Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер

Том Купер вважає, що основний висновок останніх 7-10 днів ¬– це те, що українці зуміли стабілізувати лінію фронту на всіх ділянках. У той же час Захід витрачає дорогоцінні боєприпаси для "боротьби" з хуситами та на захист експорту російських енергоресурсів, замість того, щоб передати додаткові ракети та ЗРК українцям. І взагалі не поспішає виробляти більше необхідних і дефіцитних боєприпасів.

Так, я знаю: у цьому блозі ви хочете читати найсвіжіші новини з війни в Україні. Що ж, вибачте, але іноді я не можу вас не розчарувати. Головним чином тому, що стан "західної цивілізації", безумовно, виходить на абсолютно нові рівні... "розвитку"... настільки, що іноді я не можу стриматися.

Не заперечуєте проти кількох прикладів?

Як щодо цього: рівно третина американської громадськості, яка не припиняє скаржитися на "всі мільярди, пожертвувані корумпованому Зеленському" (тобто Україні), (що як відомо не так) – божеволіє цими днями.

...і це через "російський флот біля Флориди" та "Затоку свиней Байдена 2"...!!!

Що за шум?

Ну, після його заяви про те, що (у відповідь на дозвіл США/ЄС/НАТО на використання Україною зброї західного виробництва проти цілей на [надзвичайно малій частині] російської території) росія тепер збирається "постачати зброю ворогам США/Заходу"... Пуддінг відправив групу кораблів ВМФ росії з візитом на Кубу. До складу "флоту", про який йдеться, входять фрегат "Адмірал Горшков", ударний підводний човен класу "Казань" проекту 885М "Сєвєродвінськ/Ясень", нафтоналивне судно "Академік Пашин" і океанський буксир "Ніколай Чікер" (побудований у Фінляндії ще в 1989 році і використовується для логістичної підтримки).

За іронією долі, ВМС США і ВМС Канади розгорнули більшу групу військових кораблів для моніторингу цього "флоту": корабель берегової охорони США "Стоун" (VMSL-758), есмінці з керованою ракетною зброєю USS Truxtun (DDG-103), USS Donald Cook (DDG-75), USS Delbert Black (DDG-119), атомний підводний човен USS Helena (SSN-725) і канадський фрегат HMCS Ville de Quebec (FFH-332)..., а також численні літаки морської патрульної авіації Boeing P-8A Poseidon і ще більшу кількість літаючих і морських безпілотників.

Полювання ВМС США і ВМС Канади на росіян... в червні...

... і, між іншим, виявилося, що супер-турбо-вундерваффе-підводний човен "Казань" настільки "супер-невидимка", що її можна відстежувати всіма можливими способами, в режимі реального часу, через соціальні мережі...

Неважливо. Для "найбільш поінформованої" частини американського мейнстріму і соціальних медіа це чіткий сигнал: "Припиніть витрачати мільярди на Україну і спрямуйте їх на зміцнення обороноздатності США"...

Як ботанік і дивак, яким я є, серед усіх "надзвичайних" і "тривожних" новин про цю справу, і "росіяни в межах видимості Маямі", я насправді більше стурбований тим, що хтось на одній з яхт біля узбережжя Маямі насправді вирішив відкрити вогонь по росіянах, коли вони пропливатимуть повз...

Але неважливо: насправді, це була чудова нагода відстежити активність усіх можливих пуддінг-тролів у соціальних мережах, яким дозволено продовжувати поширювати гімнопіарнісенітниці, завжди в ім'я "права на свободу слова". Це наштовхнуло мене на думку: що було б, якби США або Велика Британія дозволили Геббельсу публікувати платну рекламу в The Times (of London) або The New York Times у 1942 році або близько того...?

...заради свободи слова і демократії, звичайно...

...що повертає мене до питань нашого врядування загалом, адже є ще одна іронія долі: поки EUNAVOR святкував чотири місяці "успішної" операції з "захисту судноплавства в Червоному морі" (хо-хо-хо!), хусити потопили ще одне – друге за рахунком – судно.

А тепер зверніть увагу: MV Tutor (на відео вище показано перше попадання в його корму) було грецьким судном, що перевозило 82 000 тонн російського вугілля для порту Акаба в Йорданії... і було потоплено хуситами за допомогою (двох) "надводних кораблів без екіпажу"...

Кадр з відео, випущеного хуситами і показаного телеканалом "Аль-Джазіра", на якому показано другий удар по MV Tutor...

Інакше кажучи, не лише США, для яких ця операція є нічим іншим, як "ще однією класичною помилкою на Близькому Сході", але і ЄС витрачає гроші платників податків, щоб захистити судноплавство... не судноплавство, що прямує до Ізраїлю чи ЄС, а судно, що належить грецьким судновласникам і використовується для того, щоб допомогти Пуддінгу уникнути санкцій ЄС за експорт російського вугілля... в той час, як передбачувані "російські союзники" ("через Іран", як дехто думає) використовують "українські методи і тактику", щоб напасти на це судно...

Цікаво, наскільки успішною була б операція EUNAVFOR, якби ЄС взагалі нікого не відправляв до Червоного моря, наприклад?

... або якби перенаправив частини ЗРК, марно витрачених там, у Червоному морі, в Україну, щоб посилити її протиповітряну оборону і запобігти ситуації, коли вся країна матиме, можливо, 4-6 годин електроенергії на добу, протягом наступної зими...

Але, знаєте, зараз червень 2024 року, а отже: чому комусь у США чи в ЄС взагалі може спасти на думку думати про "Україну" і "зиму 2024-2025 років"?

Це не має відношення до справи!

І те, і інше навіть не "десь між пріоритетами № 113 і 798" у світлі всіх майбутніх виборів цього року...

Тому це нецікаво. Набагато цікавіше витрачати ще більше грошей платників податків на всі можливі марні цілі. А також на новітні ідеї нашого славного оборонного сектору. З цієї точки зору, операція США-ЄС в Червоному морі – це лише "майже так само круто", як коли BAE Systems Inc. хвалиться розробкою безбаштової версії M2/M3 Bradley, щоб зробити його "важким бронетранспортером.

... тільки для того, щоб потім додати 30-мм гармату в ще більшій башті зверху, щоб зробити з неї "Бредлі"...

... Далі можна очікувати, що вони заявлять, що встановлення цієї ще вищої і важчої башти є "заходом економії коштів і ваги"...

Наразі, шановний читачу, я не можу не порекомендувати тобі - і це вже в ХY-й раз - подивитися це:

Не можна сказати, що все це – "правда, нічого, крім правди, і хай допоможе мені Бог": багато чого є іронією, а історія про "Бредлі, продані Ізраїлю" – вигадкою. Але те, як все відбувається в тисячах подібних випадків – чи то в Пентагоні, чи то в Брюсселі, чи то в кількох інших місцях (не кажучи вже про Москву), представлено якнайкраще.

Читайте: тамтешнім персонажам, і в конструкторських бюро більшості наших славних "оборонників" – справді потрібно більше свіжого повітря, і набагато менше грошей платників податків, і це вже не одне десятиліття...

Але, і ще раз: ви всі очікуєте, що я буду серйозним і просто повідомлятиму про події на полях бою в Україні?

Гаразд... і, будь ласка, зауважте: це фактично підсумок за останні 7-10 днів, тому що після всіх російських атак і втрат, після стільки пролитої крові і спричинених руйнувань... "більше немає про що повідомляти".

Північна Харківщина... Широко відома російська кишеня в центрі Вовчанська була знищена, а щонайменше 20 з гаком військовослужбовців захоплені в полон живими. Додаткові російські атаки з півночі були відбиті: фактично, росіяни все ще утримують лише кілька останніх будинків на півночі Вовчанська. Тим часом українці дронами ведуть вогонь по російській будівельній техніці, яка будує "лінію оборони" на північ від міста...

Часів Яр... добре, що росіяни встигли закріпитися в районі Каналу, бо зараз їх там безперервно гатить українська артилерія та дрони. Так сильно, що вони не просунулися далі, останні кілька днів. Два дні тому вони здійснили чергову атаку на Калинівку, що на північ від Часового Яру, але ЗСУ їх там зачистили.

Авдіївка-Покровськ... росіяни (все ще) наступають через Новоолександрівку і все ще наступають на Сокіл, втрачаючи війська і техніку так, ніби завтра не настане... ну, для основної маси їхніх військ там немає завтрашнього дня. Подібним чином, і в той час як ЗСУ повільно відходять з району між Яснобродівкою та Карлівкою, росіяни все ще атакують ці два місця...

Мар'їнка... 46-а повітряно-десантна зачистила більшу частину росіян, які увійшли до Георгіївки минулого тижня, але росіяни все ще продовжують бомбити та обстрілювати село. До речі, хороший приклад того, що відбувається, навіть коли росіяни захоплюють "якусь покинуту/порожню українську лінію окопів": їх все одно знищують українські дрони. У Красногорівці... ну, те ж саме, що і місяцями раніше: росіяни атакують, українці їх обіймають...

Чи означає це, що ця війна "вже нецікава"?

Навпаки, мій друже!!!

Так, українці стабілізували лінію фронту на півночі Харкова, тримають ситуацію під контролем і в Часовому Яру, і на Авдіївсько-Покровському напрямку. Так, Пуддінг і його поплічники, весь Генштаб і всрф довели, безумовно, що вони не здатні проводити широкомасштабні наступальні операції: що росіяни не можуть, скажімо, "прорвати лінію фронту" (неважливо, де), а потім "просунутися вглиб України".

Але, поклавши руку на серце: чи є це їхнім справжнім наміром?

Я так не думаю.

Насамперед: майте на увазі, що зараз ситуація на полі бою має бути більш ніж очевидна для всіх. Наступ на північну Харківщину з тріском провалився. Насправді, якщо він щось і показав, то лише те, що кожного разу, коли росіяни наступають великими підрозділами (що сьогодні означає "щось на кшталт посиленої роти, максимум – слабкого батальйону"), вони лише полегшують завдання ЗСУ. Їх знищують. Кацапи... обнімаються у великих кількостях – і це майже без жодного виграшу або взагалі без виграшу.

Єдина російська "тактика", яка "щось на кшталт працює" – це безперервні дрібномасштабні піхотні атаки, після яких ті, хто виживає, ховаються в будь-яких норах, в які вони можуть залізти, але не можуть знайти українські БПЛА.

Ви думаєте, що в Pudding, Gerasimov & Co KG GesmbH AG про це не знають?

Звісно, знають.

Справа ось у чому: не має значення, яким є реальний чи уявний стан російської економіки. Неважливо, що рубль втрачає в ціні. Неважливо, скільки російських нафтопереробних заводів, інших промислових об'єктів, авіабаз чи радарів раннього попередження майже щоночі атакують українські безпілотники. Важливим є той факт, що Пуддінг платить все більше і більше. Зарплати в російській промисловості стрімко зростають, так само як і зарплати тих, хто добровільно йде воювати в Україну. І не на одну-дві копійки, а на 20-30% на рік. Це дає масі росіян (і, я впевнений, ви погодитеся, що мова йде про мільйони) дедалі більший стимул брати участь у бойових діях. Або йти працювати в нафтовий чи оборонний сектор, або, що ще більш важливо, йти добровольцями воювати в Україну.

Їм обіцяють багато грошей, і більшість з них ці гроші отримують – живими чи мертвими.

А якщо цього недостатньо, Пуддінг з легкістю "вербує студентів" по всій Африці, в тому числі в Ефіопії та Сомалі. Їх заманюють оголошеннями про "роботу в секторі безпеки", відправляють до росії, проводять тижневий вишкіл, під час якого ніхто не розповідає, де вони будуть служити і що від них очікується, а потім відправляють на черговий піхотний штурм десь в Україні.

Зараз, і до кінця цього року, Україна просто не може отримати достатньо артилерійських снарядів, куль і FPV, щоб вбити "все це"... (ні: навіть Northrop-Grumman насправді не запускає виробництво 155-мм снарядів в Україні, як було оголошено день чи два тому).

Отже, висновок напрошується сам собою: ні, це не проблема для "Пудинг і Ко".

Їх цілком влаштовує їхнє звичне рішення: "заморозити" конфлікт у нескінченній війні і чекати наступної нагоди. Для них все йде так, як йде. Тим більше, що вони завжди можуть бути на 1000% впевнені: Україна не має готових рішень (ні зараз, ні в найближчий рік), а Захід рано чи пізно зробить чергову помилку.

Не дивно, що цього місяця росіяни значно посилили свою кампанію повітряних і ракетних ударів по Україні. Звичайно, зараз вони розгортають меншу кількість "класичних" балістичних і крилатих ракет на одну атаку. Але, на відміну від західної олігархії та політиків, що перебувають на її службі, вони також засвоїли багато цінних уроків.

Наприклад: зараз вони рідко атакують добре захищені об'єкти нерухомості (див.: Київ та Одеса), а натомість атакують ті частини України, які не так добре захищені. Передусім Харків і Дніпро. І роблять вони це за допомогою комбінації "Шахедів", "Іскандерів" та ЗРК С-300, що стріляють у балістичному режимі на основі даних про цілі, зібраних БПЛА типу Zala та "Орлан", десятки з яких щодня проникають в український повітряний простір.

Крилаті ракети (у поєднанні з "Шахедами") в першу чергу розгортаються для ураження авіабаз на заході України, оскільки Москва залишається... "знервованою" в очікуванні прибуття перших F-16 в Україну. Але, і це головне: вони тим часом здійснюють такі атаки майже щоночі. А це означає, що загальна кількість ракет і ударних безпілотників, розгорнутих росіянами, насправді вища, ніж у попередні місяці, а отже, і загальна кількість ЗРК, витрачених українцями, також значно вища.

...Тоді добре, що ВМС США та EUNAVFOR марно витрачають ЗРК навколо Червоного моря – для захисту російського експорту вугілля...

Підсумок: це залишається війною, яка загрузла, війною на виснаження і, між іншим, війною системно корумпованого і некомпетентного західного уряду проти російського режиму, достатньо розумного, щоб використати кожну з численних можливостей, які йому надаються. Війна "хліба, видовищ і зіркових задів проти війни в стилі Пуддінгу".

Принаймні для мене залишається відкритим лише одне питання: у деяких своїх останніх публічних виступах Пуддінг і деякі з його маріонеток оголосили 2024 рік чимось на кшталт "року рішень". Роком, в якому вони збираються "звільнити Донбас". "Розгромити НАТО і укро-нацистів".

Звучить смішно?

Безумовно, це так. Але зауважте: оскільки абсолютно ясно, що вони не можуть зробити це на полі бою, виникає питання: як ще вони можуть здійснити такий подвиг?

На виборах у США в листопаді цього року?

