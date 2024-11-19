Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом подій на всіх фронтах російсько-української війни. Успішна оборона на Курщині, непогані результати на Харківщині та важкі бої на Донеччині – про все це детально розповідає Дональд Гілл.

"Продовжуємо наш цілодобовий репортаж"... Настав час підбити підсумки минулого тижня, який був для України тижнем кількох "приємних, маленьких оборонних успіхів".

Курська область. Бредлі з екраном від безпілотників на даху евакуює українських військових на Новому шляху і витримує протитанкові ракети, безпілотники та мінометний вогонь.

Кілька російських автомобілів було підбито в Обухівці, яка використовувалася як плацдарм для атак на Дар’їно, що за 4 км від неї. Український морський піхотинець, який перебував поблизу Дар’їно, описує російську атаку 9-11 листопада. росіяни ефективно використовували туман і дим для просування, але втратили 34 машини за ці три дні через безпілотники і танки. За його словами, російські втрати були високими через банзай-атаки.

Багато російської техніки було підбито вздовж західних і північних доріг, що ведуть до Зеленого Шляху, на захід від Новоіванівки. На відео 225-го штурмового батальйону видно, як підбили російську бронетехніку при в'їзді в Новоіванівку, а також знищили дві машини на південь від села. У 225-му батальйоні повідомили, що п'ять колон пройшли цією ж дорогою і були знищені.

На цьому відео показані обстріли з РСЗВ і атаки з безпілотників, спрямовані на транспортні засоби і піхоту в лісі, зайнятому українцями, на південь від Крем'яного. Знову українських полонених було страчено, на карті це місце позначено червоним хрестиком.

Хоча все ще важко визначити, що знаходиться на захід від Погребків, 95-та бригада зупинила російську атаку, а її безпілотники бомбардували стаціонарні об'єкти.

Вид з салону російського гелікоптера, коли інші гелікоптери проводять ракетний обстріл за 12 км на схід від Погребків.

російську піхоту, що рухається вздовж залізничної лінії, атакують безпілотники за 2 км від Мирного.

У той час, як московські "тупоголові командири" продовжують повідомляти про оточення "тисяч" українських військ у тому чи іншому лісі, війська групи "Курськ" продовжують наступати на північ і південь від Плохово і безпосередньо в самому селі. російський штурм через річку за 2600 метрів на північний захід від Плохово був знищений. Один російський МТЛБ був знищений на західній стороні села, а БТР був знищений на південній околиці села. А ось ці російські машини були знищені за 1300-2200 метрів на південь від села.

Загалом, з 7 по 11 листопада росія втратила 77 одиниць бронетехніки на Курській дузі – фактично без жодної користі для себе.

Харківщина. Після відносного затишшя протягом більшої частини тижня з'явилися останні повідомлення про те, що росія, можливо, намагається повернути втрачені минулого тижня позиції на захід від Глибокого, і що росіяни знову атакують через "цитадель" у Вовчанську.

Український солдат йде через відкриті поля та мінометний вогонь, щоб дістатися до південної частини Вовчанська.

Західна Луганщина. російські солдати вдягнули українську форму, коли вони здійснили чотири хвилі атак у напрямку Куп'янська. Це дозволило їм пройти крізь українську оборону. Атаки відбувалися з півночі, і російська колона проїхала три кілометри, щоб проникнути в центр східного Куп'янська, де вони були знищені або взяті в полон. Інший російський штурм слідував тим самим маршрутом, і безпілотники знищили його ще до того, як він досягнув міста.

За п'ять хвилин безпілотник 77-ї аеромобільної бригади нарахував 120 російських тіл біля Кругликівки, села біля річки Оскіл.

Торське бомбили.

Сіверськ. Рухаючись до Виїмки, росіяни зазнали понад 30% втрат від рук 10-ї гірськострілецької бригади, включаючи цей танк "Черепаха". росіяни не здобули жодної території, а українці відтіснили їх приблизно на 1000 метрів назад – на російські вихідні позиції, які вони займали на початку цього року.

Бахмут. У ході запеклих боїв російські війська прорвалися до центру Часового Яру. В результаті контратак було взято кілька російських полонених.

На південь від міста 24-та бригада розчистила кілька окопів на всьому шляху до каналу. На схід від каналу російські війська дещо просунулися вперед.

У стабілізаційному пункті, обкладеному мішками з піском, медики надають допомогу українським пораненим і планують відійти від російського наступу.

Екіпаж БМП з 24-ї бригади втратив гусеницю. На щастя, земля була сухою, не багнистою, а танкові протектори набагато важчі. Досвідчений екіпаж зміг полагодити її приблизно за 20 хвилин.

Торецьк. Є повідомлення про те, що Україна все ще просувається в північному Торецьку, але візуальних ознак, які б дозволили встановити лінію фронту, небагато. По всьому місту є великі парки з великою кількістю дерев, але в цю пору року вони не забезпечують достатнього прикриття. Так чи інакше, бригада "Азов" продовжувала просуватися вперед – у цьому випадку захопивши сімох полонених.

Існують тепловізійні знімки важких безпілотників, які підтримували українські атаки в Торецьку. росія проводила свої власні атаки за допомогою безпілотників. Перше зображення – це безпілотник, що наближається до української БМП на захід від Торецька, а решта – це атаки на півдні Торецька. На деяких знімках відеозапис глушиться під час наближення безпілотника, тому ми не можемо сказати, чи влучив безпілотник у намічену ціль, чи впав поблизу. Один з найкращих способів захисту від безпілотників – не бути поміченим безпілотниками.

Український кулеметник використовує свій ракурс, щоб знищити пару російських піхотинців за кілька сотень метрів від нього.

За 16 км на південний захід від Торецька росіяни бомблять Калинове.

Курахове. росіяни окупували східну частину Курахового і використовують авіаудари та артилерію, щоб пробитися вглиб міста.

російську колону атакує танк "Леопард" з 33-ї бригади. Безпілотники полюють на вцілілу піхоту.

На Сухі Яли впали три бомби.

Велика Новосілка. Минулого тижня росіяни намагалися просунутися через свої старі мінні поля в цьому секторі. Вони втратили Т-80 та п'ять БМП-2. Безпілотники також завдали шкоди іншим атакуючим силам.

Запоріжжя. Близько 50 росіян, які зібралися за 18 км від лінії фронту і були уражені чотирма реактивними системами залпового вогню.

Чорне море. росія запускає безпілотники з вертольотів для полювання на українські військово-морські безпілотники.

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