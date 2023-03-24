"Веееллликий" наступ Герасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер

У свіжому дописі від 24 березня 2023 року Том Купер дивується, чому за наявності достатньої кількості артилерійських снарядів росіян не зупинили під Бахмутом. Він звинувачує у цьому командування. Купер також розповідає про успішну контратаку ЗСУ під Степовим та Авдіївкою (з Опитного). Водночас він констатує повільне просування росіян на Авдіївському напрямку та на Первомайське. Купер повторює своє занепокоєння тим, що російська авіація спокійно працює над Авдіївкою. Це означає, що ЗСУ просто не готові до контрнаступу. "Не можна проводити масштабну операцію у цій війні, коли і боєприпасів, і запчастин, і засобів протиповітряної оборони не вистачає, і ворог – де-факто – контролює повітряний простір", - пише австрійський військовий аналітик. Додатковою ложкою дьогтю він розповідає про невдалу через недостатні розвіддані та за вини командирів наступ під Оріховим Запорізької області.

Трохи новин з різних ділянок фронту. Загалом, я б охарактеризував "веееллликий" наступ гєрасімова як "кінець зв’язку": за винятком району Бахмута, де про успіхи заявляють навіть не "московські командири", а прігожин і його ПВК "вагнер", яким не вдалося досягти жодного тривалого просування вперед. Навпаки, більша частина лінії фронту залишилася там, де була ще в грудні.

Сватове-Кремінна. Лінія фронту в основному там, де вона була раніше, тобто вздовж траси Р-66, або за кілометр чи два на захід від неї. Здається, росіяни відтіснили 25-ту повітряно-десантну з Червонопопівки, повернули собі всю Діброву і відтіснили ЗСУ з південно-західної Кремінної в ліси під нею.

Сіверськ. Не те, щоб росіяни не намагалися, але їхні атаки на Білогорівку (що на Сіверському Дінці), Верхньокам'янське та кілька невеликих сіл на південь від Сіверська за останні кілька днів були, знову ж таки, всі відбиті. 81-а повітряно-десантна та 10-а гірсько-штурмова ЗСУ вистояли, незважаючи ні на що.

Бахмут. Останні три дні росіяни продовжували розширювати своє проникнення вздовж траси М03 на північний захід від міста. Як завжди темпи просування – це "сьогодні одне поле, завтра інше", але цілком достатні для їхніх цілей: доки москва може стверджувати про будь-яке "просування", доти її це влаштовує. Я не розумію ось чого: після майже трьох місяців, що минули, і в світлі повідомлень про те, що на цій ділянці немає критичної нестачі артилерійських снарядів (навпаки: ЗСУ навіть повинні мати щось на кшталт "переваги, світла" щодо артилерії): які ж суперкомандувачі мають бути в ЗСУ, якщо вони досі не можуть це зупинити?

Принаймні, спроби росіян відрізати дорогу 0506 залишилися невдалими. Атаки на ділянці між Богданівкою та Хромовим були не тільки відбиті: українцям вдалося відвоювати деякі позиції, відтіснивши росіян від траси 0506.

Авдіївка. Північний сектор. росіяни наступають з боку Новобахмутівки та Новоселівки Другої в напрямку місцевої ділянки траси Н20, в загальному напрямку Новокалинового. Знову ж таки, темпи просування подібні до бахмутських, але, безумовно, вони все одно просуваються вперед, поле за полем...

У північно-східному секторі минулими вихідними дві російські штурмові групи атакували з Красногорівки у західному напрямку, на Степове. Проникнувши через українську лінію фронту, вони прорвали її, а потім дійшли до залізничної колії навпроти Степового, зайнявши невисокий пагорб на північний схід від цього села. Не знаю, чому і росіяни, і британці стверджували, що росіяни зайняли і Степове, але це не відповідало дійсності. Українці підтягнули підкріплення й контратакували, відкинувши їх назад до залізничної лінії (насправді, українці кажуть, що "далі на схід", але я маю сумніви).

Південний сектор: 18 або 19 березня відбулася потужна російська атака з Опитного в напрямку південного/південно-західного боку Авдіївки, причому деякі росіяни стверджують, що в ході цієї атаки вони досягли околиць міста. Цілком можливо, що так воно й було, але також цілком ймовірно, що українські війська провели там контратаку і відкинули росіян назад. У підсумку росіяни просунулися від Опитного на щось на кшталт "третини поля".

Далі на південний захід росіяни продовжують просуватися до Первомайського і стверджують, що дійшли до Ізмайлівського ставу.

Найбільше занепокоєння в районі Авдіївки викликає той факт, що вкс час від часу (скажімо, "по кілька годин на добу") можуть вільно діяти на середніх і великих висотах. Це означає, що їм вдалося відтіснити важкі українські ЗРК (див. "Буки" і С-300) від лінії фронту; їм вдалося вивести свою артилерію, ЗРК і системи радіоелектронної боротьби вперед і досить близько, щоб вони знизили ефективність українських ЗРК і заблокували повітряний простір для ЗСУ, що, в свою чергу, дозволило власним Су-34 і Ту-22М-3 наносити удари з важкого озброєння. Див. "Грім", див. ФАБ-500М-62 з "JDAM-подібними" блоками, див. УПАБ-1500 і подібні речі...

Думаю, українці можуть вважати себе щасливими, що система путіна виснажила російську зброярську промисловість до такої міри, що вона має серйозні проблеми з виробництвом більшої кількості такої зброї, або ж змушена повертатися до бомб 60-70-річної давності на кшталт ФАБ-3000М-54...

До речі, використання останніх (Ту-22М-3) навіть не потребує особливої точності, але коли спрацьовує така кількість вибухівки, будьте певні: це відчувається дуже сильно, навіть за 2-3 кілометри.

Всупереч тому, що пояснюють різні західні експерти, вкс (знову ж таки, як і в листопаді-грудні) діють і більшими групами: по 10-20 літаків. Як правило, це поєднання Су-34 та Су-35, які за підтримки потужних засобів радіоелектронної протидії застосовують комбінації протирадіолокаційних ракет Х-31 та Х-58, а також Х-29 (до речі, минулої ночі близько 10-12 винищувачів-бомбардувальників вкс робили щось подібне по невідомим цілям і в районі Сум).

Всі ці події є чітким показником того, що я пояснював у своїх останніх двох-трьох звітах: ЗСУ просто не готові до контрнаступу. Не можна проводити масштабну операцію у цій війні, коли і боєприпасів, і запчастин, і засобів протиповітряної оборони не вистачає, і ворог – де-факто – контролює повітряний простір.

Оріхів. Що трапляється, коли ЗСУ "все ж таки" намагаються здійснити якусь "велику контратаку", було чудово продемонстровано в досить драматичній манері, десь 16-18 березня, в районі безпосередньо на південь від Оріхова (південне Запоріжжя), або у Пологівському районі, далі на схід. Щоправда, ми не впевнені на 100% у всіх географічних деталях. І навіть про масштаби і цілі цих зусиль: одні описують їх як "розвідку сил", інші – як "локальні контратаки", а такі персонажі, як Рибар, стверджують, що все це відбувалося упродовж останніх двох-трьох днів, хоча насправді це сталося близько тижня тому...

...не впевнений, які саме українські підрозділи були задіяні: можливо, 65-та мехбригада?

Все почалося досить добре: українці за підтримки артилерії і навіть кількох авіаударів прорвали першу лінію російської оборони, а потім загнали свої Т-72 і (подаровані голландцями, але безнадійно застарілі) бронетранспортери YPR-765 в тил росіян.

Однак, схоже, українська військова розвідка пропустила розгортання 22-ї бригади спецназу гру приблизно в шести-семи кілометрах за лінією фронту. І, як ми вже писали (принаймні місяць, якщо не два тому), спецназ сьогодні в основному використовується як "важкоозброєна лінійна піхота" гєрасімова. Неважливо, чи це спецназ зсрф, чи гру: він розгорнутий на другій лінії оборони і виконує роль "підстраховки" на випадок прориву українців... і це добре спрацювало в цьому випадку.

Минаючи російські підрозділи зліва і справа, українці виїхали прямо перед бригадою спецназу, після чого потрапили під убивчу комбінацію артилерії і ПТРК, а потім і вкс. Ось одне з відповідних відео (принаймні, YP-765 не розлітаються на шматки при попаданні, як "кращі за Бредлі" БМП-3), а ось посилання на розповідь одного з бійців 22-ї бригади, який стверджує, що підбив п'ять танків своїм ПТРК. По суті, відео і ця розповідь підтверджують одне одного, і у мене мало сумнівів, що у залучених бійців ЗСУ залишився дуже неприємний досвід (і думка про своє керівництво теж).

Такі речі трапляються, коли недостатньо розвідки, і навіть якщо артилерія є, то її недостатньо, щоб вдарити і по першій, і по другій лінії російської оборони, і по російській артилерії – і все це одночасно....

Мабуть, не варто очікувати репортажів про цю "супер-турбо танкову битву" та "успіх України" від CNN, Daily Mail, The New York Times, Forbes чи інших, подібних до них, інстанцій...

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