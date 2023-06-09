Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер

Том Купер у дописі за 8 червня прохолодно ставиться до того, що він вважає наступом ЗСУ. Але чи є то наступ ЗСУ? На жаль черговий приступ сарказму не дає йому змоги розгледіти деталі українського наступу, якщо він звісно є. Поза тим він називає поточні події на передовій "війною ідіотів". Бува й таке..

Третє і останнє заплановане на сьогодні (вчора – iPress) оновлення: щось на кшталт "на численні прохання", оскільки багато людей просили "свіжих новин" про наземну війну..., де відбувається багато чого, але насправді майже нічого, про що можна повідомити з серйозною дозою достовірності. А якщо і можна, то виключно за допомогою постійно зростаючої кількості сарказму.

Як завжди, я веду свій "огляд" за годинниковою стрілкою, з півночі на південь.

Повітряно-ракетна війна. Без подробиць

Протягом останніх кількох днів ВКС і всрф сильно бомбардували район Торського. Зокрема, 2 червня вони підірвали міст, що з'єднує це місто із Зарічним. У свою чергу, 2 червня ЗСУ завдали удару з РСЗВ БМ-21 по селу Соболівка.

Також 2 червня Повітряні сили України завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по порту Бердянськ, знищивши два склади. 3 червня ЗСУ запустили щонайменше одну балістичну ракету "Точка-У" по Бердянську: одну з них було збито, але від влучання вибухнула її касетна боєголовка, розкидавши осколки по всьому місту... Пізніше вдень росіяни "помстилися", завдавши удару по об'єкту, який у Москві назвали "українською майстернею зі складання БПЛА" в житловому районі Підгороднє, що за межами Дніпра. Десять будинків було пошкоджено, одна дитина загинула і 22 отримали поранення...

Вчора по Харкову було завдано удару кількома зенітно-ракетними комплексами С-300. Двоє людей загинули, 11 – поранено.

4 червня росіяни раділи збиттю чотирьох "українських безпілотників" над окупованим Кримом, але згодом з'ясувалося, що один з них був їхній іранський "Мохаджер"...

Згодом "московські командири" заробили собі престижну нагороду "Перлина тижня" за публікацію відео, на якому нібито показано, як бойові вертольоти знищують українські танки "Леопард", які виявилися комбайнами John Deere... Крім того, телеграм-канал FighterBomber, який широко асоціюється з ВКС і вважається дуже авторитетним, пояснив, що це відео було знято минулого року...

У світлі того, що російські монстри зробили з Каховською дамбою, залишається тільки дивуватися, чи була в період з 30 травня по 7 червня 2023 року в будь-якому штабі в росії або в окупованих росією частинах України, між Кремлем і Севастополем, хоч одна розсудлива, неп’яна людина...?

На лінії фронту обидві сторони повідомляють про інтенсивну активність своїх військово-повітряних сил (лише позавчора, 7 червня, українці мали здійснити 23 ударні вильоти), але жодна зі сторін не оприлюднює жодних подробиць.

Битва за Донбас. ЗСУ потрібні набагато більш масовані, рішучі дії далі на південь

Бєлгород... Бої, що тривають з 30 травня, схоже, стають дедалі інтенсивнішими, оскільки росіяни могли ввести підкріплення, яке не було розбите українською артилерією або засідками передових груп російських повстанців ще на підступах до зони бойових дій. У свою чергу, російські повстанці – російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свободи росії (ЛСР), підсилені Польським добровольчим корпусом, – привели свої власні підкріплення. Ще 4 червня вони заявили, що взяли село Нова Таволжанка. Наразі вони оприлюднили докази того, що утримують лише південну частину села, яка частково складається з невеликого лісу, а частково – з розрізнених будинків. Північна, "міська" частина, схоже, залишається під російським контролем. Аналогічним чином, далі на схід.

Але це зовсім неважливо. Найважливіша подія на цій планеті у 2023 році – це те, що уряд Бельгії гірко скаржиться на використання бельгійської зброї (російськими та/або польськими повстанцями) на території російської федерації. Богохульство! Як і зброя швейцарського виробництва, зброя бельгійського виробництва ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не використовувалася в 100+ інших війнах за останні 70 років...

Куп'янськ-Сватове... після більш активних дій на початку місяця, останнім часом лише незначні дії, пов'язані з патрулюванням та спробами покращити ту чи іншу позицію.

Кремінна... те ж саме.

Бахмут... північний захід... зітхання... українці стверджують, що наступають на Берхівку, на північний захід від міста, росіяни спочатку заявляли, що відбили цю атаку і відкинули її назад, а потім знову повідомляють про українців біля Берхівки... Вибачте, нічого не можу вдіяти: наразі я не бачу, щоб це кудись рухалося.

Бахмут... Південний захід... Не можу не погодитися з Ендрю Перпетуа, що 3-я штурмова бригада ЗСУ, схоже, повторює маневри росіян у січні, коли вони намагалися відвоювати Кліщіївку. Це означає, що це повільна, запекла битва проти безперервного потоку російських підрозділів, надісланих на заміну тих, що були розбиті в результаті комбінації українських артилерійських ударів і піхотних атак. Звісно, 3-я штурмова добре справляється і знімає вражаючі відео: наскільки мені відомо, зараз українці "досить добре закріпилися" на вершині "того пагорба над Кліщіївкою". Однак питання в тому, куди це їх приведе? На утримання села під контролем підуть дні і це нікуди не приведе, оскільки воно розташоване низько, а отже, піддається російському обстрілу з південного/південно-східного боку.

Для того, щоб суттєво змінити ситуацію в районі Бахмута, ЗСУ потрібні набагато більш масовані, рішучі дії далі на південь. В іншому випадку можна очікувати, що українці дійдуть до Зайцевого на Різдво... наступного року.

Авдіївка... За даними офіційного Києва, ЗСУ контратакують у напрямку Водяного та Опитного, що на південь від Авдіївки. Це "підтвердили" і московські спецслужби. Наразі жодних подробиць не оприлюднено, окрім цього скріншоту з українського БПЛА, на якому видно знищені та/або покинуті російські БМП і БТРи...

Мар'їнка... щойно зрозумів, що мені не вистачає хвастощів Кадирова про "звільнення" руїн цього міста. Принаймні, я не чув їх вже тиждень, поки українці все ще міцно закріпилися в тому, що залишилося від західної Мар'їнки. Можливо, хтось із "московських командирів" був достатньо тверезим – можливо, достатньо довго, щоб віддати наказ чеченському "вундервафену-супер-турбо-спецназу" (нині озброєному, до речі, китайськими БТРами) вступити в серйозний бій десь в іншому місці?

Південний фронт... Якби я був релігійним, то, мабуть, почав би цей розділ зі слів: "Боже, дай мені сили"...

Для орієнтації: лінія фронту через південну Запорізьку та західну Донецьку області простягається приблизно на 220 км – "як ворон летить" – від річки Дніпро до району Білогір'я. Звичайно, на місцевості реальна лінія фронту майже вдвічі довша. Що саме тут відбувається, так само важко оцінити, тому що

a) українці не надають жодної інформації (див. Операційна безпека), тоді як

б) більшість інформації, яку оприлюднюють росіяни, є сумішшю фантазій і брехні.

Проблема: як і в будь-якій брехні, в російській брехні є частка правди, що, в свою чергу, ставить під великий знак питання точний сенс того, що роблять українці.

Судячи з того, що говорить офіційний Київ, наступ ще не розпочався, але з огляду на те, що можна вирахувати з повідомлень загалом, він уже йде повним ходом. Проблема: те, що ми бачимо від "операцій" ЗСУ... кх-кх... "операції", не можна назвати інакше, як жахливим видовищем. Було б смішно, якби це були діти в дитячому садку, які "граються у війну". Але це реальність, і, на жаль, вона підтверджує багато з того, що можна прочитати в статті одного з (оплачуваних) радників США в ЗСУ, опублікованій близько тижня тому: "Що потрібно Збройним силам України для перемоги".

Починаючи приблизно з 2 або 3 червня, центром більшості повідомлень про бойові дії, схоже, стала територія між Малинівкою, Новодарівкою, Великою Новосілкою та Новодонецьким. По суті: села і селища серед величезних полів, пересічених лісосмугами, кількох малих річок, струмків і ставків, на рівнинній місцевості.

Дещо з цього я вже коротко згадував у своєму звіті від 6 червня. Із заходу на схід бойові дії "розпочалися" в районі Новодарівки, де ЗСУ атакували із заходу і захопили село. Це було підтверджено росіянами, які стверджували, що повернули собі це місце... Зрештою, жодна зі сторін, а особливо росіяни, які хваляться наданням більшості деталей – не надали жодних доказів цього.

Далі на схід... в глушині, яка – тепер це вже офіційно – знаходиться приблизно в 2-3 км на північний схід від Рівнополя... очевидно, переконаний, що його підрозділ бере участь у відтворенні атаки Пікетта під час битви при Геттісберзі для якогось голлівудського фільму 3-го класу, один з українських командирів вишикував свою техніку у відкритому полі, на очах у росіян і приблизно в 2 000 метрах на північ від їхніх позицій. Не дивно, що ця акція закінчилася так само, як і атака Пікетта...

На південь від Великої Новосілки росіяни стверджують, що українці зайняли Нескучне і Сторожеве, а потім зсрф повернули обидва села. Якщо це взагалі мало місце, то я вважаю, що це була піхотна атака з двох або трьох напрямків, і просто тому, що піхота ЗСУ зазвичай набагато краще підготовлена, ніж її механізовані формування (наприклад, 92-га і 93-тя бригади), я схильний схилятися до першої половини російських повідомлень.

В районі Новодонецького... суть російської історії приблизно така: Українці прийшли один раз, звільнили село, потім відійшли, потім знову атакували і були знищені...

І що ж тут бентежить зі всього цього дійства?

Дехто каже, що росіяни сильно перебільшують українські втрати не лише тому, що Шойгу і Герасимову потрібні гарні новини для путіна, а й тому, що вони в паніці. Без сумніву, цифри, оприлюднені Шойгу, вже не можна назвати навіть "науковою фантастикою": "Галюцинації п'яниці" були б "ближчими". Тим не менш, немає жодних сумнівів, що зсрф перебувають у стані "бойової готовності", а отже, готові до будь-яких українських атак: відомо, що російські підрозділи на півдні України були приведені в повну бойову готовність ще 30 травня, і всіх їхніх командирів начебто "попередили, щоб вони краще не втрачали своїх позицій".

Більше того, підрозділи ЗСУ, про участь яких у бойових діях підтверджено, належать до новостворених бригад, але лише ті, що оснащені легкою технікою, як, наприклад, 35-та бригада морської піхоти. Підрозділи, оснащені американськими бронетранспортерами MRAP (мінно-вибухозахищеними, захищеними від засідок) типу MaxxPro і застарілими бронетранспортерами M113, або важкими броньованими автомобілями AMX-10 французького виробництва. Таким чином, "висновок напрошується сам собою": це не головний удар, але ЗСУ "ведуть збройну розвідку" та/або "промацують атаки"...

Однак не можу не запитати: "збройну розвідку" чого? І з якою метою? Якщо ГРУ МО не зібрало достатньо розвідданих про дислокацію російських військ з власних джерел і від НАТО – наприклад, через те, що занадто зайняте організацією вищезгаданої "білгородської бійки" і не здатне до багатозадачності, – то ЗСУ краще взагалі не проводити ніяких наступальних операцій в цьому районі. Вона лише зазнала десятків втрат, з'ясовуючи, що...що? ...о так: на південь від них є російські позиції.

Інші наголошують на тому, що ЗСУ здійснює "лише зондувальні атаки". Що вони повинні "промацувати"? Міцність російських позицій? Серйозно? Невже комусь там у Києві чи деінде – потрібно з'ясувати, наскільки "міцною" є російська оборона на цій лінії фронту? Якщо так, то я не можу уникнути висновку, що персонаж, про якого йде мова, зробив би найкращу послугу Україні, якби поїхав і дізнався про це сам. Заздалегідь дуже дякую.

Наостанок: на цьому відео показано ні що інше, як "зондувальна" атака. Це фронтальна атака батальйонної формації (в районі Новодарівки) на вороже мінне поле без жодної авіаційної чи артилерійської підтримки. З усіх можливих ідей для подібної операції ця була, безумовно, найбільш ідіотською. Відповідальний командир мав бути звільнений з посади ще в той момент, коли він представив план цієї операції. Разом з усіма, хто затверджував план цієї акції, і/або з усіма, хто погоджувався з ним, або не протестував проти нього, його слід було б відправити демонструвати свій досвід чищення картоплі на громадській кухні Ужгорода, а про штурмові операції дізнаватися з західних фільмів 1950-х років...

Але нічого страшного не сталося! Нічого поганого не сталося – адже Пригожин сказав, що "українці прорвали російську лінію фронту". Можливо, він так і не сказав, де саме, але це неважливо.

... Отже, "проаналізувавши" все це, єдине, в чому я впевнений, – це те, що "вееееееликий" український наступ міг бути розпочатий. Але якщо так, то на якійсь зовсім іншій ділянці фронту, і то із залученням підрозділів, оснащених "важкою" технікою (див.: "Леопард-2" і "Челленджер-2", справжні, а не комбайни "Джон Дір" чи фейкові фото, сфабриковані "московськими командирами" та їхніми інтернет-консультантами).

Сподіваюся, це допоможе, а також змусить перестати задавати подібні питання принаймні на кілька днів.

Ceterum censeo Russian armis esse extermino.