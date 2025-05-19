Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph

Впливова консервативна британська газета The Telegraph пропонує репортаж про корупцію, організовану Дональдом Трампом після повернення на посаду президента США. Він монетизував майже всі можливі інструменти доступу до нього та впливу. Проте найбільш обіцяючою схемою корупції його сім'ї видання вважає криптовалюту.

Неприкрите збагачення президента США та його родини викликало тривогу навіть у русі MAGA, пише британська The Telegraph. Дональд Трамп вперше побачив так званий "палац у небі" у лютому, піднявшись сходами з червоним килимом на борт Boeing 747-8. План його адміністрації прийняти розкішний літак вартістю $400 млн від катарської королівської родини, яким він, як очікується, буде користуватися після свого президентства, є останнім прикладом зростаючої зневаги до етики у Вашингтоні під час його другого терміну.

The Telegraph нагадала, що під час першого терміну Трампа в Білому домі іноземні уряди, які купували обіди та бронювали номери в готелях Трампа, викликали тривогу. Проте тепер, за словами видання, президент створив ще більше можливостей для тих, хто прагне здобути прихильність його родини.

Старші сини Трампа, Дональд-молодший та Ерік подорожують по всьому світу, торгуючи ім'ям свого батька та розширюючи свою імперію нерухомості під час його другого терміну, пише газета. Діти президента також накопичували гроші від бізнес-угод на Близькому Сході, укладених перед дипломатичною поїздкою президента до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів минулого тижня.

Розкішний готель у Дубаї, нове поле для гольфу та вілла-комплекс у Катарі, а також друга розкішна житлова вежа в Джидді, про які найстарші сини Трампа "домовилися" в останні тижні, коштують мільярди доларів.

The Telegraph зауважує, що катарські забудовники допомогли фінансувати пляжний гольф-проєкт і проєкт віл з брендом Трампа в країні вартістю $5,5 млрд. Та сама компанія інвестувала $1 млрд у проєкт готелю і вежі Trump International у Дубаї. А також планує будувати інші нові підприємства Трампа.

Як наголошує видання, іноземні уряди давно користуються відкритою можливістю купувати доступ до президента. Сам Трамп заробив щонайменше $9,6 млн від країн Близького Сходу під час свого президентства, згідно з аналізом його податкових декларацій, проведеним Crew.

"Чому б мені не зупинитися в його готелі за кілька кварталів від Білого дому, щоб я міг сказати новому президенту: мені подобається ваш новий готель?" – цитує газета іноземного дипломата з готелю Trump International у Вашингтоні незабаром після його першого обрання.

Лобісти саудівського уряду бронювали блоки номерів у вашингтонському готелі Трампа, витративши щонайменше $270 000 на цей об'єкт з грудня 2016 по лютий 2017 року. Коли саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман відвідав Нью-Йорк у 2018 році, кілька членів його почту зупинилися в готелі Trump International на Мангеттені.

"Якщо ви іноземна країна, ви можете витратити мільйони доларів на рік на лобістів, які намагаються отримати зустрічі з чиновниками низького рангу, або ви могли б виписати чек на мільйон доларів і звернутися безпосередньо до президента чи його дітей", – цитує газета віцепрезидента адвокаційної організації CREW – "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" Джордана Лібовіца. Етичні норми "були знищені, і це може поставити країну в страшне становище. Очевидно, що нам потрібні сильніші закони про етику, але зараз Конгрес, схоже, не особливо зацікавлений у їх прийнятті", – додав Лібовіц.

Як зазначила The Telegraph, зять президента Джаред Кушнер почав загравати до саудівських королівських осіб незабаром після того, як Трамп прийшов до влади у 2017 році. Кушнер швидко став основною контактною особою для іноземних лідерів з регіону, які прагнули відкрити дипломатичні переговори з президентом США.

Видання повідомило, що під тиском завершити масштабну угоду про озброєння за два тижні до візиту Трампа того року, Кушнер особисто подзвонив генеральному директору Lockheed Martin Мерилін Х'юсон і попросив знижку на складні системи виявлення ракет. Це спрацювало, і ближче до кінця першого дня Трампа в королівстві два лідери погодилися на одну з найбільших угод в історії. Кушнер продовжив брати участь у переговорах про зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Потім Кушнер запустив інвестиційний фонд Affinity Partners. The Telegraph зазначила, що через шість місяців після того, як Трамп залишив Білий дім у січні 2021 року, Affinity отримав $2 млрд від суверенного фонду Саудівської Аравії. Були висловлені занепокоєння з боку комісії, яка наглядає за інвестиціями, але втрутилася рада фонду, очолювана саудівським кронпринцом.

Як повідомляє The Telegraph, торік активи під управлінням Affinity зросли на 60 % – до $4,8 млрд після того, як він отримав грошову ін'єкцію від інвесторів з Близького Сходу. Потім він забезпечив додатковий капітал у розмірі $1,5 млрд у 2024 році від двох своїх існуючих інвесторів, компанії Lunate, що базується в Абу-Дабі, та Катарського інвестиційного управління, як розповів Кушнер інвестиційному подкасту в грудні.

The Telegraph також зазначає, що цього четверга інвестор у криптовалюту, відомий як Ogle, матиме свою другу вечерю з Дональдом Трампом. Він є одним із 25 покупців криптовалюти, які вклали так багато грошей у монету-мем $Trump, що виграли запрошення на приватний прийом з напоями у його клубі 22 травня. Цей приватний прийом відбудеться перед вечерею з президентом та іншими 220 найкращими власниками $Trump, які витратили загалом $148 млн на монету, щоб отримати запрошення.

У 2023 році Ogle, який не є прихильником Трампа, витратив майже $20 000 на його токени, щоб відвідати подібну вечерю під люстрами в бальній залі Мар-а-Лаго. Цього разу відвідувачам доводиться платити набагато більше. Видання зазначило, що Ogle вклав $421 000 у монету $Trump, щоб отримати запрошення.

Під час свого першого терміну Трамп критикував криптовалюти як "не гроші" і "засновані на повітрі". Але тепер вони стали ключовим механізмом, за допомогою якого його діти та союзники заробляють гроші від його президентства, зауважує британське видання.

"Він хапає гроші руками", – цитує видання Айзена, якого прозвали містером Ні під час адміністрації Обами за його суворий підхід до управління потенційними конфліктами інтересів.

The Telegraph наводить слова директора із захисту інвесторів і колишнього старшого радника з криптовалют Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Корі Фраєра: "Криптовалюта є явним центральним стовпом. Масштаб цього порівняно з попередніми схемами заробляння грошей Трампа з Овального кабінету просто затьмарює все".

Видання пояснило, що родина Трампа в основному заробляє гроші через два ключові підприємства. Перше – це монета-мем. Творці цих токенів отримують частину запасу, по суті, безкоштовно. Суб'єкти, які стоять за монетою-мемом $Trump, пов'язані з Трампом, виділили собі 80% монет, тоді як зазвичай йдеться про розподіл 50/50. Станом на 14 травня загальна вартість усіх монет $Trump становила $2,65 млрд.

Другим криптовалютним підприємством родини Трампа є World Liberty Financial (WLF), яке було запущено минулої осені та згадує на своєму веб-сайті Трампа як свого "головного захисника криптовалюти", а його трьох синів як "послів".

За інформацією The Telegraph, родина Трампа має частку в 60 % у WLF і отримує 75 % виручки від продажу своєї цифрової валюти $WLFI, якої вона продала на $550 млн. Як і з монетою-мемом, родина Трампа та її "суб’єкти" мають власну частку монети, яка наприкінці квітня коштувала щонайменше $1,1 млрд.

Білий дім стверджує, що у Трампа немає конфлікту інтересів, оскільки його бізнес-активами керують його діти. Айзен критикує такий підхід: "Це не точно. Він особисто отримує вигоду. Він вказаний на веб-сайті World Liberty Financial, і ці гроші потрапляють до його кишень. Він постійно спілкується зі своєю родиною, і це абсолютно неадекватний набір гарантій".

The Telegraph цитує консервативного радіоведучого Еріксона: "Якби республіканці були так стурбовані Трампом як Хантером Байденом, то вони повинні бути занепокоєні бізнес-угодами дітей Дональда Трампа. Єдина основна різниця, яку я бачу, полягає в тому, що вони вже були в цих галузях". "Діти Трампа торгують прізвищем, – каже він. – Це може бути добре для прихильників президента Трампа, але вони були б нажахані, якби це робили їхні супротивники".

Видання зазначило, що криптовалюта також стала новим способом для Близького Сходу дістатися до Трампа. У кінці березня WLF запустила стейблкоїн – тип криптовалюти, яка підтримує стабільну вартість $1 – під назвою USD1.

На початку травня на конференції з криптовалют у Дубаї Зак Віткофф, один із співзасновників WLF, сидів поруч з Еріком Трампом, коли він оголосив, що фонд, підтриманий Абу-Дабі, зробить інвестицію в $2 млрд, використовуючи його стейблкоїн. Очікується, що угода принесе сотні мільйонів доларів для родини Трампа.

"Не було жодної причини робити цю транзакцію в стейблкоїнах Трампа. Ця домовленість на $2 млрд має сенс лише як схема впливу на президента", – цитує видання Корі Фраєра.

За інформацією британської газети, вигоду від політики адміністрації щодо криптовалют отримує не лише родина Трампів, але й діти кількох членів його кабінету. Співзасновник WLF Зак Віткофф є сином Стіва Віткоффа, посланця Трампа на Близькому Сході. Брендон Лутнік, син міністра торгівлі Трампа Говарда Лутніка, запустив партнерство з Softbank, Tether і Bitfinex для створення найбільшого у світі резерву Bitcoin, на $3,6 млрд. Угода є гігантською ставкою на очікуваний бум криптовалюти.

Як зазначає The Telegraph, участь президента в криптовалюті є особливо проблематичною, оскільки він також є особою, яка в кінцевому підсумку регулює цей сектор. Вартість Bitcoin зросла майже на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах у листопаді, оскільки інвестори ставлять на більш легке регуляторне середовище.

Президент не гаяв часу на скорочення бюрократії та вжиття заходів для того, щоб зробити криптовалюту більш поширеною. У лютому SEC випустила заяву про те, що монети-меми не будуть охоплені її наглядом. У березні Трамп підписав виконавчий наказ про створення стратегічного резерву Bitcoin та запасу цифрових активів.

The Telegraph нагадала, що минулого місяця Міністерство юстиції (DoJ) розпустило свій Національний підрозділ з правозастосування у сфері криптовалют, який відповідав за розслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютами. Трамп також намагається прийняти Закон про керівництво та встановлення національних інновацій для стейблкоїнів США.

За словами Корі Фраєра, є докази того, що Трамп намагається відкрити двері для використання стейблкоїнів у федеральній платіжній системі: крок, який би став астрономічною машиною для заробляння грошей для емітентів стейблкоїнів, таких як WLF, пише The Telegraph.

Видання повертається до тематики екстравагантних вечірок, які є можливістю оплати за доступ до внутрішнього кола Дональда Трампа і навіть самого президента. Зокрема йдеться про вашингтонський "Executive Branch", клуб Дональда Трампа-молодшого та мега-донора Оміда Маліка, членство в якому коштує більше $500 000. Це ще одна еволюція схеми родини Трампа щодо монетизації доступу, констатує видання.

Експерти з етики розглядають таку монетизацію небезпечною. Трамп побив рекорди з пожертв на кампанію, зібравши вражаючі $239 млн на святкування своєї інавгурації 2025 року, в основному завдяки заможним індивідуальним донорам і корпораціям.

Донорами до його інавгураційного комітету були кандидати на посади послів і членів кабінету. Як підкреслює The Telegraph, цей ландшафт платежів за гру добре працює для класу мільярдерів, але ті, хто знаходиться за межами, змушені шукати способи зв'язатися з президентом. Попит на лобістів призвів до вражаючого зростання прибутків, доходи яких зросли протягом перших трьох місяців 2025 року.

Тож видання не вважає дивним, що фірми, пов'язані з Трампом, використовують свої тісні зв'язки з президентом та його внутрішнім колом. Continental Strategy, яка була заснована Карлосом Трухільо, колишнім законодавцем Флориди та радником Трампа, принесла понад $3,6 млн доходів від лобіювання в першому кварталі – майже в десять разів більше, ніж торік.

Така неприкрита прибутковість від найвищої посади в державі починає тривожити навіть тих, хто знаходиться в серці руху MAGA.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного в американській історії", – цитує The Telegraph колишнього керівника з етики Білого дому Норма Айзена. Лаура Лумер, відома активістка правого крила та лояльна до Трампа, написала у X: "Катарці фінансують ті самі іранські проксі в Хамас і Хезболлі, які вбили американських військовослужбовців. Ті ж проксі, які працювали з мексиканськими картелями, щоб переправити джихадистів через наш кордон. Це дійсно буде такою плямою на адміністрації, якщо це правда. І я кажу це як людина, яка готова підставитися під кулю за Трампа".

Бен Шапіро, один із найвідданіших солдатів кавалерії MAGA, як зауважує видання, сказав у своєму подкасті цього тижня: "Я думаю, якби ми поміняли імена на Хантера Байдена та Джо Байдена, ми б всі панікували на правому фланзі… Така сумнівна поведінка підриває його порядок денний і довіру. Навіть якщо це не злочин, це погано виглядає".

Шапіро наголосив: "У Трампа є реальні вороги. Йому не потрібно створювати вразливості, подібні до цієї. Якщо ці скандали триватимуть, республіканці можуть втратити Конгрес – і все, що президент Трамп хоче зробити, буде мертвим. Це має припинитися".

Джерело: The Telegraph