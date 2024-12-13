Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник та директор Ініціативи стратегії Скоукрофта в Атлантичній раді США Ендрю А. Міхта опублікував заклик до керівництва США змінити підхід до співпраці в рамках НАТО. Він пропонує перемістити головні зусилля на Північно-Східний напрямок – Скандинавію, Балтію та Польщу.

Ми виходимо з чотирирічної зовнішньої політики адміністрації Байдена, яка стала свідком провалу політики стримування на ключових театрах по всьому світу і поставила Сполучені Штати та їхніх союзників перед підвищеним ризиком війни.

В Азії китайська загроза Тайваню зросла у геометричній прогресії. В Європі ми маємо повномасштабну війну в Україні, без стратегії перемоги після трьох років жахливого кровопролиття і зростаючий ризик того, що конфлікт може поширитися всередині периметру НАТО.

Близький Схід у вогні: Іран як безпосередньо, так і через посередників неодноразово нападає на Ізраїль, найближчого союзника Америки в регіоні. Напруженість на Корейському півострові залишається високою, а північнокорейські солдати зараз розгорнуті в зоні бойових дій на європейському театрі воєнних дій – безпрецедентна ескалація, яка була б немислима лише кілька років тому. У риториці адміністрації Байдена неодноразово стверджується, що Сполучені Штати "захищають міжнародний порядок, заснований на правилах", в той час як наші супротивники продовжують ігнорувати наші застереження за власним бажанням, посилюючи тиск на ключових театрах військових дій.

Для Вашингтона настав час зробити паузу, припинити зациклюватися на управлінні ескалацією і переосмислити, як ми захищаємо життєво важливі національні інтереси країни. Ми перебуваємо в умовах жорстких ресурсних обмежень і боремося з глибокою національною втомою після двох десятиліть глобальної війни з тероризмом, яка коштувала тисячі американських життів, трильйони доларів національного багатства і не досягла проголошених стратегічних цілей.

Якщо ми продовжимо вести справи з нашими союзниками і партнерами як завжди, то аргумент про те, що США більше не можуть дозволити собі забезпечити свої інтереси в Європі та Азії за прийнятну ціну, виявиться правильним, і ми підемо з Європи, щоб мати справу зі зростаючою китайською загрозою в Тихоокеанському регіоні. Такий компроміс означав би стратегічну поразку Сполучених Штатів не лише в Атлантиці, а й у Тихому океані, наслідки якої відбилися б на всіх наших альянсах по всьому світу. Тут нова адміністрація Трампа має історичну можливість розробити підхід до НАТО, який переосмислить, хто є нашими головними союзниками в Європі, і змінить те, як ми працюємо з Альянсом. Потрібна стратегія стабілізації театру військових дій, посилення американського впливу і зниження витрат, щоб вивільнити ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону і зберегти наш капітал на обох театрах.

Наступна адміністрація має мандат сформулювати нову стратегію національної безпеки, яка змінить нашу взаємодію з НАТО так, щоб вона слугувала інтересам Америки, відновлювала стримування на континенті та стримувала російський ревізіонізм. Нова стратегія вимагає, щоб ми чітко говорили про те, хто є нашими найближчими союзниками в Європі, і зосередились на тісній співпраці з країнами, які поділяють схоже сприйняття загрози з боку росії, бажають відокремитись від Китаю і витрачають гроші на оборону, щоб стримувати неоімперські прагнення москви. Це країни, які розташовані у Північно-Східному коридорі вздовж флангу НАТО: Норвегія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Польща.

Північно-східний коридор є новим центром тяжіння НАТО, а Польща, подібно до Західної Німеччини часів Холодної війни, зараз є критично важливим центром європейської оборони Альянсу. Ці сім країн мають стати пріоритетними для другої адміністрації Трампа, зокрема, коли йдеться про продаж і спільне виробництво передових систем озброєнь. Адміністрація також повинна розглянути можливість перенесення постійних баз США з Німеччини в регіон, а також інвестувати в регіональне економічне співробітництво та інфраструктурні проєкти в рамках Ініціативи трьох морів, схваленої і підтриманої під час першого президентського терміну Трампа.

Існуюча інфраструктура американських баз в Європі більше не відповідає вимогам реконфігурації геополітичного простору після Холодної війни. Безповоротні витрати на постійні об'єкти в Німеччині не повинні бути втрачені, оскільки ці американські бази можуть бути використані для підготовки, утримання, посилення і медичної підтримки нової передової присутності США в Європі, яка є вкрай необхідною. Як я стверджував рік тому, для того, щоб стримування в Європі було ефективним, нам потрібна щонайменше одна американська бригада, розміщена на постійній основі у Фінляндії або одній із країн Балтії, дві бригади або більше, розміщені на постійній основі в Польщі, і, якщо росія повністю підкорить собі Україну, також одна американська бригада, розміщена в Румунії. Від приймаючих країн слід вимагати покриття витрат на будівництво й утримання цього перебазування на додаток до того, що деякі з них, як Польща, вже роблять. І найбільше нам потрібно, щоб країни, які серйозно налаштовані на стримування росії, перебудували і розширили свої збройні сили так, аби забезпечити основну частину звичайних сил і засобів стримування і оборони в НАТО, а США продовжували б забезпечувати ядерну парасольку, високотехнологічні засоби, наш звичайний компонент та інтеграцію С2.

Сполученим Штатам потрібно переосмислити, як вони працюють із союзниками, географічно віддаленими від східного флангу НАТО. Вони мають зміцнити свої відносини з Великою Британією, історично своїм найближчим союзником, наполягаючи на тому, що Лондон повинен відновити свої військові сили, особливо армію.

Можливо, найбільшим викликом, що постане перед Вашингтоном під час розробки нової політики щодо НАТО, будуть відносини Америки з Німеччиною. Наступна адміністрація повинна відмовитися від сподівань на те, що ми зможемо якимось чином переконати ФРН повернутися до колишньої позиції часів Аденауера, коли вона була наріжним каменем трансатлантичної спільноти безпеки та оборони на континенті. Протягом трьох десятиліть Берлін недвозначно заявляв про своє небажання розривати залишкові економічні зв'язки з росією або відмежовуватися від Китаю. Ба більше, залежність Німеччини від російських енергоносіїв майже подвоїлася перед другим вторгненням росії в Україну у 2022 році, тоді як Пекін був найбільшим торговельним партнером Берліна протягом восьми років поспіль.

Заява Німеччини про те, що вона віддає перевагу "зниженню ризиків" на противагу розриву зв'язків – є чітким сигналом того, що, принаймні на сьогодні, німецька промисловість має намір залишатися в Китаї на довгострокову перспективу. Понад два десятиліття політика Берліна сприяла посиленню залежності Європи від росії у сфері енергетики та від Китаю у сфері виробництва, комплектуючих і ринків збуту. Оскільки Сполучені Штати прагнуть протистояти прагненню КНР до регіональної гегемонії в Індо-Тихоокеанському регіоні, те, як Берлін формує свою політику щодо Китаю, матиме вирішальне значення для його відносин з Вашингтоном.

Німеччина відіграє важливу роль у загальній стратегії і планах НАТО, оскільки, хоча вона більше не є прикордонною державою, розмір її економіки, населення і геостратегічна глибина, яку вона забезпечує, залишаються життєво важливими для стримування і оборони в усьому євроатлантичному регіоні. Те ж саме стосується і Франції, яка повинна забезпечити ключові елементи національної могутності, особливо збройні сили, для зміцнення оборони НАТО.

Ситуація, що змінилася на континенті після другого вторгнення росії в Україну, вимагає давно назрілої і відвертої розмови між Вашингтоном, Берліном і Парижем, щоб досягти нового узгодження політики, яка зміцнить трансатлантичні відносини, збереже безпеку Франції і Німеччини, але водночас зменшить витрати для США. Настав час союзникам Америки по НАТО, особливо Німеччині, зайняти чітку позицію щодо нашої китайської політики, оскільки статус-кво, який визначав глобалізацію протягом останніх трьох десятиліть, більше не є стійким.

Крім того, нова американська адміністрація повинна визнати, що нинішній поштовх Європейського Союзу до ще більшої централізації через новий Союзний договір не відповідає інтересам Америки. Об'єднання Німеччини 1990 року і цикли розширення НАТО після Холодної війни кардинально змінили геополітику континенту. Після Брекзиту і виходу з ЄС найближчого союзника Америки в Європі, другої за величиною економіки Європи і, по суті, морської держави, Європейський Союз сьогодні є континентальним проєктом. Тут більш важливим аспектом, який нова адміністрація повинна змінити у своїй європейській політиці, є припущення часів Байдена, що в інтересах США мати одну "точку входу", коли йдеться про взаємодію з нашими союзниками на континенті, тобто, через Брюссель. Насправді Сполучені Штати мають більше гнучкості й впливу, коли вони працюють на двосторонній основі з окремими членами Альянсу і через них впливають на регіональні угруповання.

НАТО з 32 країнами часом занадто громіздке для ефективної роботи на оперативному рівні. Нам потрібен регіоналізований підхід до співпраці союзників у сфері безпеки і оборони, зберігаючи при цьому загальну єдину політичну парасольку Альянсу і недвозначно повідомляючи тим, хто відстає, що безкоштовних обідів більше не буде. На Вільнюському саміті НАТО кожен член Альянсу підписав нові регіональні плани стримування і оборони трансатлантичного простору. Ці плани мають обов'язкові до виконання зобов'язання щодо сил і засобів, які кожен член Альянсу повинен надати. Це не "трансакціонізм", бо невиконання цих зобов'язань означатиме невиконання договірних зобов'язань.

Держави мають різні інтереси, і це не є перешкодою для будь-якого альянсу. Перехід до управління альянсом в НАТО на основі регіонального підходу покладе край припущенням, що ми можемо очікувати, що всі європейці працюватимуть злагоджено, незважаючи на їхні різні інтереси і сприйняття загроз, коли йдеться про росію. Це також дозволить Сполученим Штатам покласти край багаторічним дебатам в Європі, які ведуться переважно Францією, про "стратегічну автономію Європи", оскільки ця модель є шляхом до відволікання ресурсів НАТО на створення химери європейської армії. Настав час Вашингтону донести до наших європейських союзників, що у вимозі дотримуватись своїх зобов'язань в НАТО, виконувати узгоджені зобов'язання щодо видатків і припинити вигадувати велосипед, коли йдеться про оборону Європи, немає нічого меркантильного. Настав час назвати речі своїми іменами і продовжити роботу з переозброєння Європи в НАТО.

Зрештою, альянси – це вулиця з двостороннім рухом. НАТО має життєво важливе значення для трансатлантичної безпеки і є цінним мультиплікатором сили для Сполучених Штатів. Альянс дозволяє Америці убезпечити свої позиції в Атлантиці з меншими витратами і запобігти переростанню локальних криз у системну війну. НАТО – це також угода в сфері національної безпеки і оборони для Європи. Але настав час запитати, хто є повністю відданими союзниками Америки в Європі, хто грає ва-банк в колективному стримуванні та обороні, а хто є стороннім спостерігачем, і відповідно скоригувати наші відносини. Настав час для відвертої розмови через Атлантику і політики США, яка надає пріоритет Північно-Східному коридору вздовж флангу, забезпечуючи при цьому справедливий розподіл праці в рамках альянсу. Такий підхід пропонує шлях до збереження стратегічної прихильності Америки до безпеки і оборони Європи, водночас дозволяючи нам зосередитися на китайській загрозі в Азії, що зростає.

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