Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер

У геополітичному огляді Ендрю Таннер велику частину роздумів присвятив тому, як політика трампівської адміністрації стосовно України може привести США до краху в протистоянні з Китаєм.

Загроза нових санкцій навряд чи сильно налякає путіна, враховуючи, скільки часу потрібно для того, щоб економічні атаки мали ефект, але це саме той аспект підтримки, про який європейці люблять сурмити в пресі. Наближається надання більш жорсткої матеріальної допомоги, і я можу лише сподіватися, що вона буде в обсязі, необхідному для забезпечення літнього контрнаступу України. Німеччина навіть намагається засекретити майбутні поставки допомоги, припускаючи, що Європа тепер хоче, щоб Москва здогадувалася про те, скільки бронетехніки й ракет залишає європейські склади.

путін повинен погодитися на припинення вогню, але, ймовірно, не може. Його вигадливий парад закінчився, сподіваємося, востаннє, і це нібито триденне перемир'я було фальшивкою, адже на фронтах відбулася інтенсифікація штурмових операцій.

Я регулярно застерігаю, що путін, імовірно, використає ядерну зброю до завершення конфлікту, але лише як демонстрацію – так зване "випробування" високо над Україною, яке не зашкодить наземним об'єктам. Хоча існує мало сценаріїв, де це покращило б його позицію: з обмеженням можливостей путін шукатиме способи посилити довіру до своїх ядерних погроз, не провокуючи серйозних наслідків. Якщо він здійснить ядерну демонстрацію, яка не відповідатиме західним стереотипам про використання ядерної зброї, він може викликати реакцію Заходу.

Я сподіваюся, що, виклавши небезпеку, я зможу зменшити ймовірність того, що путін піде на такий небезпечний крок, за допомогою правильного політичного меседжу, який буде переданий через належні канали. Будь-яке застосування ядерної зброї з боку орків повинно стати відповіддю з боку НАТО, щоб страх перед остаточним взаємним гарантованим знищенням залишався.

Якщо цього не зробити, або ескалація дасть путіну кинджал, який він з радістю приставить до горла світу назавжди.

Лють путіна від того, що європейські лідери закликають його до порядку, відчутна, і я маю підозру, що масштабний удар із застосуванням різних видів озброєнь стане передвісником того, що Москва і західні ЗМІ називають літнім наступом Москви. Українська відповідь буде швидкою і нищівною: тисячі безпілотників тепер доступні для ураження цілей по всій путінській імперії за кілька тисяч кілометрів від України.

Значна ескалація матеріальної підтримки України з боку союзників тепер гарантована, чи то через прямі поставки зброї, чи то через фінансування української промисловості. Той факт, що Німеччина більше не оприлюднює свої внески у військову допомогу, свідчить про те, що їх буде більше, причому в особливо чутливих категоріях, таких як бронетехніка і системи протиповітряної оборони. Берлін вже непомітно став лідером у наданні Україні інженерної техніки, якої болісно не вистачало два роки тому.

Основний стратегічний вибір путіна зараз:

A. Прийняти європейський ультиматум і спробувати видати поразку у війні з мільйонними жертвами за тріумф, ризикуючи отримати бунт у стилі Вагнера 2.0, який може легко закінчитися для путіна смертю.

Б. І надалі блефувати, що Москва може продовжувати так діяти в Україні вічно, ризикуючи ще одним великим українським тріумфом на полі бою, який зруйнує ілюзію непереможності путінського режиму, що також призведе до потенційно фатального виклику його владі.

Це класичний цугцванг: все, що зараз робить путін, погіршує його становище.

Зеленський прийняв пропозицію команди Трампа про повне припинення вогню на тридцять днів. Він знає, що Україна зараз перемагає у битві за відродження в цілому за рахунок якості, а не кількості. Москва фактично зможе відвоювати певні позиції під час будь-якої тривалої паузи, відтягуючи загальний час до поразки. Але темпи зростання спроможностей України забезпечать паритет, тож це чесна угода, якщо вона утримує Трампа від саботажу боротьби України.

Якщо моя оцінка правильна, це означає, що все, що відбувається зараз на дипломатичному фронті, є лише необхідною прелюдією до належним чином підтриманої української літньої кампанії. Це дипломатичний театр, покликаний дати путіну останній шанс відступити, поки ще не пізно. Навіть якщо я помиляюся, Європа і Україна принаймні діють так, ніби вони мають перевагу, що спрямує очікування в правильному напрямку.

Навколо старого вбивці в Кремлі згущуються хмари. Економічна ситуація в імперії путіна погіршується до такої міри, що розширена мобілізація навряд чи можлива. Просто перекидання більшої кількості солдатів на фронт не змінить ситуацію, якщо вони не матимуть необхідних допоміжних інструментів, таких як танки й ефективна артилерія. Боєприпаси з Північної Кореї, безпілотники з Ірану та комплектуючі з Китаю – це все, що тримає путінських орків у бою. Усі троє використовують його як зручний засіб для загострення природних розбіжностей між США і союзниками в Європі та Тихоокеанському регіоні.

путін зараз є в'язнем власної машини. А імперія, яка витрачає більше десяти років на спроби й невдачі підкорити те, що вона вважає провінцією-ізгоєм, яка має лише десяту частину сили імперії, просто вмирає. Якщо поглянути на історію ширше, то Україна сьогодні сильніша і безпечніша, ніж була протягом століть, тоді як так звана тисячолітня цивілізація Москви (чи усвідомлює путін, наскільки він сьогодні повторює слова Гітлера?) щодня доводить, що вона є грубою фальшивкою, а Київ, Одеса і Харків залишаються непідкореними. І залишатимуться до нескінченності, бо провальна війна путіна розбудила в українських головах щось дуже небезпечне: розуміння того, що опір імперії ніколи не буває марним. Вони завжди вчасно падають.

Короткий огляд світової системи. Напевно, найбільш значущою новиною глобального рівня тижня став вимушений відступ Трампа від своєї безглуздої торговельної війни. Повний вплив саморуйнівних дій Америки на світову економіку тепер має бути розподілений на більш тривалий період часу. Ця справа багато чого показала про межі американської могутності.

Широко розрекламовані угоди з Великою Британією та Китаєм, як і угода про видобуток корисних копалин, підписана минулого тижня з Україною, – це майже те, що Трамп міг би отримати, застосувавши більш традиційний підхід, який спричинив би набагато менший супутній збиток. Він пожертвував найбільшим активом Америки – сприйняттям надійності в грошових питаннях – заради того, щоб вічно грузнути у двосторонніх політичних переговорах.

На додачу до всього, Трамп розкрив як свою руку, так і стратегію гри. Алгоритм того, як отримати від нього те, що ви хочете, зараз має бути доступний практично кожному. Він дуже простий: не поступайтеся йому ні на йоту, ніколи.

Поводьтеся з Трампом так, як більшість розсудливих людей поводяться з малюками. Нехай він кілька днів обливає вас брудом у соціальних мережах – терпіти це дешево, і тільки його прихильників це дійсно хвилює. Пам'ятайте: якщо він взагалі помічає ваше існування, то це тому, що він хоче чогось, за що не хоче платити. Це означає, що у вас є сила, якщо ви залишаєтеся непохитними й терплячими.

Хоча, звісно, якщо він переходить певні межі, наприклад, не поважає і Зеленського, і всю Україну, повторюючи путінську пропаганду про війну, треба давати пропорційну відсіч.

Завдяки таким імбецилам, як Трамп, Байден і путін, неухильне просування у світ, де Москва і Вашингтон мають значно менше значення, продовжується швидкими темпами.

На дещо радіснішій ноті, вітаю католиків з обранням нового Папи Лева, який очолить Ватикан. Я зовсім не заперечую проти того, що його піднесення сприймається як ляпас крилу Венса в команді Трампа. Венс, хоч і називає себе католиком після навернення кілька років тому (так, ще одна зручна зміна віри, як і колишня ненависть до Трампа), здається, менш знайомий з основами власної віри, ніж я.

Одна з гілок американських католиків є католицькою лише за назвою, оскільки вирішила стати гілкою американського євангельського християнства, як і більшість церков мормонів, до яких я належав у дитинстві. Цей бренд американського християнства є корумпованим сплавом політичної та соціальної ідеології, міцно вкоріненої в економічні інтереси, продаючи людям ідею, що їхня віра повинна полягати в тому, щоб змусити інших людей вірити так само, як вони самі. Вони вірять не в ту саму Конституцію, що й інші вісімдесят відсотків американців.

Коли я вперше прочитав, що наступним понтифіком буде американський громадянин, я не зрадів, знаючи, що це може означати. Але все, що я чув про Папу Лева, свідчить про те, що він продовжить спадщину Франциска, який був у різкій опозиції до Венса і йому подібних. Я просто радий, що католики перестали наполягати на тому, що вони виконують місію від Бога, щоб завоювати світ і назавжди викорінити єресь скрізь і всюди. Якщо це звучить уїдливо, то один з моїх предків був гугенотом з Седана.

Однак Венс і йому подібні все ще прагнуть нав'язати свою думку іншим. Цього я не можу терпіти. Це ще один відтінок путінської імперської маячні, яка, до речі, також загортається в плащ християнства і прагне повернення до міфічних традиційних греко-римських коренів. Не знаю, як це все "не вбий" узгоджується з відправленням мільйона власних людей на війну в Україні, але хай там як, орки. Це проблема, яку українці вирішують щоденним кровопролиттям.

І щойно вони забезпечать своє (і, можливо, спільне для всіх) майбутнє, я підозрюю, що українські інтелектуали звернуться до виправлення певних хибних уявлень про минуле. Якщо якесь місце може претендувати на те, щоб бути справжнім серцем античної Європи, то це Україна. Місце, куди греки, як і всі вільні народи, що бажають уживатися разом, були раді приїхати і навіть оселитися, просто один народ серед багатьох і боги на всі пори року.

Північна Америка. Серед рідкісних хороших новин з американської політичної системи є те, що Трамп, схоже, все ж таки прийняв повідок демократії. Він явно дбає про перемогу республіканців на проміжних виборах у 2026 році, не бажаючи повторювати другу половину свого першого терміну.

Якби команда Трампа планувала списати проміжні вибори, знаючи, що демократи майже гарантовано отримають принаймні вузьку більшість у Палаті представників через те, як працює американська політика, вони б не переймалися модеруванням жодного питання. Мета полягала б у тому, щоб провести на праймеріз якомога більше недостатньо поміркованих республіканців, щоб ще більше розширити частку ринку, якою користуються нові крила коаліції Маск і Венс. Лише спокуса отримати більше влади через збереження єдності запобігає внутрішньому кровопролиттю.

Трамп залишається до болю передбачуваним: він дбає лише про зовнішню видимість і завжди прагне захистити свій бренд.

Наступні кілька місяців Трамп програватиме одну судову справу за іншою, що змусить його покладатися на Конгрес у прийнятті законів, які дозволять йому звинувачувати всіх, крім себе, коли його великі красиві плани зрештою проваляться. Справжні професіонали в Конгресі розроблятимуть законодавство так, щоб воно не викликало сильної опозиції з боку двох-трьох десятків членів Палати представників, які зіткнулися зі справді конкурентними виборами.

Як не дивно, Україна в кінцевому підсумку виграє від повороту політики Трампа в цілому. Марко Рубіо, попри те, що на публіці релігійно повторює лінію команди Трампа, схоже, усвідомлює, що його політичні амбіції залежать від залучення ширшої аудиторії, ніж просто найбільші фанати Трампа. Близько третини коаліції команди Трампа залишаються більш-менш рейганівськими республіканцями, а не людьми з сильними симпатіями до Москви чи путіна, і яким радше не подобається, що їхні пенсійні фонди втрачають десяту частину своєї вартості практично за одну ніч, коли Трамп публікує щось дурне в соцмережах.

Рубіо має більше шансів апелювати до цих членів партії у 2028 році, і це може пояснити, чому він був відносно дружнім до України, принаймні більше, ніж решта членів команди Трампа. Прихильники Маска і Венса хронічно заздрять увазі ЗМІ до Зеленського і, звичайно, ірраціонально ненавидять все, чого коли-небудь торкався Байден. Але насправді підтримка путіна, як здавалося Трампу протягом кількох місяців, є політично програшним планом, оскільки відштовхує занадто багато республіканців, яких Трамп повинен перемогти у 2026 році. Рубіо, доки йому делегують українську політику, повинен визнати, що у нього є сильний стимул діяти як союзник України всередині країни, сподіваючись отримати взаємну підтримку в майбутньому.

Поєднання цих двох векторів, а також чиста траєкторія команди Трампа, яка йде шляхом найменшого політичного опору, ймовірно, ігноруватиме Україну. Вона стане побічним питанням, важливим лише настільки, наскільки це вплине на політику щодо Ірану та Китаю, які не є друзями України. Оскільки Москва не в змозі піти проти них, як дехто в команді Трампа сподівався, найкраще тримати Москву в якості зобов'язання, гарантуючи, що путіну не вдасться заморозити війну.

Це найкращий результат для України за даних обставин. Жодному американському президенту не вистачило б духу завалити Україну військовою допомогою зараз. Відхід Америки на другий план був неминучим. Європа усвідомлює свою небезпеку і мобілізується.

Європа. Тут мало що можна додати до того, що я вже писав про стратегічну позицію Європи. Необхідні елементи нової архітектури безпеки в Європі повільно рухаються до узгодження

Європа має взяти на себе найважчу роботу, коли йдеться про забезпечення України необхідними інструментами для просування вперед. Окрім того, що американське спорядження на певному рівні пов'язане з політикою США, сама організація поставок зі США може зайняти місяці, а їхня вартість є високою.

Різке погіршення стану бронетехніки в Москві означає, що відповідна потреба НАТО у важких озброєннях буде знижена протягом кількох років, а до того часу на озброєння все одно мають надійти нові зразки, щоб впоратися із загрозою БПЛА. Якщо Москва здійснить раптовий напад на країну НАТО, українська підтримка безпілотників більш ніж компенсує втрату бронетехніки, яку натомість краще використати в Україні, де є шанс покласти край загрозі, яку становить Москва, в довгостроковій перспективі. Якщо наступник путіна скоротить військові витрати, щоб врятувати зруйновану економіку, Європі не потрібно буде так швидко озброюватися.

Хоча, щоб заспокоїти Трампа, європейці загравали з ідеєю розгортання бойових сил в Україні для підтримки режиму припинення вогню, низькі шанси на це призвели до того, що Париж і Лондон, лідери цих зусиль, відмовилися від них. Європа просто не збирається підтримувати перемир'я в Україні протягом невизначеного періоду часу – єдиним життєздатним шляхом вперед є інтеграція України з Європою, щоб весь континент захищав себе як єдине ціле.

Близький Схід. Цього тижня Близький Схід відійшов на другий план після індійсько-пакистанського конфлікту. Події розвивалися майже так, як і прогнозувалося, але при цьому інтенсивність конфлікту зросла до найвищого рівня за останні десятиліття, що змусило світову дипломатичну спільноту вжити заходів. У відповідь на вбивство бойовиками кількох десятків індуїстських туристів у Кашмірі Індія вирішила розгорнути близько шести десятків бойових літаків, які випустили крилаті ракети SCALP (Storm Shadows з Франції) і бомби з ракетним двигуном Hammer по об'єктах, які, як стверджує Індія, були цілями бойовиків у Пакистані.

Наземні дані свідчать про пошкодження будівель в Пакистані, в тому числі кількох мечетей, що було такою образою, яку пакистанські військові не могли пропустити повз вуха. Індійська відповідь була додатково дестабілізуючою, оскільки деякі цілі були вражені далеко за межами Кашміру, що не є типовим для більшості спалахів конфліктів. Це перетворило інцидент з чергової прикордонної перестрілки на потенційну повномасштабну війну. Під час індійських ударів у Пакистані загинуло кілька десятків людей, принаймні деякі з них, якщо не більшість, були цивільними, що стало ще однією причиною того, що Пакистан був змушений завдати удару у відповідь із видимою силою.

Але на подив Індії, ще до того, як ракети і бомби впали на територію Пакистану, пакистанці вже пролили кров у помсту. Піднявши в повітря десятки власних літаків за підтримки потужної підтримки AWACS, пакистанські ескадрильї обрушили на індійські літаки хвилю ракет дальнього радіусу дії "повітря-повітря". Пакистанці збили щонайменше два літаки ВПС Індії і, можливо, пошкодили ще два чи три, не зазнавши при цьому жодних втрат.

На щастя, медіа-шаленство зробило частковий успіх ППО Пакистану складовою його власної відплати. Здається, Індія перейняла щось близьке до помилкового американського погляду на те, що ВПС – це все у війні, що правильний ударний пакет, нанесений правильними літаками, здатний в односторонньому порядку змінити хід конфлікту.

Як і у 2025 році, у 2019 році це не дуже добре спрацювало для Індії: пакистанський F-16 (пакистанці використовують американське і китайське обзброєння, а Індія полюбляє французьке і московське, бо Південно-Західна Азія складна) збив щонайменше один індійський МіГ-21 і захопив у полон пілота, якого повернули неушкодженим у результаті невеликого дипломатичного перевороту. Індія подвоїла модернізацію своїх військово-повітряних сил, закупивши більше французьких літаків Rafales. Пакистан відповів купівлею шведських AWACS (Україна незабаром отримає кілька таких машин) та китайських ракет класу "повітря-повітря" великої дальності.

Наочною демонстрацією того, що Україна могла б робити вже давно, якби її партнери рухалися з відповідною швидкістю, стало те, що Пакистан збивав індійські літаки на відстані до ста кілометрів на індійській території.

На знак того, наскільки індійсько-пакистанський конфлікт відрізняється від війни в Україні, лідери обох сторін майже одразу звернулися до міжнародних посередників, оскільки претензії та зустрічні претензії навколо ударів БПЛА швидко почали закручуватися по спіралі. Жодна зі сторін не хотіла тотальної війни зараз – ця боротьба не є екзистенційною для жодної з них, а лише частиною чергового хворого політичного танцю.

Заключні коментарі. Московська імперія, яка турбує світ відтоді, як перетворилася з маріонетки монголів на серце держави під назвою "росія", може загинути у 2025 році. Завдяки дивовижній моделі безжальної некомпетентності путіна, вікно можливостей для цього відкрилося ще ширше, ніж те, яке ледь не зламало путінський режим наприкінці 2022 року.

Однак до середини-кінця 2026 року слід очікувати, що воно закриється внаслідок збільшення китайської допомоги.

Пекін має унікальний шанс підірвати американську могутність на ціле покоління, якщо зробить правильні кроки. Аналітичні центри у Вашингтоні стали просто одержимі ідеєю використати Китай, щоб змусити американців забути про те, що їхній федеральний уряд став смертельною загрозою для конституційних прав кожного американця. Пекін розуміє, як використовувати когнітивні та ідеологічні "сліпі плями" супротивника. Це не обіцяє нічого доброго для США.

Провокуючи непотрібні торговельні війни й не зумівши забезпечити поразку путіна в Україні задовго до цього, США пожертвували всім, що вони отримали від післявоєнного порядку. Якщо Пекін вирішить наслідувати приклад Північної Кореї і безпосередньо озброїти Москву, до 2026 року лінії путіна в Україні можуть стати занадто міцними, щоб їх можна було прорвати за прийнятну ціну, навіть за допомогою роїв безпілотників. Без будь-якого життєздатного шляху до миру, поки путін живий, Україна і Європа опиняться в пастці конфлікту, який триватиме ще багато років. Американські союзники в Азії бачили б, що це відбувається, і мали б усі стимули хеджувати свої ставки, залишивши США наодинці, коли настане час для військового протистояння з Пекіном.

Тож той факт, що безглузда гра команди Трампа в реверс-Ніксона провалилася, є дуже хорошою новиною для України. Загроза того, що Америка сприятиме перемозі Китаю, саботуючи Україну, зникає, оскільки команда Трампа нарешті починає розуміти, в якій пастці вона опинилася.

Американська адміністрація тепер змушена застосовувати більш жорстку риторику щодо Москви та грати більш люб'язно в торговельних переговорах, відступаючи від краю прірви в питанні тарифів, щоб у Європи не виникло спокуси укласти економічну угоду з Китаєм, яка ізолює Америку. Розвідувальна підтримка та можливість України купувати боєприпаси Patriot і HIMARS, серед іншого, які можуть виробляти лише США, не повинні постраждати, навіть якщо конкуренція з Пентагоном збережеться.

Влітку 2025 року захисники України опиняться в найкращій відносній позиції проти орків, яку вони мали з кінця 2022 року. Це означає, що перед українським керівництвом стоїть дуже складний вибір:

використати всі наявні резерви для інтенсивного контрнаступу до того, як Москва встигне пристосуватися до нинішніх умов і відновити свою виснажену бойову міць, щоб спровокувати кризу, яка призведе до зміни режиму або якимось чином змусить путіна піти на добросовісні переговори;

боротися за утримання лінії зіткнення приблизно в тому вигляді, в якому вона є, до 2026 року, сподіваючись, що технології та підготовка дозволять утримати витрати на низькому рівні й посилити позицію України на переговорах щодо заморожування лінії зіткнення на кілька років. Поки все це не повториться, лише ворог буде краще підготовлений.

Номер два – це стандартна позиція західних експертів – показово, що це також було їхнім постійним аргументом наприкінці 2023 та на початку 2024 року. Це рецепт ще однієї вічної війни. Варіант номер один набагато більше відповідає моделі поведінки українського керівництва, хоча є застереження: до цього моменту вони завжди завдавали удару, як тільки виникав опір. Це майже напевно був правильний вибір, враховуючи баланс сил у попередні роки. У 2025 році ситуація може змінитися. Чи варто терпіти більші жертви зараз, сподіваючись запобігти більшим жертвам у майбутньому, – це складне рішення, і я радий, що не мені його приймати. Але якби я був змушений вибирати, я б атакував, а переговори вів би за результатами. Ця війна просто не може тривати довше, ніж ще рік або близько того.

Джерело