Пропонуємо ознайомитися із військовою аналітикою, яку регулярно робить австралійський генерал-майор Мік Раян у своєму Twitter. Цього разу він говорить про компетентність українського війська, моральний дух та рівень опанування сучасної війни якого недосягла жодна армія на Заході. Він переконаний, що українці здолають росіян, але Захід повинен надати більше озброєння, особливо в контексті російської мобілізації.

Останні два тижні дали відповідь на центральне питання російсько-української війни: чи може Україна здійснити наступ, необхідний для звільнення свого народу та повернення своєї території? На це питання вони однозначно відповіли своїм наступом на Харківщині.

Під час цього наступу я мав можливість відвідати Україну та поспілкуватися з військовими та урядовцями високого рівня. З візиту я виніс три ключові спостереження.

По-перше, українці компетентні. Це навіть велика недооцінка. Жодній армії цього століття не доводилося воювати в усіх вимірах війни одночасно, і робити це проти більшого та краще озброєного супротивника. Посилання

Їхня найважливіша підготовка до цієї війни була не фізичною, а інтелектуальною. Вони перенавчили свої війська від радянських централізованих методів командування до більш децентралізованого C2. Це була очевидна різниця між двома воюючими сторонами.

Поза цим, українці взяли на озброєння те, що я описав раніше як стратегію корозії. Вони постійно атакували росіян у їхніх слабких місцях, знищували їх матеріально-технічне забезпечення та повільно вбивали якомога більше російських лідерів на полі бою.

На стратегічному рівні їхня глобальна кампанія впливу встановила новий рівень ефективності. Ця українська компетенція призвела до створення військової організації, яка зараз не має собі рівних у мистецтві та науці війни 21 століття.

По-друге, українці пишаються своїми національними зусиллями - військовими, цивільними, дипломатичними та інформаційними - захистити свою націю від грабіжницької та злочинної, проте незграбної російської армії.

Це не марш, в якому розмахують прапорами і вигукують порожні патріотичні жести. Це тиха, скромна гордість, яку можна знайти в пильній поставі кожного солдата та впевненому кроці посадовців і військових, з якими я зустрічався.

Нарешті українці впевнені. Вони знають, що можуть виграти цю війну. Зеленський заявив, що "ми не віримо в компроміс, коли йдеться про росію. Є лише одна умова, зокрема вихід росії з України".

Частково це результат їхніх досягнень у битвах під Києвом, Харковом та ін. Українці перехопили стратегічну ініціативу в цій війні і відбирають у росіян величезні території.

Але є інше, важливіше джерело їхньої впевненості; українці точно знають, за що воюють. Вони борються за свій народ і свою країну. І вони твердо вірять, що борються за ширшу ідею, що всі демократії важливі.

Майбутня зима – це можливість для Заходу посилити підтримку України. Президент Зеленський під час наших переговорів зазначив, що «ми не прагнемо, щоб країни поставили під загрозу свою власну безпеку, але нам потрібна додаткова військова допомога».

Було чітке повідомлення про те, що необхідно: протиповітряна оборона, танки та броньовані бойові машини піхоти, далекобійна зброя, військове спорядження, БПЛА і системи протидії БПЛА.

Дехто на Заході говорить про те, що Україна може отримати додаткову військову допомогу. Але українці знають себе і цю війну краще, ніж будь-який західний чиновник, і навчилися вести сучасну війну настільки, що жодна західна армія не може таким похвалитися. Ми повинні прислухатися до їх судження.

Ми можемо зробити набагато більше, щоб підтримати їх. Я запропонував, щоб моя власна країна надіслала більше бронетехніки та техніки, і щоб вона краще посилювала українські повідомлення у глобальній інформаційній сфері. Авторська стаття Міка Раяна в австралійській пресі.

Найближчі місяці — це можливість для Австралії та інших продемонструвати справжню відданість Україні та її перемозі над росією. Це ще більш нагальна потреба, якщо росія почне мобілізуватись. Посилання на новину "Російський парламент посилив покарання під час мобілізації".

Жертви Україні за останні 8 місяців полягали в тому, щоб гарантувати, що "правління народу, народом, для народу не зникне" з їхнього маленького клаптика цієї землі. Ось чому вони борються. І чому Захід повинен їх більше підтримувати. Кінець.

Джерело: Twitter