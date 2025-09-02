Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян

Генерал-майор у відставці Австралійської армії та активний дослідник сучасної війни Мік Раян у тижневому огляді коментує заяви Герасимова про війну проти України та повітряні кампанії України і росії. Крім того йдеться про ракетні дії Японії, великий парад у Китаї, а також активність Австралії з налагодження військової співпраці з кранами Азії.

Перш ніж розпочати оновлення цього тижня, хочу висловити подяку всім неймовірним і мужнім рятувальникам України. Щоночі ці герої перебувають у готовності та реагують на постійні атаки росії на українські міста. Дякую вам за вашу самовідданість і готовність рятувати життя своїх співгромадян.

Це був ще один напружений тиждень у міжнародних справах та війні в Україні. Минулого тижня Україна та росія продовжували обмінюватися повітряними ударами. Попри жахливу кількість жертв російських атак на українські міста, Україна, схоже, завдає росії більшої шкоди, ніж росія Україні. І поки це відбувається, Трамп, вочевидь, все більше розчаровується своєю неспроможністю махнути чарівною паличкою і "припинити" війну.

У Тихоокеанському регіоні Японія оголосила про низку заходів, пов'язаних із її протиракетними можливостями. Китай продовжує стратегічні операції з впливу та репетиції великого параду 3 вересня, на якому будуть присутні путін та низка "найкращих" авторитарних лідерів світу.

Україна. Оновлення від Герасимова

російський військовий телеграм-канал опублікував звернення російського воєначальника, генерала Герасимова. Як і можна було очікувати, Герасимов заявив про всілякі успіхи російської армії у війні проти України. Деякі оглядачі звернули увагу на карту на тлі (яка виглядала вкрай примітивно для командувача російськими військами) і знайшли чимало невідповідностей із реальною ситуацією на полі бою.

На брифінгу Герасимов заявив, що російські бойові операції в Україні "триватимуть допоки армія не досягне поставлених цілей". Інакше кажучи, нинішні дії адміністрації Трампа жодним чином не стримують росію від ведення війни проти України.

Герасимов також зазначив, що російські військові сили ведуть безперервний наступ майже вздовж усієї лінії фронту. Це загалом відповідає дійсності: росіяни з 2024 року здійснюють поступальний наступ на сході, тоді як їхні операції на північному сході та півдні України були більш епізодичними.

Герасимов стверджував, що росія володіє "стратегічною ініціативою". У військовій справі ініціатива означає здатність змусити противника підлаштовуватися під власні плани. Це питання не лише сили, а й готовності вести наступ, змушуючи ворога реагувати непідготовленим і витрачати ресурси.

Якщо йдеться про сухопутні операції, у широкому сенсі, він має рацію. російські війська зберігають стратегічну ініціативу завдяки чисельній перевазі, що дозволяє одночасно загрожувати Україні на більшій кількості напрямків і підтримувати наступальні дії (хоч і з мінливою інтенсивністю) у тривалій перспективі.

Втім, у повітряній кампанії ініціатива, ймовірно, належить Україні. Протягом останніх років Україна демонструє здатність бити по цілях у глибині росії, змушуючи росіян витрачати величезні ресурси на ППО та інші заходи, щоб зменшити ефективність українських ударів і нівелювати їхній стратегічний ефект як для внутрішньої, так і для зовнішньої аудиторії.

На дипломатичному фронті ініціатива належить росії, оскільки їй вдалося маніпулювати американським президентом (та ключовими посередниками, зокрема Стівом Віткоффом), нав’язуючи російські наративи й позиції щодо завершення війни. Це дало Москві більше часу для завдання шкоди Україні. Така дипломатична гра, у поєднанні з небажанням нової адміністрації домагатися від Конгресу додаткової допомоги для України та кампанією за Нобелівську премію миру, фактично передала дипломатичну ініціативу росії.

Україна. Кампанії дальніх ударів

Протягом останнього тижня і Україна, і росія продовжували свої кампанії повітряних ударів, причому їхня інтенсивність і масштаби лише зростають, як і завдані ними руйнування.

Три ночі російських ударів по Україні

Цього тижня росія завдала масованих ударів дронами та ракетами по Україні. Водночас Герасимов заявив, що російська зброя нібито вражає лише військові та промислові цілі:

Згідно з планом Генерального штабу, цілеспрямовані масовані удари завдаються виключно по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України.

Реальність зовсім інша. росія десятиліттями має можливість планувати та проводити такі удари – вона чудово усвідомлює, що її терористична кампанія спрямована саме проти українських міст.

Україна продовжує власну кампанію з ураження російської нафтопереробної інфраструктури та критично важливих військових цілей, зокрема систем ППО. Увечері 30 серпня українські безпілотники атакували два російські НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області.

Цю тему я відстежую з 2022 року, і зростання спроможностей та складності українських стратегічних ударів (за підтримки західних партнерів) виглядає надзвичайно вражаючим. За останні два тижні я опублікував ще два оновлення на цю тему, включно з одним, у якому викладено уроки для інших армій щодо нових стратегічних можливостей України

Ще короткі новини з України

США погодилися продати Україні 3500 крилатих ракет збільшеної дальності та комплекти GPS-навігації га суму $825 млн. Цю закупівлю профінансували Данія, Нідерланди та Норвегія за деякої участі Пентагону.

Після нещодавнього прориву російських військ біля Добропілля, коли вони змогли просунутися приблизно на 15 км углиб української оборони, ситуацію, схоже, вдалося стабілізувати, а деякі підрозділи ворога потрапили в оточення.

У матеріалі Euromaidan наведено опис епізоду, коли українські танки впритул знищили російських диверсантів після їхньої спроби переправитися через річку біля Лимана на сході України. Це ще раз доводить: російська тактика проникнення далеко не завжди працює. Хто сказав, що танки застаріли!

Цього тижня Трамп висловив більш песимістичну думку щодо тристороннього саміту Зеленський-путін-Трамп. Він заявив, що говорив із путіним і переконаний: неприязнь російського президента до Зеленського заважає проведенню зустрічі. "Він його не любить", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Спільні патрулі бойової готовності Китаю та бюджет оборони Тайваню

Цього тижня оприлюднено оновлений звіт Дослідницького проєкту з оборонних справ Китаю.

Адміністрація Лай Чін-те затвердила проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення оборонних витрат з 2,08 до 3,32 % ВВП. У бюджет закладено кошти на закупівлю артилерії, протитанкових ракет, систем ППО, ударних дронів та інших боєприпасів. Зараз бюджет знаходиться на затвердженні в законодавчому органі.

Делегація Конгресу США на Тайвані

Тоді як Китай готується до проведення великого військового параду цього тижня, до Тайваню прибули два сенатори США – голова Комітету з питань збройних сил Роджер Вікер та Деб Фішер. Під час візиту Вікер заявив:

Ми приїхали сюди зі Сполучених Штатів, щоб передати послання від Конгресу про відданість, довгострокову дружбу та рішучість, що така вільна країна, як Тайвань, має абсолютне право залишатися вільною та зберігати самовизначення.

Китай, як завжди, висловив протест проти цього візиту.

Розгортання ракет дальньої дії Японією

Японія оголосила про тимчасове розміщення американських ракетних систем Typhon. Представник Сухопутних сил самооборони Японії заявив, що ці ракети будуть розгорнуті на авіабазі морської авіації США в Івакуні в рамках майбутніх навчань Resolute Dragon, які триватимуть з 11 по 25 вересня.

Також цього тижня японський уряд оголосив про розгортання власних ракетних систем "контрудару" з великою дальністю у різних регіонах із березня 2026 року. Йдеться про Type-12, а також гіперзвукові планерні боєприпаси Hyper Velocity Glide Projectile.

Спільне підводне патрулювання Китаю і росії

російські військові зпаявили, що на початку серпня провели спільне патрулювання підводних човнів з ВМС НВАК. Як повідомили USNI News і @DzirhanDefence:

Два підводні човни класу Kilo, у супроводі надводного корабля та судна порятунку підводних човнів, вийшли у Японське море на початку серпня, оголосив у середу Тихоокеанський флот ВМС росії. Це патрулювання свідчить про розширення двосторонньої військової активності між росією та Китаєм, які вже проводять спільні морські патрулювання і спільні польоти бомбардувальників.

Це є продовженням широкої військової співпраці між росією та Китаєм, яка виходить за межі навчань і включає промислову кооперацію та масштабну підтримку росії з боку Китаю у війні проти України.

Співпраця Австралії в західній частині Тихого океану

Австралія підписала з Філіппінами заяву про наміри розробити та підписати угоду про оборонне співробітництво. Ця угода має охопити весь спектр оборонних відносин між двома країнами. Вона включатиме елементи оборонної інфраструктури, і, як заявив міністр оборони Австралії, "Австралія реалізує вісім різних інфраструктурних проєктів у п'яти різних локаціях на Філіппінах".

Візит міністра оборони Австралії відбувся під час проведення навчань Alon 2025 за участю Австралії, Філіппін, США та Канади. Це були масштабні спільні маневри, в яких брали участь морські, повітряні, сухопутні та амфібійні підрозділи. У різних епізодах навчань взяли участь близько 3600 військовослужбовців.

Міністр оборони Австралії також провів переговори зі своїм індонезійським колегою. За результатами зустрічі було ухвалено нове "Партнерство заради миру та стабільності" між Австралією та Індонезією.

Великий парад Китаю

Цього тижня Китай проведе великий парад у Пекіні, який, за словами прес-релізу КПК, має "відзначити 80-ту річницю перемоги у війні китайського народу проти японської агресії та у світовій антифашистській війні". Головний день – 3 вересня. У параді візьмуть участь усі роди військ НВАК.

На параді також будуть присутні іноземні лідери. Двоє найпомітніших – керівники росії та Північної Кореї. Для путіна парад, ймовірно, підкреслить, наскільки китайці далеко просунулися останнім часом, і наскільки росії варто хвилюватися щодо здатності захистити східні регіони своєї території від можливої китайської агресії.

Китайці обов'язково продемонструють нове озброєння. І військовий оркестр у складі 1000 осіб, безсумнівно, справить враження. Наразі, виходячи з повідомлень у соцмережах та оцінок експертів з питань китайської армії, можна очікувати побачити таке:

принаймні одну нову крилату ракету – дозвукова протикорабельна YJ-18C;

ще одну велику крилату ракету – CJ-1000;

принаймні одну або навіть дві дуже великі торпеди/безпілотні підводні апарати (UUV);

нові безпілотники та бойові дрони;

новий легкий танк та бойові машини піхоти наступного покоління;

введення в стрій нового авіаносця "Фуцзянь".

