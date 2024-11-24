Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен зосереджується на питанні дозволу Україні бити по території росії західними далекобійними ракетами (хоча це насправді ракети малої дальності). Йдеться також про новий етап викривленого висвітлення війни в західних ЗМІ та дурість в обмеженому способі наданні допомоги Україні. Крім цього О’Брайен публікує своє інтерв’ю з високопоставленим республіканцем, який ділиться своїми думками щодо подальшого руху США за Трампа: надія помирає останньою.

Що ж, це був тиждень, коли надто багато людей (вкотре) втратили голову від російської ядерної загрози. Він розпочався (нарешті) з оголошення про те, що США схвалили використання американської зброї для нанесення дальніх ударів по військових об'єктах в росії. російська відповідь із застосуванням звичайної балістичної ракети була спробою путіна переконати партнерів України в тому, що такий удар дійсно може стати ядерним і багато хто, схоже, повірив йому. Це, безумовно, головна новина тижня.

Але перед цим я хотів би сказати, що коли я прокинувся вчора вранці і зайшов на сайт, то виявив, що у мене вже більше 50 000 активних підписників. Важко вкластися в цю цифру.

Ще більш дивовижним є те, що підписники майже з усіх країн світу.

Глобальне охоплення – це дійсно те, чого я ніколи не очікував. У нас більше 1000 підписників з Індії, майже 500 з Нігерії, і наближається до 1000 з Південної Америки. Лише менше 10 країн не мають жодного підписника, що трохи вражає.

P.S. Якщо у когось є друзі в Гренландії – скажіть їм, щоб підписалися!

Тож дякую всім, хто підписався. Я продовжую працювати, знаючи, наскільки люди цінують цю роботу.

Україні дозволили бити на далеку відстань. Але поки що з обмеженнями

Цей тиждень розпочався з оголошення минулої неділі про те, що Україна може почати використовувати американську зброю для дальніх ударів по російських військових об'єктах в росії.

Це рішення ухвалювалося надто довго і досі залишається дуже обмеженим у низці аспектів. Те, як довго воно приймалося, – це історія політики адміністрації Байдена щодо України в двох словах. Вони регулярно або обмежували, або повністю позбавляли Україну можливості вести війну в найрозумніший і найефективніший спосіб. Це означає, що коли вони нарешті поступаються в деяких питаннях, це рішення запізнюється і не має того стратегічного ефекту, який міг би бути раніше.

Інші обмеження видаються досить зрозумілими. По-перше, наскільки нам відомо, Україна має лише дуже обмежену кількість ATCAMS. Якщо не буде термінової поставки великої партії, чого поки що не видно, Україна зможе використати в цій кампанії лише відносно невелику кількість систем. Те ж саме стосується і європейських систем, які зараз можуть бути використані. Очевидно, що Storm Shadow/SCALP (після деякої плутанини) також можуть бути використані проти військових цілей в росії (або, принаймні, тих, що підтримують бойові дії в Курську – див. нижче). Однак українські запаси цих крилатих ракет, як стверджується, досить обмежені, оскільки вони регулярно стріляли ними протягом півтора року.

Якщо кількість систем, доступних для України, обмежена, то, схоже, обмежені і можливості географічного націлювання. У повідомленнях з цього питання існують певні розбіжності: в одних ранніх повідомленнях говориться, що Україна має право атакувати лише цілі в Курській області, а в інших – ці обмеження заперечуються. Перші атаки, однак, свідчать на користь того, що існують досить жорсткі обмеження на те, що може бути об'єктом атаки (а також підтверджують ідею про те, що Україна має лише обмежені запаси такої зброї, яку вона може використовувати в цих операціях).

Наразі з моменту оголошення, здається, було лише дві підтверджені (і ще одна ймовірна) дальні атаки по росії із застосуванням ATACMS або Storm Shadow/SCALP. Всі вони, якщо не в Курській області, були спрямовані проти цілей, які підтримують російські операції в ній. А саме:

1) атака ракетами ATACMS на російський склад у Брянській області (на північ від Курська, але майже напевно цей об’єкт підтримував атаки росіян там);

2) атака ракетами Storm Shadow/SCALP на, як видається, російський центр командування і управління "Північ" в Курській області;

3) повідомляється про атаки (ніч з п'ятниці на суботу) проти більшої кількості цілей у Курській області. Однак ці удари могли бути просто виконані за допомогою БПЛА, тому нам потрібно більше підтверджень.

Отже, ми маємо невелику кількість атак на цілі, пов'язані з бойовими діями на Курській дузі. Ці цілі мають великий сенс і показують, що Україна має розуміння того, як намагатися послабити російську логістику. Проте, поки що всі вони націлені на Курський фронт. Справжньою перевіркою того, чи діє ця остання межа, стане те, чи не будуть атаки розширені протягом наступних кількох днів. Wall Street Journal повідомляє, що Україна хоче атакувати цілі в Ростові (який займається підтримкою російських операцій на ширшій території, а не лише в Курській області). Що ж, подивимось.

Отже, ці обмеження, схоже, вказують на те, що Україна може лише здійснювати дальні атаки (поки що), щоб спробувати допомогти своїй кампанії утримати те, що вона контролює в Курській області. Це було б цілком типово як адміністрація Байдена намагається займатися мікроменеджментом війни. Це ознака того, чому, зрештою, ця війна є тим лайном, на яке вона перетворилася. Україні не допомагають перемогти, як завжди, її запізніло спрямовують допомогу у надто обмежений спосіб, намагаючись досягти дуже обмеженої мети.

І час спливає. До того, як Дональд Трамп стане президентом, залишилося менше 2 місяців, і навіть ці обмежені атаки можуть припинитися. Отже, якщо найближчим часом ми не побачимо змін –значного збільшення кількості українських атак і географічного розширення списку цілей, ми маємо дуже обмежене розширення українських можливостей.

Люди знову втрачають голову від погроз путіна. росія вже веде війну проти країн НАТО

Одна з дивних невідповідностей у висвітленні війни, яка була особливо помітна цього тижня, полягає в тому, що, з одного боку, просувається ідея про те, що удари на великі відстані не змінять ситуацію, але, з іншого боку, вони настільки загрожують путіну, що він може вдатися до ядерної війни у відповідь, якщо Україні буде дозволено завдати їх західною зброєю (хоча він постійно використовує іранську та північнокорейську зброю для нанесення ударів на великі відстані).

Безумовно, обидва наративи з'явилися минулого тижня. Ідея про те, що Україна отримає якусь велику перевагу від рішення США, була (навіть незважаючи на те, що Україна була налаштована дуже оптимістично) применшена багатьма з тих, хто перебував за її межами. Видання The Economist вийшло традиційно з цього питання.

А потім путін вдався до драматичних дій, використавши балістичну ракету середньої дальності, і люди почали говорити, що цей крок, який нібито не змінює правила гри, може призвести до ядерної війни. Що ми знаємо від Міністерства оборони США, так це те, що це була експериментальна адаптація міжконтинентальної балістичної ракети. Ось цитата з власної історії Пентагону.

"Я можу підтвердити, що росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності, – заявила Сабріна Сінгх під час брифінгу в Пентагоні. ­– Ця балістична ракета була створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж". Що стосується повідомлень Сполученим Штатам, то США були попередньо поінформовані, коротко, перед запуском, через канали зменшення ядерного ризику". Запуск ракети був здійснений по Дніпру Хоча Сінгх сказала, що ракета несла звичайну боєголовку, вона також зазначила, що, можливо, ракета може бути оснащена й іншими боєголовками. "Вона може бути переобладнана для того, щоб, безумовно, нести різні типи ... звичайних або ядерних боєголовок", – сказала вона. За словами пані Сінгх, Міністерство оборони охарактеризувало цю ракету як "експериментальну", оскільки це перший раз, коли зброя такого типу була використана на полі бою в Україні. "Це був новий тип летального потенціалу, який був розгорнутий на полі бою, – сказала вона. – Це, безумовно, викликає у нас занепокоєння... Я не маю оцінки його впливу зараз, але це те, що, звісно, нас турбує".

(Зауважте – різниця між балістичною ракетою середньої дальності (яка була випущена) і міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) полягає в дальності польоту. У середньої дальності балістичних ракет вона менша).

путін явно хоче, щоб люди повірили, що він настільки розлючений рішенням США дозволити нанесення удару на велику відстань, що може застосувати ядерну зброю. У телевізійному зверненні до російського народу путін не лише вихвалявся своєю новою блискучою зброєю, але й заявив, що може використати її проти країни НАТО, якщо буде доведено, що ця країна підтримала ці атаки. Ось короткий виклад повідомлення на цю тему.

"З цього моменту, як ми неодноразово підкреслювали раніше, регіонально спровокований конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру", – сказав путін, додавши, що "застосування такої зброї без безпосередньої участі військових фахівців з країн, які виробляють цю зброю, неможливе". "Ми вважаємо себе вправі застосовувати свою зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів, і в разі ескалації агресивних дій відповідатимемо так само рішуче", – зазначив він.

А ось це вже повна нісенітниця. росія не може дозволити собі воювати з НАТО зараз, і ніколи не нападе на країну НАТО, коли вона бореться за те, щоб продовжувати війну проти однієї лише України, і вже зазнає таких великих втрат. Однак це не завадило його найбільшим союзникам ззовні, від Дональда Трампа-молодшого до Віктора Орбана, повторювати, що ми можемо (вкотре) опинитися на порозі Третьої світової війни.

Ми можемо лише сподіватися, що найближчими днями Україна продовжить атаки, і що ми знову побачимо повторення тієї ж самої картини, яку ми спостерігали протягом всієї війни. По-перше, ми бачимо попередження про всесвітні руйнування до того, як Україна отримає нові можливості. По-друге, ми маємо жахливі пророцтва про те, що станеться після того, як буде оголошено про рішення надати Україні ці можливості. І, нарешті, після того, як системи будуть регулярно використовуватися, прийде усвідомлення того, що путін не може вдарити ядерною зброєю або напасти на НАТО, тому що це не в його інтересах (чи Китаю, наприклад).

Отже, ми повторюємо цей цикл і, сподіваємось, скоро перейдемо до третього етапу патерну.

Слід також зазначити кілька інших речей.

путін за допомогою диверсій та інформаційної війни вже рік атакує країни НАТО. Ці атаки в будь-якому випадку набагато ефективніші, ніж одна експериментальна ракета. Реагуючи на ці словесні погрози звичайної або навіть ядерної війни проти НАТО (якої не буде), ми применшуємо той факт, що росія вже веде війну проти НАТО, причому на жаль, успішну, в тому вигляді, в якому вона є.

По-друге, Україна і держави регіону, які не були куплені путіним, як Угорщина і Словаччина, підтримують Україну в її кампанії по здійсненню глибоких атак. Якщо вони не будуть хвилюватися, то, можливо, ті, хто знаходиться далі, перестануть втрачати голову.

Протипіхотні міни. Дурість способу надання допомоги Україні

Іншою заявою цього тижня, яка не привернула до себе стільки уваги, скільки привертають до себе удари на великі відстані, стало рішення США надіслати Україні запаси протипіхотних мін. На початку війни це було б немислимо. Міжнародна кампанія проти наземних мін ведеться вже десятки років через їхню очевидну небезпеку для цивільного населення. Переважна більшість держав, близько 160, публічно відмовилися від їх використання. Навіть якби США і росія не входили до цього списку, США не захотіли б робити цей крок, якщо б це було можливо, з огляду на їхню глобальну позицію.

Однак, ось ми тут, у війні, яка наближається до 3 років, і яка поглинає техніку і солдатів у величезній кількості, і міна стає все більш і більш необхідною. Чому? Тому що тривалість війни призвела до адаптації, яка зробила наземну міну надзвичайно ефективною.

Реальна проблема полягає в тому, що наступальні дії на транспортних засобах майже неможливі через легкість ідентифікації та атаки танків, БТРів тощо. Ефективність комбінованих оборонних вогневих засобів (БПЛА, артилерія, ручні вогневі засоби тощо) призвела до знищення транспортних засобів у неприйнятній кількості.

Через це зараз армія наступає, як правило, піхотою, часто просто пішки, з невеликою кількістю солдатів, які поспішають вперед, щоб досягти невеликих успіхів. Ось чому ми постійно бачимо такі маленькі просування. У такій війні, коли піхота йде попереду, наземні міни стають набагато важливішими, ніж люди думали до 2022 року, коли баченням війни були танки, що роз'їжджають по дорогах.

І це ситуація, яку ми створили, допомагаючи Україні воювати лише на полі бою. Вітаю нас.

Про перемогу Трампа, Республіканську партію та Україну. Наразі Маск є найвпливовішим радником Трампа – посадовець з GOP

Я повертаюся з другою частиною одного з найпопулярніших постів, які я коли-небудь робив: високопоставлений республіканець про Республіканську партію та Україну. Для тих, хто не бачив першу частину, ось посилання.

Нагадую, що ця людина має глибокі та давні знання про GOP (Great Old Party ­– неформальна назва Республіканської партії – iPress). Зрозуміло, що співрозмовник хоче зберегти анонімність.

Ось відповідь на питання з попереднього інтерв’ю, яке розкриває обізнаність мого співрозмовника.

– Чому ви вважаєте себе людиною з глибокими знаннями про Республіканську партію сьогодні? Я беру участь у республіканській політиці вже понад 45 років і маю глибокі особисті стосунки з кожним з останніх шести президентів-республіканців. Я підтримую особисті та професійні зв'язки з багатьма нинішніми республіканськими лідерами в партії, Конгресі та широким спектром політиків. Я знаю, де була партія, де вона є сьогодні і куди вона прямує завтра.

Я зроблю те, що робив минулого разу. Я вважаю це інтерв'ю настільки важливим, що залишу його відкритим для всіх безкоштовно, але в кінці буде спеціальний розділ коментарів для передплатників, в якому буде кілька особливих роздумів.

Отже, ось воно.

– Чому, на вашу думку, Трамп зрештою переміг?

– Трамп переміг, тому що він зміг об'єднати кожну групу скривджених громадян в країні, включаючи групи, від яких ви ніколи не очікували, що вони коли-небудь дійдуть згоди, або які, здавалося б, мають мало спільного в політичному плані: проізраїльські нью-йоркські євреї/мічиганські мусульмани, молоді чорношкірі міські чоловіки/білі жінки з передмістя. Трамп став посудиною для кожного американця зі скаргою і привернув їх на свій бік. Крім того, Трамп згуртував базу республіканців, і вони прийшли натовпами.

Демократи, з іншого боку, вчинили політичну недбалість, закривши вибори на питаннях, які не були головними пріоритетами американців (незалежно від того, що показували опитування) або відволікали увагу від реальних проблем. Вибори виграють і програють з питань економіки (майже на кожних виборах), війни і миру (наприклад, 1944/1968) і, меншою мірою, сприйняття безпеки (наприклад, 2004). Демократи зазнали поразки в усіх цих питаннях. Вони ніколи адекватно не реагували на побоювання робітничого класу щодо стрімкої інфляції, вони ніколи не визнавали економічної конкуренції, яку масова міграція створює для меншин робітничого класу, і вони не змогли подолати страх матерів передмістя перед злочинністю, спричиненою міграційною кризою.

Коли вони говорили про проблеми, демократи зосереджувалися на питаннях рівності трансгендерів, які не виграли у виборців-жінок, та абортів. Зокрема, аборт є програшним питанням на загальних виборах, і сторона, яка зосереджується на абортах, програє. Аборт оживляє відповідні бази основних партій, але не впливає на середньостатистичного виборця. Кожне речення, вимовлене кандидатом про аборт на загальних виборах, – це на одне речення менше, зосереджене на економіці. Просто припиніть говорити про це, коли праймеріз закінчаться.

Демократи також висунули кандидатом Камалу Гарріс, яка не мала досвіду перемоги на конкурентних загальних виборах. Одним з головних недоліків того, що ви обрані демократом у Каліфорнії на рівні штату, є те, що ви рідко, якщо взагалі коли-небудь, маєте справу з конкурентними загальними виборами. Оскільки Каліфорнія – великий і дуже демократичний штат, якщо ви виграєте номінацію від демократів, то, швидше за все, ви легко виграєте загальні вибори. Камала Гарріс не мала жодного досвіду перемоги на справді конкурентних загальних виборах, і навіть її первинна кампанія від Демократичної партії у 2020 році не принесла їй перемоги в масштабах штату.

– Чи могли демократи або Гарріс зробити щось по-іншому, щоб змінити результат?

– Демократам слід було від самого початку проводити відкриті праймеріз. Приховування зростаючої слабкості Байдена було фатальним рішенням. Коли демократи звернулися до Гарріс, вони були у відчаї і не помічали її недоліків, сподіваючись, що будь-хто інший, окрім Байдена, зможе перемогти Трампа. Крім того, демократи проігнорували очевидну проблему, що її коронація виглядала б як інсайдерська робота партійного боса. На замітку партіям: виборці не люблять, коли у них забирають голос – демократія працює не так. У той час, коли еліти, здавалося, ігнорували проблеми робітничого класу, процес висунення кандидатів, керований елітою, виглядав погано.

Що стосується Гарріс, то вона опинилася у складному становищі. Їй потрібно було організувати і провести кампанію за 100 днів і нести багаж адміністрації Байдена. Дуже складне завдання. Вона повинна була невтомно атакувати економічні проблеми, такі як інфляція, стримувати себе, відкидаючи заклики крайніх лівих оподатковувати приріст капіталу, і знайти момент "сестри Соулі" в питанні імміграції. Важко зробити це за 100 днів на льоту.

– Що означає перемога Трампа для майбутнього Республіканської партії?

– Зараз це партія Трампа. Джей Ді Венс буде номінантом у 2028 році, і партія стане більш ультра-MAGA. Це означає тарифи, вибіркове державне втручання в економіку та ізоляціонізм за кордоном. Зрештою, коаліція MAGA розпадеться (як і всі коаліції), але це може зайняти десятиліття або два, щоб її розмити.

– Коли ви дивитеся на групу навколо Трампа, кого б ви назвали найвпливовішими людьми?

– Ілон, Ілон та Ілон. Маск на даний момент є найвпливовішим радником Трампа. Я не думаю, що це надовго, оскільки і Трамп, і Маск є найбільшими альфа-самцями на континенті. Я підозрюю, що в якийсь момент (і це може бути найгірший гарячий дубль року) у них виникне непримиренний конфлікт. Також дуже важливим в орбіті Трампа є Дон-молодший. Серед інших впливових голосів – Метт Гейтц, Кеннеді-молодший, Такер Карлсон і деякі менш відомі люди, такі як Сьюзі Вайлз і Борис Епштейн.

– Чи є в оточенні Трампа люди, які справді віддані перемозі України?

– Є кілька, але перемога України, здається, є лакмусовим папірцем для зовнішньої політики Трампа. Я не хочу викривати тих, хто працює над перемогою над росією і може мати вплив в оточенні Трампа. Я хочу, щоб ті кілька віруючих залишалися впливовими в оточенні Трампа.

– Як ви вважаєте, які шанси, що допомога США Україні продовжиться після 20 січня 2025 року?

– Ймовірність того, що Трамп скоротить допомогу Україні, дуже висока. Трамп вірить, що може примусити росію та Україну до миру. Він приписуватиме собі заслуги у відверненні Третьої світової війни та скасуванні згубної політики Байдена. Він продаватиме це американцям як повернення доларів додому, щоб витратити їх на пріоритети США, такі як закриття південного кордону. Україна перебуває у складному становищі.

– Як ви вважаєте, чи існує реальна ймовірність того, що Трамп спробує послабити НАТО?

– Я щиро сподіваюсь, що Трамп не послабить НАТО. Щонайменше, я сподіваюсь, що Трамп побачить корисність НАТО як організації, члени якої купуватимуть більше американських систем озброєнь – все, що потрібно для того, щоб альянс проіснував ще чотири роки. Я боюся, що Трамп розглядає НАТО в кращому випадку як перешкоду, а в гіршому – як організацію, що втягує США в європейські проблеми і протистоїть росії.

– Наскільки серйозним, на вашу думку, буде протистояння Трампа з Китаєм?

Трамп використовуватиме жорстку риторику для протистояння Китаю і посилить політику щодо китайської діяльності в США – студентських віз, китайських поліцейських відділків в американських містах, китайських агентів тощо. Але Трамп також намагатиметься укласти велику угоду з Китаєм. На щастя, питанням номер 1 для Китаю є незалежність Тайваню. Це 30-та проблема Трампа. Це залишає простір для укладення угоди з економічних питань, які, на думку Трампа, будуть корисними для економіки США. Китай також потребує угоди зі США, оскільки китайська економіка хитається. Не дивуйтеся, якщо Трамп домовиться з Китаєм у перший рік свого другого терміну.

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