьох газових компресорних станціях, мосту в Генічеську, буксирному судну та великій кількості транспортних засобів. Атаковано ТЕС поблизу Сімферополя. Радар "Небо" на Херсонщині знищено. Паливну цистерну знищено за 180 км від лінії фронту в Криму. Понад п'ять хвилин ударів по ЗРК "Оса", радарах, складах, штабу "Рубікон" та інших підрозділах росії, майстернях з виробництва дронів і навчальному центру операторів дронів.

Паливна цистерна ухилилася від українського дрона. Другий захід задокументований не був. Вантажівка різко звернула, і дрон завдав ковзного удару по причепу, а не по кабіні.

Штаб Чорноморського флоту росії залишає Севастополь і переміщується до Новоросійська – там легше із захистом і постачанням. Моральний дух низький. росія зводить укріплення проти десантних висадок. "Для росіян настає пекло – таке, з яким дуже важко впоратися, – заявив Федоров. – Логістика перерізається. Крим ізолюється".

Партизани знищили локомотив у Севастополі.

Крим живе за рахунок туризму, але російські туристи скасовують 80% бронювань. Готелі завантажені на 30% проти звичних для червня 65-70%. Найближчим часом кількість скасувань наближатиметься до 100%.

Tochnyi створили інтерактивну мапу зафіксованих середньодальних ударів у режимі реального часу за останній рік.

Повідомляється, що паливо доставляли Керченським мостом у супроводі мобільних вогневих груп. Це суперечить іншим повідомленням про те, що перевезення займистих і вибухових матеріалів мостом досі заборонено. Один російський блогер наполягає, що пальне все одно надходить. Так чи інакше, роздрібний продаж пального населенню наразі заборонено.

москва

Дрони атакували московський нафтопереробний завод. Він забезпечує 40% паливних потреб москви та 70% бензину, що споживається в московському регіоні. Пошкоджено майже 33% нафтопереробних потужностей росії. У поєднанні з ударами по сусідніх насосних станціях трубопроводів це посилить проблеми з розподілом пального в московському регіоні. Один із найбільших складів Wildberries (аналог Amazon) та житловий будинок були уражені українськими дронами в Електросталі – передмісті москви. За кілометр на північ від заводу зведено вежу з "Панциром", і завод охороняє щонайменше п’ять таких систем. Установку перегонки АВТ-5, що забезпечувала 53% виробництва заводу, пошкоджено. Очікувалося, що за кілька днів після атаки роботу відновлять на половину потужності.

Потім московський НПЗ атакували вдруге – і вже 100% його виробничих потужностей вийшли з ладу. Зафіксовано численні пожежі. Один дрон уражає ціль, другий потрапляє в антидронову сітку й вибухає, але заряд детонує на землі, а невдовзі мимо проноситься зенітна ракета. Зривання башт танків снарядом – явище відоме, але злітання даху нафтового резервуара – щось нове. Ракети промахуються ще до того, як дах відривається.

Один аналітик у сфері ППО ретельно зібрав десять відео з роботою російської протиповітряної оборони й додав стислі коментарі. Він також зазначив, що значна частина пошкоджень цивільних об’єктів є наслідком ударів російських ракет або збитих українських дронів. Він визнає, що більшість українських дронів збито, але не розуміє, чому стільки дронів пропущено – іноді навіть двома ракетами. Причина в тому, що російській протиповітряній обороні досить складно виявляти та збивати великі безпілотники, зокрема українські дрони великої дальності. Менші ударні дрони збивати ще важче, а FPV-дрони для класичних систем ППО взагалі практично недосяжні. Саме ударні та FPV-дрони знищили більшість компонентів російської ППО поблизу лінії фронту та в Криму.

Пара дронів і ще один ракурс літаючого даху. Постійні твердження росії про те, що всі пошкодження від дронів виникають лише після їх збиття, правдиві лише зрідка. Більше дронів усе ж збивають. Промах. Системи ПЗРК доповнював вогонь зі стрілецької зброї. Разом із дронами "Лютий", FP-1, "Січень" та "Морок" застосовувався гібридний дрон-ракета "Барс". На швидкості 300 км/год "Морок" – справді швидкий апарат для поршневого двигуна. Різні дрони над москвою.

Для гасіння пожеж залучали гелікоптери. "Панцирі" встановлювали на вежі й дахи будівель, щоб радарам було легше захоплювати цілі, – та ці системи можна вразити будь-де. Частина мешканців сприйняла це з більшим обуренням, ніж інші. Один житель дав точний коментар. Городяни ставлять запитання. Співробітниця заводу обговорює з матір’ю, чи виходити їй на роботу. А на москву пролився чорний дощ. Згорів ринок "Садовод" після того, як поблизу збили дрон, – і обговорення в мережі демонструє, як росіяни це переживають.

Eurosatory – виставка оборони та безпеки в Парижі. Компанія Fire Point демонструє атаку на москву, намагаючись того ж дня продати свою продукцію.

Один із українських дронів не зміг перелетіти над житловим будинком. Мабуть, нова забудова не потрапила на мапи. Будівельного крана там точно не було. У краю Мордора.

27 жовтня 2025 року росія заявила, що збила 34 українські дрони, які летіли до москви, і 193 дрони по всій країні, з яких 47 – над Брянськом.

18 червня 2026 року росія повідомила, що за останні 24 години збила 992 дрони. росіянин, який давав коментар, казав, що збився з ліку, але щонайменше 15 дронів влучили в московський нафтопереробний завод – і удари не припинялися. Це була третя атака на завод за 30 днів.

На третій день росіяни використовували будівельні крани як аеростати загородження. росія повідомила про перехоплення 37 дронів під час атак, що тривали з 12:10 до 14:12.

Перші оцінки збитків – повна зупинка роботи від тижня до місяця.

Аналіз аналітика системи ППО щодо атаки на москву

Українські дрони летіли на висоті 30-100 метрів. Навіть із урахуванням міської забудови вони мали бути помітні на відстані десятків кілометрів. Підрозділи ППО росії не були готові. Чимало з них відкрили вогонь уже після того, як дрони пролетіли повз. Причини: слабка підготовка особового складу (найімовірніше), погане управління й координація або відсутність раннього попередження.

Відсутність раннього попередження може бути наслідком знищення численних радарів.

Важко оцінити стан управління й координації, проте очевидна нестача планування та злагодженості. Кілька груп розташовувалися в низинах поруч із дорогами. Можливо, вони використовували дороги для швидкого маневру та компенсації нестачі засобів ППО, але позиції на узвишшях забезпечили б кращий огляд для раннього виявлення за браку радарів.

Розрахунки ППО, мабуть, мають слабку підготовку або використовують несправне обладнання, а то й одне й друге одночасно. Зафіксовано численні випадки відмов, яких не мало б бути за добре навченого особового складу та справної техніки.

Успіх атаки пояснюється не лише ретельним плануванням, підготовкою та чисельною перевагою України – він також є наслідком системних проблем у ППО росії.

Розробник дронів зазначає: вразливість росії – не технологічна, а кадрова й організаційна.

росія

Нафтоперекачувальну станцію у Палкіно Ленінградської області атаковано.

Паливний розподільний хаб у Полтавській (росія) загорівся після удару.

Нафтобазу у Гуково Ростовської області атаковано.

Удар 6 червня по нафтобазі в Усть-Лабінську знищив або пошкодив 13 із 14 резервуарів. Частину з понад 50 ємностей Державного нафтового резерву знищено.

Тіньовий танкер FINA A уражено поблизу Новоросійська.

У Санкт-Петербурзі розгортаються укриття від дронів.

Хімічний завод "АЗОТ" у Новомосковську уражено.

Раніше росія завозила невеликі обсяги бензину з Білорусі та Казахстану для покриття регіональних дефіцитів – тепер вона закуповує невеликі партії пального в Азії.

Транспортні засоби та інші цілі знищували в Брянській області.

Вертоліт Мі-8 збитий власним літаком.

Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Сибіру. Ще два такі бомбардувальники впали там у 2024 і 2025 роках. З 2022 року 24 із них пошкоджено або знищено. Це залишає близько 41 бомбардувальника, з яких у стрій здатні вийти лише десять. Виробництво цього стратегічного бомбардувальника припинено в 1993 році, і жодного замінника не передбачено.

росія зводить казарми для 115 000 військових поблизу кордонів з Фінляндією та Норвегією.

Вантажівку в Бєлгороді атаковано (є відео з кількох ракурсів) – водій загинув. 8-й корпус завдає удару по навчальному центру операторів дронів у Льговському на Курщині. Потяг із цистернами з паливом атаковано в Брянській області, за 60 км від кордону.

Сили спротиву "Чорна іскра" пошкодили газорозподільну станцію в Тамбові – відновлення зайняло тиждень. Вони ж підпалили ще один локомотив. "Атеш" вивів з ладу підстанцію в Таганрозі, що порушило виробництво компонентів дронів на заводі "Атлант-Аеро".

Минулого літа біля заправок шикувалися довгі черги через проблеми з розподілом пального. Цього року ситуація буде гіршою. Якщо Україна підтримуватиме кампанію ударів по НПЗ, складах і насосних станціях, дефіцит пального може стати постійним супутником життя росіян до кінця війни. Пальне вже крадуть.

Ціни на дизельне паливо подвоїлися за останні два місяці, а черга на його отримання сягнула 45 днів. Паливний дефіцит ускладнить фермерам роботу й загрожує врожаю – як за обсягом, так і за якістю.

Щодня росія втрачає понад тисячу солдатів, 70% яких гинуть. 40% нафтоекспортної інфраструктури росії виведено з ладу.

Імперіалізм має різні обличчя.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3