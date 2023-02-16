Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico

У публікації "Блінкен: Крим – "червона лінія" для путіна" американське видання Politico робить чергову спробу з'ясувати наміри США: чи підтримають вони повернення Україні півострова. Видання кілька разів зазначає, що з 2014 року обидві адміністрації – і Трампа, і Байдена – лише констатували, що Крим – то є Україна, але нічого не робили, щоб допомогти Україні його повернути. Politico спростовує тези статті у Washington Post про те, що адміністрація Байдена тисне на українців, щоб вони продемонстрували на полі бою успіхи, а інакше вона припинить допомагати, яку iPress проаналізував вчора. І кілька разів через високопосадовців стверджує, що повернути Україні територію назад буде дуже і дуже важко, але не неможливо.

Спроба України повернути Крим стала би червоною лінією для владіміра путіна, яка може призвести до ще агресивнішої реакції росії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час приватного зум-зв'язку із групою експертів у середу, пише американське видання Politico.

Politico зазначає, що коментарі високопоставленого дипломата, які, безсумнівно, розчарують Київ, пролунали після того, як хтось у приватній розмові запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету – повернути захоплену москвою територію.

Чотири співрозмовники газети, які знають відповідь Блінкена, стверджують, що він зазначив, що США не заохочують Україну активно повертати Крим, але це рішення має приймати лише Київ. Основна увага адміністрації зосереджена на допомозі Україні просуватися вперед там, де точаться бої, переважно на сході.

Ці чотири особи на умовах анонімності поспілкувалися з Politico, щоб обговорити зміст розмови держсекретаря Блінкена з експертами, яка відбувалася у зумі не під запис. Державний департамент відмовився коментувати цю розмову, так само як і інші розмови держсекретаря з експертами, які він проводив, щоб отримати зовнішню точку зору.

Так, двоє з чотирьох співрозмовників Politico зазначили, що у них склалося враження зі слів Блінкена, що США наразі не вважають спробу повернути Крим мудрим кроком. Водночас вони підкреслили, що він не сказав цього прямо.

Натомість інші двоє співрозмовників газети не сприйняли коментар Блінкена таким чином. Вони почули наголос на тому, що рішення про повернення Криму приймають виключно українці, а не Сполучені Штати. Для них це стало сигналом, що Блінкен скоріше веде гру на боці України.

Один із співрозмовників почув сигнал у тому, що "існує велика невизначеність щодо того, як справи підуть далі, і є реальні питання щодо здатності будь-якої зі сторін досягти великих успіхів".

"Хоча дипломати і військові США і НАТО ніколи не відмовлялися від публічних заяв про те, що Крим є частиною України, з 2014 року вони мало що зробили для того, щоб оскаржити вторгнення і окупацію півострова росією", – наголошує Politico.

"російський президент вважає Крим частиною росії, а не України, і не хотів би бачити півострів вирваним з його пазурів – хоча саме так він вчинив з Україною майже десять років тому. Відтоді і республіканська, і демократична адміністрації неодноразово заявляли, що "Крим – це Україна", – додає видання.

Politico нагадує, що цього тижня Блінкен візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Дипломат плануватиме координацію майбутньої безпекової допомоги Україні, "оскільки війна триває вже другий рік". Насправді, скоро буде 9 років, а якщо говорити про її загострення у 2022 році, то другий рік розпочнеться лише наступного тижня.

"Блінкен, якого на засіданні супроводжувала заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд, став останнім високопосадовцем адміністрації Байдена, який обдав холодним душем українські плани повернення Криму. Два тижні тому високопосадовці Пентагону заявили членам Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, що вони не думають, що Україна зможе повернути півострів у найближчому майбутньому. Ця оцінка послідувала за коментарями генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, який вже давно висловлював скептицизм щодо перспектив українського наступу", – пише Politico. І це є напівправдою. Дивіться самі, чи можна констатацію факту, що відвоювати свою територію Україні буде надзвичайно важко, називати скепсисом, адже видання само наводить протилежну цитату: "Я все ще стверджую, що цього року буде дуже, дуже важко військовим шляхом вигнати російські війська з усієї – з кожного дюйма окупованої росією України, – сказав Міллі під час засідання Української оборонної контактної групи у Німеччині 20 січня. – Це не означає, що цього не може статися. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже важко".

Зауважимо також, що сьогодні Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times знов заявив, що росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом. Але додав, що, на його думку, війна має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може з'явитися у будь-який час. З одного боку він зазначив, що агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", а з іншого – вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.

Але щодо можливостей України перемогти на полі бою він знов зазначає, що це буде важко, але не є неможливим: "Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих територій України, – повторив своє бачення ситуації Марк Міллі для FT. – Не можна сказати, що це не може статись ... Проте це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".

Втім, повернемось до Politico. Видання констатує, що частина експертів не вважає, що Україна намагатиметься повернути Крим, натомість буде намагатися його ізолювати. "Є три критичні точки: сухопутний коридор до росії, міст через Керченську протоку і військово-морська база в Севастополі. Вони повинні вибити всі три, – цитує американське видання Курта Волкера, колишнього спеціального представника США з питань України, який не брав участі у нараді Блінкена. – Це залишило б багато російських сил без адекватної підтримки, без військового захоплення Україною Криму, і це все одно було б серйозним ударом".

До речі, саме це і говорять західні військові експерти, коли обговорюють можливість повернення Криму Україні. Водночас вони наголошують, що США мають надати ракети більшої дальності, щоб Україна могла знищувати військові об'єкти росіян на півострові.

Саме ті, про які веде далі Politico: "Окупований Крим насичений системами протиповітряної оборони, складами боєприпасів і десятками тисяч солдатів. Багато із цих піхотинців окопалися на укріплених позиціях, що простягаються на сотні кілометрів і протистоять українським військам уздовж Дніпра. Пробити ці російські лінії українським силам буде складно, навіть з урахуванням притоку артилерії і бронетехніки, що прибуває від західних донорів".

Український уряд вже кілька місяців закликає до того, щоб далекобійна артилерія почала завдавати ударів по позиціях далеко за лінією фронту росії, у тому числі в Криму, куди російські війська перенесли свої штаби і важливі склади за межі 50-мильної дальності дії ракет, що були надані Сполученими Штатами.

Для цього потрібні ATACMS. Як констатує видання, адміністрація Байдена досі відмовлялася надати їх, спочатку заявляючи про побоювання щодо того, що Україна може завдати удару по росії. Згодом американські чиновники повідомили, що в американських арсеналах немає достатніх запасів ПТРК, щоб поділитися ними з Україною.

Виступаючи у вівторок у Брюсселі після чергової зустрічі Контактної групи, Міллі сказав: "Українці тримаються. Вони ведуть оборону. росіяни, в першу чергу вагнерівці, атакують, але це ... дуже значна битва на виснаження із величезними втратами, особливо з російського боку", – пише Politico.

І завершує свою статтю: "Тим часом Білий дім у приватній розмові спростовує статтю у Washington Post, опубліковану в понеділок, з коментарями неназваного високопосадовця, який поставив під сумнів американську допомогу з озброєнням (України) до кінця війни. Офіційні особи заявляють, що цей коментар не відображає політику адміністрації, повторюючи, що американська підтримка триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, що вчора ми детально проаналізували цю статтю, що ґрунтується на інформаційних вкидах, вигідних кремлю: "США попереджають Україну про переломний момент війни". Як репортер Washington Post не вперше просуває наративи кремля. І зазначили, що співавтор статті не вперше робить таки вкиди.

Джерело: Politico