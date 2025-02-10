Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневику звертає увагу на три аспекти. Це – надання Україною переваги техніці для боротьби з росіянами, сповільнення російського наступу в районі Покровська та 6 місяців з початку української наступальної операції в Курській області. Філліпс О’Брайен наголошує, що ЗСУ на Курщині просунулися глибше, ніж росіяни на Покровському напрямку.

За останній тиждень стало помітно, що просування російських військ сповільнилося. Це створює певну проблему для преси, яка місяцями розповідала нам про те, що український бойовий дух ось-ось буде зломлений, що росіяни ось-ось візьмуть Покровськ тощо. Однак, здається, що замість того, щоб визнати те, що ми бачимо, преса все ще очікує якоїсь української поразки, хоча й не може пояснити, чому це триває так довго. Тема останнього тижня, схоже, полягає в тому, що українській поразці відчайдушно намагаються запобігти, оскільки українці змушені покладатися на машини, щоб воювати з людьми – так, ніби це погано.

Підказую, це найкраще, що може бути.

Використання БПЛА (вгорі) для боротьби замість піхоти – це добре!

Крім того, я подумав, що варто нагадати тим, хто пропустив, що цього тижня я провів свій перший відеокаст з представником Адамом Кінзінгером. Більшу частину часу ми присвятили політиці США, але також заглибилися в російсько-українську війну. Ми обидва поділяємо недовіру до ідеї, що російську армію неможливо перемогти. Адам – колишній військовослужбовець ВПС США, навіть намагався підрахувати, скільки часу знадобиться США, щоб знищити росіян з повітря.

Машини vs Люди. Як заповідав Рузвельт…

Боротьба з людьми за допомогою машин – це добре: Україна повинна прагнути робити це все більше і більше.

Україна використовує безпілотники для боротьби з піхотою, і в пресі складається враження, що це ознака того, що вони в поганій формі. Wall Street Journal, яка зазвичай є однією з найкращих газет у висвітленні війни і не пише нескінченних статей про падіння українського морального духу, які з'являються в інших виданнях, опублікувала великий матеріал про це явище.

Дивно, як це подається. По суті, Україну змушують покладатися на машини замість того, щоб використовувати живу силу для боротьби з росіянами, тому що у них, схоже, немає альтернативи. росіяни зображуються як такі, що невблаганно просуваються до Покровська (про це нижче) в піхотних атаках, які ніколи не можуть бути повністю зупинені за допомогою БПЛА). Небажання України мобілізувати додаткові сили знову опинилося під прицілом, оскільки стверджується (переважно на основі анекдотичних свідчень, що надзвичайно розчаровує), що Україна поступається росії у кількості солдат на цій ділянці в 10 разів.

Ось опис цієї ситуації в іншій статті.

"У нас просто не вистачає людей, щоб захистити Покровськ", – розповів WSJ 25-річний командир піхотного взводу про жахливу ситуацію, що склалася поблизу гарячої точки на сході. Він сказав, що, незважаючи на високі втрати росії, які становлять приблизно 7 до 1 у порівнянні з Україною, київські війська поступаються у цьому секторі в 10 разів, і, ймовірно, їм потрібно в 10 разів більше військ, щоб ефективно зупинити просування Москви під Покровськом.

Те, що історії можуть бути написані таким чином, свідчить про те, наскільки мало ми ще розуміємо сучасну війну, і наскільки відчайдушно потрібен баланс у висвітленні того, що відбувається на полі бою. Наприклад, ми маємо багато песимістичних українських цитат і жодної з російських.

Давайте почнемо з основного уроку війни у ХХ та ХХІ століттях. Ідея про те, що воювати з машинами – це погано, є повною протилежністю тому, що ми бачили. За цей час рух був у прямо протилежному напрямку – робити саме те, що робить Україна, і використовувати машини для ведення бойових дій, щоб зберегти життя солдатів. Це було ключовим елементом військової політики США з часів Другої світової війни.

Фундаментальна суть мобілізаційної політики Франкліна Рузвельта під час Другої світової війни полягала в тому, щоб створити війська, в яких американські машини воювали б замість американських солдатів. На його думку, це зменшило б втрати США і дозволило б вести більш ефективну форму війни.

Минулого літа я написав блог про Рузвельта як воєначальника, в якому якраз наголошував на цьому (він був частиною моєї книги "Стратеги"). Для підписників, які хочуть її прочитати – ось посилання.

І ось тут міркування Рузвельта пояснюють, чому втрати США у Другій світовій війні були такими низькими порівняно з іншими державами.

Смертність у США була такою низькою завдяки тому, як Франклін Рузвельт уявляв собі сучасну війну. Відвідавши Західний фронт під час Першої світової війни, Рузвельт, який на той час був помічником міністра військово-морського флоту, повернувся з переконанням, що сухопутна війна повинна бути зведена до мінімуму, як правило. Він ненавидів запахи, звуки і видовища сухопутної війни – його відштовхували запахи смерті й сміття, він ненавидів спати в тісних приміщеннях фортець (він провів ніч у Вердені) і вважав, що більша частина бійні, свідком якої він був, була непотрібною. Рузвельт хотів, щоб на війні більшу частину важкої роботи виконували машини, а не люди. Він вважав, що індустріальні/технологічні можливості Сполучених Штатів мають бути використані насамперед для здобуття морського (а згодом і повітряного) панування над ключовими шляхами постачання, і, використовуючи це, США повинні розтерти своїх ворогів на порох.

У випадку Рузвельта це був вражаючий успіх. Загибель американських військових (я розповідаю про це в статті) склала трохи більше 400 тисяч на всіх театрах бойових дій і в усіх родах військ під час війни. Японці, для порівняння, втратили 2 мільйони, а німці – 5-6 мільйонів.

Для американського солдата було до біса добре, що більшу частину бойових дій вели машини.

Це означає, що Україна намагатиметься/повинна намагатися робити саме це – навіть якщо у неї буде більше піхоти. Останнє, що Україна повинна робити, це накачувати лінію фронту більшою кількістю військ і українці вже давно це зрозуміли.

Справді, українці вже деякий час намагаються замінити використання солдатів машинами. У грудні 2024 року повідомлялося, що в районі на північ від Харкова українці розпочали повністю машинну атаку на російські війська. У ній українці поєднали використання безпілотних наземних машин (озброєних кулеметами) з БПЛА, які патрулювали в повітрі, щоб атакувати російські позиції.

І в цьому є сенс. Ані техніка, ані піхота, здається, не мають довгого терміну служби після того, як вони виявляють себе на полі бою. Постійне патрулювання БПЛА та повсюдне поширення ударних дронів призвело до надзвичайно високих втрат для кожного з них. І механізм обміну силами, безумовно, на користь машин.

Очікується, що у 2024 році в Україні буде вироблено 4 мільйони БПЛА, і темпи будівництва, схоже, зростатимуть. Якщо Україна зможе обміняти 3 БПЛА на кожного втраченого російського солдата, російська армія швидко розчиниться.

Відтак, ці аргументи про те, що Україна бореться, використовуючи машини для боротьби з живою силою, перевертають наратив про війну і технології з ніг на голову. Якби Україна мала багато додаткової піхоти, вона все одно хотіла б боротися з російською живою силою за допомогою техніки. Останнє, що українці хотіли б зробити, це наповнити свою лінію фронту (по якій можуть вдарити російські вогневі засоби, російські безпілотники, російські планерні бомби) великою кількістю військ. Як показала ця війна, це дурна гра з сучасною зброєю.

Інакше кажучи, Україна все одно хотіла б це зробити. Той факт, що вони здатні воювати з людьми машинами, а російський наступ сповільнюється і стає більш кривавим, є позитивним знаком.

російське просування сповільнюється. Лінія фронту в Покровську та Мирнограді стабілізувалася

Отже, як зараз просувається російська армія, укомплектована піхотою? Ну, вони не прорвали українську лінію фронту, але за останні кілька тижнів спостерігається справжнє уповільнення російського просування, особливо це було помітно на останньому тижні – зокрема навколо Покровська, який нібито ось-ось повинен був впасти вже більше півроку тому.

Ось карта району бойових дій навколо Покровська за даними Deep State. Зверніть увагу: масштаб тут смішно малий, враховуючи розмір фронту. Якщо ви подивитеся на маркер відстані внизу ліворуч, то побачите, що один дюйм дорівнює 2 км.

А ось та сама карта двома тижнями раніше.

За два тижні росія просунулася на кілька сотень метрів у напрямку Покровська. Вони ще не прорвали основну лінію оборони, і російський наступ насправді перебуває у слабкій позиції. Навіть якщо повернутися на 5 тижнів тому – ситуація лише незначно випереджає те, що було.

Я бачу просування на 2 кілометри за 5 тижнів – до безсумнівно "стратегічного мегаполісу" Котлине.

Зауважте, якщо ви не знайомі з цією темою, це я з сарказмом. Тут немає нічого стратегічного, навіть Покровськ.

Чому цей російський наступ особливо слабкий? Тому що їм доводиться йти по пересіченій місцевості, оскільки вони не можуть контролювати дороги. Через те, що вони йдуть по бездоріжжю, вони не можуть легко доставити припаси або важку техніку, а це означає, що виступ насправді менш загрозливий, ніж він виглядає на карті.

І, насправді, багато українців, які добре знають цю місцевість, і які, на жаль, ніколи не дають інтерв'ю західним ЗМІ, зараз представляють зовсім іншу позицію щодо бойових дій там. Ось текст радіоінтерв'ю українського офіцера начальника служби радіоелектронної боротьби 111-ї бригади Олексія Германа, який воює в цьому районі (наведені нижче та інші цитати можна знайти тут).

- Чи справді знижується інтенсивність дій противника? Це тому, що вони відчули тиск, чи є якісь інші чинники?

- Після дня чергування можу сказати, що інтенсивність значно знизилася. Ворог зазнав значних втрат і, схоже, намагається оговтатися.

- Що ви маєте на увазі, коли кажете, що вони намагаються оговтатися? Раніше були повідомлення про те, що ворожі підрозділи були знищені, а підкріплення прибувало майже одразу. Це все ще відбувається, чи існують інші перешкоди, такі як природа сучасної війни?

- Ситуація для них жахлива, і їхні міста, і логістика зруйновані. Взяти хоча б Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк, Торецьк. Там не залишилося жодної інфраструктури. Зараз зима, і між нами і ними 3-кілометрова "сіра зона". Як тільки ми бачимо рух, технології дозволяють його зафіксувати, і одразу ж задіюються безпілотники. Вони навіть не доходять до наших позицій – їх знімають ще до того, як вони наближаються.

- Давайте поговоримо про Покровський напрямок. Зважаючи на те, що генерал-лейтенант Драпатий зараз очолює ОТУ "Хортиця"та додаткові бригади, яких змін можна очікувати? Чи втримається Покровськ?

- Про Покровськ я писав ще рік тому. Після фортець Бахмут і Часів Яр, Покровськ став ще одним опорним пунктом. Лінія фронту в Покровську та Мирнограді стабілізувалася. Ворог там зупинений, але він спробує обійти нас з флангів. Навряд чи їм це вдасться. Якщо ми отримаємо підкріплення, снаряди і все інше, що потрібно для війни, у них не буде шансів. Ворог деморалізований і розгублений. Навіть полонені, яких ми захоплюємо, не мають бажання воювати. Вони просто кажуть: "Ми не хотіли тут бути. По нас стріляють, виходу немає".

Чи є ситуація навколо Покровська сприятливою для України, майже напевно ні. Однак вона не погіршується, український бойовий дух, схоже, не падає, російські втрати справді дуже великі, а просування російських військ значно сповільнилося. За даними британської розвідки, грудень 2024 року і січень 2025 року були двома місяцями з найтяжчими російськими втратами у війні. Поки що в лютому росіяни втрачають сили з такою ж швидкістю (хоча і здобувають менше позицій).

Можливо, колись було б непогано прочитати про це в історії.

Курській наступальній операції України виповнилося 6 місяців. ЗСУ на Курщині просунулися глибше, ніж росіяни на Покровському напрямку

У четвер президент Зеленський відзначив 6-тий місяць українського наступу на росію – Курської операції. У своєму зверненні він говорив про важливість операції для України: "Нашою активною операцією на російській території ми повернули війну додому в росію, і саме там вони повинні відчути, що таке війна. І вони це відчувають".

Зеленський також заявив, що операція показала, що навіть з обмеженими ресурсами Україна може "діяти рішуче, несподівано та ефективно... Ми викриваємо російський блеф".

Знаєте що, ще занадто рано давати остаточну відповідь на питання, чи була операція того варта (оскільки ми не маємо достовірних даних про втрати з обох сторін). Однак, поза питанням втрат, той факт, що Україна захопила і утримує великий шматок росії, безсумнівно, є чинником на її користь, якщо переговори розпочнуться найближчим часом.

Усі дискусії про заморожений конфлікт (який є основою мирного плану Трампа – про це ми поговоримо пізніше цього тижня) ґрунтувалися на припущенні, що бойові дії будуть обмежені територією України. Якщо путін не зможе витіснити українські війська з росії (а йому це не вдається, навіть із застосуванням сил Північної Кореї), то йому доведеться піти на значні поступки, щоб переконати Україну залишити росію. Важко уявити собі іншу річ, з якою Україні доведеться торгуватися з такою силою.

До речі, цього тижня українці фактично просунулися в Курську більше, ніж росіяни в напрямку Покровська.

Ось карта Курщини на цей момент:

Це було тиждень тому: зверніть увагу, українці просунулися приблизно на 3 км від Махнівки.

росії знадобилося близько місяця, щоб просунутися так далеко до Покровська.

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