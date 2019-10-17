Василь Мокан:Проект #нова_еліта Нова еліта має відрізнятись не прізвищем, не обличчям, а якістю політики

Про партійне будівництво. Та хто відповідальний за політичну культуру.

"Головне, щоб у партії були ідейні люди зі своїми пропозиціями, які партія могла би опрацьовувати і залучати активних людей до вирішення тих чи інших проблем. І це партійне будівництво тільки розпочинається, відповідно і ідеологічна складова буде вдосконалюватися. Якщо говорити про класичні ідеології, то нам найближче все- таки погляди лібертаріанства".

Для вас, як фахівця, не таємниця, що у нас практично відсутні справжні ідеологічні партії і всі партії формуються під лідера, власне і партія СН - партія лідерського типу. Чи збирається "Слуга Народу" зрештою будувати справжню партію і на основі якої ідеології?

Якщо говорити глобально про партійну систему, то вона така сама хвора як і інші сфери життєдіяльності держави. Тому що в Україні 360 партій і 3/4 з них - це суто наявність свідоцтва, печатки та юридичної адреси. Займаючись виборчим процесом не один рік, я знаю, що деякі політичні партії створювались лише для того, щоб пізніше їх просто дорого перепродати.

На мій погляд, це відбувається тому, що у самому суспільстві не сформований відповідний запит. Люди готові голосувати, у першу чергу, саме за партії лідерського типу, орієнтуючись на голову партії чи групу осіб, які її очолюють. Самий виборець формує такий попит. Якщо би у виборців був інший попит, - була би і інша пропозиція. А такий попит сформується лише тоді, коли підвищиться загальний рівень політичної культури, який зараз є дуже низьким. Виборці мало аналізують з того, що відбувалося, вони схильні пробачати політикам їхні провини і бездіяльність; майже не читають передвиборчих програм партій. Люди орієнтуються на медійну картинку того чи іншого лідера партії. Безумовно, Зеленський - це лідер і, давайте відверто, політична сила "Слуги Народу", як і партія "Голосу", це партії лідерського типу. Але, з іншого боку, це і реалізований суспільний запит на нову якість політики (таке визначення мені більше до вподоби, ніж "нові обличчя"). Зміна депутатів Верховної Ради відбулась на вісімдесят відсотків. Впевнений, що схожі зміни пройдуть і на місцевих виборах. Це свідчить про те, що український виборець вже починає аналізувати попередню діяльність політиків і давати їм оцінку своїм голосом на виборах. До того ми бачили, що партії та політики як фенікси то згорали, то воскресали із попелу і знову потрапляли у владу. Я думаю, що зараз вимогливість виборців зросла. А це означає, що зростає й політична культура. Так з часом, ми дійдемо до того етапу, коли буде формуватися запит на ідеологічні партії. Головне - щоб ідеологія партій була державною і проукраїнською. Бо особисто я вважаю, що Опозиційна платформа "За життя" на даний момент є ідеологічною партією, але не з класичною ідеологією а чіткою прокремлівською ідеологемою. Чи потрібна нам така ідеологія? Тут є великі питання.

Що стосується партії "Слуга Народу", скажу, що скоро почнеться реальне партійне будівництво на основі інноваційних принципів функціонування партії. Тому що не ставиться завдання, як колись у Партії Регіонів, декларувати мільйони членів партії, створюючи ілюзію масовості. Головне, щоб у партії були ідейні люди зі своїми пропозиціями, які партія могла би опрацьовувати і залучати активних людей до вирішення тих чи інших проблем. І це партійне будівництво тільки розпочинається, відповідно і ідеологічна складова буде вдосконалюватися. Якщо говорити про класичні ідеології, то нам найближче все- таки погляди лібертаріанства.

Класики лібертаріанства визнавали державу або як необхідне зло, або як взагалі непотрібний інститут. То чи можливий патріотизм при лібертаріанстві? Звичайно можливий. У нас держава повинна перетворитися з механізму страху, примусу і адміністративного регулювання на країну із механізмом сервісу, який буде допомагати громадянам. Йдеться про той рівень свободи, який дасть можливість громадянам і державі співпрацювати між собою, і патріотизм, при такому відношенні можливий, тому що всі зацікавлені у економічному зростанні і економічний патріотизм наразі є важливим. Для мене особисто, патріотизм це не тільки вишиванки і співання Гімну, але й ті економічні зміни, які дозволять країні встати з колін. Ви слушно сказали, що у нас була сформована низька політична культура. Але ж нова не сприймається сама по собі. Хто на вашу думку має брати відповідальність за формування політичної культури?