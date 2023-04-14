Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post

Американська Washington Post звернула увагу, що у документах з інсайдерського витоку в США, є донесення розвідки, які свідчать, що росія практично втратила свої війська спецпризначення у війні з Україною. Видання наводить слова експертів, які впевнені, що росії буде потрібне ціле десятиліття, щоб відновити ці спецвійська, які вона використала в якості звичайної піхоти, з метою залатати дірки на фронті.

Американська Washington Post пише, що війна в Україні виснажила російські внутрішні сили спецназу, і, згідно з засекреченими американськими оцінками, москві знадобляться роки, щоб відновити їх.

Як зазначає видання, це випливає зі секретної інформації, що просочилася в мережу через платформу обміну повідомленнями Discord. Американські посадовці пояснюють свої оцінки тим, що російське командування надмірно покладається на спецпідрозділи, які були введені в дію у складі фронтових піхотних формувань і зазнали величезних втрат вбитими та пораненими.

Зазвичай спецпризначенцям доручають таємні місії з високим ступенем ризику – як-от наказ захопити президента України Володимира Зеленського – для виконання яких вони проходять найсучаснішу підготовку в російських збройних силах. москва, яка скептично оцінювала навички своїх звичайних військ, фактично наказала елітним військам вступати в прямі бої в якості піхоти. Це випливає з висновків американської розвідки і незалежних аналітиків, які уважно стежили за розгортанням спецназу рф.

WP наголошує, що швидке виснаження російських спецпідрозділів від самого початку змінило динаміку війни, серйозно обмеживши можливості москви застосовувати таємну тактику на підтримку звичайних бойових дій. Американські офіційні особи вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська.

Як зазначає видання, втрати у цих підрозділах видно на супутникових знімках, що містяться в матеріалах, які потрапили в мережу. Фотографії "до і після", на яких зображена база 22-ї окремої бригади спецназу на півдні росії, згідно з документом, показують, що "всі, крім однієї, з п'яти російських окремих бригад спецназу, які повернулися з бойових дій в Україні наприкінці літа 2022 року, зазнали значних втрат".

На слайді представлені два аерофотознімки: один зроблений у листопаді 2021 року, за кілька місяців до початку вторгнення, а інший – роком пізніше. На першому зображений жвавий автопарк, що кишить машинами; на другому – те, що, за висновками американських офіційних осіб, є станом крайнього виснаження через кілька місяців після повернення бригади додому, коли на озброєнні залишилося менше половини тактичних машин "Тигр", які вона мала до розгортання. За оцінками, 22-га і дві інші бригади спецназу втратили 90-95 % особового складу.

WP зауважує, що втрата елітних військ поглиблює проблеми росії. Солдати спецназу потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, йдеться в американських документах, і робиться висновок, що москві може знадобитися ціле десятиліття, щоб відновити ці підрозділи.

У документах не сказано, скільки спецназівців було вбито або поранено в Україні, але матеріали, з відсилкою на перехоплення розвідки, оцінюють, що лише один 346-й підрозділ "втратив майже всю бригаду, в якій залишилося лише 125 осіб з 900".

Аналітики американської розвідки відстежили кожен спецназівський підрозділ, який повернувся з України додому на південь росії, за винятком одного 25-го полку. Серйозні втрати особового складу і техніки, йдеться в документах, "можуть пояснити, чому немає чітких [розвідувальних] даних про їхнє повернення до гарнізону".

Оцінки американського уряду збігаються зі спостереженнями аналітиків. Роб Лі, військовий експерт з питань росії і старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень, сказав, що оскільки російські мотострілецькі війська виявилися неефективними, командування намагалося компенсувати це, посилаючи на фронт елітні повітряно-десантні підрозділи, морську піхоту і спецназ, у тому числі під час невдалої спроби захопити столицю України Київ, а також у кампаніях на сході і півдні країни.

За словами Лі, ця стратегія мала миттєві наслідки. російське командування, втративши найбільш підготовлених бійців, втратило цінні навички, якими ці війська володіли від початку вторгнення і до минулої осені, в тому числі у сфері збору розвідданих і ведення розвідки.

"Це вплинуло на подальший розвиток війни, тому що росія втратила всі ці ключові можливості на передовій, які не змогла легко замінити – як технічно, так і кадрово, – цитує слова експерта видання. – Це вплинуло на те, що російські сили могли робити, але не змогли".

За словами Лі, через кілька днів після початку війни спецпризначенці прибули до східного міста Харків у невеликій кількості та без значної підтримки з боку звичайних військ. Він зазначає, що багато загинули або потрапили в полон. Кілька їхніх спеціалізованих машин було знищено, про що свідчать відео та фотографії.

Схожа ситуація, за словами Лі, склалася в Маріуполі на півдні і у східній частині Донбасу, де бої часто відбувалися в лісистій місцевості, в якій регулярним російським мотострілецьким підрозділам функціонувати було важко. Спецназ також діяв у шахтарському місті Вугледар Донецької області, де українські та російські війська воювали одне з одним протягом кількох місяців.

Український солдат, який служив у Вугледарі в складі 72-ї механізованої бригади, розповів Washington Post, що хоча він не може підтвердити, що його підрозділ зіткнувся зі спецназом, це, ймовірно, було так, оскільки вони мали на озброєнні сучасні бронежилети, а також висококласні прилади нічного бачення і тепловізійну оптику. За словами військовослужбовця, ці ворожі війська діяли невеликими підрозділами, виконуючи традиційні розвідувальні та піхотні місії.

Лі зазначив, що очевидна смерть командира бригади спецназу у Вугледарі в лютому ще більше ілюструє масштаб проблем, з якими стикається росія. Якщо такий високопоставлений воєначальник "заходить так далеко, то, ймовірно, щось іде не так. Або втрати в цьому підрозділі занадто великі, або вони використовуються не за призначенням", – додав він.

Витрати росії на свої елітні війська матимуть каскадні наслідки, йдеться в документах, у тому числі втрату певної здатності тренувати парамілітарні групи в нетрадиційній тактиці ведення війни, "яку росія використовувала для просування своїх інтересів за кордоном".

Як зауважив Лі, зрозуміло, що спецназ – це обмежений ресурс, який не легко відновити і поповнити. Незрозуміло лише, чи винесли звичайні російські командири уроки з того, що сталося в Україні, і як найкраще застосовувати ці елітні сили.

Washington Post зазначає, що в інтернеті з'явилися свідчення діяльності 22-ї окремої бригади спецназу в Україні. На одному відео, знятому влітку минулого року, видно, як члени снайперського підрозділу бригади проникають у будівлі, використовуючи високотехнологічне обладнання, недоступне звичайним російським солдатам. Іншим зображенням бракує такої бравади. Так, світлина молодого капітана 22-ї бригади Алєксєя ширилися в березні 2022 року – його ім'я на гранітному меморіалі солдатам, які загинули ще до завершення другого місяця війни, викарбувано першим у списку.

Джерело: Washington Post