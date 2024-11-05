В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal

Поки Захід продовжує заглядати в рота кремлівським посіпакам, останні не втрачають нагоди дошкулити західним "миротворцям". Американська Wall Street Journal розповідає історію про те, як московські пройдисвіти намагалися відправити запалювальні пристрої літаками, які мали прямувати до США та Канади, але загорілися на землі на складах поштового оператора у Британії та Німеччині.

Західні спецслужби вважають, що два пристрої, які загорілися в Європі, відправлені через DHL, були частиною таємної російської операції. Вона в кінцевому підсумку мала на меті спричинити пожежі на борту вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США і Канади, оскільки москва посилює диверсійну кампанію проти Вашингтона і його союзників. Про це розповідає Wall Street Journal.

За словами видання, пристрої вибухнули у логістичних центрах DHL в липні, один у Лейпцигу в Німеччині, а інший у Бірмінгемі в Англії. Вибухи спричинили багатонаціональні пошуки винних.

Зараз слідчі та розвідувальні агентства в Європі з'ясували, як були виготовлені пристрої – електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію, і дійшли висновку, що вони були частиною ширшої російської змови.

Представники служби безпеки кажуть, пише WSJ, що електричні масажери, надіслані до Великої Британії з Литви, схоже, були спробою з'ясувати, як пронести такі запалювальні пристрої на борт літаків, що прямують до Північної Америки.

Литовська поліція заарештувала підозрюваного, який відправив чотири запалювальні пристрої, зокрема два з відділу DHL у столиці Литви Вільнюсі. Підозрюваний назвався Ігорєм Прудніковим, але його справжнє ім'я – Алєксандр Сурановас. Слідчі вважають, що його використовували як довірену особу російські шпигунські служби.

Національна прокуратура Польщі повідомила, що влада країни заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з пожежами і висунула їм звинувачення в участі у диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти ще щонайменше двох підозрюваних.

"Метою групи було також перевірити канал передачі таких посилок, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до Сполучених Штатів Америки та Канади", – заявили в прокуратурі, не уточнивши, хто саме керував діяльністю групи.

Але голова польської зовнішньої розвідки Павел Шота заявив, що в усьому винні російські шпигуни, і така атака, якби вона була здійснена, стала б серйозною ескалацією в кампанії москви проти Заходу. "Я не впевнений, що політичні лідери росії усвідомлюють наслідки, якщо один із цих пакунків вибухне, спричинивши масові жертви", – зазначив Шота.

Як зауважує WSJ, слова Шоти перегукуються з тим, що говорили інші представники західних розвідок, вказуючи на те, що росія, а саме її військова розвідка, відома як ГРУ, несе відповідальність за це.

Речник кремля Дмітрій Пєсков, відповідаючи на запитання WSJ, сказав: "Ми ніколи не чули офіційних звинувачень" у причетності росії, додавши, що "це традиційні необґрунтовані інсинуації з боку ЗМІ".

Європейська влада стверджує, що росія стоїть за кампанією саботажу, включаючи підпали у Великій Британії та Чехії, напади на трубопроводи і кабелі передачі даних у Балтії та втручання у водопостачання у Швеції і Фінляндії.

Раніше цього року США попередили Німеччину, що росія планує вбити генерального директора Rheinmetall, німецького збройового гіганта, який постачає зброю до України.

Через кілька місяців після пожеж у логістичних центрах DHL керівники обох британських розвідувальних служб заявили про диверсійні операції росії. У вересні Річард Мур, голова МІ6, британської служби зовнішньої розвідки, заявив, що російські шпигунські агентства "дещо здичавіли у своїй поведінці".

Місяцем пізніше Кен МакКаллум, голова МІ5, британської служби внутрішньої розвідки, попередив, що росія організовує "підпали, саботаж тощо. Небезпечні дії, що здійснюються зі зростаючою нерозсудливістю".

Збиття комерційних пасажирських або вантажних літаків було б великим кроком вперед, і деякі західні розвідувальні служби ставлять під сумнів, що така змова може бути результатом дій російських шпигунів, які виконують план без повного дозволу кремля.

За словами їхніх представників, як пише WSJ, запалювальні пристрої, які вибухнули в липні, ледь не потрапили на літаки, що використовувалися DHL. Німецька поліція, яка тестувала копії запалювальних пристроїв, заявила, що після загоряння магнію його було б важко загасити за допомогою протипожежних систем, якими оснащені більшість літаків, і пілоти були б змушені здійснити екстрену посадку. Літак, що знаходився далеко від землі і над океаном, був би під загрозою падіння.

Німецька компанія DHL використовує вантажні та пасажирські літаки для перевезення посилок. Прессекретарка компанії заявила, що запалювальні пристрої, які загорілися в липні, перевозилися у вантажних літаках, і запевнила, що компанія співпрацює з владою.

Адміністрація транспортної безпеки США відмовилася коментувати ймовірну змову. Агентство заявило, що співпрацює з американськими та іноземними авіаперевізниками, щоб запровадити додаткові заходи безпеки під час вантажних авіаперевезень в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення рівня безпеки.

Польща не назвала імен чотирьох осіб, заарештованих у зв'язку з вибуховими пристроями, а також не розкрила їхніх національностей. Британія вивчає пристрій, який загорівся в Бірмінгемі, і співпрацює з іншими правоохоронними органами в Європі, повідомив речник контртерористичної поліції країни. Ніхто не був заарештований.

Голова агентства внутрішньої безпеки Німеччини Томас Гальденванг заявив законодавцям країни, що ніхто не постраждав через затримку рейсу, назвавши це "щасливим збігом обставин". За його словами, літак міг спалахнути.

Джерело: Wall Street Journal