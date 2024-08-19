"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер

Вихідними Том Купер опублікував кілька оновлень Це здебільшого перебіг Курської операції, а також аналіз заяви московських "тупоголових командирів" про знищені українські системи Patriot. І все це приправлене традиційними саркастичними коментарями.

16 серпня. Так, це знову я... і знову з Курськом.., але нових подій просто достатньо, щоб підготувати коротке оновлення. Дійсно, їх так багато, що я також маю оновити свою карту (можливо, перед тим, як знову зменшити її масштаб)...

Звісно, як і завжди, коли мова йде про цю операцію, я не можу не почати з чергової листівки військовополоненого:

Справді доброзичливі люди, ці росіяни з 18-го прикордонного батальйону ФСБ, яких видно на відео, знятому 80-ю десатно-штурмовою бригадою на самому початку їхньої поїздки в Курську область, ще 6 серпня: вийшли і махали руками з білими хустинками, як тільки там з'явилися українці... Звісно, вони не здавалися десятками: це фейк...

Повітряна/ракетна війна. З 15 по 16 серпня вночі численні позиції російської протиповітряної оборони та порти Керчі, Феодосії та Севастополя зазнали потужних ударів. Подробиці продовжують надходити...

З'явилося відео, на якому видно уламки ударного вертольота Ка-52 ВКС рф, збитого українцями 10 серпня на південному заході Курської області. Це вже 2-й підтверджений факт (з 3-х, про які повідомляли росіяни).

16 серпня на аеродромі "Авіаторське" під Дніпром прямим попаданням "Іскандера-М" був знищений МіГ-29 ПС ЗСУ. На щастя, ніхто з наземного екіпажу не постраждав...

Південно-Західна Курщина. Як розгромили ударну групу ПВК "Ваґнера"

Сектор Глушково: може здатися дурним, але завдяки власним гімнопропагандонам росіяни лише сьогодні зрозуміли, що втратили Снагость, а це сталось ще 4-5 днів тому... Цікаво, скільки часу їм знадобиться, щоб зрозуміти, що вони втратили і Внезапне... Власне, 103-тя бригада тероборони (і підкріплення) тим часом перебуває... ну... "далеко на захід від Снагового" (і Внезапного). По мосту в Глушково (через річку Сейм) вкотре (здається, вже втретє чи вчетверте) вдарили (реактивними системами залпового вогню), і, за даними агентурної розвідки, цей удар вивів його з ладу:

Наскільки мені відомо, на Сеймі є ще два мости, обидва далі на захід. Включаючи один у Званому та один у Кар'єжі: за повідомленнями, міст у Званому також був обстріляний 16 серпня. Якщо всі три будуть виведені з ладу, решта росіян у Глушковському районі (залишки 17-го і 18-го прикордонних батальйонів ФСБ, близько 700+ військовослужбовців, плюс тисячі цивільних у процесі примусової евакуації) будуть відрізані від решти росії. Ситуація там досить критична, щоб влада (читай: ФСБ) оголосила, що якщо люди не евакуюються, вони будуть відрізані від постачання.

За останніми даними, всі мости через Сейм на захід від Корєнєво виведені з ладу, і банди ФСБ зараз... е-е-е... в паніці просуваються річкою на човнах...

Корєнєве: колона підкріплення всрф, що рухалася з Рильська в напрямку Корєнєвого, була знищена – ймовірно, реактивними системами залпового вогню, минулої ночі. Проте, вона прибула б занадто пізно, оскільки під контролем ЗСУ знаходиться не лише Толпинський, Количівка також. Таким чином, російський гарнізон у Корєнєво відрізаний від Рильська. Втім, не можна сказати, що більша частина міста все ще перебуває в руках росіян. Насправді, це лише його західна частина.

А, так... вам може знадобитися якась карта, щоб простежити за всім цим (і тим, що буде далі)...

На північ/північний схід від Корєнєво: Олександровка також знаходиться під контролем ЗСУ: фактично використовується як база для багатьох рейдів далі на північ (до Рильська, Льгова... і далі: тільки сьогодні вранці рух на трасі Е38 від Курська до Рильська було перервано щонайменше в чотирьох різних точках). Хоча час від часу ті чи інші БМП ЗСУ вчасно виявляють і підбивають, загалом, у поєднанні з БПЛА, ці рейди руйнують російські плани. Вони регулярно наносять удари по абсолютно непідготовленим цілям. Ось типовий приклад результатів. В одному з останніх випадків, 15 серпня, хтось (з ЗСУ) напав на ударну групу одного з колишніх батальйонів ПВК "Ваґнера". Розгромили їх невдовзі після прибуття, коли вони збиралися разом, щоб підготуватися до майбутньої місії. Багато російських соціальних мереж зараз у сльозах...

російський МТЛБ, підбитий під час боїв на південному заході Курщини

Льгов-Кромські Бики: 11-ту ВДВ (і придані частини різних підрозділів всрф) вигнали з Олівки і Дуровки.... насправді, табірники виявили, що у них є невідкладні справи далі на північ, так що вся територія від (принаймні) навколо Південного через Дяківку до Волжина і Каучука тепер знаходиться під контролем ЗСУ. Я тільки не впевнений, чи росіяни вже просунулися від Кромських Биків до Курська або Москви... чи ні... або, можливо, вони так люб'язно чекають, поки ЗСУ їх там розгромить (тому що далі на північ уздовж дороги на Льгов, безумовно, є українські війська).

Великосолдатське: звичайно, є багато російських військ (за моїми оцінками, близько 5 000, можливо, більше), розгорнутих уздовж лінії Дурове - Бобрик (який може бути під контролем ЗСУ), Ржава (незрозуміло), Велике Солдатське (незрозуміло), аж до Бірюківки (всрф) і Будище (всрф). Але ЗСУ завдає їм багато клопоту регулярними рейдами аж до Шагарово, Ізвеково і подібних місць. Як зазначено на карті вище, я не маю чіткого уявлення про те, чи існує в цьому районі "узгоджена лінія фронту", а також не знаю, що саме там відбувається, але, судячи з того, що я чую про хаос у російському командуванні, я сумніваюся, що хтось там будує якісь польові укріплення. Перш за все, за це відповідає ФСБ, і так сталося, що ФСБ займається не своїми справами: наприклад, контролює лінію фронту, що будується вздовж траси Е38...

На жаль, російським варварствам в Україні немає кінця... бандити з 155-ї бригади морської піхоти опублікували відео, на якому вони проколюють голови вбитим українським військовим і відрізають їм вуха... Незабаром відео облетіло широкі кола в російських та українських соціальних мережах. росіяни, тим часом, видалили його, але українці "спіймали" злочинця (очевидно, позивний "Пушкар"...?).

...ех… Називайте це (сумнозвісним) свербінням у мізинці на нозі, якщо хочете, але я відчуваю, що коли це закінчиться, 155-а бригаді морської піхоти теж буде покладено край. Раз і назавжди. Принаймні, я б не поставив жодного песо на те, що хтось із них залишиться живим.

Малий Каменець і Комунар: саме в цьому районі, як я "припускаю", зараз найбільша концентрація російських військ на південному заході Курської області. Хоча б тому, що багато хто з них досі тікає з Суджі, Уланок і Білиці (всі вони перебувають під контролем ЗСУ). І тому, що два полки "Ахмат", розгорнуті там, зайняті тим, що зупиняють і відправляють назад усіх росіян, які не надто захоплені захистом матінки-росії... Ще одна велика концентрація всрф, як очікується, повинна бути в районі Білої. Між цим місцем і українським кордоном все під контролем ЗСУ.

P.S. Чи читає це хтось із 72-ї механізованої бригади ЗСУ?

Якщо так, будь ласка, зв'яжіться зі мною особистим повідомленням.

17 серпня 2024 року. Ще одне коротке оновлення, головним чином, щодо заяви про знищення кількох українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) московськими "тупоголовими командирами".

...хоча, звісно, не обійшлося без чергової листівки військовополоненого з Курська. Як мінімум, це допомагає людям підтримувати свої навички рахувати...

Для початку: всі три українські ЗРК, про знищення яких заявили московські "тупоголові командири", були уражені балістичними ракетами "Іскандер-М". І всі три удари були зафіксовані на відео, знятих БПЛА Orlan, Zala та/або SuperCam з відстані близько 3 000-6 000 метрів.

Я б сказав: з цієї відстані те, що стверджують "тупоголові командири", є нормальним. Решта... хо-хо-хо...

Випадок 1. У цьому випадку московські "тупоголові командири" стверджують, що знищили "батарею" ЗРК MIM-104 Patriot. І "в Курській області". Насправді, відео знято з такої відстані, що де-факто неможливо ідентифікувати ціль – хоча, якщо вірити заявам "тупоголових командирів"... ех... Крім того, те, що можна побачити, навіть якщо очистити відео і збільшити масштаб, занадто мале для елементів ЗРК MIM-104 Patriot.

Нарешті, ГШ не розгортає 3-4 ПУ (пускові установки) МІМ-104 в одному місці: як ми побачимо пізніше, ближче ніж за 100 км від лінії фронту, він використовує їх в "штурмовому режимі", з 2 ПУ, 1 КСП (командний пункт) і 1 ЕПЗ (електроживлення). Приблизно так (і як ми вже пояснювали в січні-лютому цього року):

Це означає, що коли ви бачите відео "в дії" ЗРК МІМ-104 ПСУ, ви навряд чи побачите 5-6 його "елементів" (машин і пускових установок) одночасно, як це показано на російському відео. Щонайбільше, можна побачити 4, але частіше – 2-3 елементи.

Тим не менш, це був активний ЗРК, як видно він випустив дві ракети.

Далі результат цього удару: по суті, елементи атакованого ЗРК були розкидані так далеко один від одного, що касетна боєголовка ЗРК "Іскандер-М" вибухнула "між ними":

Мій висновок: це був ЗРК MIM-23 HAWK. Тобто 3 пускові установки М192 і радар управління вогнем HPIR. "Іскандер-М" здетонував між ними.

Коментар української сторони: "цей удар був неефективним, ніхто не постраждав".

Випадок 2. Як і в попередньому випадку, московські "тупоголові командири" заявили про нанесення удару по "ЗРК IRIS-Т та його радару". Звісно ж, їхнє відео це теж підтверджує:

Однак те, що відбувається після підриву "Іскандера-М" (цього разу – унітарної боєголовки) – це те, що... ну, нічого не відбувається. На відео ми бачимо пускову установку з 8 контейнерами з ракетами. "Іскандер-М" детонує майже прямо над нею, а вторинних вибухів немає...? Немає детонації ракет, пошкоджених детонацією "Іскандера-М"...?

Що ж, вибачте, але в жодному разі. Ракета "земля-повітря" – це вибухонебезпечна штука, начинена ракетним паливом і боєголовкою. Це "катастрофа, що чекає, щоб статися", і, не дивно – у таких випадках, якщо щось влучає, завжди виникають вторинні детонації. Тим більше, коли їх вісім, акуратно запакованих у транспортні контейнери, що виконують роль пускових установок, і ще й вісім поруч одна з одною.

Просто жодного в даному випадку...

Мій висновок: це була приманка.

Коментар української сторони: "Це була приманка".

Випадок 3. Нарешті, московські "тупоголові командири" стверджують, що підбили ще одну "батарею" MIM-104 Patriot, але цього разу за межами Дніпра. І дійсно, цього разу відео було знято з досить близької відстані, і воно досить чітке, щоб можна було ідентифікувати дві ПУ (дві пускові установки) і або контрольно-спостережний пункт, або електрогенератор ЗРК МІМ-104 Patriot:

Тобто, можливо/напевно, це:

...і цього разу на відео фактично показано удар "Іскандера-М" з касетною боєголовкою, яка вибухає на вершині лівої пускової, а потім спричиняє (чітко видиму) вторинну детонацію:

Цілком ймовірно, що контрольно-спостережний пункт (або електрогенератор) також був пошкоджений, хоча і не загорівся.

Мій висновок: це відео демонструє влучання в пускову установку МІМ-104, розгорнуту в штурмовому режимі: влучання в одну з двох пускових установок і влучання або в її КСП, або в її генератор.

Коментар української сторони: "Без коментарів".

Якщо комусь цікаво, чому МІМ-104 не збиває "Іскандер-М", що наближається, до того, як його збивають?

а) можливо, був період (ще у 2022 році), коли росіяни мали тенденцію розгортати свої Іскандер-М попарно проти однієї і тієї ж цілі. Ракети на таку розкіш у них давно закінчилися.

б) ніхто не казав, що це не так: ми просто не знаємо – і "тупоголові командири" ніколи б не стали хвалитися тим, що один з їхніх святих Іскандерів-М був збитий настирливим українським ЗРК. Тим не менш, на відео, яке вони опублікували, не видно жодного пуску українського ЗРК МІМ-104.

в) для того, щоб ЗРК МІМ-104 міг збити "Іскандер-М", що наближається, його радар управління вогнем повинен бути (буквально) повернутий у правильному напрямку. Це не тільки можливо, але й дуже ймовірно, що цього не було.

Підсумок: 3 російські претензії, 1 з яких серйозна. Так би мовити, "стандартний рівень".

17 серпня – оновлення. ...ага, так... навіть адміністратори Substack тим часом нагадують мені, що я не можу просто так писати в своєму блозі все, що мені заманеться, не почавши з фотографії або скріншоту з відео, на якому зображені російські військовополонені в Курській області.

Освіта – це важливо, кажуть вони, і тому важливо допомагати людям продовжувати вдосконалювати свої навички лічби...

Так чи інакше... цей "раунд" натхненний чимось, що я вважаю не інакше як іронією долі. Зверніть увагу, будь ласка: через те, що система путіна скинула російську військову науку прямо в прірву мокрих мрій Пуддінга, його висококомпетентні гімнопропагандони зараз зайняті поясненнями, що ЗСУ зазнали "таких втрат" під Курськом, що тим часом розгорнули "свіжу 95-ту механізовану бригаду для наступу на Курчатов"...

Хоча, насправді, основна маса 95-ї захищає Торецьк, а GenStab-U настільки дотримується радянської військової доктрини, що замінює втомлені тижневими інтенсивними боями підрозділи на свіжі – і так щонайменше 3-4 дні. Безумовно, цього часу достатньо, щоб частина 95-ї, яка брала участь у Курській операції, тим часом повернулася в Україну.

... саме тому сьогодні навряд чи одна з бригад ЗСУ (або її частин) на території Курської області є такою ж, як тиждень тому.

Абсолютно незрозумілі ці настирливі українці... настільки, що Пентагон спонукав Trio Fantasticus "пообіцяти" постачання американських керованих ракет дальнього радіусу дії AGM-154 JASSM для українських F-16AM: треба не допустити, щоб ці українські сини зброї встановили європейські комплекси Storm Shadows або SCALP-EG на святі американські F-16... і зберегти контроль над цими божевільними козаками, інакше вони "справді" розгромлять росіян...

Частини 95-ї мехбригади повернулися в Україну ще 13 серпня. Тим часом, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збирається на термінове засідання: головною темою буде питання, чи входила 95-та в росію, чи виходила з неї... і як часто...

Але неважливо... Головне, що українці відступають і їхній наступ на Курськ зупинено. Тому частина 17-го прикордонного батальйону ФСБ просунулася з боку росії на захід від річки Сейм (тобто між цією річкою і кордоном з Україною), в район Тяжино, щоб приєднатися до решти підрозділів. Таким чином, він може приєднатися до решти у головній гонці з перепливання Сейму в північному напрямку. Переможець отримає новеньку "Ладу", оснащену найновішими фішками від пральних машин Bosch. І купони в Макдональдс...

...перепрошую: це в нацистському стилі й проти святого путіна. Правильно: "Вкусно і смачно".

В інших місцях Глушковського району справи просто не можуть стати кращими. Розпочався сезон щорічних відпусток, а отже, решта 17-го бригади і все місцеве населення, яке ФСБ може вигнати з дому, вирішили приєднатися до перегонів через Сейм. Що неважливо, бо героїчні всрф грамотно захистили всі три мости через ту річку від ударів української авіації: збили всі ракети, снаряди, артилерійські снаряди і останню муху, яка рухалася в тому напрямку...

Тепер дивакам на кшталт мене може спасти на думку, що це ідеальний рецепт для маленької приємної катастрофи і повного краху організованої російської оборони Глушковського району. Але ж саме тому мене (і таких, як я) вважають за диваків...

На північ від Корєнєво теж у розпалі літній сезон. Особливо після того, як ЗСУ увійшла до складу Корєнєвського солодового заводу: принаймні, місцеве населення погоджується, що за нового керівництва підприємство працює набагато краще.

... і завдяки популярності цього заходу, ЗСУ взяла на себе повний контроль над Корєнєво близько 18.00 за місцевим часом.

На пагорбах по той бік долини, маестро підрозділу БПЛА "Каскад" були "витіснені" зі свого гнізда на північ від Сафонівки. За допомогою яких ЗСУ, що "відходять", тепер контролюють один з найвищих пагорбів між Корєнєвим і Льговом. Яка ганьба.... Але нічого, дорогі росіяни: українці все одно не зможуть побачити верхні рівні московських хмарочосів вдалині, і ви завжди можете покластися на славну ФСБ, щоб не допустити цього.

Далі на схід ЗСУ відвідали Дурово-Бобрик та А-Але... вибачте, але скільки в цій частині росії Александровок?

Кожні 20 кілометрів...? Зрозуміло. Дякую, що пояснили. Допомагає зорієнтуватися. Я, однак, висловлю аналогічну вимогу, як і щодо Білогорівки в Україні. Дійсно: не можна ж кожне друге село називати однаково. Для таких ледачих західних людей, як я, це просто божевілля.

Очевидним є те, шановний читачу: за останні 24, 36, 48 або близько того годин просто немає новин... наприклад, ЗСУ так сильно відступають, що російська 15-а мотострілецька бригада просунулася з Козирівки до Любостану і втратила зв'язок зі своїми підрозділами в Малому Кам'янці та Щегольок, що ФСБ наказала 272-му мотострілецькому полку зазнати ще більших втрат, здійснивши ще одну марну спробу зупинити український "відхід" – повторивши попередні невдачі в контратаці на Мартинівку. Яка, таким чином, все ще позначена як "російська" або «оспорювана» усіма поважними західними картографами...

Змушує замислитися: скільки з них відчувають себе ображеними через те, що підрозділи ЗСУ в цьому селі не опублікували фото чи відео, на яких видно їхні позиції, щоб їх можна було геолокалізувати, а росіяни не можуть показати фото чи відео військ ЗСУ там, тому що їм довелося б визнати, що вони втратили Мартинівку...?

Або це: і те, і інше?

...абсурдність онлайн-війни у 3-му десятилітті ХХІ століття...

...але люди дивуються, чому я такий саркастичний...

Український Т-72АМТ рухається на південному заході Курської області. Підливаючи масла у вогонь дискусії про причини українського «вторгнення в росію», водій пояснив, що метою його поїздки є нижчі ціни на пальне по той бік кордону...

Та це й неважливо... задоволені і відпочилі бійці 272-го мотострілецького повернулися назад –прямо до рук матінки росії... перепрошую: 204-го "Ахмата".

Залучені українці майже так само незадоволені: 272-га не була 155-ю морською піхотою, яка була їхньою справжньою ціллю. І, о боже: місцеві жителі тепер розмовляють російською. Не українською. І не китайською.

... принаймні поки що...

Війна – це пекло, скажу я вам...

Джерело та ще джерело