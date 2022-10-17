Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

путін намагався перехопити ініціативу ракетними ударами по українських містах та інфраструктурі в понеділок, після видовищної атаки на Кримській міст на вихідних. Проте за шумом та люттю, ця тактика фактично показала, що путін потрапив в низку власноруч створених пасток, не тільки на полі бою, але й всередині країни. Про це пише на сторінках британської The Times професор Марк Галеотті, автор книги "Війни путіна: від Чечні до України". Він, щоправда, не вірить в можливість розпаду росії, оскільки місцеві еліти все ще борються чи конкурують за прихильність путіна.

Пастка на полі бою. Ініціатива належить українцям

Вісім днів тому генерала сергія суровікіна було призначено новим головнокомандувачем "спеціальної військової операції" москви. Очевидно, відомий своїм колегам як "генерал Армагеддон", хоча це прізвисько з'явилося в російських таблоїдах лише після його призначення, він є компетентною, безжальною фігурою, яка керувала руйнівними повітряними бомбардуваннями міст та сіл в Сирії.

Проте новий командувач мало що може зробити. Ініціатива належить українцям. Вони використають останні кілька тижнів перед зимою для того, щоб максимізувати свої здобутки, особливо в південній частині - Херсонській області. нещодавно мобілізовані російські резервісти відправляються на фронт, але вони часто є ненавченими і невмотивованими. У кращому випадку вони можуть допомогти утримати лінію фронту, а не розпочати нові наступальні дії.

Бомбардування не мають великого стратегічного значення і спалюють російські запаси озброєнь, що зменшуються, і які важко поповнити. Генерал у відставці і парламентарій андрій гурульов використав інтерв'ю в газеті "Комсомольская правда", щоб донести думку: "не витрачайте ракети даремно". За оцінками, більше половини російського ракетного арсеналу використано, в тому числі понад 80 відсотків потужних систем "Іскандер". Це занепокоїло вище командування, яке хоче зберегти стратегічний резерв для якогось майбутнього наступу або, що більш ймовірно, на випадок нового контрнаступу України.

Політична пастка. Путіну доводиться догоджати всім групам впливу в кремлі

Ця ракетна атака також обурила регіональних лідерів, у чиїх вотчинах розташовані ракетні заводи. Вони лобіювали звільнення своїх кваліфікованих працівників від огульної мобілізації путіна. Жорстокий напад на українські міста був, як ніщо інше, задобрюванням яструбів всередині росії, підтвердженням іміджу путіна як "крутого хлопця". Справа не лише в тому, що екстремісти в соціальних мережах закликали до відплати за підрив мосту, в якому переконливо звинувачували Україну. Йому відповідав і впливовий лідер Чечні рамзан кадиров. Гучно підтримавши війну, кадиров тепер виступає з різкою критикою міністра оборони сергія шойгу та решти вищого командування, звинувачуючи їх у некомпетентності та кумівстві і, навіть, закликаючи до застосування ядерної зброї в Україні.

Це підкреслює політичну пастку, в якій опинився путін. Колись він міг позиціонувати себе між крайніми яструбами і більш поміркованими технократами. Тепер йому доводиться догоджати то одній, то іншій групі, не задовольняючи при цьому ні ту, ні іншу.

Пастка суспільної угоди. Мобілізацією путін порушив мовчазну угоду з регіональними лідерами та суспільством

Коли минулого місяця путін вирішив анексувати частину України - в тому числі територію, яку його солдати навіть не окупували - і розпочав часткову національну мобілізацію, він порушив не один, а два суспільні договори, пов'язані з вторгненням.

Пересічним росіянам фактично пообіцяли, що доки путін веде свою війну, він гарантуватиме, що вони не будуть сильно страждати. Це більше не відповідає дійсності. Мобілізація означає, що кожна сім'я має підстави для страху, а економічні труднощі починають даватися взнаки.

Він також уклав мовчазну угоду з регіональними лідерами та керівниками ключових інституцій. Якщо вони будуть зберігати спокій на своїх територіях і демонструвати військовий ентузіазм, їм не доведеться відмовлятися від того, що вони там представляють місцеві інтереси, а не інтереси москви.

Тепер ці лідери відчувають, що кремль відступає від своїх обіцянок. Мобілізація і посилення федеральних фінансів змінили і це рівняння. Регіональні боси покликані виконувати брудну роботу центрального уряду, заспокоюючи хвилювання громадськості, фінансуючи відбудову завойованих міст і набираючи нові "добровольчі батальйони" для фронту. І вони стають проблемою для кремля.

Пастка роз'єднання. кремль вичавлює з регіонів більше, ніж вони готові віддати

Кожен російський лідер турбується про регіони: від царських часів до сьогодення боротьба за придушення місцевих лідерів визначала історію найбільшої країни на Землі. Після того, як путін зайняв пост президента в 1999 році, ступінь центрального контролю, який він наклав на хаотичну державу - через війну і спритні політичні маніпуляції - став одним з головних стовпів його привабливості. Але зараз кремлю доводиться вичавлювати з регіональних і місцевих лідерів більше, ніж вони можуть дати, саме в той момент, коли вони відчувають у собі сили протистояти москві, щоб захистити свої власні інтереси.

Витоки інформації з внутрішнього звіту слідчого комітету, який іноді вважають російським ФБР, свідчать про помітне збільшення останнім часом розкрадань з боку регіональних еліт. У ньому нарікають, що "у час загальнонаціональних потреб деякі [чиновники] зосереджуються на захисті своїх інтересів і створенні альянсів з діловими і кримінальними авторитетами у своїх регіонах".

Це нагадало мені дошкульну оцінку, яку я колись почув від колишнього чиновника з Хабаровська, що на російському Далекому Сході "місцеве керівництво повинно було сказати, що вони повністю підтримують війну, хоча знали, що вона була дурною і не виграшною. Вони робили найменше, що могло зійти їм з рук, і замість цього зосередилися на власних корупційних схемах". Це було в 1990 році, і він говорив про те, як регіональні компартійні чиновники в СРСР реагували на війну СРСР в Афганістані на початку 1980-х років.

Сьогодні спостерігається разюча схожість: місцеві чиновники у відчаї від того, що, на їхню думку, кремль не має зв'язку з ними, на словах дотримуються партійної лінії, але не висовуються - або використовують можливість привласнити те, що вони можуть.

Пастка важелів. Якщо путін хоче, щоб регіони робили що їм кажуть, він має їм щось дати натомість

До тих, хто щиро намагається лобіювати інтереси своїх виборців у москві, прислухаються найменше. Бідний Дагестан зазнав непропорційно великих втрат у війні, і його лідер Сергій Меліков марно звертався до Кремля з проханням про відстрочку від мобілізації. Інші, як губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов, змогли домогтися звільнення деяких чоловіків, які не повинні були бути мобілізовані, але їхні зусилля, спрямовані на те, щоб змусити путіна належним чином поглянути на цей процес, були проігноровані.

За словами одного московського політолога, кремль "не переймається ціною [регіональних лідерів], він просто хоче, щоб вони робили те, що їм кажуть". В той же час, вони йому потрібні. Це дає їм важелі впливу.

Олександр Дюмін, губернатор Тули, вже деякий час шукає посаду в москві. Трохи не дотягнувши до того, щоб стати новим міністром з надзвичайних ситуацій у травні, колишній охоронець путіна тепер стверджує, що, враховуючи те, як добре він забезпечує роботу тульських збройових заводів вдень і вночі, посада в міністерстві оборони може бути відповідною винагородою.

кадиров, тим часом, вдається до своєї звичної тактики, спрямованої на підтримку федеральних субсидій, які складають понад 80 відсотків бюджету Чечні. Знову і знову, коли виникає певний ризик для цих коштів, які увічнюють його правління і оплачують марнославні проекти, такі як величезна мечеть, названа на честь його батька, він починає влаштовувати бійки або погрожує піти у відставку. кремль, боячись сепаратистського хаосу без кадирова на чолі і знаючи, що не може дозволити собі нову громадянську війну на півдні, щоразу відступав.

Бандитська пастка. Конфлікти за обмежені ресурси виступають на передній план

путін створив систему, яка залежала від поділу та управління елітою. Він заохочував боротьбу за статус і гроші і зробив себе єдиним арбітром у цих суперечках. Тепер, коли він поглинений війною в Україні, ці конфлікти за обмежені ресурси стають все більш відкритими.

Нещодавня хвиля загадкових "самогубств" серед відомих бізнесменів і чиновників, схоже, відображає відродження вбивства як бізнес-тактики, характерної для допутінських "диких дев'яностих".

Так само євген пригожин, підсанкційний бізнесмен, який стоїть за сумнозвісною найманською групою "Вагнера", давно затаїв образу на шойгу і вище командування. Він скористався критикою кадирова, щоб здійснити власну вендету, заявивши: "Прекрасно, рамзане, продовжуй в тому ж дусі. Цих панків треба відправляти на фронт босими і з автоматами".

Рустам Мінніханов, лідер Татарстану, знає, що багато хто має претензії до його нафтових активів, а кремль уважно стежить за його регіоном як за індикатором потенційної регіональної та етнічної напруженості. Як наслідок, він докладає майже комічних зусиль, щоб збалансувати інтереси всіх, від кадирова до шойгу. Як висловився місцевий політичний оглядач: "Мінніханов не знає, звідки може з'явитися ніж, тому намагається дивитися на всі боки, весь час".

Пастки всередині пасток. Система не рушиться, вона лише тріскається

Режиму не загрожує безпосередня небезпека. Регіональні та фракційні лідери все ще здебільшого змагаються за прихильність путіна або конкурують між собою. Це ще не відкрита опозиція, і немає жодної реальної перспективи фрагментації російської федерації.

Скоріше, тріщини, що з'являються в системі, є одночасно і симптомом, і причиною стресу. Вони відображають те, як страждає авторитарна модель, залежна від однієї людини, що контролює фрагментарну і корисливу еліту, коли ця людина відсутня, відволікається або втрачає з поля зору вплив, який її дії мають на батьківщині. Наприклад, його ядерне балансування на межі, покликане похитнути моральний дух України і Заходу. Що путін не розуміє, так це те, що це щонайменше так само лякає його власні еліти.

Не дивно, що вони зосереджуються на власних інтересах - навіть коли це підриває зусилля кремля щодо максимізації ресурсів. Згідно з доповіддю Слідчого комітету, щонайменше чверть коштів, призначених, наприклад, для підтримки призову в армію, можуть розкрадатися на місцевому рівні. Але вони не знають цього напевно, не в останню чергу тому, що регіональні чиновники замітають сліди один одного.

Розриваючись між заспокоєнням галасливих яструбів і заспокоєнням стурбованих технократів, прислухаючись до професіоналів і видаючи себе за сильного, путін все більше обмежує простір для маневру вдома, так само як і на полі бою.

Джерело: The Times