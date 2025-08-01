Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер

Колишній посол США в НАТО, старший науковий співробітник Белферського центру Гарвардського університету Іво Даалдер говорить відкрито гірку правду американцям та союзникам, що Китай почав переважати США в багатьох сферах, і найбільш критична ситуація в науці, технологіях та економіці.Якщо Вашингтон не виправить ситуацію якнайшвидше, то не тільки Пекін, а й інші частини світу випередять його, попереджає експерт.

У конкуренції між Китаєм і США перемагає Китай. Шість місяців тому мало хто б дійшов такого висновку, але зараз це неминуче, констатує Іво Даалдер у колонці для Politico.

Сьогодні ситуація змінилася тим, що з моменту вступу на посаду адміністрація президента США Дональда Трампа вжила багатьох заходів, які грають на руку її супротивникам, послаблюючи власну конкурентоспроможність. І незабаром ми опинимося в ситуації, коли ця тенденція стане незворотною.

Протягом десятиліть Китай дотримувався настанови Ден Сяопіна "приховуй свою силу і чекай свого часу". На жаль, більшість західних країн на чолі зі США проігнорували другу частину цієї настанови, що Пекін чекає свого часу, і замість цього зосередилися на Китаї як на величезному новому ринку для західних товарів, послуг і капіталу.

Збагачення Китаю могло збагатити всіх, принаймні так здавалося – і Ден Сяопін та його наступники були цілком задоволені таким станом речей. Проте їхня мета полягала не в тому, щоб просто збагатитися, а щоб здобути необхідну силу для конкуренції та перемоги над єдиною супердержавою, що залишилася у світі.

Отже, до моменту приходу до влади Сі Цзіньпіна в 2013 році Китай вже не мав потреби чекати свого часу і почав демонструвати свою силу.

За останнє десятиліття Китай збільшив свої військові видатки на 800% – це найбільше нарощування військової потужності в історії в мирний час. Зараз він має більше військових кораблів, ніж США; модернізує свій ядерний арсенал, прагнучи до кінця десятиліття досягти майже рівності з росією та США; і демонструє військову силу в регіонах, які довгий час перебували під виключним контролем США.

Проте, хоча військове розширення та вплив Китаю вражають, найбільше занепокоєння викликають його економічні, наукові та технологічні досягнення.

Сьогодні 70% країн світу торгують з Китаєм більше, ніж зі США, а більше половини з них – удвічі більше ніж зі Штатами. За словами самого Трампа, Америка може бути великим універмагом, але товари, які можна купити в її магазинах і в магазинах по всьому світу, виробляються в Китаї.

Торгівля – не єдиний ринок, на якому Пекін займає домінуюче становище. Дотримуючись чіткої і послідовної стратегії, вперше окресленої Сі в 2015 році, сьогодні Китай є світовим лідером у галузі електромобілів і акумуляторів, робототехніки, квантових комунікацій, відновлюваних технологій тощо. Дійсно, згідно з дослідженням, якщо 20 років тому США випереджали Китай у 60 з 64 передових технологій, що мають ключове значення для оборони, енергетики, обчислювальної техніки, біотехнологій та інших секторів, то зараз Китай лідирує в 57 з цих технологій.

Ця рішучість перемогти особливо очевидна в одній галузі, яка останнім часом часто згадується в новинах: рідкісноземельні метали та магніти, які мають вирішальне значення для оборони, електроніки та виробництва зелених технологій.

Наразі Китай володіє майже 50% світових запасів рідкісноземельних металів, контролює 70% родовищ і забезпечує 90% світових потужностей з переробки рідкісноземельних металів. Він також контролює понад 90% виробництва критично важливих магнітів і успішно використовував цю майже монопольну позицію, щоб змусити адміністрацію Трампа відступити від ескалації тарифної війни та контролю за експортом мікросхем.

Але навіть у тих сферах, де США зберігають лідерство, наприклад, у галузі штучного інтелекту та квантових обчислень, Китай наздоганяє їх. Наприклад, випуск DeepSeek шокував спільноту штучного інтелекту своєю швидкістю та досконалістю, оскільки він майже не поступався набагато дорожчим моделям, розробленим американськими технологічними компаніями. А наступне покоління DeepSeek, як мені розповів високопоставлений представник Microsoft AI, може навіть перевершити найдосконаліші моделі від OpenAI та інших компаній.

Все це свідчить про те, що Китай не лише наздоганяє, але й у багатьох аспектах перевершує США.

Америка має багато переваг у цій гонці – саме завдяки цьому їй вдалося зберегти лідерство, навіть коли Пекін розпочав реалізацію своєї довгострокової стратегії з метою її випередити. Але протягом останніх шести місяців адміністрація Трампа почала систематично знищувати багато з цих переваг.

Візьмемо, наприклад, партнерства: найбільшою перевагою США є те, що вони мають союзників, тоді як Китай має клієнтів. Разом США та їхні союзники можуть перевершити інших у конкуренції, витратах, інноваціях, торгівлі, фінансах та привабливості. Але союзники Вашингтона в Північній Америці, Європі та Азії все більше і цілком справедливо побоюються, що нинішня політика "Америка насамперед" ставить їх на останнє місце. Їм сказали захищатися самостійно, платити 15% або більше мита, а в разі Канади та Данії – поступитися територією. В результаті вони звертаються один до одного і зменшують свої військові, економічні та політичні зв'язки з Вашингтоном.

І це ще не все. Адміністрація Трампа також проводить таку політику фінансування університетів та імміграції, яка безпосередньо підриває здатність Америки конкурувати з Китаєм. Протягом 80 років федеральні кошти на дослідження фінансували наукові та технологічні прориви, такі як Інтернет, генетичне секвенування, космічні дослідження, вакцини, лікування раку та багато іншого. Сучасні дослідницькі університети країни були лідерами у стимулюванні цих інновацій, залучаючи таланти з усього світу, щоб скористатися та внести свій вклад в екосистему інновацій.

Але Трамп зараз скоротив федеральне фінансування фундаментальних досліджень на третину, заблокував гранти на дослідження для провідних університетів з суто ідеологічних міркувань і посилив імміграційні обмеження для іноземних студентів і науковців. Одне з опитувань показує, що 75% науковців у США сьогодні хочуть покинути країну і працювати деінде.

Важко недооцінити шкоду, яку ця політика завдає конкурентоспроможності США. Наведемо лише один приклад: багато найближчих союзників країни зараз пропонують вигідні гранти та можливості для досліджень, щоб залучити таланти, які є основою успіху Америки як глобальної інноваційної машини.

Це не просто стріляти собі в ногу – це стріляти собі в голову. І якщо Вашингтон не виправить ситуацію швидко, він виявиться не тільки позаду Пекіна, але й інших частин світу.

Джерело: Politico