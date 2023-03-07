Джон Форман, останній британський аташе з питань оборони в росії, опублікував колонку в журналі The Economist, де розповів, як генерал гєрасімов просто в очі брехав своєму колезі адміралу Радакіну. Аташе наголошує, що гєрасімов не реформував армію, а займався "лоботомією", і саме він несе особисту відповідальність за всі воєнні злочини росіян в Україні, тож має постати перед судом, як і всі інші воєнні злочинці до нього.

"11 лютого 2022 року, коли росія накопичувала людей і техніку вздовж українського кордону, я слухав, як генерал валєрій гєрасімов, начальник російського генерального штабу, брехав адміралу серу Тоні Радакіну, своєму британському колезі", – пише Джон Форман у своїй колонці для журналу The Economist.

За його словами, генерал гєрасімов заперечував плани вторгнення в Україну, заявивши, що росії більше не потрібна земля. Він стверджував, що російські модернізовані збройні сили досягли паритету з американськими. Раніше, нагадує автор, міністр оборони рф сєргєй шойгу заявив своєму британському колезі, що його країна не має наміру виходити за межі своїх кордонів.

Британці в той час прибули до москви, аби попередити генерала гєрасімова і шойгу, що російське вторгнення в Україну було б катастрофічною помилкою з трагічними наслідками.

"Це пророче попередження залишилося без уваги", – констатує колишній аташе. Далека від паритету з Америкою, російська "сучасна" армія навіть не досягла паритету з Україною. На думку Джона Формана, цей конфлікт продемонстрував інтелектуальну, фізичну та моральну слабкість російських збройних сил і самого генерала гєрасімова. На початку війни, зазначає британець, хвалькуватість гєрасімова здавалася виправданою. Його збройні сили отримали мільярди доларів на реалізацію стратегії "активної оборони", щоб утримати війну подалі від російської землі. Він зробив акцент на професіоналізмі та високоточній зброї великої дальності, а також модернізував ядерні та звичайні збройні сили росії.

На практиці, стверджує автор колонки, армія гєрасімова "нового зразка", призначена для швидкої, оборонної та простої війни, перетворилася на пил у повільній, наступальній і складній війні. Засліплений шовінізмом, підкреслює Джон Форман, він і режим проігнорували слова російського генерала ХVIII століття Алєксандра Суворова: "Ніколи не зневажай свого ворога, не вважай його дурнішим і слабшим за себе". Зарозумілість не дозволила генералу гєрасімову та його офіцерам передбачити ані готовність України до бою, ані реакцію Заходу. Його збройні сили – так само, як і російська держава, з якої вони були сформовані – виявилися некомпетентними, жорстокими і корумпованими.

Генерал гєрасімов, який очолює армію рф з 2012 року, несе відповідальність за багато з цих невдач. Далекий від того, щоб бути новаторським реформатором і військовим теоретиком, яким його уявляють на Заході, стверджує експерт, він і його армія продемонстрували інтелектуальну фригідність і непрофесіоналізм, розсипавшись перед обличчям рішучого українського опору на розрізнені формування з різними політичними, етнічними та бізнес-інтересами. Якщо, як нещодавно повідомила Financial Times, фсб переконала гєрасімова розширити свій початковий наступ за кількома додатковими напрямками, то він винен у невиконанні службових обов'язків.

Британський аташе з сарказмом зазначає, що один із попередників генерала писав, що російський генеральний штаб повинен бути "мозком армії", натомість гєрасімов керував лоботомією.

Його провали не залишилися непоміченими, стверджує Джон Форман. Всі польові генерали, які керували вторгненням в Україну, в тому числі ті, кого колись вважали майбутніми протеже гєрасімова, були звільнені або перейшли на інші посади. Після того, як він зник із поля зору, пропустивши щорічний парад до Дня Перемоги і потрапивши під удар української ракети HIMARS, він і шойгу ворогували з приводу ведення війни з провоєнними правими, в тому числі з прігожиним, керівником загону найманців "вагнер", чеченським сатрапом рамзаном кадировим і навіть з власними підлеглими. Проте генерал гєрасімов не лише залишився на посаді, але й отримав підвищення та був призначений на посаду загального військового командування на додаток до своїх важливих обов'язків начальника генштабу.

Після того, як він очолив катастрофічне вторгнення, обґрунтування його нової ролі є непрозорим. Можливо, припускає Форман, це спроба росії навести лад у хаосі зразка минулого року і повернути собі стратегічну ініціативу. Генералу гєрасімову обіцяють необмежені кошти, нове обладнання (можливо, з Китаю) і набагато більше солдатів. Незважаючи на труднощі з постачанням, відзначає автор, російська армія все ще має артилерійську перевагу і може завдати важких втрат українській стороні, перш ніж Україна зможе розпочати власний весняний наступ.

На думку експерта, нерішучість Заходу щодо постачання зброї минулого року дала росіянам перепочинок для перегрупування після невдач у Харкові та Херсоні. Час покаже, чи зможе генерал гєрасімов витягнути перемогу з мішка, хоча це здається малоймовірним.

Однак не менш імовірно, припускає британець, що путін залишив генерала гєрасімова на посаді через його слухняність. В останні тижні він продовжив погано підготовлений наступ, не виправивши якісно проблем, які спостерігалися протягом останнього року. Автор вдається до історичного порівняння і нагадує, що військовий міністр росії під час вторгнення Наполеона в 1812 році був описаний у вірші як "слуга царя і батько солдатів". Хоча генерал гєрасімов довів, що він був першим, проте точно не був другим у байдужості до втрати російських життів заради мінімальних стратегічних переваг і жахливого морального духу його військ.

Але найбільш шокуючим провалом генерала гєрасімова був саме моральний. Автор колонки нагадує побрехеньки росіян, зокрема, як минулого року російське міністерство оборони стверджувало, що його солдати мотивовані "добром, чесністю і безкомпромісним ставленням до зла". "Натомість їхня навмисна глухота до людських страждань стала монстром у російській військовій машині, перефразовуючи польсько-британського математика Якоба Броновського. Запланувавши, іцініювавши та ведучи агресивну війну, а також сприяючи воєнним злочинам, генерал гєрасімов зміцнив віру путіна в те, що підкорення України виправдовує всі необхідні засоби", – пише Джон Форман.

Через військово-політичну освіту генерал гєрасімов поширює расистський, дегуманізуючий наратив путіна про те, що українці є "нацистами" і "фашистами", що невблаганно призводить до зґвалтувань, вбивств, катувань і депортації цивільних осіб (тут британський аташе все ж помиляється, бо росіяни вбивали б, ґвалтували і катували навіть без пропаганди: про це свідчить їхня воєнна історія – iPress). 18 лютого США визнали, що військовослужбовці збройних сил росії та російські чиновники скоїли злочини проти людяності в Україні. На жаль, Велика Британія ще не зробила цього.

Джон Форман переконаний, що генерал гєрасімов особисто несе відповідальність за ці жахливі звірства. Хоча в москві він насміхався з накладених на нього санкцій, гєрасімов має бути притягнутий до відповідальності, як генерали Йодль і Младіч до нього. З чіткою рішучістю і скільки б часу це не зайняло, він має постати перед судом за його роль у мучеництві України.

Капітан Джон Форман – офіцер Королівського військово-морського флоту у відставці. Він був аташе у рф з 2019 по 2022 рік. До цього обіймав посаду аташе з питань оборони Великої Британії у Києві, а також працював у США, НАТО та ЄС. Служив на Королівському військово-морському флоті. Нещодавно став членом команди "Універсальні рішення для захисту та безпеки (UDSS)" – глобальної консалтингової компанії, яка надає спеціалізовані консультації з питань оборони та безпеки, допомогу та рішення для урядів і компаній, у тому числі британському Міноборони.

Джерело: The Economist