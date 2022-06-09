В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

Обстріли в Енергодарі вже вкотре тримають у напрузі і всю Україну, і наших європейських сусідів, і цивілізований світ. Чи можливі на Запорізькій АЕС аварії на кшталт Чорнобиля або Фукусіма, і що слід зробити аби їм запобігти розбирався IPress.

Сьогодні опівдні жителі Енергодару вкотре почули потужний вибух. О 14.20 повідомили про можливість обов'язкової евакуації

6 вересня о 12:20 в Енергодарі, де розташована найбільша в Європі атомна станція Запорізька атомна станція, вчергове пролунав потужний вибух. Після чого в місті одночасно зникли світло та водопостачання. Також було знеструмлено всі найближчі до міста населені пункти: Дніпровка, Кам'янка-Дніпровська, Водяне, Балки та ін. За офіційною інформацією, у результаті обстрілів був пошкоджений відкритий розподільчий пристрій ЗАЕС та лінію електропередач (ЛЕП) у районі ЗАЕС.

Станом на 13.50 Telegram-канал Енергодар-інфо повідомив, що електропостачання у місті Енергодар відновлено, ведуться роботи з подальшого усунення наслідків обстрілів, також відновлено енергопостачання у населених пунктах Кам'янка, Знам'янка, Водяне та Дніпровка. Останнє оновлення даних про радіаційну ситуацію навколо ЗАЕС на сторінці Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій датоване ранком 5 вересня. Також саме 5 вересня була офіційно підтверджена інформація про те, що ЗАЕС повністю відімкнена від об’єднаної енергосистеми України.

О 14.20 під час загальноукраїнського телемарафону очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна може оголосити обов'язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС, оскільки ситуація на станції стає більш напруженою. І якщо рішення про обов'язкову евакуацію з території навколо ЗАЕС буде прийнято, то вона безумовно відбудеться: "Ми чекаємо рішення ОВА, у них є спеціальні комісії. Це стосується окремих районів Харківської та Запорізької областей. Що стосується ЗАЕС - якщо рішення буде прийнято, то евакуація буде".

МАГАТЕ демонструє свою безпорадність, а ядерний регулятор непричетність. Тим часом ризики зростають щодня

Експерти міжнародної організації МАГАТЕ, що діє під гаслом "Атом для миру та розвитку", 1 вересня у складі групи під керівництвом генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі прибули на ЗАЕС з метою інспектування та надання об’єктивних висновків. А вже 5 вересня Рафаель Гроссі прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС.

Висновок МАГАТЕ по суті зводиться до констатації всім відомих фактів про те, що на початку березня росія дійсно захопила та контролює атомну станцію. Що на території станції знаходиться велика кількість російської військової техніки і боєприпасів. Що ЗАЕС від’єднано від енергосистеми України. Що російські військові тримають у заручниках українських фахівців-атомників, які під тортурами продовжують належним чином експлуатувати обладнання станції та забезпечувати її безпеку. І, що один із шести наявних енергоблоків станції продовжує працювати з метою забезпечення безпеки.

Водночас важливим є те, що МАГАТЕ узгодило постійну присутність двох своїх незалежних спостерігачів на майданчику ЗАЕС, що дозволить Агентству спостерігати за ситуацією та давати незалежні оцінки.

Цікавий і той факт, що під час візиту місії МАГАТЕ на ЗАЕС, головним "екскурсоводом" та "атомним експертом" який супроводжував членів МАГАТЕ по ЗАЕС був Ренат Іванович Карчаа, представник ФСБ росії та ДК "Росатом", який заробляє собі на життя тим, що допомагає російським державним структурам вирішувати нагальні та гострі питання, що стосуються політології, соціології та зовнішніх комунікацій. Такій собі PR-менеджер держави ядерного-терориста.

Сьогодні, 6 вересня, має відбутись засідання Ради Безпеки ООН, яке вдруге збирається на вимогу росії, яка вчергове буде переконувати весь світ, що обстріли станції ведуть українські військові, а російський контингент навпаки забезпечує безпеку ЗАЕС і саме на цьому засіданні, зокрема, буде заслухано доповідь гендиректора МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС.

Тим часом український незалежний орган відповідальний за забезпечення безпеки використання ядерної енергії Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) схоже самоусунулась не тільки від проблем на ЗАЕС, але й загалом від виконання своїх прямих обов’язків і повноважень, делегованих державою у частині дотримання державного нагляду за дотриманням норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, законодавства в сфері використання ядерної енергії з метою припинення та попередження їх порушень, зокрема, щодо ситуації з ЗАЕС.

Сайт ДІЯРУ та офіційні сторінки інспекції у соцмережах просто ретранслюють інформаційні повідомлення офіційних джерел не даючи ні пояснень, ні попереджаючи про наслідки.

Росіянам потрібна ЗАЕС для ядерного шантажу. Але шантажувати зупиненою АЕС їм буде складніше

За словами експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, яка багато років пропрацювала в Державній інспекції ядерного регулювання, ДІЯРУ ще після першого випадку відключення енергоблоку ЗАЕС мало би вимагати від НАЕК "Енергоатом" перевести всі блоки на ЗАЕС у відповідності до регламенту з ядерної безпеки та експлуатації АЕС в стан "холодний зупин", але цього чомусь не сталось: "Тричі за останні два тижні аварійно зупинявся енергоблок №5 ЗАЕС, тричі аварійно розвантажувався енергоблок №6 внаслідок пошкодження електромереж. Навіщо було після першого випадку підключати знову енергоблоки, а не переводити у відповідності до регламенту в стан "холодний зупин"? ДІЯРУ мало би видати припис державного інспектора з ЯРБ про переведення в "холодний зупин" енергоблоків №5 та №6 ЗАЕС. Але цього так і не сталось". З такою позицією виступає і колишній головний інженер ЧАЕС та перший керівник ядерного регулятора України Микола Штейнберг, і Віктор Шендерович, в минулому головний інженер інституту "Київенергопроєкт", який проєктував свого часу атомні електростанції. За словами Ольги Кошарної, ситуація навколо ЗАЕС критична і наслідки для держави будуть важкі як в інституційному вимірі, так і в безпековому.

ЗАЕС - найбільша за потужністю атомна електростанція в Європі та третя у світі - ідеальна мішень для держави ядерного-терориста.

Ідеальна мішень для шантажу не тільки України, а й усього світу, адже у випадку аварії на ЗАЕС, навіть умовні прогнозні моделі радіаційного забруднення планети не будуть відповідати і 50% від реальних незворотних наслідків.

ЗАЕС – останній важель щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів. А спровокувати витік радіації на ЗАЕС навіть без фізичного пошкодження енергоблоків не так вже й складно – достатньо щодня обстрілювати і виводити з ладу лінії електропередачі та резервні джерела електропостачання щоб енергоблоки постійно "вилітали" в автоматичне аварійне відключення. Але якщо ЗАЕС зупинити, ризиків стає значно менше, ніж на працюючому об'єкті.

Насправді така аварія не тільки змодельована, а вже відбулась на планеті у 2011 році. Тільки тоді аварію спровокувала планета, а зараз люди. У 2011 році в Японії стався землетрус, внаслідок якого було пошкоджено ЛЕП та високовольтне обладнання на АЕС Фукусіма, що призвело до автоматичної зупинки реакторів та припинення роботи помп, які закачують воду для охолодження реакторів. Для таких випадків на АЕС передбачене резервне електропостачання, що забезпечується дизель-генераторами, але за землетрусом прийшло цунамі, яке не залишило від них і сліду - система аварійного охолодження реакторів не працює, ядерне паливо розплавляється – вибух...

На сьогодні безпеку Запорізької АЕС, а отже нашу з вами безпеку, тримають на своїх плечах працівники Запорізької АЕС, які щодня ризикуючи життям, під обстрілами та загрозами катувань виходять на роботу, щоб забезпечувати ядерну безпеку. І виведені в холодний зупин всі блоки АЕС значно б допомогли їм в цьому. Але тоді почнеться відповідальність київського офісу "Енергоатома"…