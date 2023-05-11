У черговому звіті Том Купер повідомив подробиці атаки на пригожинського "Вагнера" у Бахмуті. Він розповідає, що ЗСУ нарешті отримали і важке піхотне озброєння, і боєприпаси, і все у достатній кількості. Водночас Купер просить усіх припинити мріяти про "український контрнаступ", який може бути "вирішальним", і навчитися мовчки терпіти.

Як і анонсувалося раніше, повідомляю деякі подробиці однієї з останніх українських контратак у Бахмуті.

Гадаю, ви вже "чули" про це в соціальних мережах: по суті, Прігожин скаржиться на "якусь 72-гу бригаду" і її втечу, на втрату кілометрів фронту, він люто скаржиться на "московських командирів" (Міноборони росії),а також на те, що "Вагнеру" довелося рятувати ситуацію... І ви могли чути про те, що 3-я штурмова бригада розгромила 72-гу і досягла "значних успіхів"...

Обстановка у Бахмуті. Що, коли і де сталося...?

По суті, після місяців критичного дефіциту артилерійських боєприпасів та важкого піхотного озброєння, українці нарешті отримали і те, і інше. І те, і інше в достатній кількості. Настільки, що останні 4-5 днів вони стріляють "за бажанням": скільки треба і коли треба, без жодних обмежень у витратах.

Більше того, вони проводили ротацію деяких своїх підрозділів у Бахмуті та за його межами. Як пояснювалося раніше, ЗСУ намагаються тримати свої підрозділи в Бахмуті лише протягом обмеженого періоду часу. Тим не менш, такі підрозділи, як 93-я ОМБр і 3-я ОШБр, воюють там вже чотири і три місяці: вони змогли провести ротацію лише окремих своїх батальйонів (або їхніх частин) у місті і з нього.

росіяни, навпаки, останні п'ять місяців фактично не проводили "ротацію" своїх підрозділів у Бахмуті: виснажені підрозділи залишалися в місті, десятками тисяч вивозилися засуджені, а в місто постійно вводилися додаткові підрозділи. Як наслідок, чимало їхніх "полків" і "бригад" скоротилися до рот (200-300 осіб) і повністю виснажені. Тим не менш, їхні генерали продовжували наступати – поки не зрозуміли, що з наявними військами далі не можна. Приблизно тиждень тому, у світлі зростаючої кількості панічних відступів різних виснажених підрозділів, вони замінили кілька із них на ВДВ і зсрф.

Зараз у Бахмуті та безпосередньо навколо нього є три основні зони бойових дій:

дорога 0506 на північ від Громового – ЗСУ мають там кожен батальйон 92-ї мехбригади; росіяни атакують трьома полками ВДВ;

комплекс на західній околиці того, що залишилося від Бахмута, включаючи дитячу лікарню, поштове відділення №1 і квартал із приватними будинками на північ від них (плюс те, що росіяни називають "Цитадель", пагорб на захід), і територію на північний схід від нього – ЗСУ має там по батальйону 125-ї і 241-ї бригад Тероборони, а також один батальйон з бригади президентської гвардії (93-тя мехбригада була виведена); росіяни атакують здебільшого силами "Вагнера";

південно-західні околиці Бахмута, включно з дорогою 0504, пагорбом над Кліщівкою та каналом Сіверський Донець – Донбас – у ЗСУ – частини 3-ї та 5-ї штурмових, плюс 80-та повітряно-десантна; у росіян – щось на кшталт повної дивізії ВДВ загалом, плюс те, що залишилося від двох мотострілецьких бригад.

Дії. Приємна несподіванка – раптова реактивація української артилерії

Обидві сторони прагнули завдати удару одна по одній, оскільки саме в цей час виводилися виснажені підрозділи і вводилися нові. Проблема (для росіян) полягала в тому, що "раптова реактивація" української артилерії стала дуже неприємною несподіванкою (це був новий рекорд російської армії з польотів башти?): після всіх місяців, коли українці стримували вогонь своєї артилерії, вони просто не звикли до такої кількості снарядів, покладених із такою точністю.

Наскільки це неприємно, стало очевидно, коли 3-й штурмовий батальйон був відправлений на зачистку контрольованого росіянами плацдарму на захід від каналу Сіверський Донець – Донбас. Цей плацдарм утримувала 72-а окрема мотострілецька бригада (ОМСБр). Українці атакували з двох сторін (приблизно із заходу на схід і з півдня на північ). Спочатку вони підірвали одну або дві БМП з особовим складом новоприбулого російського батальйону, після чого піхота в паніці кинулася тікати. Командир російської бригади кинув на передову свій другий батальйон, але і він запанікував, потрапивши під артилерійський і піхотний обстріл – і втік через канал. Ділянка російського фронту шириною 2 000 метрів і глибиною 500 метрів провалилася.

Почувши про це, командири "Вагнера" в Бахмуті – і без того знервовані постійними скаргами Прігожина на "міністерство інтриг", брак боєприпасів і попередженнями про "український контрнаступ на флангах їхнього наступу на Бахмут" – оцінили, що українці ось-ось просунуться аж до Кліщіївки. Очевидно, що не було іншого виходу, окрім як зупинити наступ на західний Бахмут і кинути принаймні одну зі штурмових груп ПВК "Вагнер", посилену принаймні однією з ВДВ, до каналу з метою зупинити просування українців і відновити лінію фронту.

Зрозуміло, що коли війська знаходяться в русі, вони наражаються на небезпеку на відкритій місцевості. Більше того, після закріплення позицій 72-ї мотострілецької, 3-я штурмова зупинилася і окопалася. Отже, ця штурмова група "Вагнера" і ВДВ потрапляють прямо в засідку. Результат?

Цитуючи одного з українських військовослужбовців: "Вагнер" показав майстер-клас із бігу".

У той час як деякі українські джерела заявляють про 500 загиблих росіян, 3-а штурмова бригада зібрала щонайменше 64, можливо, 87 убитих росіян і 5 полонених, підбила або захопила одну або дві БМП, кілька мінометів і головний передовий склад боєприпасів 72-ї мотострілецької, й дійшла до Каналу.

Не впевнений, що на цьому кадрі з відео зображено "сліди відступу" 72-ї мотострілецької бригади, але, судячи з повідомлень військ 3-ї штурмової, він "дуже нагадує" те, як виглядало поле бою тамтешніх військ.

Вивчені уроки. "Згубна контратака", яка закінчилася особливо добре

Хто хоче поставити мені запитання на кшталт "чи є це український контрнаступ" або – що найгірше – "чи закінчиться війна цим наступом"...: о, Боже... будь ласка, дайте мені перепочити. Це просто "згубна контратака", яка закінчилася особливо добре.

Звичайно, вона викрила численні російські слабкості. Вона показала, що їхні "регулярні" підрозділи ледве утримують або взагалі не утримують лінію фронту, коли їх атакують добре забезпечені, добре керовані і добре підготовлені українські війська. Це показало, як нервують російські командири в районі Бахмута.

Однак вона також показала, як швидко росіяни можуть "перекинути свої резерви за лінію фронту". Перш за все, у загальному підсумку, ця одна сутичка не має майже ніякого значення. Все, що має значення в "чорному ящику", який я називаю "система путіна" – це дві речі:

а) те, що путін залишається при владі, і

б) "командири (чи то ВДВ, чи то зсрф, чи то "Вагнер", чи то хтось інший) дотримуються процедур".

Перше є очевидним, оскільки в росії все, що має значення, в цілому, це те, хто є головним у москві і "пітері". Друге пов'язане з вимогою до командирів діяти згідно з їхніми наказами, незважаючи на наслідки. Якщо вони це роблять, їх хвалять і нагороджують, незалежно від результатів. Скільки росіян буде вбито – не має значення. Щонайбільше, "багато вбитих росіян" є "доказом" того, що командири та їхні підрозділи "воюють", "намагаються", що вони виконують накази.

Нарешті, прохання до всіх – незалежно від того, чи це журналісти, чи присутні в соціальних мережах, чи громадськість, чи ідіотські балакуни у Вашингтоні та інших подібних місцях – припиніть мріяти про "український контрнаступ", який може бути "вирішальним", "перемогою у війні" чи будь-якою іншою нездійсненною мрією, що спадає вам на думку. Результат цієї єдиної української атаки "гарно" демонструє наслідки того, до чого призводять всілякі нездійсненні мрії про "контрнаступ".

Зрозумійте, будь ласка, нарешті: це не футбольний матч, і вже точно не Суперкубок, де "весь сезон вирішує одна гра" – і жодна наявність інтернету (чи "інших видів присутності в ЗМІ") не дає нікому права обмочитися (публічно), фантазуючи про спорт і кулінарію, "тактику" і місця атаки, перспективи і результати – і все це ще до того, як щось станеться.

Як вже має бути абсолютно зрозуміло, ця атака абсолютно нічого не змінила в цьому плані – так само, як нічого не змінили всі успіхи української оборони і попередні успішні наступи. Для цього росіяни повинні зазнати набагато більших поразок.

Це війна. До біса серйозна справа, в якій багато людей гинуть, калічаться або отримують інші ушкодження, назавжди, кожного дня. Тож засуньте свої сенсації, вихваляння і вподобайки в соцмережі, де ніколи не світить сонце: навчіться терпіти, замовкніть і дайте можливість "генералам f..." із ЗСУ робити свою роботу так, як вони вважають за потрібне, і тоді, коли вони вважають це за потрібне.

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