Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal

Американська впливова ділова газета Wall Street Journal опублікувала аналітичну статтю про можливий розвиток війни та фактори, які на це впливатимуть протягом зими. Це власне погодні умови, здатність України провести подальші наступальні операції, здатність росіян захищатися та наступати та міжнародна підтримка. Втім, видання не має сумніву, що навіть руйнівні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України не зломлять волі українців до боротьби з агресором.

Від холодної погоди до підтримки Заходу - ось питання, які допоможуть визначити, чи зможе Київ утримати бойову динаміку. Оскільки війна росії в Україні вступає в черговий рік, наступні кілька місяців дадуть вирішальні підказки щодо того, чи зможуть московські сили зупинити або навіть повернути назад динаміку, набрану українськими військами на полі бою. Зважаючи на те, що до кінця кампанії ще далеко, ось шість основних факторів, які впливатимуть на траєкторію війни в перші місяці 2023 року.

Погода та переваги України. За заморозків темп бойових дій зросте

В Україні все ще триває сезон багнюки. Температура опустилася нижче нуля, але не тримається достатньо довго, щоб затвердів ґрунт. Навіть гусеничній техніці важко пересуватися, за винятком доріг з твердим покриттям. На більшій частині лінії фронту, що розділяє російські і українські війська, темп конфлікту сповільнився.

На твердому ґрунті, якщо і коли це станеться, інтенсивність конфлікту, швидше за все, зросте. Це буде на користь Україні, як стороні, яка довела свою здатність до швидкого військового маневру, хоча це також ускладнить для наступаючих сил можливість закріпитися і захистити нещодавно здобуті позиції.

Українські війська, завдяки сучасному спорядженню для холодної погоди, наданому Канадою та іншими країнами, виглядають краще підготовленими до зими, ніж їхні російські колеги. Лінії постачання є коротшими, а українські війська ротуються на передовій і поза нею, що дає їм змогу відпочивати і відновлювати сили. Вони також виглядають більш вмотивованими, ніж російські сили.

Якщо холодна погода допомагає українським солдатам на передовій, вона ускладнить боротьбу пересічних українців, оскільки російські бомбардування енергетичної та теплової інфраструктури тривають, занурюючи населені пункти по всій Україні в темряву. Але такі бомбардування рідко коли в історії призводили до успіху на полі бою, і військові зусилля України не залежать від національного виробництва зброї. російський шлях до перемоги через підрив морального духу українського населення навряд чи спрацює, і вже точно не в найближчій перспективі.

Бахмут. Артобстріли міста зменшуються, можливо через нестачу боєприпасів

Спроба росії захопити місто Бахмут у Донецькій області набула не лише стратегічного значення, але й психологічного. Поразка дозволила би українським військам відступити на вищі, більш захищені позиції, але принесе Москві пропагандистську перемогу.

Місто залишається однією з небагатьох ділянок, де російські війська намагаються просунутися вперед, але їхні безперервні обстріли українських позицій протягом останніх місяців принесли лише мінімальні успіхи і супроводжувалися дуже великими втратами. У репортажі WSJ з міста йдеться про те, що українські сили повідомляють про нещодавнє уповільнення російського артилерійського вогню, можливо, через те, що у росії закінчуються боєприпаси.

Бахмут є політично важливим для трьох ключових гравців у Москві. Для президента володимира путіна захоплення міста дозволило б йому заявити, що росія реалізує свої претензії на територію Донбасу. Для Євгена Пригожина, чиї найманці з "Ваґнера" беруть участь у бойових діях, це допомогло б підтвердити його твердження про те, що він керує найкращою бойовою силою країни. Успіх також допоможе генералу Сергію Суровікіну, новому російському військовому командувачу в Україні, виправдати своє виведення минулого місяця з південного міста Херсон після того, як він заявив, що війська потрібні для ведення бойових дій в інших місцях.

Микола Бєлєсков, науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень, державного аналітичного центру, сказав, що зосередженість росії на Бахмуті свідчить про те, що політичні міркування диктують військові цілі. Це свідчить про те, що росія "все ще не має міцних військово-політичних відносин, на відміну від України", - сказав він.

Міністерство оборони Великої Британії зазначило в середу, що більша частина боїв за Бахмут відбувалася на відкритій місцевості на схід від міста. Якщо бої перемістяться в міські райони, це, ймовірно, надасть перевагу добре підготовленій українській піхоті з компетентними молодшими командирами, а не погано підготовленим бойовикам "Ваґнера" і російським резервістам.

Українські наступальні операції. Два напрями для наступу

Більшість військових аналітиків вважають, що Україна досі зберігає значну частину стратегічної ініціативи у війні після того, як восени відвоювала значні території, утримувані росією. Вони вважають, що Україна захоче продовжувати наступальні дії взимку і, за можливості, відтіснити російські війська ще далі назад.

Пан Бєлєсков каже, що час наступного наступу не є критичним. "Якщо у нас є потенціал і можливості, і якщо вікно можливостей відкриється взимку, ми можемо зробити це взимку. Якщо треба буде чекати весни, можливо, ми дочекаємося весни і зробимо це", - сказав він.

На думку військових аналітиків, є два очевидних напрямки для наступу української армії. Перший - це лінія між східними містами Сватове та Кремінна в Луганській області, які з'єднані важливою трасою Р-66. Другий - на південь від міст Мелітополь і Бердянськ у Запорізькій області. Досягнення цієї мети дозволить відрізати ключові лінії постачання і комунікацій між росією і Кримом.

російська оборона. Фронт скоротився до 885 кілометрів

Однією з переваг втрати території є те, що росія тепер повинна захищати набагато коротший фронт. За українськими оцінками, фронт скоротився з близько 700 миль до близько 550, з яких 240 миль складають річкові перешкоди. І ймовірні напрямки наступу України очевидні і для росіян.

Московські війська вирили траншеї для захисту значної частини фронту і за його межами, причому копання траншей простягаються до Криму і навіть до тамтешніх пляжів, щоб перешкодити можливим українським десантним висадкам. Фортифікації будуються в глибині, оскільки регулярні російські війська залучають резервістів. Україна матиме видимість того, де росіяни окопалися, а втрата листя на деревах ускладнить приховування позицій.

Широкі ділянки, на яких окопалися російські війська, свідчать про те, що Москва "готується до будь-яких можливих непередбачуваних ситуацій, але це не пощадить їх, якщо в кінці ми проведемо детальне планування і класичну наступальну операцію з належним потенціалом", - сказав пан Бєлєсков.

Нинішня мета росії, за винятком Бахмута та кількох інших ділянок, схоже, зводиться до того, щоб не програти, кажуть військові аналітики. Майкл Кларк, запрошений професор оборонних досліджень в Королівському коледжі Лондона, сказав, що росія, схоже, "сподівається на те, що щось з'явиться", наприклад, випаровування західної підтримки під час холодної зими або ослаблення підтримки США в міру зростання впливу республіканців.

"Але так само ймовірно, звичайно, що щось станеться з іншого боку, що стане для них ще гірше", - зауважив він, зазначивши про зменшення підтримки серед сусідів росії.

російські наступи. Західні аналітики не вірять, що резервісти спроможні на результат

Нещодавно українські високопосадовці заявили, що росія готується до подальших великих наступальних дій в Україні, плануючи об'єднати половину з 300 000 резервістів, які не були відправлені на фронт, з існуючими частинами для проведення наступу на початку наступного року. За їх словами, це може включати подальший наступ з території Білорусі в напрямку Києва.

Західні аналітики скептично ставляться до того, що резервісти зможуть зробити те, що не змогли зробити більш боєздатні війська на початку цього року. На думку військових аналітиків, українські попередження можуть бути спрямовані на те, щоб розвіяти самозаспокоєння з приводу некомпетентності російських військових, яку вони продемонстрували до цього часу, і продовжити тиск на західних партнерів України, щоб вони продовжували надавати Києву зброю і боєприпаси.

Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс у Шотландії, висловив сумнів, що повномасштабний штурм Києва з боку Білорусі можливий найближчим часом. "Для цього потрібне планування і зосередження сил, - сказав він, - і те, і інше буде відносно легко побачити".

Події поза межами України. Позиція США проти позиції Франції

Якщо путін сподівається, що підтримка Заходу може похитнутися, то цього ще не сталося. Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона цього місяця демонструє, що американська підтримка України залишається міцною. Підтримка з боку європейських урядів, схоже, також залишається незмінною, навіть незважаючи на те, що економіки слабшають під тягарем високих цін на енергоносії.

До останнього пакету американської підтримки входить перша батарея протиповітряної оборони "Патріот", яка допоможе захистити українську електромережу та іншу інфраструктуру, що постраждала від ударів безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Батарея потребуватиме підготовки українських військовослужбовців, а це означає, що вона може бути введена в дію не раніше весни.

Пан Бєлєсков зазначив, що поставка "Патріотів" свідчить про зміну парадигми західних прихильників України, які раніше реагували на розвиток подій на місцях, а тепер діють на випередження в очікуванні очікуваних поставок балістичних ракет до росії з Ірану.

Окремі лідери продовжують говорити про умови миру. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен надати росії гарантії безпеки в рамках будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні. "Мирні часи вимагатимуть переговорів. Перш за все для гарантій для України щодо її територіальної цілісності та її довгострокової безпеки. Але також і для росії, оскільки вона буде стороною перемир'я або мирного договору", - сказав пан Макрон у вівторок.

Але будь-які такі мирні переговори здаються далекою перспективою, оскільки пан Зеленський заявляє, що метою України є відновлення всіх територій, втрачених з 2014 року, а путін викладає максималістські амбіції і зображує війну як частину постійної боротьби між росією і Заходом.

Джерело: Wall Street Journal