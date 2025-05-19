Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph

Неприкрите збагачення президента США та його родини викликало тривогу навіть у русі MAGA, пише британська The Telegraph. Дональд Трамп вперше побачив так званий "палац у небі" у лютому, піднявшись сходами з червоним килимом на борт Boeing 747-8. План його адміністрації прийняти розкішний літак вартістю $400 млн від катарської королівської родини, яким він, як очікується, буде користуватися після свого президентства, є останнім прикладом зростаючої зневаги до етики у Вашингтоні під час його другого терміну.
The Telegraph нагадала, що під час першого терміну Трампа в Білому домі іноземні уряди, які купували обіди та бронювали номери в готелях Трампа, викликали тривогу. Проте тепер, за словами видання, президент створив ще більше можливостей для тих, хто прагне здобути прихильність його родини.
Старші сини Трампа, Дональд-молодший та Ерік подорожують по всьому світу, торгуючи ім'ям свого батька та розширюючи свою імперію нерухомості під час його другого терміну, пише газета. Діти президента також накопичували гроші від бізнес-угод на Близькому Сході, укладених перед дипломатичною поїздкою президента до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів минулого тижня.
Розкішний готель у Дубаї, нове поле для гольфу та вілла-комплекс у Катарі, а також друга розкішна житлова вежа в Джидді, про які найстарші сини Трампа "домовилися" в останні тижні, коштують мільярди доларів.
The Telegraph зауважує, що катарські забудовники допомогли фінансувати пляжний гольф-проєкт і проєкт віл з брендом Трампа в країні вартістю $5,5 млрд. Та сама компанія інвестувала $1 млрд у проєкт готелю і вежі Trump International у Дубаї. А також планує будувати інші нові підприємства Трампа.
Як наголошує видання, іноземні уряди давно користуються відкритою можливістю купувати доступ до президента. Сам Трамп заробив щонайменше $9,6 млн від країн Близького Сходу під час свого президентства, згідно з аналізом його податкових декларацій, проведеним Crew.
"Чому б мені не зупинитися в його готелі за кілька кварталів від Білого дому, щоб я міг сказати новому президенту: мені подобається ваш новий готель?" – цитує газета іноземного дипломата з готелю Trump International у Вашингтоні незабаром після його першого обрання.
Лобісти саудівського уряду бронювали блоки номерів у вашингтонському готелі Трампа, витративши щонайменше $270 000 на цей об'єкт з грудня 2016 по лютий 2017 року. Коли саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман відвідав Нью-Йорк у 2018 році, кілька членів його почту зупинилися в готелі Trump International на Мангеттені.
"Якщо ви іноземна країна, ви можете витратити мільйони доларів на рік на лобістів, які намагаються отримати зустрічі з чиновниками низького рангу, або ви могли б виписати чек на мільйон доларів і звернутися безпосередньо до президента чи його дітей", – цитує газета віцепрезидента адвокаційної організації CREW – "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" Джордана Лібовіца. Етичні норми "були знищені, і це може поставити країну в страшне становище. Очевидно, що нам потрібні сильніші закони про етику, але зараз Конгрес, схоже, не особливо зацікавлений у їх прийнятті", – додав Лібовіц.
Як зазначила The Telegraph, зять президента Джаред Кушнер почав загравати до саудівських королівських осіб незабаром після того, як Трамп прийшов до влади у 2017 році. Кушнер швидко став основною контактною особою для іноземних лідерів з регіону, які прагнули відкрити дипломатичні переговори з президентом США.
Видання повідомило, що під тиском завершити масштабну угоду про озброєння за два тижні до візиту Трампа того року, Кушнер особисто подзвонив генеральному директору Lockheed Martin Мерилін Х'юсон і попросив знижку на складні системи виявлення ракет. Це спрацювало, і ближче до кінця першого дня Трампа в королівстві два лідери погодилися на одну з найбільших угод в історії. Кушнер продовжив брати участь у переговорах про зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією.
Потім Кушнер запустив інвестиційний фонд Affinity Partners. The Telegraph зазначила, що через шість місяців після того, як Трамп залишив Білий дім у січні 2021 року, Affinity отримав $2 млрд від суверенного фонду Саудівської Аравії. Були висловлені занепокоєння з боку комісії, яка наглядає за інвестиціями, але втрутилася рада фонду, очолювана саудівським кронпринцом.
Як повідомляє The Telegraph, торік активи під управлінням Affinity зросли на 60 % – до $4,8 млрд після того, як він отримав грошову ін'єкцію від інвесторів з Близького Сходу. Потім він забезпечив додатковий капітал у розмірі $1,5 млрд у 2024 році від двох своїх існуючих інвесторів, компанії Lunate, що базується в Абу-Дабі, та Катарського інвестиційного управління, як розповів Кушнер інвестиційному подкасту в грудні.
The Telegraph також зазначає, що цього четверга інвестор у криптовалюту, відомий як Ogle, матиме свою другу вечерю з Дональдом Трампом. Він є одним із 25 покупців криптовалюти, які вклали так багато грошей у монету-мем $Trump, що виграли запрошення на приватний прийом з напоями у його клубі 22 травня. Цей приватний прийом відбудеться перед вечерею з президентом та іншими 220 найкращими власниками $Trump, які витратили загалом $148 млн на монету, щоб отримати запрошення.
У 2023 році Ogle, який не є прихильником Трампа, витратив майже $20 000 на його токени, щоб відвідати подібну вечерю під люстрами в бальній залі Мар-а-Лаго. Цього разу відвідувачам доводиться платити набагато більше. Видання зазначило, що Ogle вклав $421 000 у монету $Trump, щоб отримати запрошення.
Під час свого першого терміну Трамп критикував криптовалюти як "не гроші" і "засновані на повітрі". Але тепер вони стали ключовим механізмом, за допомогою якого його діти та союзники заробляють гроші від його президентства, зауважує британське видання.
"Він хапає гроші руками", – цитує видання Айзена, якого прозвали містером Ні під час адміністрації Обами за його суворий підхід до управління потенційними конфліктами інтересів.
The Telegraph наводить слова директора із захисту інвесторів і колишнього старшого радника з криптовалют Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Корі Фраєра: "Криптовалюта є явним центральним стовпом. Масштаб цього порівняно з попередніми схемами заробляння грошей Трампа з Овального кабінету просто затьмарює все".
Видання пояснило, що родина Трампа в основному заробляє гроші через два ключові підприємства. Перше – це монета-мем. Творці цих токенів отримують частину запасу, по суті, безкоштовно. Суб'єкти, які стоять за монетою-мемом $Trump, пов'язані з Трампом, виділили собі 80% монет, тоді як зазвичай йдеться про розподіл 50/50. Станом на 14 травня загальна вартість усіх монет $Trump становила $2,65 млрд.
Другим криптовалютним підприємством родини Трампа є World Liberty Financial (WLF), яке було запущено минулої осені та згадує на своєму веб-сайті Трампа як свого "головного захисника криптовалюти", а його трьох синів як "послів".
За інформацією The Telegraph, родина Трампа має частку в 60 % у WLF і отримує 75 % виручки від продажу своєї цифрової валюти $WLFI, якої вона продала на $550 млн. Як і з монетою-мемом, родина Трампа та її "суб’єкти" мають власну частку монети, яка наприкінці квітня коштувала щонайменше $1,1 млрд.
Білий дім стверджує, що у Трампа немає конфлікту інтересів, оскільки його бізнес-активами керують його діти. Айзен критикує такий підхід: "Це не точно. Він особисто отримує вигоду. Він вказаний на веб-сайті World Liberty Financial, і ці гроші потрапляють до його кишень. Він постійно спілкується зі своєю родиною, і це абсолютно неадекватний набір гарантій".
The Telegraph цитує консервативного радіоведучого Еріксона: "Якби республіканці були так стурбовані Трампом як Хантером Байденом, то вони повинні бути занепокоєні бізнес-угодами дітей Дональда Трампа. Єдина основна різниця, яку я бачу, полягає в тому, що вони вже були в цих галузях". "Діти Трампа торгують прізвищем, – каже він. – Це може бути добре для прихильників президента Трампа, але вони були б нажахані, якби це робили їхні супротивники".
Видання зазначило, що криптовалюта також стала новим способом для Близького Сходу дістатися до Трампа. У кінці березня WLF запустила стейблкоїн – тип криптовалюти, яка підтримує стабільну вартість $1 – під назвою USD1.
На початку травня на конференції з криптовалют у Дубаї Зак Віткофф, один із співзасновників WLF, сидів поруч з Еріком Трампом, коли він оголосив, що фонд, підтриманий Абу-Дабі, зробить інвестицію в $2 млрд, використовуючи його стейблкоїн. Очікується, що угода принесе сотні мільйонів доларів для родини Трампа.
"Не було жодної причини робити цю транзакцію в стейблкоїнах Трампа. Ця домовленість на $2 млрд має сенс лише як схема впливу на президента", – цитує видання Корі Фраєра.
За інформацією британської газети, вигоду від політики адміністрації щодо криптовалют отримує не лише родина Трампів, але й діти кількох членів його кабінету. Співзасновник WLF Зак Віткофф є сином Стіва Віткоффа, посланця Трампа на Близькому Сході. Брендон Лутнік, син міністра торгівлі Трампа Говарда Лутніка, запустив партнерство з Softbank, Tether і Bitfinex для створення найбільшого у світі резерву Bitcoin, на $3,6 млрд. Угода є гігантською ставкою на очікуваний бум криптовалюти.
Як зазначає The Telegraph, участь президента в криптовалюті є особливо проблематичною, оскільки він також є особою, яка в кінцевому підсумку регулює цей сектор. Вартість Bitcoin зросла майже на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах у листопаді, оскільки інвестори ставлять на більш легке регуляторне середовище.
Президент не гаяв часу на скорочення бюрократії та вжиття заходів для того, щоб зробити криптовалюту більш поширеною. У лютому SEC випустила заяву про те, що монети-меми не будуть охоплені її наглядом. У березні Трамп підписав виконавчий наказ про створення стратегічного резерву Bitcoin та запасу цифрових активів.
The Telegraph нагадала, що минулого місяця Міністерство юстиції (DoJ) розпустило свій Національний підрозділ з правозастосування у сфері криптовалют, який відповідав за розслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютами. Трамп також намагається прийняти Закон про керівництво та встановлення національних інновацій для стейблкоїнів США.
За словами Корі Фраєра, є докази того, що Трамп намагається відкрити двері для використання стейблкоїнів у федеральній платіжній системі: крок, який би став астрономічною машиною для заробляння грошей для емітентів стейблкоїнів, таких як WLF, пише The Telegraph.
Видання повертається до тематики екстравагантних вечірок, які є можливістю оплати за доступ до внутрішнього кола Дональда Трампа і навіть самого президента. Зокрема йдеться про вашингтонський "Executive Branch", клуб Дональда Трампа-молодшого та мега-донора Оміда Маліка, членство в якому коштує більше $500 000. Це ще одна еволюція схеми родини Трампа щодо монетизації доступу, констатує видання.
Експерти з етики розглядають таку монетизацію небезпечною. Трамп побив рекорди з пожертв на кампанію, зібравши вражаючі $239 млн на святкування своєї інавгурації 2025 року, в основному завдяки заможним індивідуальним донорам і корпораціям.
Донорами до його інавгураційного комітету були кандидати на посади послів і членів кабінету. Як підкреслює The Telegraph, цей ландшафт платежів за гру добре працює для класу мільярдерів, але ті, хто знаходиться за межами, змушені шукати способи зв'язатися з президентом. Попит на лобістів призвів до вражаючого зростання прибутків, доходи яких зросли протягом перших трьох місяців 2025 року.
Тож видання не вважає дивним, що фірми, пов'язані з Трампом, використовують свої тісні зв'язки з президентом та його внутрішнім колом. Continental Strategy, яка була заснована Карлосом Трухільо, колишнім законодавцем Флориди та радником Трампа, принесла понад $3,6 млн доходів від лобіювання в першому кварталі – майже в десять разів більше, ніж торік.
Така неприкрита прибутковість від найвищої посади в державі починає тривожити навіть тих, хто знаходиться в серці руху MAGA.
"Ми ніколи не бачили нічого подібного в американській історії", – цитує The Telegraph колишнього керівника з етики Білого дому Норма Айзена. Лаура Лумер, відома активістка правого крила та лояльна до Трампа, написала у X: "Катарці фінансують ті самі іранські проксі в Хамас і Хезболлі, які вбили американських військовослужбовців. Ті ж проксі, які працювали з мексиканськими картелями, щоб переправити джихадистів через наш кордон. Це дійсно буде такою плямою на адміністрації, якщо це правда. І я кажу це як людина, яка готова підставитися під кулю за Трампа".
Бен Шапіро, один із найвідданіших солдатів кавалерії MAGA, як зауважує видання, сказав у своєму подкасті цього тижня: "Я думаю, якби ми поміняли імена на Хантера Байдена та Джо Байдена, ми б всі панікували на правому фланзі… Така сумнівна поведінка підриває його порядок денний і довіру. Навіть якщо це не злочин, це погано виглядає".
Шапіро наголосив: "У Трампа є реальні вороги. Йому не потрібно створювати вразливості, подібні до цієї. Якщо ці скандали триватимуть, республіканці можуть втратити Конгрес – і все, що президент Трамп хоче зробити, буде мертвим. Це має припинитися".
Джерело: The Telegraph