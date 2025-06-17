Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер

Звіт з різних ділянок фронту за минулий тиждень доволі скромний. росіяни де-інде намагалися просунутися, але їм завадила українська оборона. Проте є невеликі ділянки, де їм це вдалося через брак особового складу. Том Купер традиційно критикує Головкома Сирського за бардак на Сумщині, а Дональд Гілл дає більше деталей про уражені об'єкти на території росії і російські втрати.

Вступ Тома Купера. Будь ласка, не звинувачуйте Дональда Гілла: це я запізнився. Життя завадило.

...і трохи сіоністи, які скаржаться, що це "підтримка режиму іранського мулли", коли я розмістив на своєму акаунті у Фейсбуці кадр із відео, на якому ізраїльські війська заарештовують 9-річних палестинських дітей...

Мабуть, несправедливо, навіть антисемітськи, критикувати міністра оборони Ізраїлю Каца, який заявив, що (цитата) "Тегеран буде горіти", і що "жителі Тегерана заплатять ціну за нічні атаки на Ізраїль". Тому що не тільки погрожувати цивільному населенню, але й здійснювати колективне покарання, а потім вбивати його десятками є прийнятним, якщо це висловлюється і/або наказується публічно членами ізраїльського уряду і військовослужбовцями Армії оборони Ізраїлю.

Це змушує мене замислитися, що тоді думати про те, що росіяни роблять те ж саме в Україні?

...як, наприклад, коли вони ціляться в якусь зустріч Сирського і друзів, але, звісно, випадково промахуються на кілька кілометрів, але точно влучають у чотири найбільші дитячі лікарні Києва?

І якщо Ізраїль має право оголошувати, а потім здійснювати такі жахіття, наприклад, в Газі, Лівані, Ємені, незабаром і в Тегерані (тобто Ірані), то чому б росії не робити те ж саме? Наприклад: у випадку з 300+ різними лікарнями в Сирії, потім у Маріуполі, а потім у 17 інших місцях по всій Україні?

Я не повинен думати про те, скільки такої маячні виходить від українців або від людей, які пишаються тим, що підтримують Україну: ні, натомість я повинен думати про те, що це доводить, наскільки я помиляюся, підтримуючи Україну.

Курська область/Сумщина. Повне одкровення: останні десять з гаком днів у мене свербіли не лише мізинець на нозі, але й усі десять пальців обох рук, а потім і десять пальців Дональда Гілла, щоб написати розлогий матеріал про те, який бардак Сирський примудрився створити на Сумщині. Яким же фантастичним генералом і супертурбогеніальним він має бути, щоб таке зробити. Сирський відправив (цього разу) бригади (замість батальйонів) у цей сектор, але з критично низьким рівнем підготовки, нестачею кваліфікованих командирів і майже без боєприпасів. Ми вже коротко писали про конкретну бригаду, яку Сирський відправив у Суми зі 150 БПЛА, але без жодної пускової установки для них... Так свербіло... не тільки в мізинці чи пальцях, а по всьому тілу, написати, як ця криза була вирішена (єдиним можливим способом, читай: без Сирського... хоча і без Драпатого теж)... і ким.

Але залишимо це на після війни. Адже якщо Сирський продовжить так само, як останні п'ять... перепрошую: сім... перепрошую: дванадцять місяців... перепрошую, два... ні, три роки... не залишиться в живих нікого, хто міг би згадати цю історію і поставити будь-які запитання. Тоді це вже не матиме значення. Крім того, якби загинули лише українські солдати (і кілька кораблів з російськими теж), то це були б лише українські солдати. Отже, немає сенсу це обговорювати... Перейдемо до більш важливих речей.

ВКС бомбили і продовжують бомбити цей район – де-факто за власним бажанням. Передусім з УМПК. Деякі з них оснащені термобаричними боєголовками, як та, що була використана в Хотині. Ми могли б заглибитися в цю тему, і навіть більше.., але давайте не будемо зациклюватися на цьому: йдеться про війну і військові дії, а отже, тут не місце для опису неприємних речей, вказування на помилки, некомпетентність або подібні чинники, які призводять до людських жертв або роблять цілу країну нездатною зупинити російську "хвилю". Крім того, безліч визнаних професійних експертів на Заході (і в Ізраїлі) не припиняють пояснювати, наскільки успішними є українські ВПС та Сили протиповітряної оборони, починаючи з ранку 22 лютого 2022 року. Тому немає сенсу говорити непрофесійні речі, які ніхто не хоче чути...

Як, запитаєте ви, але ж винищувачі F-16 збили той Су-35, а в України тепер є "Лінк-16"? Звісно, але Су-35 не брав участі у випуску УМПК і... це сучасна повітряна війна, і вона настільки складна, що в ній не розбираються навіть професійні фахівці. Не кажучи вже про непрофесіоналів. Тож давайте не будемо говорити і про це...

Давайте перефокусуємося на хороші й фантастичні новини. Наприклад, хтось там додумався перекинути на цей сектор 225-й (окремий) полк і, який сюрприз, (неоголошений) "резерв корпусу" знищив цілу російську штурмову групу. Україна також розбомбила ціль поблизу Володимирівки.

Логістика важлива для обох сторін, і дрони завдають великої шкоди транспортним засобам як росіян, так і українців. Дрони атакували кілька українських транспортних засобів навколо Нової Січі. Українські позиції атаковані в районі Олексіївки. На північ від Могриці обстріляли українську буксирувану гармату Д-30. За 6 км російський авіаудар влучив у лісосмугу, зайняту українцями.

Вже не вперше штаб сумнозвісної 155-ї морської піхотної бригади в Рильську був уражений ракетами GMLRS.

За даними британської розвідки, з 11 000 північнокорейців, дислокованих у Курську, 6 000 були вбиті. За даними України, російські втрати склали 36 200 поранених, 25 200 вбитих або важко поранених і 983 потрапили в полон.

...велика перемога... для Сирського. У цьому немає жодних сумнівів.

Куп'янськ. росіяни намагалися просунутися з Красного Першого, але не змогли цього зробити. Їм вдалося просунутися до 2 км на захід від Дворічної. Різні мости через річку Оскіл були зруйновані. Україна побудувала нові переправи, але росія періодично виводить їх із ладу.

Сіверськ. Україна утримує Білогорівку вже три роки. Принаймні відтоді, як остання спроба Дворнікова відрізати Сєвєродонецько-Лисичанський котел шляхом переходу через Сіверський Донець на захід від цього села у травні 2022 року закінчилася тим, що нагадувала автокатастрофу на повній швидкості...

На жаль, із середини квітня росія повільно просувається вперед. Якщо рахувати цей тиждень, то за останні два місяці вони просунулися на 3 км. Їм навіть вдалося встановити прапор на північний захід від Григорівки, але вони не змогли утримати цю територію. Втім, просування на 3 км від нинішньої лінії фронту показує, наскільки слабкою є оборона цього сектору.

На південному краю котла російський штурм використовував 19 мотоциклів і три баггі, щоб спробувати захопити українську позицію за рахунок швидкості. Баггі та 13 мотоциклів були знищені дронами 10-ї гірсько-піхотної бригади. 18 росіян було вбито, 5 поранено, троє здалися дронам.

Поранений українець перебував у відкритій оборонній позиції і заліз на наземний БПЛА з причепом, щоб його можна було евакуювати.

Часів Яр. Черговий російський обстріл термобаричними ракетами ТОС-1, цього разу неподалік від Часового Яру. Українські БПЛА "Вампір" перехоплені російськими безпілотниками.

Серед ударів українських БПЛА – авіаудар всередині Часового Яру. Україна стверджує, що протягом травня вони знищили 3500 логістичних транспортних засобів по всьому фронту.

Десь у Донецькій області пара російських Су-25 летіла з наміром обстріляти ракетами українців, а не один одного. Один із них впав з неба і здійснив жорстку посадку.

Торецьк. 100-та бригада атакувала росіян у Торецьку за допомогою БПЛА. Десять бомб впали на Яблунівку.

Ще у 2024 році Україна вперше застосувала техніку очікування на землі біля дороги замість того, щоб літати в пошуках цілі. росіяни почали це робити близько пів року тому. Це приклад біля Покровська. А це Рубікон, десь на захід від Торецька.

Деякі російські полонені боялися, що їх розстріляють.

Фотографія, зроблена бійцем 12-ї бригади НГУ "Азов", на якій зображено пташине гніздо, зроблене з оптоволоконного кабелю, вплетеного в природні матеріали.

Покровськ. На східній околиці Малинівки російські війська знищуються ракетами та артилерією, коли вони висаджуються з техніки.

На схід від Донецька російська колона була обстріляна ракетами РСЗВ, коли зупинилася на узбіччі дороги за 45 км від фронту. За повідомленнями, 20 солдатів загинули, ще більше були поранені.

Маючи дальність стрільби 32 км, 2С7 може вести вогонь далеко за лінією фронту. 15-та артилерійська розвідувальна бригада помітила одну з 203-мм гармат з вантажівкою боєприпасів і чимось підбила її. У дописі припускають, що це могла бути РСЗВ БМ-30 з дальністю стрільби 70 км, але вона не є високоточною зброєю і може влучити за 150 метрів на такій відстані.

Через велику дальність дії 2С7 її важче виявити і уразити. Наскільки нам відомо, росія втратила 35 із них. Станом на 2022 рік вони мали 60 на озброєнні і 260 в резерві на різних стадіях ремонту. Північнокорейська M1989 Koksan має калібр 170 мм і дальність стрільби 40 км. росія отримала 120 таких систем і планує отримати ще 120. Тільки Північна Корея виробляє 170-мм снаряди для цієї артилерійської системи.

Обидві сторони частково встановили Стіну безпілотників для виявлення і знищення будь-яких ворожих пересувань на відстані 15 км. Вони поступово розширюють цей діапазон до 40 км, про що свідчать нещодавні бойові дії з використанням БПЛА на цій відстані, і є плани розширити Стіну безпілотників до 100 км.

Комар. Українські позиції на північ від Горіхового обстрілюють артилерія та дрони, а невелика російська штурмова група наступає. 21 російська ракета впала на схід від Комара. Сам Комар обстрілюють, і росіяни заходять у село.

Україна протягом місяця вела запеклі бої і контратакувала в Багатирі, але минулого тижня втратила Одрадне, і росія просунулася на 6 км на вузькому фронті до Комару. Сил для атаки на цьому вузькому фронті не було, і росіяни змогли розширити це проникнення, навіть продовжуючи наступати на Комар.

Цього тижня росія просунулась на 9 км на дуже вузькому фронті до села Запоріжжя. Україна, найімовірніше, також не буде контратакувати, демонструючи, наскільки слабкою є її оборона в цьому секторі. Відсутність місцевих резервів і повільна реакція на дії росії свідчить про відсутність координації між підрозділами на цій ділянці.

Запоріжжя. Україна пошкодила два зенітні комплекси ("Панцир" і "Тор"). Ракета одного з них не влучила в атакуючий БПЛА.

Херсонщина. Україна повідомила, що 2 314 російських дронів атакували цілі в цьому секторі з 26 травня до 1 червня. 906 атак були здійснені в місті Херсон. Тут росіяни вперше застосували оптоволоконні дрони, але більшість продовжують керуватися за допомогою радіохвиль, і 1 658 (71%) російських дронів того тижня були нейтралізовані засобами РЕБ, зокрема 744 (82%), що атакували в Херсоні. Крім того, протягом травня було випущено 10 000 артилерійських снарядів, внаслідок чого 25 людей загинули і 212 отримали поранення.

російські склади боєприпасів і пального були розбомблені в місці, яке використовувалося для операцій з дронами.

Чорне море. Українська бурова установка була уражена російською крилатою ракетою. росія заявила, що вона використовувалася як база для операцій у Чорному морі. Україна заперечила це, але заявила, що використовувала установку з інших причин. У вишку влучили більше десяти разів.

російська газова вишка була вражена повітряними дронами, запущеними з військово-морських БПЛА.

У березні 2023 року американський БПЛА зазнав аварії, коли його збив російський літак над міжнародними водами. Відтоді більшість американських дронів і літаків-розвідників залишаються на захід від Криму, як показано на зображенні ліворуч. Американські літаки почали літати поблизу російського узбережжя в березні торік і тепер регулярно літають поблизу російської бази в Новоросійську, як видно на зображенні праворуч.

Одним із засобів захисту Керченського мосту є корабель проєкту 436bis із радіолокаційними відбивачами, призначеними для приваблення протикорабельних ракет. Вони також мають катери з 76-мм артилерією, кулеметами та 140-мм реактивними системами залпового вогню, які можуть бути використані для боротьби з морськими БПЛА.

Балтійське море. росія вже більше року глушить сигнали GPS у Балтійському морі, що впливає на навігацію літаків і кораблів. Масштаби глушіння зросли. Дрони розбиваються або втрачають керування, а російські кораблі зникають з радарів або передають неправдиві координати.

росія. Компанія, яка виробляє антени, що протистоять глушінню та іншим системам РЕБ, була атакована двома БПЛА у Чебоксарах, майже за тисячу кілометрів від України. Після атаки виробництво було призупинено.

Тамбовський пороховий завод був атакований ще раз. До цього його атакували в листопаді 2023-го, а також у січні та липні 2024-го.

Постраждав завод електроніки за 80 км від москви. Він виробляє друковані плати та електроніку для високотехнологічного озброєння.

Постраждала авіабаза "Саваслейка", за повідомленнями пошкоджено два літаки.

Хтось злив охолоджуючу рідину з трансформатора підстанції в Калінінграді і підпалив його. Це призвело до зупинки виробництва на військовому об'єкті.

Хімічний завод у Ставрополі за 1000 км від України зазнав нападу. Завод виробляє аміак і аміачну селітру для добрив, вибухівки, боєприпасів і ракетного палива. Також за 1000 км від України був атакований Новокуйбишевський завод каталізаторів, який виробляє хімічні речовини, що використовуються при переробці нафти.

Ще 6 червня росія знизила облікову ставку Центрального банку з 21% до 20%. Центробанк підвищував ставку для боротьби з інфляцією, але зупинився на 21%, оскільки висока вартість кредитів стримувала інвестиції у бізнес. Споживчі ціни зростають на 0,4% щомісяця, а ціни на продукти харчування – на 11% щорічно, але сезонне зниження цін на фрукти та овочі повинно сповільнити це зростання протягом червня. Торік ціни на картоплю зросли на 92%. Низький врожай спричинив їхнє зростання на 166,5 % у травні. Середня ціна за кілограм у травні становила 42,4 рублі порівняно із середньою світовою ціною 15,5 рублів.

росія замінила керівництво "Ваґнера" у кількох країнах і перевела контракти багатьох найманців в організацію "Африканський корпус". У Малі через пилову бурю розбився Су-24.

Є багато причин, чому співвідношення поранених до загиблих у росії таке низьке. Відмова дозволити відступати будь-кому, включно з пораненими, є однією з них, і такі історії циркулюють вже протягом трьох років. Іншою причиною є повсюдний брак медичної допомоги. Радянська лікарняна система була побудована для прийому великої кількості поранених у воєнний час. Під час російських реформ було визначено, що ця система є надмірною для мирного часу, і її різко скоротили. Тепер, коли йде війна, не вистачає потужностей. Також не вистачає, а іноді вони є несправними, основних медичних засобів, таких як джгути, і дуже мало тренінгів з надання першої медичної допомоги.

російський лікар описує, що відбувається із солдатами, пораненими на полі бою: снаряд влучає в десятьох бійців. Один помирає миттєво. Ще двоє помирають протягом пів години. Трьох можна було б врятувати, якби вчасно надати медичну допомогу, але зараз це трапляється рідко. Евакуація гелікоптерами вже неможлива, а безпечних шляхів відходу небагато. З решти чотирьох троє знерухомлені і могли б вижити, якби їм надали базову першу допомогу і забезпечили транспортування протягом п'яти годин. Але навіть це зазвичай неможливо. Вони теж помирають. Останні двоє – ходячі поранені. Вони повинні самостійно дістатися до безпечного місця, часто йдучи 5-10 км під загрозою безпілотників. Якщо їм пощастить, їх може підібрати машина.

Велика Британія заявляє, що з початку відкритого вторгнення росія зазнала одного мільйона жертв, зокрема 250 000 загиблих. Понад 111 000 загиблих були задокументовані поіменно за документами. Майже 35 000 були задокументовані на відео за останні 289 днів. Це лише ті смерті, які були зафіксовані на відео і викладені в Мережу. Крім того, російські медики повідомляють, що на кожного солдата, який загинув на полі бою, помирає двоє поранених.

Громадянин Узбекистану виїхав зі своєї країни, щоб знайти роботу в росії у 2021 році. Він розповів, що його начальник попросив його перевезти пакунок з героїном. Він був засуджений до 8,5 років ув'язнення і приєднався до "Ваґнера" в листопаді 2022 року. Після бойових дій і поранення він отримав дострокове звільнення, коли росія це ще дозволяла. Він отримав російське громадянство, 500 000 рублів і кілька медалей, знайшов роботу в росії, але почув, що ветеранів "Ваґнера" примусово забирають назад в армію, тому повернувся до Узбекистану в жовтні 2024 року. Там його заарештували і засудили до п'яти років позбавлення волі за участь як найманця у російському вторгненні в Україну.

Через операцію "Павутина" росія передислокувала багато своїх бомбардувальників. Із десяти Ту-160 (три в Оленьї і сім у Білій) три були передислоковані в Єлізове на Камчатці, два – в Анадир на Чукотці і три приземлилися в Борисоглібському в Татарстані, зокрема один, що проходив модернізацію.

11 бомбардувальників Ту-22М3 з Оленьї і чотири бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2" вирушили до Українки, але потім шість Ту-22М3 були перебазовані до АБ "Енгельс-2". Чотири Ту-22М3 приземлилися в Моздоку в Північній Осетії.

Не виключено, що вони перекидатимуть бомбардувальники частіше, щоб зірвати націлювання для будь-яких потенційних майбутніх операцій. Під час операції "Павутина" ціллю була Українка, але вантажівку з дронами виявили до того, як вона встигла розгорнути БПЛА. Авіабаза в Моздоку вже була атакована дронами раніше.

Джерело: частина 1 та частина 2