Новина про можливий візит путіна до Ердогана на відкриття АЕС "Аккую", яку збудував "росатом", привертає увагу світових ЗМІ до Туреччини. Цікавий і дуже стислий аналіз поведінки Туреччини щодо росії, Швеції, США та НАТО днями опублікував американський Центр аналізу європейської політики (CEPA). Його автор, колишній американський дипломат, а нині старший науковий співробітник програми трансатлантичної оборони та безпеки Філіп Коснет вважає, що США повинні нагадати Туреччині, що незамінних партнерів у Північноатлантичному альянсі немає і почати виводити свої війська з бази Інджирлік. Альтернативи для розміщення американських військ завжди є і їх з радістю приймуть Греція та Румунія.

Блокування Туреччиною членства Швеції в НАТО розчаровує, але не є катастрофічним. Тим не менш, це був би гарний момент для того, щоб перевести безпекові зв'язки Альянсу з Туреччиною на діловий рівень і нагадати президенту Реджепу Таїпу Ердогану, що його союзників можна штовхати лише до певної межі.

Ми можемо почати з виведення американських військ зі стратегічної авіабази Інджирлік на півдні Туреччини. Сполучені Штати почали будувати цей масивний об'єкт у 1951 році, спочатку як ключову ланку в ланцюжку об'єктів, призначених для стримування Радянського Союзу (в тому числі як базу для місій літаків-шпигунів U-2). З часом його призначення еволюціонувало, і він неодноразово використовувався для реалізації інтересів США на Близькому Сході.

Але зараз її значення менше, ніж у минулому, і поведінка президента Ердогана, який затримує заявки Швеції і Фінляндії на членство в НАТО, а також інші дії, такі як допомога росії в обході санкцій, свідчать про те, що для США настав час зробити переоцінку.

Наскільки важливо, щоб Швеція і Фінляндія отримали членство в НАТО? Це потужний знак рішучості Заходу перед обличчям нової російської агресії. Обидві країни вже давно співпрацюють з НАТО у сфері миротворчості та оборонного планування, але більшість фінів і шведів не бачили нагальної потреби у формалізації відносин. (Дякую, пане путін.) НАТО діє на основі консенсусу, і було безперечним розчаруванням, коли Ердоган після місяців переговорів оголосив, що він погодиться на вступ Фінляндії, але не Швеції. (Фінляндія спочатку заявляла, що не вступатиме сама, але, схоже, змінила свою думку).

Чи виконує Туреччина волю росії, накладаючи вето на вступ Швеції? Хоча кремлю це вигідно, проте не є мотивацією турецького лідера. Ердоган і путін співпрацюють в одних сферах і протистоять один одному в інших. Туреччина розлютила союзників по НАТО, відмовившись від санкцій проти росії і надаючи притулок олігархам та їхнім активам. Проте вона продовжує підтримувати Україну у військовому плані і позиціонувати себе як посередника, наприклад, сприяючи відновленню експорту українського зерна.

Так в яку ж гру грає Ердоган? На початку списку бажань Ердогана: дії Швеції з обмеження збору коштів і організаційної активності опонентів, включно з курдською РПК (яку Швеція, як і США та ЄС, вважає терористичною групою) і організацію "Хізмет" Фетхуллаха Ґюлена у вигнанні (яку багато хто вважає відповідальною за невдалу спробу державного перевороту в 2016 році), а також екстрадиція ймовірних бойовиків. У більш широкому сенсі Ердоган побачив можливість нагадати членам НАТО про право вето Туреччини. Ніхто, хто коли-небудь вів переговори з дисциплінованим, обізнаним турецьким дипломатом або керівником, не повинен бути здивований.

Чи не сприймає НАТО безпеку Туреччини серйозно? Певною мірою так. У Туреччині поширена думка, що члени НАТО/ЄС вже давно роблять менше, ніж дозволяють їхні закони, для придушення операцій з підтримки тероризму на своїй території, і в деяких випадках це, ймовірно, правда. Підозрілість турків до Заходу – це стійка багаторічна традиція, що сягає корінням у 1920-ті роки, коли Ататюрк витіснив європейські війська з Анатолії. Турків, серед яких багато тих, хто не надто переймається долею Ердогана, також непокоїть підтримка США сирійського філіалу РПК – "Загонів народної самооборони" (YPG), які з 2014 року співпрацюють з Вашингтоном у боротьбі з ІДІЛ. Адміністрація Обами запевнила Анкару, що США можуть одночасно підтримувати Туреччину проти РПК, озброювати і спрямовувати YPG проти ІДІЛ, і що ці відносини будуть "тимчасовими, тактичними і трансакційними". Ця альтеративна домовленість, як і побоювалися турки, триває вже за третьої адміністрації США.

Тож чи продуктивна позиція Туреччини? Ні, якщо вона домагатиметься більших поступок від Швеції. Ердоган, можливо, вичавив зі Швеції та Фінляндії все, що міг, і подальше протистояння видається одночасно ймовірним і безглуздим. Незнання турецьким президентом західних стандартів верховенства права і тенденція ототожнювати свободу слова з підтримкою тероризму призвели до того, що він висуває нездійсненні вимоги. Схоже, що Ердоган – чи то щиро, чи то навмисно, сприйняв шведські обіцянки активізувати співпрацю в судовій сфері як зобов'язання просто видати опонентів зі списку на екстрадицію до Туреччини. Ця лють щодо антитурецьких/антиісламських демонстрацій у Стокгольмі нагадує інцидент під час візиту Ердогана до Вашингтона у 2017 році, коли його охорона влаштувала бійку з демонстрантами, що виступали за РПК (так звана "Битва на Шеріданському колі"), заробляючи голоси і "лайки" на батьківщині. Протистояння із Заходом добре грає на руку електорату Ердогана, принаймні доти, доки Захід не дасть відсіч. Його ставлення до Швеції перегукується з позицією після спроби державного перевороту 2016 року, коли Туреччина вимагала від США видати Гюлена, який мешкає в Пенсильванії, незважаючи на відсутність доказів, достатніх для того, щоб задовольнити вимоги американського суду щодо екстрадиції. Це призвело до того, що Анкара утримувала під вартою низку американських громадян за явно неправдивими звинуваченнями, поки США не втомилися від тихої дипломатії і не запровадили санкції. Ризик полягає в тому, що Туреччина і Швеція можуть залишатися в такому протистоянні до нескінченності.

Наскільки зашкодить НАТО, якщо Швеція не вступить до Альянсу? В оперативному плані – не дуже. Ще до того, як Фінляндія і Швеція подали заявку на вступ, спостерігачі звертали увагу на те, що між ними вже існує тісна військова співпраця з Північноатлантичним альянсом і окремими країнами-членами, яка продовжує посилюватися. (Наприклад, члени НАТО Норвегія і Данія нещодавно домовилися координувати протиповітряну оборону зі Швецією і Фінляндією). З політичної точки зору, дії Туреччини не заперечують цінності нових зобов'язань Швеції (і Фінляндії) перед Альянсом і навпаки. Справжній виклик полягає в глобальній комунікації. росія, природно, прагне використати цей епізод як доказ того, що рішучість Заходу руйнується, а НАТО перебуває в безладі. Консенсусне прийняття рішень в НАТО є рисою, а не помилкою, демократичного альянсу. (Це не Варшавський договір, товариші). Надмірна реакція Заходу зіграє на руку російському наративу.

Отже, що має робити НАТО і Вашингтон? По-перше, зберігати спокій. США та інші члени НАТО повинні продовжувати шукати взаємовигідні оборонні зв'язки з Туреччиною, яка має другу за чисельністю армію в Альянсі і критично важливе географічне положення. Ігнорувати заклики до відплати, наприклад, відмовившись від зусиль з відновлення оборонно-промислового співробітництва, значною мірою призупиненого після спроби перевороту 2016 року і рішення Ердогана придбати російські ракети С-400. Однак після травневих виборів – незалежно від того, чи переможе Ердоган, чи його опонент Кемаль Киличдароглу – ми повинні нагадати Туреччині, що жоден член НАТО не є незамінним, окрім Сполучених Штатів. Один із способів – розпочати процес виведення особового складу і техніки ВПС США з авіабази Інджирлік на південному сході Туреччини.

Хіба нам не потрібен Інджирлік? Потреба – це сильно сказано. Інджирлік був життєво важливим для логістики США в часи війни в Іраку і Афганістані. Туреччина зберігає жорсткий контроль над використанням цього об'єкту Сполученими Штатами, і сьогодні Інджирлік є менш важливим для американських операцій, скажімо, в Сирії і в регіоні Перської затоки, ніж бази в країнах-партнерах у Перській затоці. Союзники по НАТО Греція і Румунія виявили бажання прийняти американські війська.

Як виведення військ з Інджирліка означає "збереження спокою"? Ця авіабаза є постійною гарячою точкою. Історія турецьких урядів, які погрожували призупинити операції США у відповідь на дії Штатів, сягає щонайменше 1970-х років і продовжується за часів Ердогана. Було б корисно продовжувати двосторонню співпрацю з Туреччиною в оборонній сфері і співпрацю з НАТО без того, щоб питання статусу Інджирліка вічно висіло над столом переговорів.

Чи працювало це раніше? Кожна країна відрізняється від інших, але є прецеденти, коли закриття баз розчищало шлях до більш збалансованого співробітництва, в тому числі продовження доступу до баз. Візьмемо Філіппіни: протягом десятиліть військово-морська база Субік-Бей і авіабаза Кларк викликали невдоволення населення, яке почало вщухати з їх закриттям у 1991 році. Цьогоріч обидві країни погодилися на використання американськими військами філіппінських баз для протидії Китаю. Під час Холодної війни і після неї у відносинах США з союзником по НАТО Ісландією домінував статус американських військ на військово-морській авіабазі Кефлавік, які несли повну відповідальність за оборону північної країни. Ісландські політики періодично погрожували закриттям бази, але врешті-решт саме Сполучені Штати вирішили вивести звідти 3000 військовослужбовців у 2006 році. НАТО розробила стійку систему ротації, за якою кілька членів Альянсу (в тому числі і США) надають війська для оборони Ісландії. Побічною перевагою стало те, що Вашингтон і Рейк'явік можуть більше зосередитись на сферах, які не є оборонними, таких як торгівля і навколишнє середовище.

Чи не намагатимуться росіяни скористатися цим? Звичайно, на пропагандистському рівні. Я маю на увазі, що чат-бот може написати тези – НАТО в безладі, Вашингтон тікає з Близького Сходу. Ми можемо відповісти, що нашою метою є збалансовані, шанобливі відносини, які повинні включати постійний доступ до турецьких баз, в тому числі до Інджирліка, коли сторони погодяться, що це необхідно. У 2016 році прем'єр-міністр Ердогана Біналі Йилдирим публічно висловив думку, що Туреччина розгляне можливість дозволити росії базувати війська в Інджирліку – пропозицію, яку навіть росіяни не змогли змусити себе сприйняти серйозно.

Посол Філіп Коснетт (у відставці) протягом своєї кар'єри представляв Сполучені Штати на дипломатичній службі, зосереджуючись на питаннях міжнародної безпеки та постконфліктного врядування. Він працював послом у Косово, тимчасовим повіреним у справах в Туреччині та Ісландії, заступником голови місії в Узбекистані, а також відвідував Афганістан, Ірак, Нідерланди та Японію. Зараз він консультує, пише, виступає і розробляє симуляційні ігри з глобальних питань. Він є редактором книги "Черевики і костюми: Історичні випадки та сучасні уроки військової дипломатії" (Marine Corps University Press, 2023).

Джерело: CEPA