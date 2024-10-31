Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер

Том Купер не стримався та опублікував оперативне оновлення про ситуацію на Донбасі. На південь від Курахового майже розвалилися позиції ЗСУ: під натиском значно чисельніших військ противника один із батальйонів тероборони відступив, відкривши фланг. Це призвело до трагічних результатів. Натомість "Азову" вдалося розгромити росіян у Торецьку і відбити левову частку міста.

...так багато за мої "кілька вихідних"...

Я ніби як "поклявся собі" (і кільком знайомим), що замовкну на декілька днів, але... зітхаю...

По суті, за останні кілька днів позиції ЗСУ на південному заході Донеччини – в районі між Золотою Нивою і Водяним, в цьому "забутому куточку" війни – майже розвалилися.

Спочатку росіяни прорвали лінію фронту в районі Шахтарського, змусивши один батальйон територіальної оборони тікати, що своєю чергою відкрило фланг регулярного батальйону. Потім росіяни заїхали в тил цього регулярного батальйону і, де-факто, знищили його.

Інакше кажучи: те, що ви бачите, дивлячись такі відео, як це

...фактично показує відчайдушну оборону тилових підрозділів українського батальйону, про який йдеться (я не буду вдаватися в подробиці). Так, українці знищили чотири Т-72 і чотири БМП, але решта проїхала повз них, а потім у спину.

...і відео, на якому видно, як український танк (ймовірно, Т-72) підриває російський БТР

...насправді показує наступ росіян, які наштовхуються на самотній український Т-72, відрізаний російським наступом і змушений боротися за виживання.

Сирський відреагував у своїй звичній манері. Дивіться: відправити ще один регулярний батальйон на місце події.., але в умовах, коли росіяни атакують силами щонайменше двох мотострілецьких полків і танкової бригади (може бути до 8 000 військовослужбовців), а потім увійти в район, де майже немає укріплень ЗСУ, немає мінних полів, і знищити БПЛА більшості підрозділів українських сил...

...що ж, не дивно, що вони зайняли Ясну Поляну, Новоукраїнку та Богоявленку.

Станом на сьогодні росіяни ведуть штурм Максимівки та Трудового.

Це означає не лише втрату понад 300 українських військовослужбовців убитими, полоненими або зниклими безвісти (тобто приблизно такі ж втрати як за два місяці наступу на Курську область), але й просування росіян на 10 км за п'ять днів, що своєю чергою означає, що приблизно до 10 листопада росіяни збираються оточити Курахове з півдня.

...що для тих, хто наполягає на питанні "скільки території яка зі сторін захопила цьогоріч", означає, що так, росіяни збираються закінчити 2024 рік, захопивши приблизно вдвічі більше території в Україні, ніж українці захопили на Курщині (за умови, що ЗСУ зможуть утримати хоч якийсь серйозний плацдарм у Курській області до кінця цього року).

росіяни також досягли успіху на півночі: вони створили плацдарм на захід від річки Жеребець в районі Новосадове... (це на півдорозі між Куп'янськом і Кремінною). І... ну, якщо ви стежите за моїми публікаціями про цю війну, наприклад, з лютого 2022 року, вже повинні знати, що таке "російський плацдарм".

Звісно, є й "хороші новини", наприклад, що 12-та бригада "Азов" розгромила угруповання "Центру" в Торецьку і звільнила більшу частину міста за останні кілька днів.

Але це також єдиний дійсно важливий успіх цього тижня.

Проблема, як завжди, в тому, що в Києві ніщо з цього не має значення. Президент Чудових Новин відволікає громадськість, скаржачись на витік його славного "мирного плану" в адміністрації Байдена, в той час як Генерал Добрих Новин мобілізує ще 160 000, щоб створити 160-169 бригад, аби знайти роботу для додаткових своїх приятелів.., а кілька ідіотів Зеленського не надто голосно заявляють про будівництво укріплень для захисту міст Запоріжжя та Дніпро...

...Боже, я міг би продовжувати перераховувати всі додаткові провали як українського президента, так і головнокомандувача Збройних сил України та його "друзів" (Генштабу-У) за останні кілька днів до нескінченності.

Але про це можна було б написати цілу книгу. Тому я зупинюся на цьому...

Ну що ж: я "королева драми" і "постійно драматизую", тож не варто звертати на це увагу. Дозвольте мені повернутися у свій куток і помовчати.

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