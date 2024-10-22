Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл

Передмова Тома Купера. Один із найцікавіших аспектів сучасного людства полягає в тому, що стільки всього відбувається і в той же час: по суті, все залишається незмінним. Так, війна в Україні вирує з незмінною жорстокістю. Дійсно, офіційний Київ повідомляє про російські втрати, які "б'ють усі рекорди". А в ці дні в Україні перебуває з візитом міністр оборони США, тому багато хто очікує, що "щось станеться ". Тим більше, що з'явилися додаткові "обіцянки" військової допомоги Україні з боку "Заходу"... З іншого боку, з'являється все більше доказів того, що північнокорейські війська дійсно перебувають у росії. І все ж, на полі бою: росіяни все ще просуваються вперед.

Курська область – огляд. У перші дні повномасштабної війни було зрозуміло, що російське командування і управління погане, про що свідчили 60-кілометрові колони автомобілів, генерали, які гинули на передовій, намагаючись вирішити проблеми з дорожнім рухом. Їх повільна реакція на Харківський і Курський прориви у 2022 і 2024 роках свідчить про те, що мало що змінилося. Зв'язок є ключовим фактором у командуванні та управлінні, і в одному секторі транспортні засоби були обладнані терміналами Starlink, які могли надавати інформацію про їхнє поточне місцезнаходження та зв'язок зі своїми командирами. Українці зазначили, що їхня ефективність значно покращилася, але це був поодинокий випадок.

По всій території України поля бою або статичні, або характеризуються повільними поступовими просуваннями росіян. Повільні зміни полегшують розуміння того, де проходить лінія фронту і які зміни відбулися, якщо вони взагалі відбулися.

У західному секторі Курської дуги все інакше. Це набагато більш мобільне поле бою. Завдяки атакам і контратакам територія може переходити з рук в руки за день або всього за кілька годин. Лінії фронту не є прямими, а машини атакують з флангів, коли вони рухаються. До того ж, плутанини додає те, що обидві сторони досі використовують зброю радянських часів, що ще більше ускладнює ідентифікацію своїх і ворожих транспортних засобів. Маркування на машинах допомагає з ідентифікацією. Так само, як і ситуаційна обізнаність. Ситуаційна обізнаність походить від потоку інформації від командирів до солдатів на передовій, і Україна має набагато кращу ситуаційну обізнаність, ніж росія.

Ось три приклади.

російський БТР наближається до українського танка Т-64 (з 17-ї танкової бригади) з другим танком безпосередньо за ним. Зазвичай ворожу машину підбивають танки за сотні або навіть тисячі метрів від неї. Український танк вперше бачить БТР за пару сотень метрів, коли той виїжджає з-за рогу лісу. Оскільки БТР не становить загрози для танка, він може дозволити собі розкіш витратити додатковий час і переконатися, що БТР є російським. Танк повертає башту, а БТР продовжує наближатися. На відстані близько 20 метрів танк стріляє. Троє вцілілих вистрибують. В одному з повідомлень йдеться про те, що вони потрапили в полон, але на відео цього не видно. Другий танк також вистрілив через БТР. (Один з українських танків незабаром після цього був знищений безпілотником).

В іншому бою російська БМП просувається назустріч іншому українському танку. Вона зупиняється посеред поля. Взагалі кажучи, це не найкраща ідея зупинятися посеред поля з піхотою на борту, тому що вас легко помітити, немає прикриття, і машині або піхоті важко втекти, якщо виникне загроза. російський водій і командир, ймовірно, розгублені. У них не було можливості передумати.

Ця подія сталася в серпні, коли ця ділянка поля бою була ще більш мобільною, ніж зараз. Український MRAP під'їжджає до російської БМП-3 ззаду, ще не помітивши її. Оцінюючи ситуацію, російська БМП-2 під'їжджає і робить один постріл, який пролітає над MRAP. MRAP не може протистояти одній БМП, не кажучи вже про дві. Але тут відбувається російське диво, і БМП-2 проїжджає між БМП-3 та MRAP. Російська БМП-3 обстрілює російську БМП-2 в упор, і український MRAP розвертається так швидко, як тільки може.

На мобільному полі бою буває важко визначити, де знаходиться ворог. Це вимагає від повітряних і наземних підрозділів підтримувати зв'язок з ворожими силами. Потім інформація має бути передана на командний пункт, а командний пункт має поділитися інформацією з іншими підрозділами і своїми підлеглими.

Це має полегшити визначення того, де знаходяться дружні підрозділи. Це також вимагає, щоб підпорядковані підрозділи підтримували зв'язок з командною ланкою, а командна ланка також повинна ділитися цією інформацією з іншими підрозділами. Комп'ютери можуть допомогти у спілкуванні, як, наприклад, українська програма "Кропива " . Деякі інші заходи контролю включають, але не обмежуються маркуванням транспортних засобів і планами, які встановлюють обмеження на пересування, ведення вогню і радіозв'язок. Командування і управління відіграло важливу роль в операції «Лопата», операції невеликого підрозділу, про яку ми розповімо пізніше.

Всі армії стикаються з необхідністю підтримувати ситуаційну обізнаність на полі бою та контроль над власними підрозділами. Чим більш успішною є армія, тим більше примножується її бойова міць. російська армія, як правило, має погане командування і управління, особливо щодо зв'язку, і це зменшує її бойову міць. На такому мобільному полі бою, як Курська битва, її бойова міць ще більше зменшується. Але вона компенсує це в традиційній для себе манері, використовуючи масу, або кидаючи в бій більше тіл і техніки, і вага маси ефективна за рахунок життів і техніки.

Курська область – Західний сектор. Уздовж лінії фронту відбулося чимало дрібних бойових зіткнень, але після відступу в різних місцях минулого тижня Україна консолідувала свої сили і міцно тримала оборону протягом цього тижня.

Відео, на якому видно, як українська піхота в якийсь момент відступає із західного берега річки біля Дар’їно. росія опублікувала власне відео знищеної російської колони на захід від Любимівки. Пізніше вони видалили це відео.

За 500 метрів на південь від Зеленого Шляху знищено російську БМП. Ще одна була виведена з ладу в самому селі. Українці повідомляють, що обидві машини належали 155-й окремій мотострілецькій бригаді, військовослужбовці якої задокументовано стратили без суду і слідства щонайменше два десятки українських військовополонених за останні кілька тижнів.

Вид з Бредлі, коли 225-тий батальйон БМП веде вогонь по ворогу.

Курська область – Східний сектор. Після відступу на півночі, Україна змогла утримати лінію фронту на сході, незважаючи на періодичні інтенсивні обстріли.

За сім кілометрів від кордону і за 14 кілометрів від фронту одна з двох російських ракетних установок була уражена безпілотником. Вони щойно відстрілялися і передислокувалися на нову позицію.

На північ від Уланок росіяни проводять великий штурм.

Харківщина. Коли росія накопичувала сили в Журавлівці для здійснення атак на Липці та Глибоке, Україна проводила транскордонні атаки з безпілотників за кілька місяців до атак і продовжила їх протягом останніх тижнів, знищуючи російські датчики, війська та техніку.

Минулого тижня українська 3-тя бригада Національної гвардії перетнула російський кордон за 10 км на північний захід від Гиблого і атакувала село Журавлівка в ході дуже обмеженого вторгнення. Тут російські підкріплення були знищені безпілотниками, коли вони намагалися увійти в село з півночі. Інші росіяни зазнали атак у селі та навколо нього. Ліс на захід від села обстрілюють з російської РСЗВ.

Це відео – монтаж роботи ГУРу з розчищення лісу на північ від Липців.

Західна Луганщина. росіяни увійшли в Кругляківку на річці Оскіл, але 77-а аеромобільна бригада та підрозділ спеціального призначення "Тимур" витіснили їх звідти. Тоді вони зупинили великий наступ. Хоча це хороша новина, ситуація все ще залишається критичною і залишатиметься такою, якщо росіяни не будуть витіснені з Піщаного.

Контратаки є життєво важливою частиною оборонних операцій. Не всі українські бригади проводять їх через брак боєприпасів, особового складу чи інших можливостей. 3-я штурмова бригада – одна з тих, хто проводить контратаки, причому регулярно. Наприклад, два місяці тому вони провели контратаку на захід від Нововодяного. Минулого тижня один з їхніх підрозділів був перекинутий на 12 кілометрів на південь для штурму Невського.

Радар контрбатарейної боротьби "Ястреб-АВ" був знищений у січні, квітні, липні, а тепер і минулого тижня, за 44 км на схід від Синьківки.

Проїжджаючи вулицями Куп'янська, можна побачити результати багатомісячних обстрілів.

В окупованому Луганську загинув російський майор, який підірвався на саморобному вибуховому пристрої.

Сіверськ. Невелике російське угруповання просунулося на 5 км за лінію фронту перед тим, як було знищене. Невеликі проникнення, які в кінцевому підсумку були ліквідовані, траплялися кілька разів раніше, але вони не призводили до зміни території.

Повідомляється, що орел захопив український безпілотник в районі Спірне, але потім втратив його. За збігом обставин, пораненому орлу (у невідомому місці) надає допомогу медик.

На південь від Сіверська українські безпілотники працюють над російськими військами та сенсором. У районі Сіверська задіяні численні російські підрозділи.

Бахмут. Протягом останніх двох місяців росія та 30-та бригада воюють за поле площею 1 квадратний кілометр. Цього тижня настала черга України відвоювати його.

росія розширила контроль над східним берегом каналу на північ, а потім в ході безперервних штурмів – створила спочатку два, а потім три невеликих плацдарми. Найдальше проникнення простягається на два кілометри. Якби Україна мала можливість контратакувати ці переправи, вона потенційно могла б утримувати цю лінію оборони місяцями. Однак українські контратаки відбуваються рідко через брак особового складу і боєприпасів або через брак можливостей. Без контратак ця чудова оборонна лінія буде зруйнована.

Торецьк. росія просунулася в південний Торецьк, але неясно, яку територію вона захопила.

28-а бригада атакує російську позицію на північ від Дружби.

Пораненого солдата привозять на збірний пункт для евакуації.

Покровськ. 15-та бригада у Селидовому тримається під жорстокими лобовими атаками, але росія продовжує просуватися далі на південь. Це просування загрожує 59-й бригаді: вона була змушена відступити, щоб уникнути оточення. Прорив на Гостре місяць тому безпосередньо сприяв падінню Максимільянівки під тиском з півночі.

15-та Кара-Дагська бригада використовує міни для захисту своїх оборонних позицій у Селидовому, але росіяни продовжують наступати з флангів, про що свідчать бої на південь від міста.

За російськими штурмовиками на мотоциклах полюють безпілотники.

У жовтні 2023 року СБУ ліквідувала мережу ФСБ, заарештувавши двох агентів, які повідомляли про пересування гусеничної техніки в районі Авдіївки. Одній агентці вдалося втекти. Уродженка Селидового передавала інформацію про українські фортифікаційні споруди та артилерійські позиції. Минулого тижня вона була заарештована, оскільки планувала втекти до Європи як внутрішньо переміщена особа, а потім потрапити до росії. На момент арешту у неї був російський паспорт і телефон, яким вона спілкувалася зі своїм куратором. Невідомо, скільки українців втратили життя через її дії.

Богоявленка. росія просунулася до Катеринівки з півдня, що змусило евакуювати останню західну оборону Костянтинівки. На північ від Новодонецького вони закріпилися на території 1500 х 3000 метрів.

79-та бригада вже рік вбиває росіян у цьому секторі. Минулого тижня росія відправила 33 бронемашини на штурм. Вони втратили 14 і чотири були пошкоджені на додаток до 73 загиблих і поранених.

Богоявленка зараз обстрілюється з УМПК.

Запоріжжя. росіяни, зібрані на навчання, знову зазнали удару. 128-а бригада за допомогою розвідувального безпілотника "Акула" нанесла удар з реактивної системи залпового вогню.

Херсонщина.

росія продовжує витрачати боєприпаси на цивільні об'єкти в цьому секторі. У цьому відео показані збитки від одного обстрілу.

російський катер підбито на Дніпрі.

на південь від Антонівського мосту та на північ від Олешків серйозно пошкоджено міст через річку Конка.

постачання російських військ вздовж Дніпра вже кілька місяців перебуває на низькому рівні. Вода є важким і великогабаритним витратним матеріалом, і її постачання не було пріоритетним. Як наслідок, російські солдати збирали воду зі ставків і невеликих колодязів, які вони викопали. Вживання цієї води призвело до спалаху холери, який спостерігався з червня по серпень. Він поширився по всьому російському гарнізону в Криму. З серпня не було жодних повідомлень, але росіяни все ще збирають воду у будь-який спосіб.

росія. Свердловський завод боєприпасів був атакований 14 безпілотниками за 760 км від України. Повідомляється, що сім безпілотників влучили в завод, площа якого становить 16 кв. км. Хоча були зафіксовані вибухи, про реальні збитки поки що не повідомляється.

Це карта всіх атак українців в росії з графіком частоти нападів

Ця ж діаграма розбита за типами цілей.

Аеродром Липецьк-2 знову піддався обстрілу. Літаки, паливо, мастила та боєприпаси там знаходяться, але про реальні збитки поки що не повідомляється.

росія сформувала батальйон північнокорейських солдатів чисельністю 3 000 осіб, який може бути розгорнутий у Курській області. За іншими даними, батальйон налічує 2 600 чоловік. Є повідомлення, що 18 північнокорейців дезертирували за 7 км від українського кордону, і росіяни шукають їх, сподіваючись, що їхнє командування не дізнається про цей інцидент.

російський полковник був убитий в Москві після того, як в його автомобіль було зроблено вісім пострілів. Свідки впізнали автомобіль Mitsubishi Outlander, який проїжджав повз під час стрілянини. Водія допитали, але він проходить лише як свідок. Припускають, що хтось застрелив його, коли він йшов пішки, і втік через ліс, щоб не потрапити на камери.

Шестеро чоловіків у масках увірвалися на завод з виробництва деталей для гелікоптерів у Санкт-Петербурзі і розтрощили обладнання сокирами та молотками. Вони забрали телефони робітників, які там перебували. Працівники думають, що вони можуть бути від їхніх конкурентів.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3