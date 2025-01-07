Українці розпочали контрнаступ біля Суджі. Кордон знову прорвано в двох місцях – Дональд Гілл

Том Купер через сімейні обставини знову вибачився за своє мовчання, але радить читати огляд Дональда Гілла. Гілл уважно спостерігає за фронтом від Курської області до Херсонщини і Криму, зокрема й за проколами українського командування та поставками бракованих мін.

Вступ Тома Купера: Ще раз перепрошую за "мовчанку" минулого тижня: серйозні проблеми зі здоров'ям у родині не дають мені спокою, а я не з тих, хто любить говорити на такі теми. Річ у тім, що коли я так відволікаюся, не можу повністю зосередитися, і тоді вважаю за краще промовчати, ніж поширювати навколо непідтверджені нісенітниці.

На щастя, Дональд Гілл дуже уважно стежить за розвитком подій, тож ми всі у надійних руках.

Курський фронт. росія наполегливо просувається на схід від Новоіванівки і повільно, з великими втратами, просувається до Махнівки. Зараз вони лише за 3 км від Суджі. росіяни втратили три БМД на сильно замінованій дорозі до Малої Локні. Українські спецпризначенці патрулюють ліс і ліквідовують ізольовані позиції.

Наприкінці тижня Україна почала наступ у напрямку Бердіного та Пушкарного. Вони також знову перейшли кордон у Новому Путі та Тьоткіному.

Просування української техніки вздовж дороги Р200 у північно-східному напрямку.

Основний напрямок українського контрнаступу або принаймні те, на що вказують оприлюднені росією відео є "цікавим вибором". Чому саме намагання наступати в напрямку Харкова, а не на одній із точок вздовж річки Снагість... (щоб "відрізати" російські сили на південь від цієї водної перешкоди) – незрозуміло.

На дорозі на північ від Свердлікового безпілотник підбив українську бронемашину.

На східній околиці Руського Порічного безпілотник завдав удару по українській піхоті на дорозі й двом БТРам, схованим у лісі на схід від Погребків. Українська піхота також була атакована на захід від цього села.

Україна і росія ведуть бойові дії перед Мар'їнкою протягом останніх кількох місяців. Після розмінування українська сторона почала наступ вздовж дороги на Бердін за 5 км від села. Шість українських автомобілів були пошкоджені або знищені. Погляд на дорогу до і після штурму. Згідно з російським повідомленням, до Бердіна доїхало сім автомобілів.

Українська колона була атакована безпілотниками та артилерією по дорозі.

На південний схід від Мартинівки Україна провела наступ у напрямку Пушкарного, а також Тьоткіного і Нового Путі, що за 70 і 50 км на захід від Суджі відповідно. Подробиць про ці дії поки що немає.

Україна повідомляє, що окупанти втратили "до батальйону" десантників і північнокорейців, які дійшли до Махнівки. Українську піхоту в Махнівці застає на відкритій місцевості безпілотник. Bradley обстрілює в упор будинок на східній околиці села. На південній околиці села втрачено український танк.

Після атаки на штаб у Льгові велике скупчення особового складу 810-ї бригади морської піхоти зазнало важких втрат від обстрілу з РСЗВ в Іванівському, що за 30 км від лінії фронту.

82-uа десантно-штурмова бригада перехоплювачами збила три розвідувальні безпілотники "Зала".

На схід від Вовчанська, за 3500 метрів від лінії фронту, росіяни влучили безпілотником у будинок і стверджують, що українська команда БПЛА була ліквідована на основі перехопленого радіотрафіку.

російський розвідувальний безпілотник Supercam був перехоплений за 15 км на південь від кордону. БПЛА Supercam приземляються з парашутом, і це було продемонстровано за 20 км на північ від кордону.

Куп'янськ. У Дворічній були бої, як, наприклад, цей російський обстріл, але жодних повідомлень про територіальні зміни не надходило.

За три кілометри на північ від Лозової було зупинено російську атаку з 13 одиниць техніки, яка не захопила жодної території.

російську піхоту підловили на дорозі за 4 км від лінії фронту.

За 2 км за лінією фронту безпілотник 3-ї штурмової бригади підбив російську БМП.

Терни. росіяни утримують північну околицю Тернів і намагалися перетнути вузьку дамбу через водосховище, але були зупинені артилерією.

Масштабний наступ росіян на Терни був зупинений 60-ю бригадою. Частина росіян змогла зайти у південну частину села: захисники застосували танк, який дуже ефективний як проти техніки, так і проти живої сили. Частіше використовувати його заважають ворожі безпілотники.

45-та артилерійська бригада перехоплює російські розвідувальні безпілотники.

Сіверськ. Сіверськ знову обстрілюють ракетами.

53-тя бригада полює на росіян у лісах на північ від Білогорівки. Також відбувся бій на землі, коли українські військові зачищали окоп.

На південь від Виїмки знищено український пікап.

36-хвилинне відео великої російської атаки 14 грудня. Безпілотники самі по собі не могли зупинити численні хвилі дрібних російських штурмів, тому в бій з росіянами вступили артилерія, танки і навіть піхота. російські танки були добре захищені від БПЛА, але це означало, що вони не могли обертати башту. Що мене здивувало, так це те, що український танк не влучив у російський танк на відстані менше 200 метрів. Ось хронологія подій. Нижче показані маршрути, якими рухалися різні російські війська. Вони втратили майже всі свої машини на центральному маршруті й танк на північному маршруті. На південному маршруті була лише піхота.

Бахмут. Бої у Часовому Ярі знову були важкими, як в обстрілах, так і в піхотних боях. росіяни забезпечили собі коридор вздовж залізничного валу в напрямку залізничного вокзалу; українці припинили контратакувати в районі Каналу, і тепер обидві сторони ведуть бої за центр міста.

російський безпілотник влучає у вогнетривкий завод у центрі міста, ще кілька влучили у будівлі на півдні.

російський "Ланцет" перехопили за 8 км на захід від Часового Яру.

Су-25 летить низько, потім швидко набирає висоту і випускає ракети AASM-250 Hammer, а тоді повертається на палубу, щоб набрати швидкість. Освітлювальні ракети розгортаються, щоб відволікти потенційних шукачів в інфрачервоному діапазоні. Ця ракета була випущена за 15 км від лінії фронту поблизу Костянтинівки і має дальність польоту 70 км. Під час таких місій Су-25 має явний недолік порівняно з МіГ-29, Су-27... і, можливо, F-16: він повільніший, що дає росіянам більше часу на його виявлення та протидію.

Торецьк. Після незрозумілого виведення 12-ї бригади НГУ "Азов" із цього сектору (початковий батальйон "Азов" був значно розширений) ще в листопаді, ЗСУ обороняють це місто однією бригадою, кількома батальйонами та великою кількістю БПЛА і втрачають позиції. Чому так, і як це допомагає продовжувати розбивати бригади на батальйони, розкидані по всьому 1500-кілометровому фронту, замість того, щоб тримати частини разом... ми з Томом не можемо зрозуміти. Ми лише впевнені: якби всі у ЗСУ вище рівня командирів бригад були компетентними... не геніальними, просто компетентними... російські втрати були б на 50% вищими, а українські – на 50% нижчими, і такі місця, як Торецьк, ніколи б не були втрачені.

Натомість... ну... ми тим часом "звучимо, як заїжджена платівка"; ще дві частини міста були втрачені за останні кілька днів; і росіяни зайняли більшу частину Леонідівки теж. "Таємниці Сирського і друзів"...

росія стверджує, що в результаті обстрілу з гаубиці Д-30 була знищена станція управління безпілотниками, що складалася з антени і модуля Starlink за 2 км від лінії фронту.

російські безпілотники вражають цілі на півночі Торецька і Дружби. Українські безпілотники також завдають ударів по цілях на півночі Торецька, атакуючи деякі з них протитанковими мінами.

На цьому відео показано обстріл центральної частини Торецька українською артилерією. На ньому також видно, як артилерійська установка веде вогонь в окопі, достатньо глибокому, щоб повністю закрити гармату сіткою.

Український танк обстрілює росіян, які просунулися до Щербинівки. Безпілотники, піхота і танк вступають у бій з іншими російськими силами. Останні десять секунд. російські ракети падають на схід від села.

російську техніку та піхоту атакують у Леонідівці.

Можливо, це старе відео, бо на ньому видно, як безпілотники бригади "Азов" полюють на атаку із семи квадроциклів.

Покровськ. Протягом останнього тижня росія досягла невеликих, але стабільних успіхів на обох кінцях цього сектору. 425-й штурмовий батальйон "Скала" атакує російські підрозділи за допомогою безпілотників та наземних підрозділів від Нововасилівки до Піщаного. Діючи як "пожежна команда", батальйон контратакує російські атаки, але цей єдиний підрозділ недостатньо великий, щоб захистити і утримати всю територію, відвойовану в цьому секторі. Зі східного боку росія наступає в районі Воздвиженки.

російський безпілотник знищує український транспортний засіб на південній околиці Покровська. Другий БПЛА відправляється полювати на пасажирів і фіксує пошкодження. Знищено ще один пікап.

Український танк 32-ї бригади обстрілює російські позиції у Новотроїцькому в упор, ймовірно, два тижні тому. За 1500 метрів на північ від села безпілотники 32-ї бригади атакують росіян. За кілометр на захід знищено БМП.

425-й штурмовий батальйон "Скала" захоплює загін росіян за 800 метрів на схід від Піщаного. Після цього росіяни говорять про свій жаль.

За 50 метрів на північ від Зеленого підбито українську БМП. Негайний ефект невідомий, але коли прилітає другий безпілотник, вона вже повністю охоплена вогнем.

25-та бригада вступає в бій під Лисівкою.

5-та штурмова бригада воює на південь від Часового Яру. Зараз частина цього підрозділу бореться з російськими військами на північній околиці Новогродівки. 38-ма бригада морської піхоти також використовує безпілотники у цьому районі.

Покинута російська БМП за 400 метрів на схід від Нововасилівки була підбита безпілотником. Другий БПЛА зависає поруч майже на хвилину, можливо, щоб побачити, чи не пошириться невелика пожежа, перш ніж збити БМП. За 3 км на південь від села російську БМП і піхоту атакують безпілотники. У самому селі 425-та зачистила від росіян ряд будинків. Поки що.

414-та ударна безпілотна бригада ("Птахи Мадяра") провела атаки на відстані 4 км за лінією фронту. Безпілотник-спостерігач слідував за групою росіян, поки вони не сховалися у цегляній будівлі. Тоді БПЛА відправили знищити їх, але замість того, щоб увійти в двері й вибухнути всередині, він пролетів повз них і вибухнув ззовні. Після цього росіяни йдуть шукати нову будівлю, але наполегливе спостереження відстежує їх на новому місці. Цього разу безпілотник вибухає всередині.

російський блогер повідомив, що Україна замовила велику кількість оптоволоконних сіток з Китаю і що безпілотники Мадяра вже використовують їх у Покровському районі.

Сітки забезпечують певний захист від безпілотників для окопів, які з'єднуються з вогневими позиціями. Їх нібито побудували за місяць в районі Покровська. Сподіваємося, що їх розмістили там, де вони можуть бути корисними з військової точки зору. У минулому деякі оборонні позиції насправді були корисними для росіян у їхньому наступі.

Курахове. Курахове впало, а між Зеленівкою та Шевченковим залишилося менше шести кілометрів. В України з'явилася ще одна можливість відступити без великих втрат: адже за останні два дні ЗСУ в цьому секторі відійшли, як і очікувалося, на лінію Дачне-Янтарне.

На східній околиці Новоєлизаветівки екіпаж російського танка втрачає орієнтацію на місцевості й в упор вступає в бій з російською штурмовою групою. На західній околиці села російський плакат стверджує, що російські безпілотники досягли успіху, незважаючи на глушіння від пристроїв РЕБ. Насправді на кожному із зображень видно втрату зв'язку, коли БПЛА все ще перебувають на великій відстані від своїх цілей. Але це все одно опублікували і назвали успіхом. Просто довіртеся їм. Пізніше 11-та бригада НГУ (Україна) знищила Т-80 та інші російські цілі в селі.

На південній околиці Петропавлівки знищено українську БМП. За кілометр на схід знищено ще одну.

Дачне та західна околиця Курахового зазнали ракетного та артилерійського обстрілу відповідно. Невдовзі після цього росіяни підняли прапор на Курахівській ТЕС, фактично ознаменувавши кінець українського контролю над містом. Українські позиції в Дачному знову піддаються артилерійському та ракетному обстрілу.

Дачне було побите ракетами. Західне Курахове – з артилерії.

За 1500 метрів на північ від Сухих Ялів 37-ма бригада морської піхоти втратила колісний легкий танк AMX-10.

124-та танкова бригада знищила МТЛБ за 3500 метрів на південь від Розлива. У цьому ж районі 37-ма бригада морської піхоти вступає в бій з кількома транспортними засобами та піхотою.

Велика Новосілка. З якихось причин з цього сектору надходить дуже мало повідомлень.

російський безпілотник, що пролітав над Великою Новосілкою, закликав українців здатися.

Кам'янське. Протягом останніх двох тижнів навколо Кам'янського точаться бої, ініційовані українськими військами, які просунулися вперед приблизно на 500 метрів. На східній околиці міста російські безпілотники скидають пелюсткові протипіхотні міни.

Херсон. Розбомблено російський командний пункт між Кринками та Козачими Лагерями. Вцілілі стіни споруди перетворюються на сірий пил, що вкриває рослинність.

За 10 км від зруйнованої дамби у Новій Каховці Україна бомбардує будинок, в якому мешкають росіяни в Коробах.

126-та бригада територіальної оборони використовувала безпілотники, щоб скидати бомби на всіх росіян, які потрапляли на Козацький острів.

Крим. З травня 2024 року надводні морські безпілотники "Маґура-5" оснащуються переобладнаними інфрачервоними ракетами Р-73 з інфрачервоним самонаведенням малої дальності класу "повітря-повітря" (ми бачили, як серби робили щось подібне ще наприкінці 1990-х років; потім хусити в Ємені – 2016-го). Це заскочило росіян зненацька, і в червні 2024 року повідомлялося, що гелікоптер Ка-29 був збитий морським безпілотником.

Причина: росіяни використовували вертольоти для полювання на морські дрони.

Минулого тижня біля мису Тарханкут, на західній стороні Кримського півострова, морський безпілотник збив гелікоптер Мі-8. За первинними повідомленнями, було пошкоджено другий але пізніше з'явилася інформація, що знищено і третій вертоліт. На відео видно російський літак, морський безпілотник майже збитий вогнем із гармати або кулемета, видно, як ракети злітають у небо, один гелікоптер вибухає і падає в море, в той час як екіпаж іншого випускає сигнальні ракети, намагаючись врятуватися: R-73 можуть тягнути 40 фунтів, і тому складне маневрування проти них не дуже допомагає.

Дрон із жалом: ліворуч видно ракету Р-73. Права пускова установка виглядає порожньою, що означає: одна ракета вже була випущена.

Дещо про амуніцію і боєприпаси. Зокрема, про браковані міни

Браковані міни. Кілька тижнів тому ЗСУ відкликали велику партію мінометних мін місцевого виробництва. Після того, як нам повідомили, що кілька з них передчасно здетонували, навіть ми були залучені до попередження підрозділів про цю небезпеку. Між бригадами, які відчули на собі удар і були змушені відправити браковані міномети назад виробнику, опинилася і "наша" 151-ша механізована. Українська платформа журналістських розслідувань "Цензор.нет" повідомила про відповідне засідання робочої групи Міноборони. Виявилося, що одне з підприємств "Стратегпрому" виготовило 60 000 бракованих мінометних мін калібру 82 мм, але майже всі вони були витрачені в бою, оскільки існувала "неофіційна домовленість про заборону повідомляти про проблеми з ними"... Відбулася низка випадкових вибухів, спричинених несправним вибуховим зарядом: очевидно, великих інцидентів вдалося уникнути, оскільки війська, які відчайдушно потребували боєприпасів, допрацьовували їх самостійно.

До речі, мінометні міни, про які йдеться, також виявилися набагато менш точними, ніж ті, що виготовляються іншими.

Звісно, ніхто з представників Міноборони чи виробника ніколи не намагався побувати на передовій і поспілкуватися з військовими. Отже, через цю "неофіційну домовленість" між Міноборони та "Стратегпромом" проблема збільшується, і нічого не робиться для її вирішення...

Тайвань і російські бомби. Бомба ФАБ-500 збирається за допомогою комплекту УМПК – і ось ще одна іронія цієї війни: дослідження української платформи розслідувань Inform Napalm виявило, що всі серводвигуни для російських комплектів планерних бомб УМПК виготовляються у Тайвані. Для того, щоб зробити їх "кращими", ці двигуни були модернізовані, на вимогу росії, щонайменше п'ять разів.

Вочевидь, так воно і є: коли є прибуток, людям байдуже, яким чином...

До речі, в той час як найпоширенішим профілем польоту для запуску керованих бомб українськими винищувачами є наближення до точки запуску на низькій висоті, набір висоти, запуск бомб, а потім перекидання, щоб знову знизитися до низької висоти і запустити сигнальні ракети, росіяни переважно запускають свої УМПК-бомби з великих висот і на високій швидкості. Тим часом вони перейшли на наближення на малих висотах, а потім різко піднімалися вгору, щоб також випустити бомби.

Міни від Мадяра та інших груп. Копія міни ПТМ-3, розроблена Мадяром, була ефективною, але запал був розміщений лише на одному кінці. Це означало: малоймовірно, що вона утворюватиме кумулятивний вибух, як оригінальна ПТМ-3. Новий запал проходить по всій довжині міни, як у ПТМ-3. Це, а також форма корпусу, підвищує ймовірність вибуху кумулятивного заряду, що робить їх ще більш ефективними.

На початку 2024 року "Дикі Шершні" будували сотні дронів на місяць. Їхня команда зросла до 100 осіб, і зараз вони виробляють тисячі дронів на місяць. "Дикі Шершні" розробили безпілотник, який на сьогодні перехопив і знищив 300 російських розвідувальних дронів. Вони розробили великий безпілотник Queen Hornet, а також мають підрозділ, який полює на "Шахеди" разом з військовими за допомогою безпілотників власної розробки. Вони пообіцяли нові розробки у 2025 році.

РМГ – це російська тандемна боєголовка, призначена для пробивання 50 см цегляної стіни або 30 см бетону, а потім підриву термобаричного заряду, який також ефективний проти військ на відкритій місцевості або всередині будівель. На першому етапі українські солдати виймають ракету із захопленої пускової установки РСЗВ, щоб перетворити її вміст на боєприпас для безпілотника.

Різне. росія розробляє дистанційну автоматичну дробову рушницю для збивання БПЛА.

Фінляндія має 246 кораблів у своєму прибережному флоті. Вони можуть діяти на мілководді, а деякі з них мають функції малопомітності. У цій темі обговорюються ракетні катери, мінні тральщики і тральщики, протичовнові кораблі й транспортні судна, а також їхні майбутні можливості. Фінські наземні сили також підтримують військово-морські операції.

Хоча на цьому зображенні шведський корабель, деякі фінські кораблі мають такі ж можливості маскування.

F-16 у повітрі.

Список російської техніки, втраченої з 2022 року, складений Oryx. Це 11 395 візуально підтверджених втрат бронетехніки та 3 774 вантажівки та інші транспортні засоби.

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