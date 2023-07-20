Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер

У цьому дописі Том Купер пояснює як не стати жертвою дезінформації. Особливо російської гімнопіармашини. Війна не є статичною, події швидко розгортаються, тож посилатися на відео двох чи трьохденної свіжості це глупо. Треба думати та аналізувати. Війна – це постійний терор і хаос, – нагадує Том Купер своїм критикам.

– "Дубль другий".

– А де "Дубль перший"?

– Будьте терпеливі, будь ласка.

Я знову це зробив! 17 липня я "наважився" повідомити на своїй сторінці у ФБ, що ЗСУ перебувають у Старомайорському та Урожайному (південна частина Запорізької області), причому вже 4-5 днів. Крім того, я писав, що Генштаб не оголосив жодне з цих сіл "звільненими", оскільки обидва села сильно заміновані і постійно піддаються російським контратакам...

...як зазвичай, реакція у стилі "Богохульство!" та "Єресь!", зокрема, від різних картографів, які займаються розробкою воєнних карт: я "вигадую", я "повне лайно", тому що "немає жодних доказів", і "Том – український вболівальник", і що завгодно інше...

Так от, вже минулого року у вересні, коли були подібні ситуації в (північно-західній) Херсонщині, я зробив таке: написав статтю, в якій спробував пояснити, як все відбувається на полі бою, як командири бачать становище своїх підрозділів, і наскільки реальна ситуація відрізняється від того, як її подають у мейнстрімі та соціальних мережах; особливо, наскільки вона відрізняється від того, на чому наполягають картографи війни. Здається, занадто багато людей забули про мій пост, або навіть не звернули на нього уваги. Отже, "ось знову"...

Більшість людей думають про війну як про "лінійну справу". А також більшість людей думають про війну як про "статичну справу"

Це результат того, що люди, як правило, розумні істоти – і тому ліниві (дійсно: чим розумніші, тим лінивіші). Простіше думати – і простіше пояснювати і представляти – війну як лінійну і статичну справу. А це, в свою чергу, означає, що люди, які намагаються пояснити війну, віддають перевагу більш лінивим методам пояснення того, що відбувається.

...і чим лінивіша "правда", тим краще...

Чудовим прикладом є той факт, що сучасні "картографи війни" в соціальних мережах люблять лінії. Провів лінію на карті – і ти "знаєш", і твої читачі "знають", де українці, а де росіяни. Лінії створюють враження, що все так красиво і зрозуміло. І вони так чудово статичні: намалював лінію, і ти можеш бути впевнений, що все гаразд, якщо ця лінія буде поруч і наступного дня: ти можеш піти покурити, випити кави, зайнятися чимось іншим на деякий час... А якщо "лінія підкріплена фото або відео" – ще краще! Не дивно, що кожен воєнний картограф може з легкістю заприсягтися, що його карти – найкращі з наявних, геолокалізовані за допомогою відео та фотографій XY, а отже, його реконструкція лінії фронту – єдина абсолютно достовірна. Тому що складається враження, що є докази того, що вони говорять.

У деяких випадках такий підхід виходить на рівень релігії та релігійних догм: "фото або відео, або цього не було". Наприклад, якщо кожен крок кожної зі сторін задокументовано на фото чи відео, а отже, завжди є докази абсолютно всього.

Начебто навіть усі мурахи в даній місцевості тепер "поважають лінію фронту" лише тому, що хтось – чи то в росії, чи то в США, чи то у Франції, чи то деінде – провів лінію через цей сектор карти.

Або як кожне відео – щось на кшталт "тільки правда, нічого, крім правди, і хай "Бог" нам допоможе".

Реальність не може бути більш далекою від цього: війна не є ані лінійною, ані статичною. Навіть в "окопній війні" "лінії" є чимось тимчасовим, а ситуація рідко буває статичною. Здебільшого ситуація "плинна": відбуваються постійні зміни. Як наслідок: те, що зараз є "правдою", через п'ять хвилин може бути "неправдою". Тому що, наприклад, одна одиниця перемістилася з точки А в точку В, а інша – з точки С в точку D, а ще одна – з точки Х в точку Y...

...і все це є головною причиною того, що майже ніхто не намагається пояснити повітряну війну між росією і Україною, зокрема: тому що в повітряній війні все рухається, постійно і на великій швидкості (і так: це стосується і наземних засобів ППО).

Що з військовою організацією? Наразі це тріада

Насправді військові командири не є підготовленими, вони не діють лінійно чи статично. Ну, принаймні допоки вони не стануть некомпетентними – яких, мабуть, завжди більш ніж достатньо (так: "навіть" у "найпрофесійніших" збройних силах, а не "тільки" в росії чи Україні). Але, загалом, слід очікувати, що вони будуть достатньо компетентні, щоб зрозуміти, що не можуть діяти "лінійно" і "статично" на такому "широкому і глибокому" полі бою, як в Україні. Якщо не з інших причин, то тому, що жодна зі сторін не має достатньої кількості військ, щоб чітко вишикувати свої війська вздовж лінії фронту: поле бою занадто велике.

Перш за все, замість того, щоб розгортати "по одному солдату на кожен метр ширини фронту", командири, як правило, розгортають свої підрозділи у вигляді "опорних пунктів": сконцентровані в межах території, яку командири можуть контролювати, бажано, щоб вони були окопані. А щоб переконатися, що їхні підлеглі знають, як це робити належним чином, їхні начальники – "генерали" – регулярно проводять "фронтові інспекції".

Крім того, майте на увазі, що суть організації як російських, так і українських сил – це "тріада":

3 взводи складають роту;

3 роти – батальйон;

3 батальйони – бригада.

Звичайно, з цього правила є багато винятків, особливо в ЗСУ. Є ряд батальйонів, які мають 4-ту або навіть 5-ту роту, а деякі бригади мають більше трьох батальйонів. Але суть залишається в "тріаді".

Так чи інакше, військові командири схильні розгортати свої підрозділи за принципом "двоє в строю, один в резерві". Або "троє в строю, один в резерві". Таким чином, фактично, з їхньої точки зору, лінія фронту виглядає так:

Війна рідко буває "лінійною". У природі не існує прямих ліній

Все навколо нас "криве", в тому числі і наша планета. Прямі лінії – це витвір людини. Не дивно, що війна рідко буває "лінійною". Вона рідко буває "горизонтальною": принаймні так само часто вона буває вертикальною або діагональною, або хвилеподібною, або зигзагоподібною. Це включає в себе лінії траншей і мінні поля, розміщені на пагорбах і в долинах. Дійсно: все, завжди, весь час продиктовано рельєфом місцевості, який майже ніколи не буває "абсолютно рівним", як ваш кухонний стіл, монітор комп'ютера чи поверхня вашого смартфону: такий рельєф можна знайти лише в дуже специфічних частинах світу, але аж ніяк не, "навіть у загалом рівнинній", Україні. Завжди є принаймні кілька "невисоких пагорбів", "неглибоких долин", пересічених "невеликими ярами" та/або "струмками"...

Війна – це завжди 4-вимірна справа. Перевага в тих, хто володіє висотами

Сторона, яка володіє піднесеними точками (пагорбами, горами або високими будівлями), завжди має перевагу, оскільки з висоти відкривається кращий огляд на поле бою. Ось чому більшість битв, незалежно від того, наскільки вони великі (або малі), точаться за володіння панівними висотами. Або високими будівлями. Іншими словами, навіть наземна війна – дисципліна, в якій "домінують" напрямки "ліворуч", "праворуч", "прямо" і т.д., тобто рух і положення на місцевості – містить напрямки "вгору" і "вниз".

Ситуаційна обізнаність. Виграє той, в кого більше знань

Наступне важливе питання у війні називається "ситуаційна обізнаність": це рівень знань про можливості та наміри своїх і ворожих сил. У сучасній війні військові командири вважають ситуаційну обізнаність питанням перемоги або поразки. Якщо хтось володіє кращою ситуаційною обізнаністю, то інший програє битву ще до того, як вона розпочалася.

Ситуаційна обізнаність залежить від розвідки та рекогносцировки: збору інформації про підрозділи противника, їхню організацію, підготовку, озброєння та позиції. Сучасна розвідка зайшла так далеко, що спецслужби збирають не лише таку, "класичну" інформацію, а й деталі про командирів противника. Вони можуть буквально радити своїм командирам у стилі: "перед вами капітан, або майор, або полковник, або генерал XY... він такий-то і такий-то... тому, якщо ви зробите так, він може відреагувати так, а якщо ви зробите так, він може відреагувати так...".

Не дивно, що, намагаючись покращити власну ситуаційну обізнаність, кожна сторона робить все можливе, щоб відмовити в такій обізнаності супротивнику. Ось чому маскування польових позицій, радіоелектронна боротьба, контроль за випромінюванням та оперативна безпека є настільки ж важливими.

Важливим моментом є те, що збір розвідданих є безперервним процесом, а отже, ситуаційна обізнаність є дуже мінливою темою. Ситуація постійно змінюється, а отже, немає нікого, хто б завжди досконало знав, що відбувається в даній точці часу і простору.

... а в найгіршому випадку, про власну позицію знають менше, ніж ворог…

За "ідеальних" умов "контрзаходи" з боку "синіх сил" призведуть до того, що командири "червоних сил" не знатимуть точної дислокації "синіх сил". Вони можуть знати про деякі позиції (особливо найближчі до них), але нічого або майже нічого іншого, особливо про дислокацію резервів "синьої сили", щось на зразок цього:

Війна постійно змінюється. Лінія фронту теж

Пояснивши "основи", дозвольте перейти до суті:

– забудьте про ці "гарні, акуратні лінії фронту", намальовані на будь-яких картах. Лінія фронту ніколи не буває "гарною", а тим більше "акуратною". Жодна справжня карта поля бою так не виглядає:

– і ні, ситуація ніколи так не виглядає (особливо з таких тупих причин, як "але ж Том сказав, що...").

Наприклад:

юніт X рухається з півночі на південь. Як би він не старався, жоден юніт ніколи не рухається прямою лінією. Залежно від рельєфу місцевості, швидкості, рослинності, часу доби тощо, він завжди рухається приблизно так:

той факт, що одиниця Х знаходиться в "цьому" місці зараз або в будь-який інший момент часу – в момент зйомки відео або фото – не є "письмовою гарантією" того, що вона все ще перебуває в тому ж місці. Навпаки: чим більше часу пройшло з моменту зйомки відео або фото, тим більша впевненість, що об'єкт Х більше не знаходиться в тому місці (і, звичайно ж, не в той самий момент часу!).

Тому ситуація майже завжди виглядає приблизно наступним чином:

одиниця Х тут

… а потім там:

... і до, під час або після, цілком можливо, що якийсь інший підрозділ – у тому числі і ворожий – рухався десь в тому ж районі, принаймні, проходив по тій же місцевості…

...і будь-яке зіткнення між ними відбудеться "лише", якщо їхні шляхи перетнуться – в одному і тому ж просторі і часі.

Перш за все, все це означає, що часто трапляється так, що два різних підрозділи з двох різних збройних сил знаходяться в одній і тій же позиції, хоча і не в один і той же момент часу. Скажімо, "сині сили" наступають, захоплюють позицію, "червоні сили" контратакують, відвойовують позицію.

Підсумок: головне правило (як у житті, так і на війні) полягає в тому, що "ніщо не вічне", і жодні відео, жодні фотографії, і, звичайно, жодні "моє більше за твоє" ніколи не змінять цього. Війна – це терор і хаос. Війна – це постійний терор і хаос. Саме тому її завжди краще уникати...

Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ. Частина 2

Ось кілька хороших прикладів того, що я пояснював у "Частині 1".

Ще на початку липня один з керівників путінської гімнопіар-індустрії опублікував відео, на якому показана колона українських БМП, що рухається з півночі на південь вздовж лісосмуги до точки, розташованої приблизно за 1000 м на північ від Роботиного (південна частина Запорізької області). Потім колона наїжджає на міни і потрапляє під мінометний та/або артилерійський обстріл…

Геолокація була легкою і, очевидно, вона "підтвердила", що це російське відео є "правдою". Складається враження, що українці наблизилися до Роботиного на відстань близько 1000 м, але потім були відбиті з втратами.

Проблема № 1: сам факт наступу українців у колоні БМП вдень (станом на початок липня); і

проблема № 2: дерева в тій лісосмузі були (все ще) неушкодженими (станом на початок липня).

Насправді: зазнавши значних втрат у техніці західного виробництва (менших – у живій силі, але все одно...) під час наступу в такому стилі, на початку цього (контрнаступу) (тобто ще 5-10 червня 2023 року) обидва підрозділи ЗСУ, розгорнуті в цьому районі – 47– а і 65-а мехбригади – припинили діяти в такий спосіб. Вони припинили спроби просування у формі механізованої атаки через глибокі російські мінні поля.

Натомість з середини червня українські підрозділи на цій ділянці фронту роблять те, що 3-й і 5-й штурмові бригади, 24-а механізована, 57-а механізована, 80-а аеромобільна бригада та інші "піхотні" підрозділи роблять в районі Бахмута вже давно, і те, що 35-а, 36-а і 37-а бригади морської піхоти так майстерно продемонстрували в районі Старомайорського, в середині червня: наступають невеликими штурмовими групами піхоти за підтримки саперів і артилерії. Такі операції зазвичай проводяться вночі, тому відеозаписів майже немає.

Більше того, з моменту свого першого механізованого просування в напрямку Роботиного, ЗСУ продовжувала розчищати і розширювати обидві смуги, що утворилися, через мінні поля. Це було необхідно, тому що ними не могли пересуватися війська, не могли пересуватися вантажі, не могло пересуватися підкріплення. Чи то через те, що проходи через мінні поля були надто вузькими, надто вразливими до російського вогню, чи то через те, що російська артилерія накидала додаткові міни. Тому що, і це логічно, росіяни відреагували на це масованим артилерійським і ракетним обстрілом смуг. Однак їхній артилерії та ракетам бракує точності, і тому лісосмуга, яку видно на відео, з минулого: вона вже знищена.

Висновок напрошується сам собою: якби це відео було знято на початку липня, від лісосмуги вже майже нічого б не залишилося. Той факт, що лісосмуга "неушкоджена", означає, що цього не було. Відео було знято в першій половині червня.

Тому: яким би "достовірним" не було це відео станом на 5-10 червня, станом на початок липня воно було нічим іншим, як дезінформацією. Щось, що було випущено для PR-цілей. Брехня. Тому робити поспішний висновок, що це відео "показує ситуацію станом на початок липня", неправильно.

***

Інший приклад набагато свіжіший: 17 липня російські пропагандони випустили ще одне відео, яке нібито "показує, що сталося в Старомайорському днем раніше", коли дехто з них повідомив, що Україна звільнила це місце, щоб через кілька годин заперечити ці повідомлення.

На відео видно, як кілька (ймовірно, три) БМП в'їжджають у село; одна з них, вочевидь, наїжджає на міну; а потім дві інші від'їжджають…

Можливо, так склалося, що вся ЗСУ складається з тупих командирів, які командують солдатами-камікадзе: командирів, які наполегливо заганяють механізовані підрозділи в райони зосередження противника, де вони легко знищуються мінами і ворожою піхотою з близької відстані (оскільки в укріплених районах є багато укриттів), і солдатів, які або наполягають на тому, щоб їх вбили, або настільки фаталістично налаштовані, що не заперечують проти того, щоб їх вбили (або покалічили). Можливо, саме тому ЗСУ весь час проводять те, що росіяни називають "м'ясними атаками": безглузді, лобові атаки, що закінчуються катастрофічними втратами. І, можливо, так, це відео було знято 16 липня, як стверджують росіяни.

...принаймні, я не сумніваюся, що багато хто так думає. Деякі з них, тому що так просто думати, і/або "тому що немає доказів чогось іншого". І багато хто тому, що хоче, щоб це було правдою.

Однак... Вибачте, це не моя позиція щодо інформації. Це не те, що я чую від ЗСУ. Без сумніву, я можу помилятися: але, якщо б я помилявся, то сталося б дві речі:

а) після 6 тижнів цієї сутички можна бути впевненим, що якби ЗСУ дійсно діяли таким чином – тобто, як і раніше здійснювали механізовані атаки невеликими групами БМП вдень – вони б вже зазнали таких втрат, що від них нічого б не залишилося. Тому що Україна просто не має "нескінченного" постачання військ і техніки. Дійсно: адже навіть НАТО не має "нескінченних" запасів техніки. Якраз навпаки. І,

б) якби ЗСУ продовжували діяти так, як вони діяли на початку цього наступу, не сумнівайтеся: в соціальних мережах можна було б побачити не лише "кілька відео зі скаргами вцілілих на некомпетентних командирів". Це було б ні що інше, як заколот всередині ЗСУ.

Звичайно, час від часу трапляються помилки. Іноді плани просто не спрацьовують (див.: ситуаційна обізнаність, пояснення в частині 1).

Але особливо в цьому контрнаступі маса помилок була зроблена ще на початку червня, і, як правило, недосвідченими командирами за порадами їхніх суперрозумних західних радників. Не дивно, і як вже було сказано вище: від практики проведення механізованих атак у світлий час доби відмовилися досить рано. Натомість українці воюють за тактикою, в якій вони – за великим рахунком – переважають масу російської піхоти: піхотні "рейди" вночі.

Навпаки, є багато свідчень того, що саме росіяни весь час влаштовують "м'ясні атаки". А коли люди роблять щось певним чином, вони очікують, що всі інші будуть робити так само. І справді: особливо російські піарники одержимі поясненнями, що це українці не дбають про життя своє і своїх військ, а російське командування, як кажуть ті ж самі персонажі, "вкрай обережно ставиться до того, щоб не завдати непотрібної шкоди цивільному населенню і уникнути втрат власних військ, але воює з усім НАТО, плюс з марсіанами і ще з ким завгодно"... Це класичний метод російської військової пропаганди: звинувачувати іншу сторону в тому, що робиш ти. За будь-якої нагоди, будь ласка....

... так само, як є більш ніж достатньо доказів того, що російські гімнопіар-індустріали весь час переробляють старі відео – відео, зняті в першій половині червня, – з метою дезінформації та завдання шкоди бойовому духу.

Загалом, висновок напрошується сам собою: скажімо, 16 липня 2023 року ЗСУ вкрай малоймовірно "почнуть" свій наступ, кинувшись з трьома MRAP'ами в село на кшталт Старомайорського серед білого дня. Але дуже ймовірно, що вони спробують таким чином доставити підкріплення і припаси, а також евакуювати поранених – на позиції всередині села і з них.

З цього ж відео можна виокремити й деякі інші деталі.

По-перше, це відео було знято з дуже великої відстані. Судячи з того, наскільки нечітко воно зняте, щонайменше з відстані 1500 метрів, можливо, більше. Не зсередини села. По-друге, майте на увазі, що війна не є ані лінійною, ані статичною: замість якоїсь "атаки українських камікадзе на трьох МРАПах", на відео показані результати інфільтрації російського спецназу і засідки на українську техніку, за підтримки мінометного або артилерійського вогню. "Легко зроблено" в "запалі бою" і вкрито "туманом війни" – тому що війна не є ані лінійною, ані статичною, тому що ні Україна, ні росія не мають достатньо військ, щоб вишикувати їх уздовж усієї лінії фронту, і тим більше їхні командири не настільки дурні, щоб спробувати це зробити.

...тому що на лінії фронту завжди є "прогалини" – місця, не захищені військами і зброєю. Особливо після або в той час, коли цей фронт сильно обстрілюється ворожою артилерією, під час або після ворожої контратаки і тому подібне.

Щось, що регулярно робиться обома сторонами, що відбувається дуже часто. Тому що війна не є ані лінійною, ані статичною, і тому що війна – це постійний терор і хаос.

Далі буде…

Частина І та Частина ІІ